Первые Леди. Надежда Крупская 27 февраля 1939 года умерла жена вождя революции Владимира Ильича Ленина. На похоронах гроб нёс лично Сталин, который к тому времени создал идеализированный образ первого главы страны Советов. В пропаганде Ленин был идеален во всём, в том числе – в семейной жизни. Но было ли это так на самом деле, и какие тайны о личной жизни вождя пролетариата уносила с собой пафосная процессия? На чтение: 5 минут

27 февраля 1939 года умерла жена вождя революции Владимира Ильича Ленина. На похоронах гроб нёс лично Сталин, который к тому времени создал идеализированный образ первого главы страны Советов. В пропаганде Ленин был идеален во всём, в том числе – в семейной жизни. Но было ли это так на самом деле, и какие тайны о личной жизни вождя пролетариата уносила с собой пафосная процессия?

Отец – военный, мать – педагог

Надежда Константиновна родилась в 1869 году в Петербурге в бедной дворянской семье военного и гувернантки. Отец симпатизировал реформаторским идеям, участвовал в Комитете русских офицеров, поддерживал участников Польского восстания 1863 года, за что был отдан под суд и уволен, семья жила в бедности. По крайней мере, так впоследствии рассказывала сама Надежда. На самом же деле Константин был неуспешен в карьере, но после восстания обратился за помощью к своему дяде, тоже военному высокого чина. Дядя добился апелляции, Константина восстановили в звании и должности, выплатили огромную компенсацию. Впрочем, даже если история о бедности – выдумка Надежды, она унаследовала от отца революционные взгляды, а от матери – склонность к педагогике. К тому же, согласно завещанию отца, после его смерти в 1883 году вдова и дочь оказались под опекой революционного идеолога Николая Утина, который общался с самим Карлом Марксом.

В 1887 году с золотой медалью окончила частную женскую гимназию им. княгини А.А. Оболенской в Петербурге, затем год обучилась на Бестужевских курсах. В 1890 г. Крупская вступила в студенческий марксистский кружок и собиралась с единомышленниками, обсуждая возможные действия в направлении борьбы против царского режима. Она работала преподавателем в школе для рабочих, и, пользуясь этим, продвигала среди них социалистические идеи. Девушка была красива и стройна, пламенно преданна революционным идеям. В 1894 коду вместе со своей коллегой и единомышленницей, Аполлинарией Якубовой, знакомятся на одном из собраний с Владимиром Лениным. В группе молодых революционеров образовался любовный многоугольник. Инженер Роберт Классон ухаживал за Надеждой Крупской, а та влюбилась в Владимира Ильича, который, в свою очередь, приударил за Якубовой, впрочем, роман последних был неглубок и скоротечен, Аполлинарию интересовал Владимир, как революционный деятель, а не как мужчина. Классон вскоре остыл к идеям борьбы, Якубова отвергла Ленина, а вот Надежда не сдавалась в попытках снискать чувства Володи.

Соломенные лапки

В 1895 году «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» разгромлен правительством. Ленин отправляется в тюрьму, Надежда продолжает за ним ухаживать, нося передачки. Вскоре, она сама оказывается в тюрьме, Ленина ссылают под Абакан, а Надежду – в Уфу, куда она едет со своей матерью Елизаветой Васильевной. В переписке Ленин предлагает Надежде «приехать и жить с ним», не уточняя в какой роли. Крупские каким-то образом получают разрешение переехать, возможно, Надежда сообщила охранке, что Ленин – её жених. Так или иначе, по приезду в Шушенское к Ильичу, надзорные органы не позволили молодым людям просто так жить вместе, и те, будучи атеистами, обвенчались в местной церкви 10 (22 по григорианскому летоисчислению) июля 1898 года. Других органов регистрации брака в Российской Империи не было. В Уфе не удалось купить обручальные кольца, их сковал местный ссыльный мастер из пятаков. При этом, в полицейских документах после венчания Крупская значилась как Ульянова, но больше этой фамилией не называлась.

«В молодости она необыкновенно была хороша, что-то во внешности её было приковывающее, одухотворенное что-то. И русское очень. Коса ниже пояса: бывало, ахали в Шушенском»; «Надежду Константиновну вспоминаю молодой женщиной, тоненькой, с красивой длинной косой, с ясными ласковыми глазами, такой приветливой и скромной; всегда при встрече с нами улыбалась, и улыбка у неё была хорошая» - Анна Середкина, дочь хозяйки дома в Шушенском.

