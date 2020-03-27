Пулемет Максима: первый в мире, легендарный в России Пулемет Максима: первый в мире, легендарный в России На чтение: 3 минуты

Сложно найти более привычный образ пулемета, чем станковый пулемет Максима.

Прошедший две мировые войны, Гражданскую, революционные события и Русско-японскую войну, «Максим», как его называли наши пулеметчики, стал надежной опорой наших стрелковых частей вплоть до конца Великой Отечественной.

Тысячи фотографий, десятки фильмов, километры кинохроники – везде мы можем увидеть характерный щиток, рифленый кожух ствола и колесный станок. Сегодня мы расскажем вам историю первого в мире полноценного пулемета – системы Максима.

Из «электриков» в пулеметчики

История героя нашего повествования началась в далеком 1866 году, сразу же после окончания кровопролитной Гражданской войны в США. В ходе боевых действий активно использовались многоствольные картечницы, или, на французский манер, – митральезы. Самой популярной была известная система Гатлинга. Но это был лишь прообраз полноценного автоматического пулемета.

В том году 26-летнему начинающему изобретателю Хайрему Стивенсу Максиму, оказавшемуся в компании ветеранов-южан, довелось произвести выстрелы из мушкета системы Спрингфилд – основного пехотного оружия минувшей войны. Тогда Хайрем Максим еще не думал о карьере оружейника, но, по всей видимости, интерес к оружию появился именно тогда.

Подлинная мечта молодого изобретателя – изобрести что-нибудь связанное с электричеством, электротехникой. Это направление тоже было новым на тот момент, и изобретение сулило завидные перспективы. Долгое время он был в компании, конкурировавшей с фирмой самого Томаса Эдисона, но связи конкурентов не позволяли Максиму проталкивать собственные изобретения. Все это время он работал и над чертежами того, что позже назвал пулеметом.

Та встреча с ветеранами Юга на стрельбище запомнилась не только дружеской атмосферой. Максим помнил о неприятных ощущениях от огромной отдачи мушкета Спрингфилд, и ему пришла идея использовать избыточную отдачу для перезаряжания оружия. Так появился механизм запирания канала ствола. Новаторским решением было и внедрение ленточного питания.

«Изобрети что-нибудь такое, чтобы эти тупые европейские снобы скорее поубивали друг друга»

Такими словами напутствовал Хайрема Максима навестивший его в Европе американский друг.

«Брось ты свое электричество!», – добавил он. Так, в 1881 году изобретатель всерьез взялся наконец за свои чертежи, чтобы превратить пожелание друга и собственные мечтания в настоящий первый в мире пулемет. Уже в 1883 году был получен британский патент, и свет увидел первый пулемет – грозного и беспристрастного бойца, участвовавшего во всех дальнейших войнах и забравшего миллионы жизней.

Новое оружие произвело на общественность и военных двоякое впечатление. Мнения разделились: кто-то считал его бессмысленной машинкой по растрате патронов, кто-то же увидел в нем революцию в военном деле. Как водится, вторые оказались правы. В числе сторонников пулемета были банкир Натаниэль Ротшильд, профинансировавший работы, русский император Александр III, кайзер Вильгельм II и многие другие видные люди того времени. С 1893 года, когда в ходе подавления восстания в Южной Африке британские войска применили первые пулеметы, начался боевой путь нашего героя.

Некоторые конструкторы пытались конкурировать с Максимом, в том числе именитый Джон Браунинг, но пулемет системы Максима все же был по тем временам вершиной технологии автоматической стрельбы, превосходства добавляли и надежность (один из образцов сделал беспрерывно 15 тысяч выстрелов без осечек), и простота конструкции.

Пулемет состоял из нескольких элементов: ствол с цилиндрическим кожухом для заливания воды и его охлаждения, тело, где располагались основные механизмы подачи ленты и автоматика, основанная на коротком ходе отдачи ствола, станок (треножный, салазковый или колесный – вариантов было множество) и щит.

В конце XIX века и в первом десятилетии ХХ произошло знаменитое «разделение» пулемета, если можно так выразиться, по национальному признаку. Свои лицензии выкупили США («Браунинг»), Великобритания («Виккерс») и Германия («DWM»). Каждая из стран адаптировала единую модель под свои нужды и видение применения нового оружия, а также свои винтовочные калибры. В 1905 году «Максим» добрался и до России, его производство по лицензии началось на Тульском оружейном заводе.

