Первые леди. Женщины и Сталин Личная жизнь Иосифа Сталина при его жизни сохранялась в тайне, поэтому с годами её окутал тот же ореол мрачной загадочности, что витал вокруг этой безусловно неоднозначной фигуры. На чтение: 4 минуты

Личная жизнь Иосифа Сталина в годы его власти сохранялась в тайне, поэтому с годами её окутал тот же ореол мрачной загадочности, что витал вокруг этой безусловно неоднозначной фигуры.

Нам известно лишь, что женщин у Сталина было много, он любил с ними общаться, но при этом был с ними груб (с женами, любовницами, матерью, супругами коллег и друзей). Получив власть, он не просто добивался их внимания, он требовал этого внимания, более того, меня милость на гнев к тем, кто к нему охладевал.

Но начиналось всё вполне банально…

Брак по молодости

В начале 1906 года увлечённому революционными идеями Иосифу Джугашвили понадобилось спрятаться от разыскивавшей его полиции. Помог товарищ по семинарии, Александр Сванидзе. В доме Александра Иосиф познакомился с его сестрой Като (Екатериной Семеновной). 28-летний Большевик начинает по-настоящему ухаживать за стеснительной Катей, превосходит конкурентов и в 1906 году они женятся в Тифлисе. Причем, по настоянию родителей невесты, материалисту Иосифу пришлось пройти и обряд венчания с женой.

Видимо, этот брак был по взаимной любви и в бедной семье царила гармония. Но счастье длилось недолго: родив сына Якова, в конце следующего года Като умерла от серьёзной болезни. Иосиф был безутешен, разбит потерей. Похоже, эта трагедия сильно отразилась на его отношении к женщинам в дальнейшем. Современники приписывают ему фразу «моё сердце было каменным, а теперь и вовсе станет металлическим».

Отец – заезжий ссыльный

Активная политическая деятельность – революционная пропаганда, организация стачек – привлекала к Иосифу внимание полиции, его отправляли в ссылку несколько раз. 1910-11 года он провёл в Сольвычегодске, жил у недавно овдовевшей с четырьмя детьми женщиной, сдававшей углы ссыльным и приезжим. Через несколько месяцев после отъезда Иосифа Матрёна Кузакова родила от него сына, которого записала на мёртвого мужа. Впрочем, некоторые исследователи до сих пор сомневаются в подлинности этой истории.

Сталин не вспоминал о Кузаковой, как о женщине – видимо, она была для него очередной «подругой», – но позаботился о её жизни, так как знал о ребенке. Впоследствии, её дом выгодно выкупили под музей ссыльных, а в 30е Кузакова вне очереди получила квартиру в Ленинграде, где она умерла во время блокады. Сын Константин построил хорошею карьеру под покровительством Жданова и Поскрёбышева, которые, как и многие в верхушке партии, если эта история верна, знали о его происхождении.

Новая ссылка (1914-1915) и новый роман: на этот раз 35-летний Сталин снимал жильё в Красноярском крае, где сошёлся с 14-летней местной жительницей Лидией Перепрыгиной. За год у пары родилось двое детей (младший умер), что вызвало внимание полиции. Сталин пообещал жениться на Лидии при наступлении её 16-летия, но воспользовался возможностью сбежать из ссылки и слова не сдержал. До села Курейки в Гражданскую войну дошли слухи, что Иосиф погиб, и Лидия вышла за другого, дав сыну фамилию мужа – Давыдов. Сталин интересовался их судьбой в конце 1940-х, через того же секретаря Поскрёбышева. Но относительно официально ребёнок был признан «Иосифовичем» только в 1956.

Возможно, в неспокойный период ссылок и революционной подпольной борьбы, у Сталина были и другие мимолётные увлечения и романы. Казаковой и Перепрыгиной рекомендовалось не распространяться о происхождении детей.

Надежда, подруга детства

В 1917 году Сталин из очередной ссылки возвращается в Петроград, где живёт у своего соратника – Сергея Аллилуева. Сталин и Сергей были знакомы давно – вместе занимались революционной пропагандой ещё в Грузии. Тогда Иосиф бывал у них дома, и, разумеется, был знаком с женой Аллилуева Ольгой, и 11-летней дочерью Надеждой.

Но сейчас девушке было уже к 16 годам, и она страстно влюбляется в будущего вождя. Мать Надежды, известная своими вольными нравами, была против их отношений, в отличие от отца, однако, пара сначала начинает сожительствовать по-революционному, а в 1919 году регистрирует брак.

Ещё в 1918 году Надежда вступила в большевистскую партию, сопровождала Сталина в поездках по фронтам гражданской войны (в составе секретариата) – чем не романтика для молодых пламенных революционеров? Позже она работала в секретариате у В.И. Ленина, затем трудилась в газетах и журналах. В 1921 году неожиданно была исключена из партии и восстановлена лишь в 1924. В 1929-1932 годах Аллилуева училась в Промышленной академии на факультете искусственного волокна. Она познакомила мужа со своим одногруппником Никитой Хрущевым. В 1921м у четы родился сын Василий, через пять лет — дочь Светлана.

Однако, едва ли надежды Надежды на долгую счастливую жизнь оправдались. Менялся сам Сталин. Мужчина давно уже средних лет заматерел в гражданскую войну, ожесточился в интригах внутрипартийных склок и борьбы с контрреволюций. Сталин был честолюбив и обожал власть, поэтому в горниле индустриализации и коллективизации, в суровых реалиях пятилеток, культивировались и прорастали негативные его стороны – грубость, жестокость, показной властный кич, демонстративная нетактичность.

