Как на Войне появился «детский» танк Десятки лет наша страна бережно хранит память о солдатах Великой Отечественной войны, защищавших ее от врага. К сожалению, оставшихся в живых ветеранов все меньше и меньше, но есть еще одна категория людей, которые, по сути, тоже были участниками тех событий, хотя они и немного моложе. Это – дети войны. Им не понаслышке известно, что такое голод, непосильный труд, разруха, смерть близких. Многие из детей – те, что были постарше, – заменили ушедших на фронт отцов и братьев: практически без отдыха работали, выпускали оружие в заводских цехах, собирали урожай на колхозных полях. Но были и те, кто бил врага по-другому. Однажды,... На чтение: 1 минута

Десятки лет наша страна бережно хранит память о солдатах Великой Отечественной войны, защищавших ее от врага. К сожалению, оставшихся в живых ветеранов все меньше и меньше, но есть еще одна категория людей, которые, по сути, тоже были участниками тех событий, хотя они и немного моложе. Это – дети войны. Им не понаслышке известно, что такое голод, непосильный труд, разруха, смерть близких.

Многие из детей – те, что были постарше, – заменили ушедших на фронт отцов и братьев: практически без отдыха работали, выпускали оружие в заводских цехах, собирали урожай на колхозных полях. Но были и те, кто бил врага по-другому.

Однажды, в феврале 1942 года, на страницах газеты «Омская правда» появилось письмо шестилетней девочки Ады Занегиной. В начале войны ее вместе с мамой вывезли из Смоленской области в деревню Усовка Марьяновского района Омской области.

Ада Занегина

Она написала, что была эвакуирована и очень хочет вернуться. «Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера и тогда поедем домой». Она также написала, что хочет передать собранные ею на куклу деньги (122 рубля и 25 копеек) на строительство танка. Девочка призвала таких же малышей, как она, жертвовать деньги на танк, назвать который просила «Малюткой». Призыв Ады поддержали многие дети области и стали жертвовать свои деньги на этот танк. Всего было собрано 160 886 рублей. Омский гороно направил сообщение Верховному Главнокомандующему о данном факте и о просьбе детей назвать танк «Малюткой».

Вскоре пришел ответ от И. В. Сталина : «Прошу передать дошкольникам города Омска, собравшим на строительство танка „Малютка” 160 886 рублей, мой горячий привет и благодарность Красной Армии. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин».

«Малютку» построили на сталинградском заводе «Судоверфь», ею стал легкий танк Т-60. А вот водителем-механиком этого танка назначили одну из немногих женщин-танкистов РККА сержанта Екатерину Алексеевну Петлюк, которой за малый рост дали фронтовое прозвище Малютка. Это же гордое имя было написано на башне танка.

Е.А. Петлюк

Точных сведений о том, как в дальнейшем сложилась судьба этой боевой машины, не сохранилось, но считается, что «Малютка» дошла до Праги.

Благородная инициатива маленькой Ады Занегиной не была забыта – в поселке Марьяновка на постаменте установлен танк. А вот продолжение этой истории состоялось в 1975 году. Именно тогда поисковики Дворца пионеров Омска нашли письмо Ады и решили организовать встречу героев этих событий. 19 мая 1975 года Ада Воронец (Занегина) и Екатерина Петлюк встретились в Омске. «Две хозяйки танка» – так называли Занегину и Петлюк. В дальнейшем они вместе побывали и на родине Ады, в Смоленске.

Эта встреча нашла отклик среди пионеров Смоленской области, которые выступили с лозунгом «Наш фронт – на хлебном поле». Дети собирали металлолом, макулатуру, лекарственные травы для постройки трактора «Малютка». Ребят Смоленщины поддержали пионеры других областей. В результате за семь лет было собрано столько средств, что хватило на постройку 70 тракторов на Минском тракторном заводе. Все они получили название «Малютка».

Другие любопытные и малоизвестные факты о том, как ковалась Великая Победа, читайте в разделе «Война» на портале «История.РФ».

Фото обложки: Танк Т-60