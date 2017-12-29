Краткий курс истории. Враг народа 29 декабря 1958 года из Уголовного кодекса РСФСР было изъято понятие «враг народа». На постсоветском пространстве это понятие ассоциируется именно с правовой системой СССР, однако история «врага народа» уходит глубоко в прошлое. Hostis populi Romani Еще в римском праве мы встречаем понятие «враг римского народа» (лат. Hostis populi Romani). Если человек объявлялся таковым, то он подлежал уничтожению, как вражеский солдат, ведущий войну против Рима. В истории Нового времени понятие «враг народа» получило новое рождение благодаря Великой французской революции: тогда термин использовался в качестве синонима «врага революции» и послужил для обоснования массового террора времен якобинской диктатуры. СССР В нашей стране понятие «враг народа»... На чтение: 1 минута

29 декабря 1958 года из Уголовного кодекса РСФСР было изъято понятие «враг народа». На постсоветском пространстве это понятие ассоциируется именно с правовой системой СССР, однако история «врага народа» уходит глубоко в прошлое.

Hostis populi Romani

Еще в римском праве мы встречаем понятие «враг римского народа» ( лат. Hostis populi Romani). Если человек объявлялся таковым, то он подлежал уничтожению, как вражеский солдат, ведущий войну против Рима. В истории Нового времени понятие «враг народа» получило новое рождение благодаря Великой французской революции: тогда термин использовался в качестве синонима «врага революции» и послужил для обоснования массового террора времен якобинской диктатуры.

СССР

В нашей стране понятие «враг народа» стало употребляться большевиками и конкретно Лениным накануне революции 1905 года. В 1917 году революционеры, рассматривавшие Французскую революцию в качестве важного примера и ориентира, также стали использовать данное понятие. Так, после событий Февральской революции председатель Временного правительства Керенский называл «врагами народа и свободы» противников нового режима. Аналогичный смысл стали вкладывать в понятие «враг народа» большевики после Октябрьского переворота 1917 года. С 1930-х годов этим понятием стали дополнительно обозначать воров, бандитов (и т. п.), а также всех тех, в чьих действиях усматривалось покушение на общественную и социалистическую собственность.

Враги повсюду

В Китае после прихода к власти коммунистов также развернулась борьба с «врагами народа». Разумеется, китайские коммунисты шли по проторенной большевиками дорожке, а Мао Цзэдун утверждал свою власть подобно тому, как это ранее делал Сталин . Разница была только в названии: Великий Мао использовал понятие «противники культурной революции». Но тридцатые годы XX века были особенными не только для СССР. Параллельно в США также началось активное использование понятия «enemy of the state» («враг государства/штата»). Оно применялось к преступникам, нанесшим особо крупный ущерб обществу. Таковыми, например, были знаменитый мафиози Аль Капоне и не менее знаменитый грабитель банков Джон Диллинджер.