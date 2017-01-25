История налогов. Часть 4: скинуться на советскую власть После революции 1917 года в Советской России началось строительство нового, свободного общества. И налоговая система должна была стать ярким примером отсутствия эксплуатации человека человеком. И вот что из этого получилось… На чтение: 3 минуты

…Часть 1: подати Древней Руси и ордынский «выход» …Часть 2: кто оплатил расширение Московии до империи … Часть 3: зигзаги Российской империи

После революции 1917 года в Советской России началось строительство нового, свободного общества. И налоговая система должна была стать ярким примером отсутствия эксплуатации человека человеком. И вот что из этого получилось…

Когда деньги дешевеют, берут натурой

Если Февральская революция 1917 г. привела в Россию новую власть, то Октябрьская – ещё и новую идею и новую форму государственности. Именно на неё опирались создатели нового общества – общества коммунистического, свободного и бесклассового. Для реализации новой, пусть и прекрасной, идеи сложно было выбрать наименее подходящий момент, чем осень 1917 г. Истощённая войной экономика, расколотое общество, расползающееся по национальным окраинам государство и враждебное окружение были не лучшим контекстом. Однако, по мнению лидера большевиков, и это время было вполне пригодным для радикальных начинаний.

Большевики создали принципиально новый тип государственности, которому полагалась, соответственно, и новая налоговая система, но с этим-то возникли большие трудности. Постоянная инфляция, расстройство финансов уже не обеспечивали наполнение бюджета, а проведение налоговой реформы в тех условиях было просто невозможно, поэтому советская власть пытается сначала взыскать старые налоги: подоходный, единовременный налог на прибыль и временный налог на прирост прибылей.

24 ноября 1917 г. декретом Совета народных комиссаров вводится единый срок уплаты налогов. Среди налогов отсутствовали те, которые не устраивали власть по политическим и экономическим причинам: отменили поземельный налог, т.к. земля была национализирована, а также земские, мирские сборы.

Критические условия возникновения нового государства обусловили ставку большевиков на чрезвычайные революционные налоги. Такими стали единовременный чрезвычайный 10-миллиардный революционный налог, сбор на обеспечение семей красноармейцев. Причем взимание налогов выполняло как минимум две задачи: финансовую – наполнение бюджета и классовую – борьба с имущими слоями населения. Именно контрибуции с последних должны были обеспечить поступление необходимых стране финансовых средств.

Из-за натурализации экономики, стремительного обесценивания денег и фактически прекращения денежного обращения правительство было вынуждено перейти к взиманию натуральных налогов. Сначала власть действовала достаточно мягко. 20 октября 1918 г. натуральным налогом облагаются сельские хозяева. Официально налог взимался с излишка продуктов и по прогрессивной системе в зависимости от посевных площадей и размера семьи и хозяйства. К кулакам применялась особая система обложения по повышенным нормам. Этот налог имел окладной характер, т.е. объектом обложения стали посевные земельные участки и скот.

Поскольку сельский налог не дал нужного эффекта и не обеспечил города хлебом, в январе 1919 г. в стране была введена продразвёрстка – принудительное изъятие натуральных продуктов у крестьян. Причём теперь забирали не только излишки, но и часть необходимых продуктов – столько, сколько надо было для обеспечения продовольствием городов и фронтов Гражданской войны. В конце 1919 г. были введены натуральные повинности – дровяная, трудовая и гужевая.

К началу 1921 г. страна была полностью переведена на натуральное обложение, а налоговый аппарат распущен. Что касается денежных налогов в доходах госбюджета, то их доля к 1920 г. не составляла и 1 %.

Советские власти с упорством, достойным восхищения, пытались претворить в жизнь коммунистическую идею, особенно в сфере налогообложения, точнее его отсутствия – но ни время, ни место не были для этого подходящими. Налоги отменить так и не удалось.

Налоги как инструмент классовой борьбы

Перелом в Гражданской войне и плачевное состояние экономики обусловили переход к Новой экономической политике (НЭП). Весной 1921 г. продразвёрстку заменили прогрессивным продналогом, кратно возросло количество косвенных поборов: вводятся промысловый налог, акцизы на спирт, вино, пиво, спички, табачные изделия и другие товары. В 1922 г. вводится подоходно-поимущественный налог, который в 1933 г. заменит новый налог с проживающих в городах граждан и «юридических лиц торгово-промышленного характера». При этом классовый характер становится основополагающим принципом советской налоговой системы: имущие классы обязаны платить больше остальных.

К концу 1922 г. в СССР была создана новая налоговая система, включавшая пять прямых и четырнадцать косвенных налогов, а также продналог. Наряду с НЭПом фискальная политика позволила значительно поправить финансовое и экономическое положение в стране, которая готовилась к новому эксперименту – индустриальному рывку.

В начале 1930-х годов политическая функция налогов становится ещё более явственной. Налоги используют в борьбе с кулаками, частными производителями.

