Возвращение исторических названий: за или против. Дискуссионный клуб "Гучков дом"

0 аудио из 0

10 февраля 2017 года в Музее военной истории РВИО состоялось открытие Дискуссионного клуба «Гучков дом». Повестка первого заседания Дискуссионного клуба РВИО была посвящена теме «Возвращение исторических названий: за или против».

Модератором дискуссии выступил писатель, историк и публицист – Армен Гаспарян. В первом заседании Дискуссионного клуба РВИО приняли участие член Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы Константин Аверьянов, президент фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский, доцент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Борисенок, главный редактор издательства «Дрофа – Вентана Граф» Руслан Гагкуев, главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов, директор издательства «Нестор-История» Сергей Эрлих, проректор по дополнительному образованию Российского государственного социального университета Николай Старостенков, профессор МГИМО-Университета Ольга Малинова и преподаватель Кафедры политической теории МГИМО-Университета Даниил Пареньков.

В каких случаях уместно переименование улиц, площадей, городов? Каким образом можно совместить память о «царском» и советском прошлом? Возможно ли найти компромиссы? И как процесс переименования может повлиять на развитие России и соседних государств? Ответы на эти вопросы эксперты постарались найти в ходе встречи.

Заседания Дискуссионного клуба «Гучков дом» планируется проводить на регулярной основе. Новый проект РВИО призван привлечь внимание историков, политологов и представителей широкой общественности к открытому обсуждению актуальных проблем, и поиску путей их решения.