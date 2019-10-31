«Иосиф Сталин», наследник «Клима Ворошилова». История легендарного ИС-2 31 октября 1943 года на вооружение Красной Армии был принят ИС-2 — лучший советский тяжелый танк Великой Отечественной войны Появление этого тяжелого танка на полях сражений Великой Отечественной войны ознаменовало окончательный перелом в техническом преимуществе Красной Армии над вермахтом. Казавшиеся малоуязвимыми «Тигры» и «Пантеры» с их толстой броней и мощными орудиями стали выглядеть едва ли не беззащитными на фоне советской машины, вооруженной 122-миллиметровой пушкой, способной пробивать фашистские танки с больших дистанций. И пусть ИС-2 не был таким же быстрым и подвижным, как другая бронированная легенда – знаменитый Т-34, он стал лучшим советским тяжелым танком военного времени и самым массовым тяжелым... На чтение: 4 минуты

31 октября 1943 года на вооружение Красной Армии был принят ИС-2 — лучший советский тяжелый танк Великой Отечественной войны

Появление этого тяжелого танка на полях сражений Великой Отечественной войны ознаменовало окончательный перелом в техническом преимуществе Красной Армии над вермахтом. Казавшиеся малоуязвимыми «Тигры» и «Пантеры» с их толстой броней и мощными орудиями стали выглядеть едва ли не беззащитными на фоне советской машины, вооруженной 122-миллиметровой пушкой, способной пробивать фашистские танки с больших дистанций. И пусть ИС-2 не был таким же быстрым и подвижным, как другая бронированная легенда – знаменитый Т-34, он стал лучшим советским тяжелым танком военного времени и самым массовым тяжелым танком прорыва Второй мировой войны.

«КВ» уже не хватает

Великую Отечественную войну советские танкисты встретили, имея на вооружении несколько моделей тяжелых танков. Самыми современными были принятый на вооружение в самом конце 1930-х годов тяжелый танк КВ – « Клим Ворошилов » и разработанный на его основе гаубичный танк КВ-2, но в войсках их насчитывалось меньше двух сотен. Больше было многобашенных довоенных Т-35 и Т-28 (хотя последний формально считался средним танком), но почти все они были потеряны в первые военные месяцы. К тому же Т-35 и Т-28 имели слабое бронирование, а вот толстобронные КВ произвели на немецких танкистов и артиллеристов большое впечатление. Чтобы пробить броню «кавэшек», чаще всего приходилось стрелять с максимально близкой дистанции, что было чревато максимальными же неприятностями. И не случайно именно на долю КВ командира танковой роты старшего лейтенанта Зиновия Колобанова пришелся рекордный результат в 22 вражеских танка, уничтоженных в одном бою!

Красноармейцы в сопровождении тяжелых танков ИС-2 идут в атаку. Белоруссия, 24 июня 1944 года

Источник: waralbum.ru

Незаурядные на июнь 1941 года возможности КВ быстро стали недостаточными. Самые массовые немецкие противотанковые орудия калибра 37 мм были бессильны против них (за что и получили у немецких солдат прозвище «дверная колотушка»), но уже 50-миллиметровая противотанковая пушка позволяла уничтожать эти танки на безопасном расстоянии. А применение в качестве противотанковых орудий германских 88-миллиметровых зениток и вовсе сводило все преимущества «кавэшек» на нет.

Еще одной причиной, по которой уже в конце 1941 года начались работы по модернизации КВ-1, стали его крайне низкая подвижность и надежность. Значительная часть машин, потерянных в первые месяцы войны, пришлась на долю танков, брошенных экипажами из-за поломок. Чаще всего страдали трансмиссия и ходовая часть: если в бою их ресурса хватало, то для долгих маршей он был недостаточным. Поэтому в мае-июле 1942 года Челябинский тракторный завод, ставший одним из основных производителей танков в Советском Союзе, разработал модернизированный вариант КВ-1 — так называемый «скоростной», обозначавшийся индексом КВ-1с. Танк получился действительно более подвижным, но достигалось это во многом за счет более тонкой брони: фактически КВ-1с был средним танком тяжелого бронирования, чем тяжелым.

ИС-2 ранней модификации в сборочном цеху Челябинского Кировского завода перед сдачей военной приемке, 1944 год

Источник: waralbum.ru

Наперерез «Тиграм»

Особенно остро нужда Красной Армии в тяжелых танках стала ощущаться после того, как поздней осенью 1942 года на вооружении вермахта появились тяжелые танки T-VI «Тигр». До этого самой тяжелой немецкой бронированной машиной можно было считать T-IV, который по своим характеристикам и возможностям соответствовал Т-34. И « тридцатьчетверки » успешно противостояли «четверкам», но «Тигры» с их дальнобойной 88-миллиметровой пушкой и броней толще, чем у КВ, оказались им не по зубам. Да и многие противотанковые орудия, стоявшие на вооружении РККА, тоже далеко не всегда могли с ними справиться.

Особенно заметно превосходство «Тигров» и появившихся летом 1943 года средних (советские специалисты относили их к тяжелым) танков T-V «Пантера» стало во время Курской битвы . В прямых столкновениях советских КВ-1с и Т-34 с этими машинами первенство в большинстве случаев оставалось за немецкими танками. Да, были случаи, когда уничтожать их удавалось даже отечественным легким танкам Т-70, вооруженным 45-миллиметровой пушкой, но это были исключения, лишь подтверждавшие, что собственного тяжелого танка с пушкой, способной уничтожать «Тигры» и «Пантеры» с дальних дистанций, Красной Армии категорически не хватает.

