Российская и польская история XX века: как выйти на путь примирения? Дискуссионный клуб "Гучков дом"

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Состоялось очередное заседание дискуссионного клуба «Гучков Дом» по теме «Российская и польская история XX века: как выйти на путь примирения?».

Участники обсудили историю взаимоотношений между Россией и Польшей, в том числе такие «острые аспекты», как советско-польская война 1919-1921 годов, начало Второй мировой войны и проблемы послевоенного устройства.

Партнерами проекта выступают ГИВЦ Министерства культуры РФ и информационное агентство «Национальная служба новостей». Ведущий - Армен Гаспарян (журналист, историк, публицист).

Участники: Черняховский Сергей Феликсович – д.полит.н., МГУ им. М.В. Ломоносова Носкова Альбина Федоровна – д.ист.н., главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Зданович Александр Александрович – д.ист.н., профессор Матвеев Геннадий Филиппович – д.ист.н., заведующий Кафедрой истории южных и западных славян МГУ им. М.В. Ломоносова Борисенок Юрий Аркадьевич – к.ист.н., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Рудаков Владимир Николаевич – историк, политолог, филолог, педагог, журналист. Главный редактор журнала «Историк».