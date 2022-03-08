Женское лицо великой войны Советские девушки и женщины сыграли огромную роль в победе над фашизмом На чтение: 3 минуты

Международный женский день — это не только причина поздравить любимых и подарить им роскошный букет. Это еще и повод вспомнить о женщинах, внесших свой колоссальный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Принято говорить, мол, «у войны не женское лицо». Но в годы Великой Отечественной это было совсем не так: в рядах Красной армии сражались более 490 тысяч женщин! Российское военно-историческое общество и портал «История.рф» от всей души поздравляют женщин России с женским днем и шлют пожелания здоровья и долгих лет жизни тем из них, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, служил в Советской армии или сегодня носит погоны и стоит на страже нашей Родины.

Полмиллиона героинь

По данным Министерства обороны России, из общего числа в 34,5 миллионов советских граждан, мобилизованных в годы войны, 490 235 составляли женщины. Больше всего их служило в частях противовоздушной обороны: 177 065 человек. Были подразделения, где все до единой должности — от командира до ездового и повара — занимали девушки-комсомолки. Если же брать не только женщин-военнослужащих, то статистика будет немного иной. Тогда окажется, что наибольшее число участвовавших в Великой Отечественной войне женщин были заняты в медицинской сфере, где их число составляло порядка 294 тысяч человек!

Обладательницы высшей награды

За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 92 девушки и женщины были удостоены звания Героев Советского Союза. Далеко не все получили эту высокую награду собственно в военные годы. Почти половина — 43 человека — были удостоены этого звания или сразу после Победы, или спустя десятилетия после нее. А еще девять человек, совершивших подвиги в военные годы, стали Героями Российской Федерации. Почти всегда такое награждение становилось результатом долгой и кропотливой работы исследователей их жизни, которые брали на себя смелость доказать, что совершенный девушками подвиг достоин высшей награды России.

На земле, на воде и в воздухе

Самыми «женскими» специальностями в годы войны стали медицина и противовоздушная оборона. Однако нельзя сказать, что в других войсках и на других должностях женщин не было. Очень много их служило в частях связи (41 886 человек) и в авиации (40 209). В частях местной противовоздушной обороны НКВД, отвечавшей за прикрытие с воздуха объектов вне зоны боевых действий, насчитывалось еще больше девушек — более 70 тысяч! Много было девушек-поваров (28 500), немалое их число — 29 259 — занимали разные должности в военных учреждениях и армейских руководящих структурах, будучи машинистками, переводчицами и так далее. Служили женщины на флоте, в том числе в морской пехоте, существовали целые женские авиационные соединения, среди снайперов девушки тоже составляли существенную часть. Наконец, известны женщины-танкисты, а такого массового участия женщин в партизанском движении, как в годы Великой Отечественной, история не знает вообще.

Танкисты: Мария Октябрьская

В танковых частях женщины если и встречались, то как правило не в боевых подразделениях. И все же бывали исключения. Самым известным стала Мария Октябрьская — Герой Советского Союза, механик-водитель танка Т-34 с собственным именем «Боевая подруга». На фронт она попала после того, как написала письмо на имя Сталина с просьбой разрешить ей воевать, чтобы отомстить за смерть мужа и «за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами». На войну Мария Октябрьская просилась не просто так, а передав все свои сбережения — 50 000 рублей — на строительство танка, в котором просила дать ей место механика-водителя. Фронтовая служба гвардии сержанта Марии Октябрьской была недолгой. В январе 1944 года, выйдя из танка, чтобы устранить повреждение, она была тяжело ранена и в марте скончалась в госпитале. 2 августа того же года ей посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Морские пехотинцы: Екатерина Михайлова

Трудно представить себе менее подходящее для женщины место службы, чем флот — с его предубеждением по поводу «юбки на борту». Тем не менее, в годы войны бок о бок с моряками-мужчинами служили и воевали более 20 000 женщин. Встречались они и в морской пехоте. Одной из самых известных стала Герой Советского Союза, главный старшина Екатерина Михайлова, уже после войны сменившая фамилию на Демина. Прибавив себе три года, 15-летняя Катя Михайлова добилась отправки на фронт. Попав после ранения в госпиталь в Баку, она еще раз проявила железный характер и настояла на том, чтобы военный комиссар направил ее служить на флот. Прослужив год на военно-санитарном судне, Екатерина добилась перевода в морскую пехоту. Став санинструктором 369-го отдельного батальона морской пехоты, она довоевала до самой Победы, встретив ее в Вене, где морпехи высаживались на знаменитый Имперский мост. Ее дважды — в августе и в декабре 1944 года — представляли к званию Героя Советского Союза. Но получила награду Екатерина Демина только в 1990 году указом первого и последнего президента СССР.