С 1900 по 1905 года Владимир и Надежда странствовали по Европе: Германия, Швейцария, Франция, Великобритания, работая на российское революционное подполье. Пламенная коммунистка Крупская показала себя настоящей соратницей для будущего вождя. Она была для него и секретарем, и переводчицей, и стенографисткой, и финансистом. Чета занималась изданием марксистских газет, взаимодействием с левыми других государств, поддержкой революционеров на Родине, в ходе которой Надежда зашифровала 30 000 писем. Чего она не умела – так это вести домашнее хозяйство, поэтому молодых всегда сопровождала мать Елизавета Крупская. В кругу семьи Надежду называли «принцесса – соломенные лапки», так что мем «я не могу, у меня лапки» намного старше, чем нам кажется. При этом семья жила в скромных условиях, в дешёвых квартирах.

Жизнь молодоженов сопровождалась положенной в таких случаях страстью, но вскоре выяснилось, что у любящей детей педагога Надежды – недоразвитость женских органов, усугубившееся во время заключения и ссылки. Она не могла иметь детей, хотя пара их очень хотела. В Европе стала сильнее развиваться другое заболевание Крупской – базедова болезнь, это – тяжёлое нарушение обмена веществ. Со временем из-за неё Надежда обрела «совиные» черты: тело располнело, появился зоб, второй подбородок, распухли верхние веки, глаза выпучились, она страдала утомляемостью и раздражительностью. Денег на лечение не хватало, хотя молодые зарабатывали переводами, написанием статей (в основном политических), получали партийную зарплату. Всё-таки, Надежде сделали операцию на щитовидную железу, что застопорило развитие болезни, но внешние симптомы сохранились, в Крупской XX века не узнать красавицу, которой она была в веке XIX.

Ленина того периода обвиняют в романе с другой революционеркой – Инессой Арманд. На это указывают косвенные источники, но стопроцентных доказательств нет. Был ли роман, мы не знаем, но Надежда ревновала Ильича к умной энергичной красавице-социалистке. Она писала в дневнике : «Эта крашеная с*ка смогла переспорить Ильича в вопросах о тред-юнионах, и он изменил позицию! Немыслимо!» . Крупская даже предложила Ленину развод, но Владимир выбрал в пользу семьи. Тем не менее, Надежда сохраняла достоинство и такт, общаясь с Инессой и другими, не самыми для себя приятными «коллегами», как с товарищами по политической борьбе.

«Первая оборванка»

С 1905 года по 1907 год Ленин и обе Крупские нелегально жили в Петербурге, осуществляя руководство левыми силами. С 1907 года по 1917 год Владимир Ильич пребывал в эмиграции, где участвуют в политическом дискурсе (издательство, агитации, съезды, II Интернационал). И до, и после революции Крупская активно участвует в политической жизни левых сил. В РСФСР занимается дошкольным образованием, преподаёт в коммунистическом институте, где может даже, вспоминая годы в подполье, научить коспирологии. В 1920 году была председателем Главполитпросвета при Народном комитете просвещения; выступила инициатором создания общества «Друг детей». Деятельность Крупской отразилась на ликбезах, организации детских садов и детских площадок, курировании проектов, связанных с образовательной литературой, организацией системы пионерского движения.

Своей главной задачей она видела придание образованию коммунистического базиса, то есть, в видении Крупской, обучение коммунизму было неотъемлемой частью воспитания нового гражданина. Из-за этого позже вступила в конфликт с педагогом Антоном Макаренко, занимавшимся адаптацией сирот, беспризорников и молодёжи с маргинальным мышлением.

Семья жила в подмосковных Горках (не доезжая до Домодедово по Каширскому шоссе) или в кремлёвской квартире. Надежда продолжает обслуживать частные секретарские дела Владимира Ильича. Она очень много пишет: переписывает самого Ленина, свои труды, переводы и письма. В 1918 года в Ленина стреляют, а в 1922 году он слёг с инсультом. У вождя парализована половина туловища, Крупской пришлось заново научить его писать и читать. Но мозг Ленина продолжает умирать, что сопровождается болезненными припадками и деградацией личности. Тут же назревает политический конфликт. В новое правительство пророчат триумвират Троцкий-Бухарин-Крупская. Но к власти рвётся тщеславный Иосиф Сталин. Он стремится изолировать недееспособного Ленина, которому врачи запрещают публично выступать, работать и вообще волноваться. Когда Надежда передала Троцкому записки мужа, содержащие обращения и рекомендации к очередному съезду партии, Сталин вспылил, так как знал, что тон писем выдержан не в его пользу. Он грубо обругал Крупскую по телефону, доведя ту до истерики – она давно в партии, но никогда не сталкивалась с подобным обращением.

