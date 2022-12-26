История художественной мысли. XX век. СССР. Часть 1. Революционные события 1917 года изменили практически все сферы жизни. Коренной слом не обошёл стороной сферу культуры. Уже в первые месяцы Советской власти новое руководство страны стало принимать меры к взятию её под свой полный контроль. В частности, художественные произведения 26 ноября 1918 года были признаны государственным достоянием. На чтение: 3 минуты

Революционные события 1917 года изменили практически все сферы жизни. Коренной слом не обошёл стороной сферу культуры. Уже в первые месяцы Советской власти новое руководство страны стало принимать меры к взятию её под свой полный контроль. В частности, художественные произведения 26 ноября 1918 года были признаны государственным достоянием. Были национализированы художественные музеи, в том числе те, которые ранее являлись частными.

Иной стала и жизнь художника. Главный заказчик – государство – требовало от него таких творений, которые могли бы воздействовать на народные массы, формировать их эстетическое и общественное сознание. Поэтому откликом на такой запрос стало бурное развитие в первые годы Советской власти таких видов художественного искусства, как плакатная живопись и художественное декорирование новых официальных праздников. Советские плакаты в некотором роде являлись одновременно и наследниками народных лубочных произведений, и дореволюционной политической журнальной сатиры. Некоторые из этих произведений – «Ты записался добровольцем?», «Помоги», «Товарищ Ленин очищает землю от нечисти» - надолго пережили свою эпоху, и являются узнаваемыми произведениями и по сей день. Известность приобрели также продукты плакатной живописи, объединённые в так называемые «Окна сатиры РОСТА». Это плод творческого содружества многих знаменитых художников и поэтов времён Гражданской войны, которые в такой форме реагировали на актуальные текущие события и злободневные вопросы того времени. И потом, когда война кончилась, плакатная живопись оказалась востребованной вплоть до самого конца социализма.

Кроме того, в 1918 году был принят знаменитый Ленинский план монументальной пропаганды. Выдающиеся скульпторы своего времени – Сергей Меркуров, Сергей Конёнков, Николай Андреев, Сергей Волнухин, Александр Златовратский, Матвей Манизер, Леонид Шервуд, Иван Шадр и многие другие – по заданию Советского государства несли в массы новую революционную идеологию, устанавливая взамен сносимых царских памятников новые монументы, посвящённые революционным деятелям.

В 1922 году стала оформляться профессиональная организация – Ассоциация художников революционной России» (АХРР), у истоков которой стояли в основном выходцы из передвижников, приверженцев бытового реализма. Авангардисты же, предпочитавшие в своём творчестве язык символизма, считавшие, что художественная ценность произведения важнее её идеологического содержания, встали к ним в оппозицию. Но АХРР оказалась более последовательной и организованной, да и власть оказалась более благосклонной к традиционным живописным формам. Она вобрала в себя многие небольшие группировки художников. Среди её членов были такие мощные фигуры, как Исаак Бродский, Александр Герасимов, Митрофан Греков, Борис Иогансон, Борис Кустодиев, Сергей Малютин, Илья Машков, Николай Самокиш, Константин Юон. Авангардистов же АХРР объявила «вредными измышлениями», и решительно противопоставила себя им. Из творчества художников тех лет вырос «социалистический реализм» - главная художественная идеология вплоть до самой перестройки. Авангардисты, хотя и творившие в революционном жанре, в конечном итоге оказались отодвинуты на обочину, и были вынуждены или принять новые правила, или рисовать в стол. Работы многих из них публика смогла увидеть только спустя долгие годы. Так впервые искусство разделилось на официальное и неофициальное, подпольное – разделение это сохранилось и впредь.

Ленинская национальная политика декларировала в том числе и развитие национального искусства. Во многих республиках школы академической живописи были созданы с нуля, а поднимать их поехали выдающиеся русские живописцы. Так, выпускник Высшего художественного училища Павел Беньков был одним из создателей профессиональных учебных заведений и Союза художников в Узбекистане. А Евгений Лансере стал одним из основателей Академии художеств Грузии, и более десяти лет был её профессором.

1920-е годы считаются одними из самых плодотворных и разнообразных периодов советской художественной мысли. Большое развитие получили графика, скульптура, архитектура, народное прикладное искусство. Многие известные советские художники формировались как мастера именно в этот период.