Рабочая лошадка пехоты

История русского «Максима» началась, но изначально пулеметы закупались в русскую армию в тяжелом и очень громоздком варианте. На полноразмерном станке, с большими колесами, станиной и щитом они напоминали пушку. Пулеметы вставали на вооружение русской армии, флота и крепостных частей во многом с подачи императора Александра III лично знакомого с пулеметом. Это были пулеметы английского образца, которые изначально адаптировались под русский патрон Бердана. Лишь с принятием на вооружение винтовки Мосина пулемет принял свой неизменный калибр 7.62х54. До 1910 года использовались массивные станки, которые, впрочем, в ходе Русско-японской войны часто меняли на кустарные, но более легкие, варианты которых зависели лишь от творческих способностей мастеривших их расчетов. «Маским» показал свою силу в боях под Мукденом и при обороне Порт-Артура. Командование поняло, что имеет в руках новейшее и грозное оружие.

В 1910 году начался второй этап эволюции русского «Максима». Связан он прежде всего с именем полковника А.А. Соколова, который изобрел для пулемета уже привычный нам колесный станок, получивший имя разработчика, и слегка изогнутый щиток. Так «Максим» принял свой «устоявшийся» внешний вид. Его отличительной чертой стал ролик для подачи ленты, крепившийся к щитку или к телу, новые прицельные приспособления, переработанный кожух и новые короба для 250-патронной матерчатой ленты. Пулемет на станке Соколова стал более маневренным, по полю боя его могли перемещать два человека, а в полностью снаряженном состоянии и с водой в кожухе он весил всего 70 кг.

В таком виде «Максим» прошел Первую мировую и Гражданскую войны. В тяжелых условиях фронтовой эксплуатации «Максим» получал отличные отзывы солдат, использовавших его. Надежность, перекрывающая штатную, бывало, и в два раза, а при должном уходе – простота и безотказность сделали этот пулемет (кстати, единственный производимый в России) легендой отечественного оружейного дела. Устойчивый станок и прикрывающий расчет щит давали возможность подавлять огнем и буквально косить наступающие цепи пехоты противника. «Максимы» ставили и на бронеавтомобили, и на бронепоезда. К сожалению, обеспечить достаточный количественный выпуск пулеметов в Первую мировую не удалось, другие стороны конфликта (Германия с MG-08 или Британия с «Виккерсом») произвели пулеметов намного больше.

Ореол лихости и позже известность на киноэкранах пулемету придала Гражданская война, где часто для мобильности «Максим» помещался в легендарную тачанку – столь популярную в частях РККА и у «махновцев».

Финальный аккорд и долгая слава

Финальным аккордом для нашего героя стала Великая Отечественная война. Несмотря на многочисленные разработки других пулемётов, шедшие в СССР, «Максим» продолжал оставаться на вооружении. В 1930 году «Максим» модернизировали, добавив в его механику, систему подачи патронов и прицеливания ряд улучшений. Также переоснастили кожух, он стал рифленым (кстати, в фильмах о гражданской войне мы часто видим рифленые «Максимы», которых еще не было). По результатам советско-финской войны крышка для залива воды на кожухе стала еще шире, чтобы можно было вместо воды наполнять кожух льдом и снегом. Так появился пулемет образца 1910/30 года.

Появились и модификации легендарного пулемета. Самой известной стала счетверенная зенитная установка на тумбе. Для такой стационарной установки на каждый ствол полагалось по 500 патронов вместо 250, вода циркулировала между всеми кожухами, добавлен был и кольцевой зенитный прицел. Эти установки мы часто видим на фотографиях времен Великой Отечественной, и их успешно применяли для борьбы с низколетящими самолетами противника.

Пионером наш «Максим» стал и в воздухе. Под индексом ПВ-1 (пулемет воздушный) он поступил на вооружение первых моделей советских истребителей и штурмовиков.

В годы войны «Максим» уже был морально устаревшим пулеметом, многие конкуренты превосходили его, тем не менее легендарная надежность и простота, а также точность и кучность огня продержали его в войсках до самых последних сражений с вермахтом.

Высокий профиль пулемета из-за щита не позволял маскироваться, потому расчеты просто снимали громоздкий щит. Неудобств добавляла и матерчатая лента, которая должна была бережно храниться, надо было при этом избегать ее намокания, иначе оружие давало осечку при стрельбе. Да и достать воду для кожуха часто тоже было сложной задачей на поле боя. С 1943 года «Максим» стал заменяться более совершенным пулеметом СГ-43 (Горюнова).

Тем не менее пулеметы системы Максима прослужили активно более полувека, обеспечивая во всех концах света огневой поддержкой пехоту. Дольше всех его применяли британцы, а у нас считается, что последние выстрелы из «Максима» в бою были сделаны на Даманском в 1969 году. Интересно, что именно «Максимы» извлекла со складов потерявшая много оружия в котлах 2014 года на Донбассе украинская армия, и они до сих пор применяются там.

Да и у нас, вероятно, на базах хранения осталось немало «Максимов», которые в отличие от музейных и киношных экземпляров все еще в умелых руках являются грозным оружием и при необходимости могут быть использованы. А если говорить о кино и компьютерных играх, – наш легендарный русский «Максим», определенно, будет жить вечно.

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