Краткий курс истории. Легендарный «Кукурузник» 7 января 1928 года состоялся первый испытательный полет советского самолета конструкции Н. Н. Поликарпова – У-2 (с 1944 года По-2), получившего в народе название «кукурузник». «Летающая парта» Начальные навыки пилотирования советские летчики 20-х годов получали на отечественном биплане У-1 («Учебный-1»), прототипом которого послужил английский самолет-разведчик Avro 504, сбитый во время Гражданской войны. Беда в том, что У-1 не прощал грубых ошибок и невнимательности во время пилотирования. Поэтому в 1923 году Поликарпов занялся проектированием нового перспективного учебного самолета, эдакой «летающей парты», которую было бы легко ремонтировать и которая позволяла бы выполнять все необходимые воздушные маневры. Н.Н. Поликарпов Покоряющая простота К 1927... На чтение: 1 минута

7 января 1928 года состоялся первый испытательный полет советского самолета конструкции Н. Н. Поликарпова – У-2 (с 1944 года По-2), получившего в народе название «кукурузник».

«Летающая парта»

Начальные навыки пилотирования советские летчики 20-х годов получали на отечественном биплане У-1 («Учебный-1»), прототипом которого послужил английский самолет-разведчик Avro 504, сбитый во время Гражданской войны. Беда в том, что У-1 не прощал грубых ошибок и невнимательности во время пилотирования. Поэтому в 1923 году Поликарпов занялся проектированием нового перспективного учебного самолета, эдакой «летающей парты», которую было бы легко ремонтировать и которая позволяла бы выполнять все необходимые воздушные маневры.

Н.Н. Поликарпов

Покоряющая простота

К 1927 году проект был готов, а после серии испытаний У-2 («Учебный-2») поступил в серийное производство. Все летчики отмечали высокие пилотажные характеристики У-2, хотя на первый взгляд фанерно-полотняная конструкция не внушала доверия. Что являлось крайне важным для новичков, самолет непроизвольно не входил в штопор, это можно было сделать только намеренно, а чтобы вывести его из штопора, достаточно было отпустить ручку штурвала, и самолет стабилизировался. За 25 лет было построено около 40 тысяч самолетов У-2 различных модификаций. У-2 позволил поставить выпуск летчиков военной и гражданской авиации на поток, а простота управления привлекала даже девушек, что сыграло немаловажную роль в годы Великой Отечественной войны.

На войне и в поле

В годы Великой Отечественной войны У-2 использовался в качестве ночного бомбардировщика, как самолет связи и разведки, а также как санитарный самолет. Маломощные и невысокие технологические показатели У-2, по сравнению с возможностями техники времен Второй мировой, оказались весьма кстати: самолет на малой скорости и высоте мог подойти к позициям противника незамеченным. После Великой Отечественной войны простой и недорогой в постройке У-2 был модифицирован для нужд сельского хозяйства. Он использовался для опыления посевов с целью борьбы с вредителями, за что и получил свое прозвище.