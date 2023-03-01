История Советской России и СССР в межвоенный период, 1917–1940 гг. - основные даты к ЕГЭ Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 6 минут

Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории.

Период между Октябрьской революцией и Великой Отечественной войной можно с уверенностью назвать одним из самых сложных и противоречивых в отечественной истории. Советской России, а затем и СССР, нужно было ликвидировать разрушительные последствия Первой мировой и Гражданской войн, преодолеть экономическую отсталость и превратиться в сильное государство, которое смогло бы выстоять и победить в грядущей новой мировой войне. Путём невероятных усилий и трагических ошибок молодое государство смогло справиться с этой задачей. Ниже приведена хронология основных дат этого периода отечественной истории.

12–14 (25–27) ноября 1917 года – выборы в Учредительное собрание

Подготовка к выборам началась после прихода к власти Временного правительства. Предполагалось, что созванное на основе всеобщего избирательного права Учредительное собрание определит форму правления в России. Результаты выборов по разным регионам сильно отличались, но наибольших успехов добились эсеры: представителям этой партии досталось около половины мест в Учредительном собрании.

5–6 (18–19) января 1918 года – созыв и роспуск Учредительного собрания

5 (18) января в Петрограде состоялось заседание Учредительного собрания под председательством эсера В.М. Чернова. Большинством голосов Россия была объявлена федеративной демократической республикой, отменялась собственность на землю. После отказа признать декреты II съезда Советов и рассмотреть Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа большевики силовыми методами распустили Учредительное собрание.

15 (28) января 1918 года – декрет «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии»

Первоначально РККА формировалась на добровольной основе и по классовому принципу «из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся классов». В условиях Гражданской войны от добровольности пришлось отказаться, и 29 мая 1918 года вышел декрет «О принудительном наборе в РККА».

24 января (6 февраля) 1918 года – декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря»

Совет народных комиссаров ввёл в России григорианский календарь. Было решено, что после 31 января 1918 года последует не 1 февраля, а сразу 14 февраля.

Февраль–май 1918 года – первый Кубанский поход Добровольческой армии

В конце 1917 года на Дону для борьбы с большевиками была создана Добровольческая армия. Значительной поддержки донского казачества она не получила, и выступила на юг, чтобы поднять против большевиков кубанское казачество. В апреле Добровольческая армия соединилась с кубанскими частями и неудачно штурмовала Екатеринодар. Во время штурма погиб командующий армией генерал Л.Г. Корнилов, а сменивший его генерал А.И. Деникин вывел армию из окружения и с боями вернулся на Дон.

3 марта 1918 года – Брестский мир

Сепаратный мирный договор в городе Брест-Литовск подписали Германия и её союзники с одной стороны, и Советская Россия – с другой. Россия вышла из Первой мировой войны, потеряв Украину, Привислинские губернии, Эстляндию, Курляндию, Лифляндию, Финляндию, Карс и Батум. Россия отказалась от условий Брестского мира 13 ноября 1918 года, после Ноябрьской революции в Германии.

Март 1918 года – начало военной интервенции стран Антанты в России

Подписание Брестского мира и выход России из войны дали её бывшим союзникам по Антанте повод для открытой интервенции. В марте 1918 года началась высадка английских и французских войск в Мурманске, в августе – в Архангельске, в ноябре – на юге России. В апреле началась японская интервенция на Дальнем Востоке. Всего в интервенции приняли участие 18 государств.

Май 1918 года – вооружённое выступление Чехословацкого корпуса против советской власти

Именно с этого выступления началось широкомасштабное вооружённое противостояние красных и белых в ходе Гражданской войны в России. Летом 1918 года чехословаки в союзе с другими антибольшевистскими силами заняли многие города в Поволжье, на Урале и в Сибири. Для борьбы с ними постановлением СНК был создан Восточный фронт Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Уже в сентябре-октябре 1918 года Казань, Симбирск, Самара перешли под контроль РККА.

Июль 1918 года – расстрел царской семьи

С мая 1918 года бывший император Николай II с семьёй содержался большевиками под арестом в Екатеринбурге, в доме военного инженера Ипатьева. В ночь с 16 на 17 июля под предлогом тревожной обстановки в городе царскую семью вместе с прислугой перевели в подвальное помещение дома и расстреляли. Широкой общественности новость о гибели императора сообщили 19 июля в центральной газете «Известия».

