От НЭПа к сталинской индустриализации: к 90-летию старта «первой пятилетки». Дискуссионный клуб "Гучков дом"

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Состоялось очередное заседание исторического дискуссионного клуба «Гучков Дом», посвященное 90-летию с начала реализации первого «Пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР» - легендарной «первой пятилетки».

Переход к «пятилетнему плану» являлся одной из рубежных эпох в истории страны: коллективизация, индустриализация, концентрация власти в руках И.В. Сталина и его ближайших сподвижников, окончательный разгром внутрипартийной оппозиции – яркие вехи этого времени. Действительно ли экономическая модернизация требовала ужесточения политического режима и «крутых» мер в деревне? Каковы успехи «первой пятилетки», в чём причина её неудач? Какую роль она сыграла в дальнейшем формировании советской политической системы? Действительно ли именно в эту эпоху закладывалась основа будущей Победы в Великой Отечественной войны?

Участники:

- Бокарев Юрий Павлович, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН;

- Кагарлицкий Борис Юльевич, директор Института глобализации и социальных движений;

- Куренышев Андрей Александрович, доктор исторических наук;

- Мухин Михаил Юрьевич, ученый секретарь Центр изучения новейшей истории России и политологии Института российской истории РАН.

Модератор: Пахалюк Константин Александрович, главный специалист Научного отдела Российского военно-исторического общества.