День военной солидарности трудящихся Пять фактов из истории советских первомайских парадов на Красной площади На чтение: 2 минуты

Пять фактов из истории советских первомайских парадов на Красной площади

Традицией последних десятилетий стало проведение военного парада на Красной площади в День Победы — 9 мая. Но так было далеко не всегда. В позднем Советском Союзе главный военный парад страны проходил только 7 ноября в честь очередной годовщины Октябрьской революции. А еще раньше, вплоть до конца 1960-х, парадные расчеты появлялись на Красной площади дважды в год: не только в ноябре, но и 1 мая. Именно первомайские парады продолжали традицию, заложенную на самой заре существования Советской России. Ведь впервые торжественное прохождение частей Красной армии в честь 1 мая состоялось в 1918 году, когда первому в мире государству рабочих и крестьян еще не исполнилось и года!

Первый первомайский

Инициатива проведения первомайского военного парада в Москве принадлежала председателю Революционного военного совета и наркому по военным делам Льву Троцкому. Первоначальный замысел торжеств по случаю дня международной солидарности трудящихся несколько отличался от того, что позднее привыкли видеть жители и гости советской столицы. На Красной площади предполагалась своего рода демонстрация с участием военных, а основной парад планировалось провести на Ходынском поле. В итоге получилось нечто среднее. Праздник открылся прохождением войсковых колонн мимо Кремлевской стены, рядом с которой уже располагались могилы погибших участников октябрьских революционных боев в Москве. Вслед за пешими красноармейцами проехала кавалерия, за нею — конные упряжки с трехдюймовыми орудиями. С Красной площади военные отправились своим ходом на Ходынку, где в четыре часа начался собственно военный парад. Принимали его Владимир Ленин и Лев Троцкий, а командовал комендант Кремля и командующий войсками Московского гарнизона Николай Муралов.

Парадная земля

Перед началом военных парадов на Красной площади по ее брусчатке, звонко печатая шаг, расходятся линейные — военнослужащие Президентского полка, которые определяют дистанцию прохождения колонн. Да и остальные участники парада, в том числе те, которые ведут тяжелую военную технику, двигаются по брусчатому покрытию. Кажется, что так было всегда. В действительности же брусчаткой Красную площадь замостили только в 1929-30 годах. Сделали это в рамках реконструкции главной площади страны, связанной с возведением постоянного здания мавзолея Ленина и переносом памятника Минину и Пожарскому к собору Василия Блаженного. До этого первомайские, как и начавшиеся позднее ноябрьские военные парады проходили по булыжной мостовой. Приведение площади в порядок после таких прохождений, особенно когда в них начали участвовать танки, становилось все более затратным, и ее решили замостить брусчаткой. Для этого использовали габбро-диабаз (современное название — габбродолерит), материал, по своим свойствам близкий к базальту и не уступающий по твердости граниту. Каждый камень обтесывали вручную, что заняло почти пять лет! Правда, сегодня увидеть эту брусчатку не получится: в 1974 году во время очередной реконструкции всю облицовку площади сменили.

Броневая гордость Страны Советов

Непременными участниками первомайских парадов, как и всех остальных, были танки и другая тяжелая техника, как в броне, так и без нее. Начало ее участию в парадных прохождениях положил французский танк Renault FT — один из первых бронированных трофеев Красной армии. Несколько таких машин, входивших в состав интервенционных войск Франции под Одессой и воевавших в составе 303-го штурмового артиллерийского полка, попали в руки красноармейцев в марте 1919 года. Поврежденные машины отправили в тыл, чтобы привести в порядок и использовать уже в качестве оружия Красной армии. Одну из них, получившую собственное имя «Кремль», привели в порядок и включили в состав участников очередного первомайского парада. На основе трофейных французских танков выпустили первые серийные советские машины — так называемые «Рено-русские», ставшие непременными участниками парадов на 1 мая. Позднее в результате серьезной доработки конструкции этих машин появился первый советский крупносерийный танк Т-18, он же МС-1, участвовавший в парадах вплоть до середины 1930-х годов.

«Я, сын трудового народа…»

В 1922 году обязательной частью военных парадов в честь Дня международной солидарности трудящихся 1 мая стало принятие присяги молодыми военнослужащими Красной армии. Это сейчас дата принятия присяги определяется сроком обучения молодых бойцов очередного призыва. А до 1939 года для принятия присяги был установлен единый день, и привязан он был к первомайскому военному параду. Конечно, торжественное обещание воина Красной армии давали не все молодые красноармейцы, а только военнослужащие Московского гарнизона и некоторых расположенных под Москвой частей. Зато это была самая торжественная присяга во всех советских вооруженных силах! Принимали ее наркомы обороны, начиная с Михаила Фрунзе, а за ритуалом наблюдал с трибуны мавзолея Иосиф Сталин. Кстати, именно его подпись стоит на втором варианте советской военной присяги, принятом в феврале 1939 года. Этот текст в первый и последний раз прозвучал на Красной площади 1 мая, после чего принятие присяги «отвязали» от парадов.

Последний мирный, первый мирный

Военные парады в честь 1 мая проходили на Красной площади ровно полвека — с 1918-го по 1968-й годы. Исключением стали только четыре военных года. Последний мирный первомайский парад состоялся 1 мая 1941 года, за полтора месяца до начала Великой Отечественной войны. В качестве иностранных гостей на нем присутствовали и представители германского Вермахта. Прохождение советских войск вызвало крайне нервную реакцию у немецких офицеров. Один из них, полковник Ганс Кребс, на приеме у посла Германии прямо заявил, что парад устроили, чтобы одурачить потенциального противника и что в реальности Красная армия не раполагает тем оружием, которое демонстрировалось на Красной площади. Впрочем, история доказала, что немецкий полковник крупно ошибся. Свидетельством тому стали не только первомайский парад 1945 года и Парад Победы, проведенный у стен Кремля полтора месяца спустя, 24 июня, но и первый послевоенный первомайский парад 1946 года. В нем участвовала та боевая техника и те бойцы и командиры, которые разгромили фашистскую Германию. Кстати, тогда же впервые на Красной площади появились и самые юные участники торжеств — воспитанники Тульского суворовского училища.