Очередная реформа 1930-1932 гг. полностью упразднила систему акцизов, сократила количество налогов с населения. Отныне вся прибыль промышленных и торговых предприятий изымалась государством. Теперь доход государства формировался на за счёт налогов, а через прямое изъятие валового национального продукта. В ходе реформы появились некоторые новые налоги: налог с кинотеатров (в 1935 г. будет объединён с налогом со зрелищ), налог с совхозов. Для обеспечения бесперебойного поступления налогов с села в апреле 1938 г. был создан институт налоговых агентов, которые должны были бдительно следить за уклонявшимися от уплаты налогов крестьян-единоличников. С 1 сентября 1939 г. прогрессивным налогом облагалось личное хозяйство колхозников.

Фактически налоговая система вместе с коллективизацией и раскулачиванием позволили выкачать из деревни необходимые для индустриализации ресурсы. Это и стало финансовой базой для знаменитых пятилеток. Теперь налоги работали на индустриализацию, а индустриализация работала на государство.

Война не щадит никого – новые налоги для Победы

С началом Великой Отечественной войны правительство увеличило налоги и усилило контроль за их исполнением. Была введена 100-процентная надбавка к сельскохозяйственному налогу, вырос подоходный налог (от 50 % до 200 % в зависимости от заработка). С ноября 1941 г. холостяки, одинокие и бездетные граждане (от 20 до 50 лет) должны были платить особый налог, поступления с которого направлялись на пособия одиноким и многодетным матерям. В декабре 1941 г. был введён военный налог, который уплачивали все граждане от 18 до 60 лет вне зависимости от наличия источников дохода. Размер налога варьировался от 100 руб. в год (для иждивенцев) до 4050 руб. в год (максимальная ставка для рабочих и служащих). В 1942 г. все организаторы концертов и прочих культурно-массовых мероприятий должны были уплачивать налог со зрелищ. Ужесточение налоговой политики было необходимо: ради Победы страна отдала всё.

А если вообще отменить налоги?

Победа принесла ослабление налогового бремени: отменили военный налог, снизили ставку подоходного налога, ввели ряд льгот для демобилизованных. Главным источником доходов государственного бюджета продолжало оставаться изъятие прибыли предприятий, или, как писали, «накопления социалистического хозяйства», тогда как удельный вес налогов неуклонно падал. Взимаемый в соответствии с установками центра сельхозналог с колхозов также больше напоминал внеэкономическое изъятие части продукции на нужды государства.

Складывалось впечатление, что в плановой экономике нужды в налогах как таковых нет, а функции налогов выполняет утверждаемый план. Неудивительно, что в 1960-е годы появляются призывы отменить налоги и ликвидировать налоговую систему.

Доведённая до абсолюта система государственного планирования и контроля подменила собой налоговую систему. Но если в первые послевоенные годы это оправдывалось необходимостью скорейшего восстановления разрушенного хозяйства, то со временем полное изъятие прибыли лишило предприятия стимулов развития. Поэтому без восстановления стимулирующей функции налогов вряд ли можно было добиться впечатляющего экономического роста в будущем.

И всё-таки налоги оставили, а страну нет

Широко популярная в народе реформа Алексея Косыгина на время «встряхнула» советскую экономику. С 1965 г. вводился новый порядок планирования и экономического стимулирования. Теперь предприятия имели право оставлять себе чуть больше прибыли, а доходы бюджета формировались за счёт налога с оборота, отчислений от прибыли и налогов с населения. Причём налоги с населения составляли не более 7-8 % всех поступлений в бюджет.

В начале 1980-х годов стала очевидной необходимость реформирования всей экономики и налоговой системы. Несмотря на краткий «всплеск» активности во второй половине 60-х гг., советская экономика находилась в состоянии «дрёмы». Проблему усугубляли постоянно растущие расходы на ВПК и расширения всемирного лагеря стран «социалистической ориентации».

С закона «О государственном предприятии» (1987 г.) начинается процесс «реставрации» фискальных функций налоговой системы. Власти устанавливают пошлину за патент и выдачу регистрационного удостоверения, облагаются налогом доходы от занятия индивидуальной деятельностью. Дальше – больше. В апреле 1990 г. принимается закон о прогрессивном подоходном налоге с граждан в пределах 2,4-30 %. Отменяется налог на холостяков. Для поощрения предпринимательской деятельности были установлены более низкие ставки подоходного налога для бизнесменов.

В новых условиях налоговая система уже не справлялась со своими функциями и оказалась в роли разбалансирующего механизма. Отсутствие экономических скреп в виде устойчивых бюджетов на фоне растущих претензий национальных элит на власть, делали любые налоговые реформы обречёнными.

***

Современная российская налоговая система своим рождением обязана «перестройке». Однако если во время реформ М. Горбачева налоги стали дезинтегрирующим фактором, то в постсоветской России они должны были обеспечить экономическую интеграцию.

В общих чертах современная российская налоговая система сложилась 1 января 1992 г., с тех пор она постоянно реформируется, вводятся новые налоги, отменяются старые. В этом и заключается исторический нерв взаимоотношений общества и власти. Но это уже другая, сверхновая, история.

Читайте также:

История налогов. Часть 1: подати Древней Руси и ордынский «выход»

История налогов. Часть 2: кто оплатил расширение Московии до империи

История налогов. Часть 3: зигзаги Российской империи

Литература

Толкушкин А.В. История налогов в России. М., 2001.

Финансы и налоги: очерки истории и политики: в 4 т. М., 2004.