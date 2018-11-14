Какие исторические герои нужны современной России? Дискуссионный клуб "Гучков дом"

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Заседание дискуссионного клуба «Гучков Дом» по теме: «Какие исторические герои нужны современной России?» Сегодня много говорится о необходимости чтить память предков, чьи подвиги воплощают в себе высокие нравственные идеалы и ценности нашего общества. Должны ли мы сегодня обращаться только к военным героям? Создает ли эпоха героев или герои создают ее? Насколько близки примеры из далекого и близкого прошлого современному поколению россиян? Эти и другие вопросы эксперты обсудили на встрече, посвященной выдающимся историческим личностям России и их влиянии на ее историю

Участники дискуссии:

Владимир Рудаков - российский историк, политолог, филолог, педагог, журналист.

Главный редактор журнала «Историк» Сергей Станкевич - российский политик и историк

Леонид Поляков - д.филос.н., профессор НИУ ВШЭ

Александр Хинштейн - российский журналист и политический деятель.

Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виталий Тихонов - к.ист.н., Институт российской истории РАН

Сергей Эрлих - д.ист.н., директор издательства «Нестор-история»

Руслан Гагкуев - д.ист.н., издательская группа Дрофа - Вентана

Армен Гаспарян - историк, публицист и радиоведущий

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