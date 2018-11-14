Российская революция 1917 г.: историческая память и школьное образование. Часть 1. Дискуссионный клуб "Гучков дом"

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В преддверие 100-летней годовщины Великой революции 1917 г. Российское военно-историческое общество при поддержке МГИМО-Университета, Московского государственного педагогического университета, издательской корпорации «Российский учебник» (в нее вошли такие известные издательства как «Дрофа», «Астрель» и «Вентана»), ГИВЦ Министерства культуры РФ, и журнала «Историческая экспертиза» провели круглый стол «Российская революция 1917 г.: историческая память и школьное образование».