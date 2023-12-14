10 класс | История России

ТАЙНЫЕ СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

БОНДАРЕНКО А. , ЕФИМОВ Н.

В эту книгу вошли материалы «круглых столов», на протяжении четырех лет проводившихся в редакции газеты «Красная звезда». Их участниками были известные историки, знаменитые военачальники, сотрудники спецслужб, дипломаты — в том числе и ветераны Великой Отечественной войны. В ходе этих бесед обсуждались самые острые вопросы, относящиеся к истории войны, давалась объективная оценка бытующим версиям и предположениям. Собранные в одной книге, эти материалы позволяют читателю понять или переосмыслить многие из тайных стран