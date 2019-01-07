Краткий курс истории. «Гений артиллерии» 9 января – день рождения выдающегося конструктора артиллерии Василия Гавриловича Грабина (1900). Его судьба во многом похожа на другие судьбы людей поколения победителей в Великой Отечественной войне. Лучшая пушка Второй мировой Он родился в Екатеринодаре в бедной семье, и если бы не Октябрьская революция, то вероятнее всего пошел бы Василий по стопам отца, став мельником. Он мог стать хорошим мастером и даже изобрести новый способ помола, но вряд ли когда-либо стал бы выдающимся конструктором, изобретателем, организатором производства, генерал-полковником и обладателем многих высших советских наград и премий. Все изменила революция, которая открыла путь к знаниям и творчеству для огромной массы трудящихся.... На чтение: 3 минуты

9 января – день рождения выдающегося конструктора артиллерии Василия Гавриловича Грабина (1900). Его судьба во многом похожа на другие судьбы людей поколения победителей в Великой Отечественной войне.

Лучшая пушка Второй мировой

Он родился в Екатеринодаре в бедной семье, и если бы не Октябрьская революция , то вероятнее всего пошел бы Василий по стопам отца, став мельником. Он мог стать хорошим мастером и даже изобрести новый способ помола, но вряд ли когда-либо стал бы выдающимся конструктором, изобретателем, организатором производства, генерал-полковником и обладателем многих высших советских наград и премий.

Все изменила революция, которая открыла путь к знаниям и творчеству для огромной массы трудящихся. Именно советская власть, отбирая лучших из миллионов рабочих и крестьян, показала, что не потомственная элита, а бесконечно талантливый народ способен создать великую страну, собрать воедино на новых основах гибнущую империю. В Гражданской войне он осознанно встал на сторону красных и навсегда остался верен своему выбору. В 1921 году, будучи курсантом артиллерийского училища, участвовал в подавлении Кронштадского мятежа. После окончания училища служил в войсках, закончил Артиллерийскую академию, служил на научно-исследовательском полигоне, а в начале 1930-х годов получил долгожданную должность конструктора.

В исторической литературе за ним закрепилось звание «гений артиллерии». И это звание не случайно. Он действительно был ведущим артиллерийским конструктором своего времени. Из 140 тысяч советских полевых орудий, которые громили врага на полях сражений Великой Отечественной, 90 тыс. произведены на заводе, которым руководил В.Г. Грабин, а еще 30 тыс. изготовлены по его проектам на других предприятиях страны. Его знаменитые пушки Ф-22, Ф-34, УСВ, ЗИС-2, ЗИС-3, БС-3 уничтожили подавляющее большинство немецких танков в годы Великой Отечественной войны.

Танковая пушка Ф-34 стала одним из массовых орудий Красной Армии, всего их было выпущено более 38 тыс. Ими были вооружены не только танки, но и бронепоезда и даже бронекатера.

В.Г. Грабин – автор самого знаменитого орудия Второй мировой войны – ЗИС-3. Немецкий профессор В. Вольф, руководивший артиллерийским подразделением фирмы Круппа, писал: «Немецкие орудия в общем превосходили орудия других государств, за исключением Советского Союза… испытания наглядно показали, что ЗИС-3 была лучшей пушкой 2-й мировой войны…». В санкт-петербурском Артиллерийском музее хранится пушка ЗИС-3, которая с боями прошла более 6 тыс. километров, сделала около 4 тыс. выстрелов, уничтожила 33 немецких танка, 21 САУ, 752 немецких солдата.

ЗиС-3 у горящего немецкого танка. Источник: https://tass.ru/

Пик и конец карьеры

«Взлёт» В. Грабина неудивителен, его феномен обеспечивался личными качествами: сильной волей, талантом инженера-конструктора и организатора производства. В наибольшей степени эти качества проявились в предвоенные и военные годы. Немалую роль сыграла и поддержка И.В. Сталина , с первой встречи оценившего упорного в достижении цели и всегда выполнявшего свои обещания конструктора. А обещания он давал порой невероятные. Чего стоит его обязательство летом 1941 года в том, что он за 45 суток создаст новую 107-мм танковую пушку. В столь короткие сроки не могли поверить ни заказчики-танкисты, ни руководство оборонной промышленности. Пушка была создана в металле за 38 дней, благодаря грабинскому методу скоростного проектирования, в основе которого лежала унификация деталей и узлов, постоянное совершенствование конструкторского и технологического процессов. Это был мировой рекорд.

