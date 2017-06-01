В трех фразах. Смольный институт 1 июня 1806 года в Санкт-Петербурге было заложено здание Смольного института благородных девиц. Это творение знаменитого архитектора Джакомо Кваренги прочно вошло в историю – и не только юными девушками. На чтение: 1 минута

1 июня 1806 года в Санкт-Петербурге было заложено здание Смольного института благородных девиц. Это творение знаменитого архитектора Джакомо Кваренги прочно вошло в историю – и не только юными девушками.

1. В октябре 1917 года именно в Смольном заседало первое советское правительство, а затем из штаба революции памятник архитектуры превратился в главное здание власти Ленинграда-Петербурга. Здесь размещались партийные и советские органы власти, а в наше время Смольный служит резиденцией губернатора Санкт-Петербурга.

2. Здесь 1 декабря 1934 года был убит вождь ленинградских большевиков Сергей Миронович Киров.

3. Именно одежды девушек-смолянок послужили основой для советской школьной формы, которая и сегодня исключительно популярна по случаю последнего звонка.