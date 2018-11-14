Нацистские преступления без срока давности: к годовщине прорыва блокады Ленинграда и освобождения Освенцима. Дискуссионный клуб "Гучков дом"

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Нацистские преступления без срока давности: к годовщине прорыва блокады Ленинграда и освобождения Освенцима.

Состоялось очередное заседание дискуссионного клуба РВИО «Гучков Дом» приурочено к двум памятным датам: 18 января 1943 г. советские войска прорвали блокаду Ленинграда, а 27 января 1945 г. части Красной Армии освободили узников Аушвица (Освенцима). Что связывает эти события? Блокада Ленинграда является крупнейшим военным преступлением в мировой истории, Аушвиц – символом преступлений против человечества.

Эксперты обсудили историю нацистских преступлений, их цели и формы, а также процесс преследования преступников в послевоенной Европе. Почему исполнителями и организаторами уничтожения людей в лагерях смерти оказывались зачастую люди во всем остальном добропорядочные, не проявляющие маниакальной жестокости? Чем отличаются военные преступления и преступления против человечества? Почему постановка вопроса о сдаче Ленинграда в целях спасения мирных жителей бессмысленна и аморальна? Чем концлагеря отличались от «лагерей смерти»? Почему политика Холокоста на территории оккупированного СССР отличалась большей жестокостью? Почему в послевоенной Европе правительства проявляли медлительность в преследовании нацистских преступников? Какую роль память о Холокосте играет в осмыслении более поздних видов массового насилия, в разрешении проблемы политической ответственности?