В ноябре 1942 года была произведена концентрация конструкторских сил во вновь созданном Центральном артиллерийском КБ (ЦАКБ). Его начальником был закономерно назначен В.Г. Грабин, давно мечтавший заняться комплексным проектированием всех артсистем, включая авиационные и динамореактивные. Это было одновременно и пиком грабинской карьеры, и началом ее конца. Сначала из ЦАКБ был выделен ленинградский филиал, занявшийся проектированием орудий для флота, а затем, несмотря на непрекращающуюся творческую активность, все меньше орудий, созданных грабинским КБ, принималось на вооружение. После победы этот, некогда бурный поток внедрения новых орудий в войска, и вовсе иссяк.

В послевоенные годы ЦАКБ переименовывается в Центральный научно-исследовательский институт артиллерийского вооружения, многие из его образцов, созданных в этот период и не принятые на вооружение, опережали свое время, но оказались не востребованными. Перед институтом ставят несвойственные задачи – проектирование ядерных реакторов, а в 1959 году и вовсе присоединяют к ОКБ-1 С.П. Королева. Казалось, что эра артиллерии подходит к концу, и в 1960 году В.Г. Грабин перешел на преподавательскую работу в МВТУ им. Баумана. Так закончилась карьера «гения артиллерии».

И.И. Иванов, М.Я. Крумчатников, В.Г. Грабин. Источник: http://www.warheroes.ru

Судьбоносный выбор

Как случилось, что выдающийся артиллерист оказался не у дел, находясь на пике своих творческих сил и способностей. Некоторые исследователи видят в этом злую волю врагов и недоброжелателей великого конструктора и, в частности, Д.Ф. Устинова – сталинского наркома вооружения, отношения с которым не сложились с самого начала. Действительно – это было, и личный фактор всегда играл в истории значительную, а порой и решающую роль, но, думается, будет упрощением все сводить к мести за неуважительное, а порой и презрительное отношение со стороны В. Грабина, подчиненного по должности Д. Устинову.

Важнее, пожалуй, другое. ХХ век – столетие технических и технологических перемен, великих открытий и изменений в боевой технике и военном деле. Уже Первая мировая война показала, что решающего преимущества можно добиться не столько за счет усовершенствования имеющегося вооружения, сколько в результате создания качественно нового оружия: танков, самолетов, боевых газов. В межвоенный период эти поиски продолжились. В артиллерии они велись по линии создания динамореактивных артиллерийских систем, разрабатываемых Л.В. Курчевским. Перспективное направление было поддержано М.Н. Тухачевским и С. Орджоникидзе, однако значимых результатов в тот период достигнуто не было.

На смену увлечению динамореактивными пушками пришла мода на универсальные орудия, которые были призваны превратить полевые орудия в зенитные. Неудачи, которые постигли эти начинания, заставили накануне Великой Отечественной войны вернуться к традиционной специализации в артиллерии, которая, по сталинскому выражению, оставалась «богом войны». Именно в этот период были приняты на вооружение знаменитые грабинские артиллерийские системы. В послевоенное время интерес к артиллерии пропал. Казалось, что новое ядерное и ракетное вооружение сделают ее второстепенным родом войск. Все силы были брошены на их разработку и создание. Ракетчиков и ядерщиков было очень мало, поэтому привлекали всех, кто мог хоть что-то сделать полезное в этой сфере. В конце 50-х годов ХХ века грабинскому институту тоже пришлось поучаствовать в разработке и ядерных, и ракетных технологий – был спроектирован реактор на быстрых нейтронах, создавали управляемые снаряды и системы управления реактивным и противотанковым вооружением.

Источник: http://e-wiki.org

Страна еще только поднималась из руин, поэтому развивать все направления вооружения и военной техники не представлялось возможным, поэтому сконцентрировались на главном – ракетно-ядерном вооружении, для этого пришлось на время сократить разработки артиллерийского вооружения и не его одного. Как показала история, это было правильное решение, и сегодня именно ракетно-ядерный щит, созданный в советское время, составляет основу обороноспособности России.

В условиях потери интереса к артиллерии со стороны военно-политического руководства страны масштабный талант В.Г. Грабина оказался невостребованным, поэтому он был вынужден уйти…

Обложка: https://ru.wikipedia.org/