Эшелон с тяжелыми танками ИС-2 отправляется на фронт, весна 1945 года

Источник: waralbum.ru

Впрочем, к этому времени конструкторы и инженеры, прежде всего на Челябинском тракторном заводе, куда из Ленинграда эвакуировалось танковое КБ Жозефа Котина — создателя КВ, уже вовсю трудились над созданием такой машины. Задачу создать новый подвижный тяжелый танк Главное автобронетанковое управление РККА поставило перед ними еще весной 1942 года, а уже в сентябре первые экспериментальные танки, призванные заменить «кавэшки», вышли на испытания. Но их вооружением были по-прежнему 76-миллиметровые пушки, и когда в конце того же года в руки советских солдат попали первые два «Тигра», техзадание пришлось срочно переделывать: новым советским тяжелым танкам требовалось орудие большего калибра.

Первым решением стала установка на новые машины, во многом наследовавшие КВ, орудия калибра 85 мм. Поскольку вариантов таких пушек было два, то под них были созданы два танка — и оба приняли на вооружение. 8 августа 1943 года в серию пошел КВ-85, а 4 сентября — тяжелый танк « Иосиф Сталин » ИС-85. Их даже успели выпустить серийной партией в 130 машин, когда 31 октября 1943 года на вооружение был принят доработанный ИС с гораздо более мощным 122-миллиметровым орудием, получивший индекс ИС-2. Именно ему и предстояло стать самым лучшим советским тяжелым танком Великой Отечественной.

Подбитый немецкий танк Pz.Kpfw VI Ausf E «Тигр» из состава 3-го батальона дивизии «Великая Германия», Восточная Пруссия, апрель 1945 года

Источник: waralbum.ru

Кого боятся «большие кошки»

В этом успехе ИС-2 нет ничего удивительного. У его конструкторов и инженеров была возможность досконально изучить самую современную вражескую технику и сразу оценить ее преимущества и слабые стороны. В их распоряжении были результаты анализа реальных боев, которые тоже учитывались при проектировании новой машины. Наконец, к осени 1943 года маховик советской военной промышленности достаточно раскрутился, чтобы она была в состоянии быстро осваивать производство самого сложного оружия и оборудования.

То, что новый тяжелый танк полностью соответствует требованиям и танкистов, и пехоты, стало понятно, как только стали поступать отзывы из боевых подразделений, получивших ИС-2. Фронтовики оценили и толстую броню новой машины, и мощное орудие, дававшее им преимущества в не таких уж и редких дуэлях с немецкими «Тиграми» и «Пантерами», и хорошую подвижность танка при достаточно высокой надежности трансмиссии и ходовой части. Нередкими стали ситуации, когда танковые подразделения Красной Армии, вступавшие в бой с германскими танкистами на тяжелых машинах, в итоге одерживали победу с небольшими потерями или вообще без таковых. Дело дошло до того, что немцы начали попросту уклоняться от боя, если видели, что их противником выступают ИС-2: слишком опасной была встреча с ними даже для новейших «Королевских тигров».

Танк ИС-2 Героя Советского Союза гвардии капитана Федора Липаткина поддерживает штурмовую группу пехоты в бою на берлинской улице

Источник: waralbum.ru

Как всякая новая машина, ИС-2 поначалу продемонстрировал и несколько своих слабых мест, доставшихся ему от предшественников. Например, летом 1944 года танкостроители начали выпускать машины с так называемым «спрямленным носом»: с этой детали корпуса исчезла характерная еще для КВ-1 ступенька, образованная смотровым лючком механика-водителя, поскольку он легко пробивался даже тогда, когда в него ударял отрикошетивший от лобовой брони снаряд, что как минимум выводило танк из строя. Но даже с учетом этой и других «детских болезней» ИС-2 оказался превосходной машиной, полностью выполнявшей свою задачу по прорыву укрепленной обороны противника и поддержке средних танков.

Ему не мешала даже невысокая скорость — всего 10-15 км/ч по пересеченной местности и вдвое быстрее по шоссе. К тому времени советская тактика применения танков уже сложилась: шедшие в боевых порядках пехоты ИС-2 издалека поддерживали Т-34 и другие средние танки огнем, а после взлома немецкой обороны более подвижные «тридцатьчетверки» шли вглубь прорыва, а «исы» оставались вместе с пехотой перемалывать противника. А на последнем этапе войны хорошая подвижность и мощное бронирование и вооружение сделали ИС-2 незаменимым оружием при штурмах городов. Там, где пушки средних танков пасовали против устроенных в зданиях огневых точек, прекрасно справлялись крупнокалиберные орудия «исов». При этом сами они оставались неуязвимы для многих типов противотанковой артиллерии вермахта, а чтобы бороться с опасными «фаустниками», на ИС-2 начали ставить крупнокалиберные пулеметы ДШК, размещая их на турели на башне.

Танки ИС-2 в Москве на улице Горького (ныне Тверская) перед вступлением на Красную Площадь во время Парада Победы 24 июня 1945 года

Источник: waralbum.ru

До конца войны советская промышленность выпустила 3385 штук ИС-2, что сделало эту машину самым массовым тяжелым танком прорыва Второй мировой войны. Для сравнения: «Тигров» Германия успела построить всего 1347 штук, а «Королевских тигров» и того меньше – 489 единиц. Британский «Черчилль» был выпущен в большем количестве – более 5500 экземпляров, но он был пехотным танком, несопоставимым по своим возможностям с «исами». На вооружении армии СССР, а потом и России модернизированные ИС-2 стояли до 1995 года. И пусть в последние годы они выполняли роль долговременных пушечных или подвижных огневых точек, но сам факт такой долгой службы танка говорит о многом, очень о многом. И прежде всего о том, что осенью 1943 года советским танкостроителям удалось создать машину, отвечавшую требованиям не только Второй мировой, но и будущих войн.

Обложка: pinterest.com

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