Ленин узнал об этом и с другими высшими лицами партии вынудил Сталина принести подобие извинений. Молотов якобы вспоминал рассуждения Сталина: сожительство Надежды Крупской с вождём, не значит, что она разбирается в Ленинизме и нужно перед ней «лебезить».

Всё это время Крупская жила скромно, как в ссылке и эмиграции. Из украшений – одна брошь, в гардеробе пара платьев и блузок, одежда поношенная. Когда иностранный журналист назвал её «первой леди», Ленин шутливо заметил, что правильнее было бы назвать очерк иначе, а именно «Первая оборванка».

Всесоюзная бабушка в опале

В 1924 году Ленина не стало. Надежда горевала, но продолжила заниматься общественной деятельностью, ища в работе утешение. Став в 1929 году заместителем наркома просвещения РСФСР, Крупская являлась одним из создателей советской системы народного образования, а также пионерской и комсомольской организаций. Она занималась агитацией и антирелигиозной пропагандой. Надежда обожала детей, состояла в переписке с пионерами, регулярно устраивала с ними встречи.

Не обходилось и без «перегибов»: во время кампании по избавлению от «идеологически вредной и застарелой» литературы было утеряно множество изданий в частном владении и библиотеках. Крупская раскритиковала сказки детского поэта и писателя Корнея Чуковского («Крокодил», «Мойдодыр», «Тараканище», «Бармалей»), и даже устроила автору личный разнос; негласно отменяла позднего Достоевского (у них с Лениным это было семейное) и других классиков.

А вот политическая жизнь Крупской была не так радужна; считается, что Сталин устроил ненавистной вдове Ленина сущий ад. С 1924 года Надежда – член центральной контрольной комиссии партии, с 1927 года член Центрального Комитета ВКП(б). Но когда в партии начался раскол, в декабре 1925 года (XIV съезд), Крупская поддержала «оппозицию» –Григория Зиновьева и Льва Каменева – в их борьбе против Сталина. Сторонники последнего набросились с критикой на Крупскую, её открыто критиковали в газетах и на партмероприятиях. Надежда поняла, что за противостояние с таким жестоким и властолюбивым человеком, как Сталин, можно лишиться жизни. А сторонников у неё было немного. Поэтому она смирилась, поубавила пыл и подстроилась под генеральный курс. Крупская объявила свою позицию на XIV съезде ошибочной, впоследствии вторя решениям пленума. Хотя, иногда позволяла себе критику. Она выступала «за» санкции против Николая Бухарина, Льва Троцкого, Григория Зиновьева, Льва Каменева.

Однако, и после она заступалась за репрессированных старых партийцев, а также репрессированных женщин, в числе которых были Поскрёбышева, три жены Блюхера, Будёная, Калинина, Тухачевская-Гриневич, Жемчужина. Несмотря на разногласия и явную ненависть со стороны Сталина, ей удалось до конца жизни оставаться членом ЦК ВКП(б), ВЦИК и ЦИК СССР. В 1937 году Крупская избрана депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва, членом Президиума Верховного Совета СССР. Она продолжает издаваться, ей выступления выходят в печати, сама надежда написала 11 томов трудов. В 30-е годы много пишет о Ленине сама и консультирует других авторов, пишущих о его жизни. Проживает под Красногорском.

26 февраля 1939 года Крупская с компанией праздновала юбилей – семидесятилетие. Из Кремля был прислан в подарок торт. Пожилой организм нездоровой женщины не справился с застольем – вечером у Надежды разболелась брюшина, её забрала скорая. В больнице из-за пожилого возраста пациентки врачи выбрали консервативную тактику лечения и отложили операцию, промедление привело к воспалению аппендикса, тромбу кишок, перитониту, загноению… Врачи переживали, что хирургическое вмешательство «сходу» Надежда не переживёт, и время действительно было утеряно. На следующий день всесоюзной бабушки не стало.

Революционная пара

Надежда и Владимир сошлись в не самой простой обстановке, и ещё больше испытаний выпало на их совместную жизнь. Даже, если начало их отношений было «синтетическим» и продиктовано условиями ссылки, пара быстро притёрлась и нашла друг в друге родных людей. Ленин был человеком, увлеченным идеей; для него семейная жизнь, отношения, брак не могли быть в отрыве от общественной деятельности, от революционной борьбы. Поэтому Надежда была для него в первую очередь товарищем по партии, соратником, а не объектом обожания, «женщиной» в романтическом смысле этого слова. Тем не менее она любила его, и как человека, и как деятеля. Когда Ленина не стало, ещё четверть века она занималась той работой, который посвящали себя они с мужем в отрадные годы совместной жизни.

Обложка Ленин и Крупская на Песчаной Горке. В. Анни https://inosmi.ru/