Сентябрь–ноябрь 1918 года – Временное Всероссийское правительство, или Уфимская Директория

Летом 1918 года были созданы Комитет членов Учредительного собрания в Самаре и Временной сибирское правительство в Омске. В сентябре они договорились о создании Временного Всероссийского правительства в Уфе. Его главной целью называлось освобождение России от советской власти. В октябре правительство переехало в Омск, в ноябре прекратило своё существование в результате переворота. К власти пришёл адмирал А.В. Колчак, принявший титул Верховного правителя.

11 января 1919 года – декрет СНК о продразвёрстке

Согласно этому закону устанавливались минимальные нормы хлеба и другой сельскохозяйственной продукции, необходимые крестьянам для удовлетворения личных нужд и ведения хозяйства. Все излишки должны были сдаваться государству. Для сбора продуктов у крестьян создавались продотряды.

Март 1919 – январь 1920 года – наступление и разгром Колчака

В марте–апреле 1919 года армии Колчака предприняли успешное наступление на Восточный фронт РККА, вышли на подступы к Казани, Симбирску, Самаре. К концу апреля белые были остановлены, и началось контрнаступление красных войск. Летом 1919 года красные заняли Уфу, Екатеринбург, Челябинск. Зимой 1919–1920 гг. войска Колчака отступили из Западной Сибири в Восточную. В январе 1920 года адмирал Колчак был арестован, передан большевикам и вскоре казнён.

Май–ноябрь 1919 года – оборона Петрограда от Юденича

Белые под командованием генерала Н.Н. Юденича дважды пытались взять Петроград: в мае и в сентябре 1919 года. В ходе второго наступления они заняли Гатчину и Красное Село, вышли на ближние подступы к Петрограду. Получившие подкрепление красные отстояли город и в октябре перешли в контрнаступление. Остатки разбитой армии Юденича отступили на территорию Эстонии.

Июль 1919 – март 1920 гг.– Московский поход и разгром Деникина

В июле 1919 года Вооружённые Силы Юга России под командованием генерала А.И. Деникина начали операцию с целью захватить Москву. До октября 1919 года наступление белых развивалось, хотя и неодинаково успешно на разных участках фронта. С середины октября их положение ухудшилось. Войска Южного фронта РККА перешли в контрнаступление. Зимой 1919–1920 гг. войска Деникина оставили Донбасс, в марте они были разбиты на Кубани. Остатки Добровольческой армии эвакуировались в Крым.

1919–1921 гг. – советско-польская война

К 1919 году сложилось противостояние польской армии и РККА в Белоруссии. В апреле 1920 года польские войска начали наступление на Украине. В мае войска Западного фронта РККА перешли в наступление на Украине и в Белоруссии, вышли к Варшаве и Львову. В боях за эти города советские войска потерпели неудачу и начали отступление. Военные действия закончились в октябре 1920 года советско-польским перемирием. В 1921 году был подписан Рижский договор, по которому Западная Украина и Западная Белоруссия на ближайшие два десятилетия вошли в состав Польши.

Июнь–ноябрь 1920 года – разгром войск Врангеля

В июне 1920 года части Русской армии под командованием генерала П.Н. Врангеля выступили из Крыма и заняли Северную Таврию, после чего их наступление остановилось. В октябре 1920 года, после заключения советско-польского перемирия, войска Южного фронта РККА перешли в контрнаступление и оттеснили белых в Крым. В ноябре 1920 года советские войска форсировали Сиваш и начали наступление в Крыму. Остатки армии Врангеля морем эвакуировались в Константинополь.

Август 1920 – лето 1921 гг. – Тамбовское восстание, или «антоновщина»

Началось как стихийное выступление крестьян Тамбовской губернии против продразвёрстки и массовой мобилизации в РККА. Осенью к восстанию присоединилась «боевая дружина» эсера А.С. Антонова. Восстание приобрело организованный характер, появился политический лозунг свержения власти большевиков. Восстание было подавлено частями РККА.

Март 1921 года – восстание в Кронштадте

Гарнизоны крепости и фортов, а также команды некоторых кораблей Балтийского флота с оружием в руках выступили под лозунгом «Советы без коммунистов!» Они требовали отмены продразвёрстки, свободы деятельности социалистических партий, перевыборов Советов. Восстание после штурма Кронштадта подавили части Красной Армии.

