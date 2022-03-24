Почему не началась химическая война? Кто знал, что могли выкинуть руководители фашистской Германии ради своего спасения? На чтение: 3 минуты

Вспомним фотографии времен Великой Отечественной войны. На многих из них мы видим снаряжение красноармейцев, в котором в обязательном порядке присутствует противогаз. Уже к концу войны, когда опасность начала химической войны ослабла, многие солдаты начали халтурить и вместо противогаза таскали в этой брезентовой сумке дополнительные обоймы с патронами и продукты питания. Но даже тогда командиры сурово наказывали таких инициаторов. Химическая война не началась, но опасность ее всегда была велика. Кто знал, что могли выкинуть руководители фашистской Германии ради своего спасения?

Новое оружие

Первый запрет на химическое оружие был получен еще в позапрошлом веке. В 1899 году в Гааге на него было наложено вето. Во время Первой мировой войны немцы про этот запрет забыли, и первый раз попробовали применить химическое оружие возле города Ипр.

Новое оружие многих напугало, но и заставило задуматься, как вооружить им свои армии. Союзники России сразу заявили, что Германия нарушила международные права, на что в ответ было заявлено, что Гаагская конференция ничего не говорит о газах – только об отравляющих снарядах. Против русской армии немцы также применили химическое оружие, правда, эффект был обратным. Русские войска при отражении немецкой газовой атаки сами пошли в атаку. «Атака мертвецов» – так называлась наша статья о героической обороне крепости Осовец русскими солдатами в августе 1915 года. Тем не менее во время войны химическое оружие применялось больше 200 раз.

Война закончилась, и 1925 году была принята Женевская конвенция о запрещении химического оружия. В соответствии с этим документом было запрещено производство, накопление и применение химического, биологического и токсинного оружия и его уничтожение. Именно тогда химическое оружие и получило определение «оружие массового поражения». Подписав это соглашение, многие государства с чистой совестью принялись с удвоенной силой его производить. Особенно плодотворно работали в этом направлении Германия, Англия, Италия, не отставал от них и Советский Союз.

Подготовка к войне

В феврале 1918 года была создана химическая служба РККА. Мера эта была вынужденная, но, как показало время, очень даже нужная. Советское правительство прекрасно понимало, что со стороны белогвардейцев и интервентов угроза химических атак очень даже реальна. Известно более 60 случаев, когда против красноармейцев использовались химические боеприпасы. Например, 10 августа на Северном фронте возле деревни Городок британскими войсками было выпущено 600 снарядов с ипритом и 240 – со «слезоточивым газом». 300 красноармейцев было отравлено, многие частично лишились зрения. Если бы красноармейцы имели защиту от этого оружия (противогазы), таких жертв удалось бы избежать. После Гражданской войны химическая служба продолжала развиваться и совершенствоваться, и вскоре СССР располагал довольно солидным арсеналом химического оружия. Парадоксально, но факт: в 20-е годы и в начале 30-х годов это оружие мы производили совместно с немецкими специалистами. Дело в том, что по Версальскому договору немцам было запрещено заниматься химическим оружием, вот они и нашли площадку, которую западные страны не могли контролировать. В 1933 году такое сотрудничество было завершено, но немцы уехали с полной информацией, насколько они превосходят Советский Союз по химическим вооружениям.

Наши власти и сами понимали, насколько мы отстаем от лидеров, производящих отравляющие газы, но делали все, чтобы догнать их в средствах защиты. То, что любое нападение империалистических стран будет сопровождаться газовыми атаками, предполагалось. Велась активная психологическая подготовка. На всех предприятиях и в учебных заведениях проводились занятия по использованию противогазов. В 1940 году, оценивая состояние химической службы, К. Ворошилов отмечал, что советские войска перед химическим оружием не безоружны и смогут защитить себя в случае необходимости. Только после нападения фашистской Германии стало ясно, что собственных ресурсов у Красной Армии недостаточно.