Летчики: Екатерина Зеленко

В списке женщин-Героев Советского Союза летчицы составляют немалое число — 35 награжденных, больше трети! Среди них трое — Марина Раскова, Полина Осипенко и Валентина Гризодубова — удостоились этого звания еще до войны. А Екатерина Зеленко стала Героем Советского Союза посмертно и только через полвека после героической гибели: высокую награду ей присвоили одновременно с Екатериной Деминой. Хотя свой подвиг старший лейтенант Зеленко совершила в начале войны, 12 сентября 1941 года, став первой в мире женщиной-пилотом, пошедшей на таран вражеского самолета! Причем сделала она это не на истребителе, а на ближнем бомбардировщике Су-2 — самолете, мало приспособленном к таранным ударам. Но Екатерина Зеленко, которая еще в 1933 году стала одной из шести первых девушек-летчиц в советских ВВС, всегда умела добиваться своего и доводить дело до конца.

Партизаны: Елена Мазаник

По числу удостоенных звания Героя Советского Союза женщины-партизаны лишь немного уступают летчицам. Высшего звания удостоены 27 партизанок, подпольщиц и диверсанток. В этом ряду имя Елены Мазаник стоит особняком. Она — одна из немногих, кто получил звание Героя Советского Союза при жизни. А присвоено оно ей за участие в сложнейшей операции по уничтожению Вильгельма Кубе — назначенного Берлином гауляйтера Белоруссии. Вместе с нею за этот подвиг были удостоены высшей советской награды ее сподвижницы Надежда Троян и Мария Осипова, но именно Троян непосредственно исполнила приговор, вынесенный белорусским народом Кубе, ответственному за убийство 55 тысяч евреев. Это она пронесла в дом гауляйтера мину с часовым механизмом, спрятав ее в корзинке, а потом пристроила ее под матрас гауляйтеровской кровати. Без двадцати час ночи 22 сентября 1943 года бомба сработала, убив Вильгельма Кубе, но не задела ни его жену, ни его детей — как и рассчитывали подпольщики.

Снайперы: Людмила Павличенко

Она заслуженно носит звание самой результативной женщины-снайпера в мире. На счету Людмилы Павличенко — 309 вражеских солдат и офицеров, в том числе 36 снайперов. Вероятно, до конца войны она смогла бы увеличить этот счет как минимум вдвое. Ведь своего рекордного результата Людмила Павличенко добилась всего за год — с июня 1941-го по июнь 1942 года. Она участвовала в обороне Одессы и Севастополя, а когда после тяжелого ранения ей запретили возвращаться на фронт, стала послом советской молодежи в США. Там она произнесла знаменитые слова: «Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» Вернувшись на родину, Герой Советского Союза (это звание ей присвоили в октябре 1943 года) Людмила Павличенко занялась подготовкой новых снайперов, а после Победы окончила университет и вернулась на службу в Военно-морской флот, откуда уволилась в 1956 году в звании майора береговой службы.

Диверсанты: Зоя Космодемьянская

Имя Зои Космодемьянской, наверное, первым приходит на память, когда речь заходит о женщинах на войне. Ее подвиг так подробно описан и воплощен в кино, что разбирать его по деталям не имеет смысла. О чем стоит сказать отдельно, так это о том, что нередко Зою ошибочно называют партизанкой. В действительности она была бойцом диверсионно-разведывательного отряда и официально числилась военнослужащей воинской части 9903 штаба Западного округа. Героическая жизнь и гибель Зои Космодемьянской стали одним из самых ярких символов сопротивления советского народа германской оккупации, а сама Зоя — первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.