Март 1921 года – провозглашение Новой экономической политики (НЭП)

8–16 марта 1921 года в Москве состоялся X съезд РКП(б). Провозглашение перехода к НЭПу стало его важнейшим решением. Продразвёрстка заменялась продовольственным налогом, а излишки продукции крестьяне могли продавать на рынке. Восстанавливались разные формы собственности.

10 апреля – 19 мая 1922 года – международная Генуэзская конференция

Международная Генуэзская конференция по экономическим и финансовым вопросам. От России потребовали признать долги царского и Временного правительств, вернуть иностранцам национализированные советской властью предприятия. Советская делегация ответила контрпретензиями о возмещении ущерба, нанесённого интервенцией. Урегулировать эти противоречия не удалось.

16 апреля 1922 года – Рапалльский договор

Договор между РСФСР и Веймарской республикой, заключённый во время Генуэзской конференции, означал для Советской России начало выхода из дипломатической изоляции. Стороны предоставляли друг другу режим наибольшего благоприятствования во взаимной торговле, отказывались от взаимных претензий на возмещение военных расходов.

Октябрь 1922 года – завершение гражданской войны на Дальнем Востоке

В результате Приморской операции войска Народно-революционной армии Дальневосточной республики нанесли поражение белогвардейским войскам и 19 октября вышли к Владивостоку. 25 октября закончилась эвакуация из Владивостока японских войск, части НРА вошли в город. В ноябре 1922 года ДВР вошла в состав РСФСР.

1922–1924 гг. – денежная реформа под руководством наркома финансов Г.Я. Сокольникова

Были проведены деноминация и унификация денежного обращения. В обращение выпускались кредитные билеты Государственного банка – червонцы, обеспеченные драгоценными металлами и устойчивой иностранной валютой.

30 декабря 1922 года – образование СССР

В декабре 1922 года представители съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР подписали Договор об образовании СССР, утверждённый 30 декабря I Всесоюзным съездом Советов. В июле 1923 года было сформировано союзное правительство – Совет народных комиссаров СССР.

31 января 1924 года – принятие первой Конституции СССР

Конституцию 1924 года утвердил II съезд Советов СССР. В ней определялись компетенции Союза и союзных республик, закреплялось право выхода республик из Союза. Базой построения многонационального советского государства объявлялась диктатура пролетариата.

1924 год – установление дипломатических отношений между СССР и Великобританией

Официальному признанию Советского Союза Великобританией предшествовало признание де-факто – с 1921 года действовало советско-английское торговое соглашение.

1928–1932 гг. – Первая пятилетка

В октябре 1928 года началась реализация первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. Главной задачей заявлялось ускорение темпов индустриализации страны. Официально цели пятилетнего плана были объявлены достигнутыми за 4 года и 3 месяца. За это время удалось построить около 1500 промышленных предприятий и объектов, в том числе Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Магнитогорский металлургический комбинат, Днепровская ГЭС.

Февраль 1930 года – постановление СНК «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством»

Проведение массовой коллективизации основывалось на идее, что крупное общественное производство эффективнее индивидуального крестьянского хозяйства и больше будет соответствовать темпам индустриализации в стране.

1933 год – установление дипломатических отношений между СССР и США

Оно стало результатом непростого переговорного процесса. Важную роль в достижении договорённостей сыграл советский нарком иностранных дел М.М. Литвинов. Большую заинтересованность в нормализации отношений с СССР показали деловые круги США.

1933–1937 гг. – Вторая пятилетка

Второй пятилетний план предполагал завершение реконструкции народного хозяйства страны на основе новейших технологий. Важной частью его реализации стало формирование с 1935 года стахановского движения. За годы Второй пятилетки были построены Челябинский тракторный завод, Криворожский металлургический завод, Беломорско-Балтийский канал.

1 декабря 1934 года – убийство Кирова

Руководитель ленинградской партийной организации С.М. Киров был убит выстрелом из револьвера ранее исключённым из рядов ВКП(б) Л.В. Николаевым. Версии о причинах убийства до сих пор обсуждаются. Следствие по делу об убийстве Кирова дало толчок масштабной волне репрессий 1937–1938 гг.

