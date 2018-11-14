Верховные Главнокомандующие Николай II и И.В. Сталин в сравнительной перспективе. Дискуссионный клуб "Гучков дом"

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Состоялось очередное заседание исторического дискуссионного клуба «Гучков Дом», тема которого: «Верховные Главнокомандующие Николай II и И.В. Сталин в сравнительной перспективе».

В центр дискуссии мы помещаем вопрос о месте и роли верховного главнокомандующего в эпоху массовых, народных войн. Предлагая сравнить деятельность на этом посту императора Николая II и Сталина, мы стремимся не только очертить роль личности в истории, но и поставить более широкие проблемы, а именно: каким образом можно сравнивать успешность русской и красной армии в годы мировых войн? С какими вызовами сталкивалось стратегическое руководство войсками и какие ответы находило оно? В чем состояли причины успехов и неудач? В чем сходства и отличия стратегического руководства войсками в эпоху мировых войн? Можно ли утверждать, что советская система была более эффективной в военном отношении?

Партнерами выступают ГИВЦ Министерства культуры РФ и социальная сеть «Одноклассники». Заседания транслируются на Федеральном историческом портале «История.РФ», а также в социальных сетях.

Ведущий – Пахалюк Константин Александрович, главный специалист Научного отдела РВИО Мягков Михаил Юрьевич - д.ист.н., Научный директор РВИО Никифоров Юрий Александрович – к.ист.н., начальник Научного отдела РВИО; Плотников Алексей Юрьевич – д.ист.н., профессор; Гребенкин Игорь Николаевич – д.ист.н., профессор Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина; Шеин Дмитрий Владимирович – военный историк; Белаш Евгений Юрьевич – военный историк.

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