В 1940 году разведка докладывала, что немцы активно испытывают отравляющие вещества для преодоления укреплений противника. Накануне войны разведчики предоставили командованию подробный план о немецких успехах в подготовке к химической войне. В этот период начальник Генерального штаба Гальдер докладывал, что к началу войны немецкая армия будет иметь 2 миллиона снарядов для легких орудий и полмиллиона для тяжелых. Надо их было только наполнить отравляющими веществами. Нашим командирам было над чем задуматься.

Война

Уже в первый период войны стали известны факты о том, что против бойцов Красной Армии и населения страны может быть применено химическое оружие. В июле 1941 года в ходе боев в руки наших военных попала секретная документация, а также имущество специального химического минометного полка. В документах имелась инструкция по практике применения отравляющих веществ. В случае необходимости оно должно было быть применено по приказу массированно и внезапно. Пока этот приказ в войска не поступил.

В декабре 1941 года случилось невероятное. Немецкие войска не смогли выполнить приказ своего фюрера по захвату столицы. Войска группы армии «Центр» отступили, а советские войска перешли в контрнаступление. Новая ситуация на фронтах могла сорвать планы в войне против СССР, и Гитлер начал принимать меры и строить планы, чтобы изменить положение. Предусматривалось и применение против Красной Армии отравляющих веществ. На пути принятия этого решения встали военные разведчики и согласованные усилия Сталина и Черчилля. В начале 1942 года поступили сообщения об активизации в Германии предприятий химической промышленности и активизации подготовки специальных частей для применения отравляющих веществ. Сталин и командование Красной Армии рассматривали несколько вариантов ответных мер по предотвращению химического удара. Были варианты усилить противохимическую защиту войск, подготовить собственные химические войска к ответному удару. Решением стало информирование английского правительства о приготовлениях к использованию отравляющих веществ. Черчилль отнесся к этому сообщению очень серьезно, понимая, что если это будет безнаказанно использовано на Восточном фронте, то завтра это оружие будет направлено и против жителей Британских островов. 12 мая 1942 года Черчилль сделал по радио заявление, предупреждавшее немцев, что в случае начала химической войны против русских армий они получат ответный удар. Позже советская разведка сообщала, что это выступление оказало на немцев огромное впечатление. Немцы, несмотря на наличие большого количества химического оружия, были не очень готовы к тому, чтобы оно было применено против них. Имеющиеся газовые убежища могли вместить не более 40% жителей.

Ситуация повторилась летом 1943 года. Понимая, что вновь ситуация выходит из-под контроля, и грозит новое поражение, командование вермахта вновь вспомнило про «чудо-оружие». В сторону Бобруйска, Борисова и Могилева потянулись железнодорожные составы с химическим оружием. Сталин решил вновь обратиться к мировой общественности, чтобы не допустить химическую войну. Нужны были доказательства преступного замысла немцев. Эти доказательства были добыты партизанским отрядом «Боевой».

Партизаны пустили под откос немецкий поезд, в котором были найдены бочки с отравляющим веществом. Партизанские разведчики обнаружили и 12 складов с химическими бомбами и отравляющими веществами. Все полученные данные Сталин вновь передал Черчиллю, который вновь выступил с предупреждением о возможной бомбардировке немецких городов ипритом. Как ни странно, Гитлер услышал предупреждение и вновь дал задний ход.

Химический ад, который планировали устроить миру фашисты, был отложен. Все это произошло из-за элементарного страха возмездия. Воюющие страны накопили такой огромный арсенал химического оружия, что использование его привело бы к ужасным последствиям.

Производство и использование химического оружия все еще остается под запретом. В 1997 году вступила в силу новая конвенция ООН, которая дополняет Женевский протокол 1925 года. По состоянию на 2018 год 193 государства поддержали эту конвенцию, было уничтожено 96,62% этого оружия.