1936–1939 гг. – Гражданская война в Испании

Гражданская война в Испании, вооружённый конфликт между республиканским правительством и сторонниками военной диктатуры во главе с генералиссимусом Ф. Франко. Франкисты получали военную и техническую помощь от фашистской Италии и нацистской Германии, а СССР отправлял оружие и военных специалистов Испанской республике. Война в Испании стала предвестником новой глобальной войны в Европе и большим «испытательным полигоном» для новой военной техники.

5 декабря 1936 года – принята Конституция СССР 1936 года (Сталинская конституция)

Проект Конституции, опубликованный в печати, полгода обсуждался на разных уровнях. После внесения поправок его приняли на VIII Чрезвычайном съезде Советов. Конституция предоставляла равные права всем гражданам СССР, а не только представителям трудящихся классов. Появилась статья о руководящей роли ВКП(б).

1937–1938 гг. – «Большой террор»

На этот период пришёлся наибольший размах репрессий в СССР. Причины и масштабы репрессий до сих пор остаются темой дискуссий. К заключению и смертной казни были приговорены сотни тысяч советских граждан – от высших партийных, государственных и военных деятелей до простых рабочих и крестьян.

1938 год – бои у озера Хасан

Летом 1938 года возник советско-японский конфликт за высоты Заозёрная и Безымянная в районе озера Хасан в Приморье. 29 июля 1938 года японские войска нарушили государственную границу СССР. Завязавшиеся бои за высоты с переменным успехом велись две недели, к 8 августа советские войска вытеснили японцев с территории СССР. 11 августа боевые действия у озера Хасан полностью прекратились.

Май–сентябрь 1939 года – бои на реке Халхин-Гол

Серия столкновений между японской армией, действующей на стороне марионеточного государства Маньчжоу-Го, с одной стороны, и советскими и монгольскими войсками – с другой. Оккупировавшие часть китайской территории японцы нарушили монгольско-китайскую границу, но в итоге были отброшены. 16 сентября боевые действия прекратились с одновременным подписанием перемирия.

23 августа 1939 года подписание Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом

23 августа 1939 года подписание Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, известного также как Пакт Молотова-Риббентропа по фамилиям подписавших его министров иностранных дел двух стран. Согласно договору, стороны обязались не нападать друг на друга и не вмешиваться в конфликт, если одна из сторон станет объектом нападение третьей стороны. Секретный дополнительный протокол к договору определял разграничение сфер территориальных интересов СССР и Германии.

1 сентября 1939 года – начало Второй мировой войны

Немецкие войска вторглись в Польшу. В результате реализации ими плана операции «Вайс» Западная Польша была оккупирована. В операции также приняли участие вооружённые силы Словакии.

17 сентября 1939 года – советские войска перешли границу Польши

К 5 октября в рамках Красная Армия заняла территории современных Западной Украины и Западной Белоруссии. В ноябре 1939 года были приняты Законы СССР «О включении Западной Украины в состав СССР с воссоединением её с Украинской СССР» и «О включении Западной Белоруссии в состав СССР с воссоединением её с Белорусской СССР».

30 ноября 1939 – 13 марта 1940 гг. – советско-финляндская война

Руководство СССР планировало отодвинуть границу с Финляндией от Ленинграда. После двух с половиной месяцев боёв советские войска в середине февраля 1940 года прорвали оборонительную линию Маннергейма, и Финляндия предложила СССР начать переговоры. По условиям мирного договора, подписанного 12 марта 1940 года, СССР получил Карельский перешеек, Западное и Северное побережье Ладожского озера, а также арендовал под военно-морскую базу полуостров Ханко в Балтийском море.

1940 год – присоединение к СССР Латвии, Литвы и Эстонии

В июне 1940 года в этих прибалтийских государствах в результате выборов, прошедших под контролем СССР, пришли к власти просоветские правительства. В июле были провозглашены Эстонская ССР, Латвийская ССР и Литовская ССР, которые в августе того же года вошли в состав СССР.

1940 год – присоединение к СССР Бессарабии и Северной Буковины

В июне 1940 года СССР потребовал вернуть Бессарабию, которую Румыния отторгла у России в ходе Гражданской войны. Буковина, населённая преимущественно украинцами, должна была стать компенсацией Советскому Союзу за нанесённый ущерб. Румыния под угрозой военного вторжения и под нажимом Германии приняла советский ультиматум.

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