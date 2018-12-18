Тегеран-43 и формирование нового мирового порядка. Дискуссионный клуб "Гучков дом"

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Состоялось очередное заседание исторического дискуссионного клуба «Гучков Дом», посвященное 75-летию Тегеранской конференции, на которой состоялась первая личная встреча трех ключевых лидеров антинацистской коалиции.

К обсуждению был предложен широкий круг вопросов, включая: какую роль Тегеранская конференция сыграла с точки зрения координации усилий союзников? Каковы подлинные причины затяжки с открытием второго фронта? Как существовавшие разногласия повлияли на проводимую антигитлеровскую стратегию и на решение вопроса о послевоенном мировом порядке?

Ведущий – Пахалюк Константин Александрович, Главный специалист Научного отдела РВИО

Участники: Борисов Александр Юрьевич – д.ист.н., профессор МГИМО (У) МИД России; Исаев Алексей Валерьевич – к.ист.н., военный историк; Никифоров Юрий Александрович – к.ист.н., начальник Научного отдела РВИО; Плотников Алексей Юрьевич – д.ист.н., профессор; Белаш Евгений Юрьевич – военный историк.