В 1932 году Советское государство решило окончательно унифицировать деятельность творческих объединений. 23 апреля 1932 года появилось Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Так появились Союзы художников в союзных и автономных республиках. Позже появился объединивший все их под своим руководством Союз художников СССР. Деятельность его была чётко регламентирована. Организации Союза имелись во всех регионах страны. Раз в год проводились республиканские выставки, один-два раза в год – всесоюзные. Были организованы выставочные центры, комбинаты живописи, художественно-производственные мастерские, художественные салоны. Была создана очень сильная художественная школа, традиции которой продолжаются и сегодня.

Государство активно поддерживало художников, творивших монументальные образы, созвучные эпохе. Хрестоматийные примеры подобных работ довоенного периода – «Допрос коммунистов» Бориса Иогансона, «Колхозный праздник» Сергея Герасимова, «Купание коней» Аркадия Пластова, «Стахановцы» Александра Дейнеки. В чести были и те, кто своей кистью запечатлевал руководителей Советского государства. И по сей день узнаваемые многими работы 1930-х годов – «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле» Александра Герасимова, «Ленин в Разливе» Аркадия Рылова, «Ленин в Смольном» Исаака Бродского.

Советское монументальное искусство в то время также определилось с направлениями своей работы. Заданные ещё при Ленине тенденции получили своё дальнейшее развитие. Скульпторы изображают не только конкретных исторических личностей – предтеч революции – но уже и современников, советских людей, новую историческую общность. Настоящий шедевр той эпохи – «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, по общему мнению, один из самых выразительных монументов не только в стране, но и во всём мире. Другие известные скульпторы-монументалисты довоенного периода – Иван Шадр (скульптура «Булыжник – оружие пролетариата», памятник Максиму Горькому у Белорусского вокзала), Матвей Манизер (памятник жертвам 9 января в Ленинграде, памятник Чапаеву в Самаре, многочисленные памятники Ленину, в том числе у стадиона «Лужники» в Москве), Сергей Меркуров (памятники Ленину и Сталину у канала имени Москвы), Николай Томский (многочисленные памятники Ленину и Сталину в разных городах).

Дальнейшее развитие получает и графика, особенно книжная. Ликвидация неграмотности среди населения и бурный рост издательской отрасли подтолкнули немалое число художников заняться оформлением издаваемых книг. Признанными мастерами книжного иллюстрирования до войны были Алексей Кравченко и Андрей Гончаров. Большую известность также как графики получили Кукрыниксы – творческое содружество художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова, Николая Соколова. Среди их заметных работ – иллюстрации к произведениям Салтыкова-Щедрина и Чехова, Гоголя и Максима Горького, Ильфа и Петрова. Именно этим художникам, которые прославились также как авторы политических карикатур в газете «Правда» и журнале «Крокодил», вскоре предстояло стать и самыми знаменитыми плакатистами.

Начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная война потребовала максимальной отдачи сил всеми советскими людьми единственной цели – достижению победы над нацистской Германией и её союзниками. Как и в Гражданскую войну, застрельщиками в агитационных задачах выступили плакатисты. Уже 23 июня 1941 года, на второй день войны, появился знаменитый плакат Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага». Необыкновенно удачная, выразительная работа оказалась одним из символов советского сопротивления коварному и сильному врагу. Ещё одно известное произведение, ставшее поистине символом тех лет – плакат «Родина-мать зовёт!» грузинского художника Ираклия Тоидзе.

В военные годы художники создали, по сути, своеобразную живописную летопись героической борьбы советского народа против захватчиков. Среди академической живописи особенно выделяются такие работы, как: «Оборона Севастополя» Александра Дейнеки, «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» Константина Юона, «Фашист пролетел» Аркадия Пластова. Подъём патриотического самосознания советского народа отразился в исторической живописи – так, широко известны написанные в военные годы центральная часть триптиха Павла Корина «Александр Невский» и «Утро на Куликовом поле» Александра Бубнова. Даже пейзажные работы в те годы отражают величественность русской природы, воодушевляя зрителя. Яркий пример – «Волга – русская река» Николая Ромадина. Художники той эпохи оставили много портретов, графических рисунков, акварелей, гравюр. Даже произведения декоративно-прикладного искусства, созданные во время войны, отражают мотивы сказочных битв и русских былин.

Окончилась война, наступила мирная жизнь. Нужно было восстанавливать страну и продолжать двигать вперёд советское искусство. О том, как жили и творили художники в послевоенные годы – читайте во второй части этого материала.