Это отразилось на отношениях с женой и женщинами в целом. Современники вспоминали, что Сталин мог флиртовать с женщинами, кидаясь в них хлебными мякишками на официальных банкетах – так он показывал, что и в знаках внимания ему всё дозволено. Демонстративно пренебрежительно относился к вдове вождя революции – Надежде Крупской. А Аллилуева становилась всё более «забитой» и бледной, превращалась в куклу, отыгрывавшую свою красивую роль, но напуганную и опустошённую внутри.

Они часто ссорились и из-за быта, и из-за пренебрежения Сталина к жене и его нескрываемом внимании к другим женщинам, он не стеснялся в выражениях, особенно, будучи под градусом. Особую загадку представляют из себя упоминания о её проблемах со здоровьем по женской части.

Возможно, чтобы укрепить дух идеальной семьи, Надежда попросила Сталина привезти в Москву его сына от брака с Като – Якова, которому на тот момент было 14 лет. Друзьями с отцом они не стали. Так или иначе, после очередной ссоры с грубыми словами на праздновании годовщины Октября 1932 года, Надежда Аллилуева застрелилась в своей спальне (ночь на 9 ноября). Сложно сказать, что чувствовал при этом Сталин, ведь, судя по их отношениям, от Надежды ему было удобно получать, а не давать взамен. Так же он вёл себя и с другими своими женщинами, однако кое-что изменилось – он стал строже не только к своим любовницам, но и к чужим жёнам. Здесь поподробнее.

Вымышленные и настоящие

Когда Яков Джугашвили попал в плен к нацистам во время ВОВ, его спрашивали про новую жену Сталина – Розу Каганович. Похоже, в стане врага и во всей Европе ходили слухи о том, что Иосиф женился на молодой родственнице своего соратника. Однако, этот персонаж – полностью вымышленный либо народной молвой, либо журналистами, либо советской разведкой. Но и настоящих любовниц у Сталина было немало: не только обычные яркие девушки, но и советские звезды.

Долгое время романы со Сталиным приписывали актрисе Любви Орловой и балерине Ольге Лепешинской. Обе они отрицали эти связи, заявляя, что были просто любимчиками. Лепешинская говорила: «Балерины были в него все влюблены. Он мог быть и очень милым, и очень хорошим, но, вероятно, это просто казалось. Потому что по натуре он был плохой человек – мстительный и злой». Свои многолетние отношения с вождём якобы признавала актриса Большого Театра Вера Давыдова. "Любимицами" Сталина считались солистки Большого В. В. Барсова и Е. Д. Кругликова, балерина Марина Семенова, певица Наталия Шпиллер.

Что объединяет все эти и не только эти истории: пока женщины преданы Сталину и обожают его, они получают преференции - подарки, премии, недвижимость. Но стоило охладеть к вождю и не играть в его игру с односторонним безусловным обожанием – тут же окажешься в опале, а, может быть, в лагере, лишившись всего. Впрочем, может, наоборот: быстрый карьерный рост и материальная обеспеченность стали причиной слухов о романах работниц сцены с вождём.

Овдовев второй раз, Сталин начинает своеобразно следить за образом жизни семейных пар из советской верхушки. Ему не нравятся неверные жёны, любовные интриги и конкуренция за любовниц. Неизвестно, связано ли такое ревностное поведение вождя с его психоэмоциональным состояниям, и вылилось ли это в то, что женщины из элиты получали наказания наравне с мужчинами. А наказания у вождя строгие, вот лишь несколько фамилий репрессированных женщин из семей советской элиты: Поскрёбышева, три жены Блюхера, Будёная, Калинина, Тухачевская-Гриневич, Жемчужина.

Поздняя влюблённость

К 1935 году в загородной резиденции Сталина появляется экономка Валентина Жбычкина. Двадцатилетняя девушка нравится вождю, и, вскоре, ей доверяют управлять кухонным сервисом во время его поездок. Со временим они сближаются. Чтобы всегда держать Валентину при себе, Сталин назначает ей звание сержанта госбезопасности, а также организует брак Валентины с её коллегой. К концу жизни Сталин позволяет только ей входить к нему в кабинет в любое время, а также подавать еду, лекарства.

Считается, что Истомина была любовницей, или, даже, тайной женой вождя. На неё он не повышал голос, не позволял себе ранее привычные выходки. Возможно, Сталин «размяк» и устал, ему хотелось некоего подобия гармонии у себя дома. Вероятно, также, его надломило психическое давление, переживания и потакание своим порокам. Современники отмечают, что под конец жизни (умер в 1953 году) Сталин доверял только Валентине. Судя по тому, как она сокрушалась на его смертном одре, они действительно были друг для друга дорогими людьми. Позже Валентина получила содержание в таком объеме, как если бы была вдовой генсека. Но тайну их отношения она унесла с собой в могилу в 1995 году, никогда их не комментировав.

Иосифа Виссарионовича едва ли можно назвать домашним тираном в привычном понимании, но отношения с ним сейчас бы назвали «токсичными», «абьюзивными». В них он демонстрировал те же качества, что и в жизни: властолюбие, тщеславие, эгоизм, требовал безусловной преданности себе. Он прекрасно знал, чего хочет от женщин: ощущение обладания, покорности, красоты, секса, теплоты и внимания. Но едва ли собирался давать что-то взамен – может, не хотел, может, не считал нужным, а, может, просто не умел. Сталин не обладал чертами, нужными хорошему семьянину, поэтому и отношения с детьми у него были холодными.

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