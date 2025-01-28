"Желтая папка": от плана голода - к политике голода В России впервые публикуется «Желтая папка» – комплекс документов, подтверждающий план нацистов истребить голодом 20-30 миллионов советских жителей (план Бакке или План голода).

В России впервые публикуется «Желтая папка» – комплекс документов, подтверждающий практическую реализацию геноцидального плана нацистов истребить голодом 20-30 миллионов советских жителей (план Бакке или План голода).

В мае 2023 года известный историк, член научного совета Российского военно-исторического общества и руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев впервые опубликовал с научными комментариями полный текст т.н. Плана голода – документа под названием «Директивы по экономической политике Экономического штаба Ост» от 23 мая 1941 года. Из него ясно, что за месяц до начала войны нацистское руководство согласовало истребление организованным голодом миллионов советских граждан уже зимой 1941/42 годов. В тексте плана подчеркивается не только экономическая (уничтожение «лишних» едоков, чтобы высвободить продовольствие для вермахта и населения Третьего рейха), но и этническая подоплека уничтожения («Великороссы, все равно, при царе или большевиках, всегда остаются основным врагов не только Германии, но и Европы»). Последствием этого плана стало уничтожение советских военнопленных, блокада Ленинграда и организация преднамеренного голода на оккупированных территориях.

Результатом одобрения Директив высшим руководством рейха стал целый ряд документов, регламентирующих тотальное ограбление оккупированных советских территорий и особо жестокое обращение с населением, из которого планировалось сохранить лишь некоторую часть, необходимую для выращивания урожая.

«Желтая папка», переведенная и подготовленная к публикации на русском языке исследователем проекта «Цифровая история» Ксенией Чепиковой , убедительно демонстрирует переход от плана к политике геноцида : в ней руководителям среднего звена (территориально – на уровне города или района области) назывались цели и намерения Третьего рейха на Востоке, а также прописывались инструменты реализации сформулированной в Берлине политики. Каждый такой сельскохозяйственный руководитель, направляясь в СССР вместе с частями вермахта, получал обязательный экземпляр.

Ключевой документ в папке носит название «Общие директивы по экономической политике для Экономической организации Ост, группы Сельское хозяйство», начинающиеся словами: «Продовольственно-политической целью этого похода является: 1) обеспечить продовольственное снабжение немецкого вермахта и немецкого гражданского населения на много лет, 2) включить на долгосрочной основе продовольственную экономику России [т.е. СССР] в европейские рамки». Немецким управленцам простыми словами объяснялось, что при большевиках Россия по политическим причинам ушла из Европы, нарушив тем самым европейское разделение труда, в котором она отвечала за продовольствие, отчего Европа теперь фактически голодает. СССР экспортирует намного меньше продовольствия, чем царская Россия – а все потому, что его собственное население значительно выросло, также выросла урбанизация, увеличилось поголовье скота. «Этот факт является ключевым пунктом, на котором должны строиться наши меры экономической политики. Собственная потребность России [в продовольствии] должна быть настолько снижена, чтобы появились необходимые излишки для экспорта».

Иными словами: необходимо сократить количество едоков, уменьшить поголовье скота (мясо уйдет вермахту и гражданскому населению рейха) и уничтожить промышленность, запустив процессы деурбанизации. Все это совершенно откровенно формулируется в документе. Лишить местное население продовольствия просто, - поясняется далее, - нужно отсечь «лесную зону» (северные и центральные регионы, зависящие от поставок продовольствия) от черноземных областей, производящих продовольственные излишки. Результат:

«Попытки спасти население от голодной смерти, доставляя продовольственные излишки из черноземной зоны, могут быть осуществлены только за счет [сокращения] снабжения Европы».

Это дословные цитаты из Директив от 23 мая.

Таким образом, обычным управленцам-хозяйственникам, от которых даже не требовалось членство в НСДАП и которым предстояло непосредственно работать с населением оккупированных областей, открывали зафиксированные в «плане Бакке» цели и намерения высшего руководства и предельно ясно сообщали: вы идете устраивать массовое вымирание; чтобы немцы получили еду, советским людям придется умирать от голода. В качестве легитимации этих чудовищных мер указывалось, что данный план «получил одобрение самых высоких инстанций, поскольку также согласуется с политическими намерениями» (речь, очевидно, идет об очищении жизненного пространства для будущей колонизации).

«Желтая папка» предназначалась для людей, осуществлявших практическое руководство на местах. Именно они, подчиняясь по линии Экономического штаба Ост хозяйственным командам, а по линии вермахта командованию дивизий, имея штаты сотрудников при полевых комендатурах, организовывали тотальное ограбление, отъем у советского населения продовольствия, скота и другой хозяйственной продукции для снабжения вермахта и вывоза в Германию. Именно они заставляли местных жителей собирать урожай, а затем сеять новый – следя за тем, чтобы еду получали лишь те, кто занят на работах, и наблюдая, как остальные страдают от голода.

Для эффективного выполнения подобных функций требовалось сформировать у исполнителей соответствующее отношение к советскому населению и дать им в руки самые жестокие средства. Поэтому первый документ в «Желтой папке» – «12 заповедей о поведении немцев на Востоке и обращении с русскими» от 1 июня 1941 года, составленный и лично подписанный Гербертом Бакке, автором и основным идеологом Плана голода. «Заповеди» довольно широко известны в российской историографии, т.к. использовались не только для «Желтой папки». Работников, посланных на Восток, Бакке призывал не бояться ошибочных решений, не быть строгими к самоуправству подчиненных и не подходить к делу с западноевропейскими (т.е. с цивилизованным) мерками. «Вы должны проводить даже самые жестокие и самые беспощадные меры, которых требует государственная необходимость!»

Другие цитаты из «Заповедей»:

«Русские постоянно хотят быть всего лишь массой, которой кто-то управляет. Именно в этом ключе они воспримут приход немцев».

«Сохраняйте дистанцию по отношению к русским, они не немцы, а славяне». «Вы потеряете свой авторитет в глазах русских, если опуститесь до их уровня. По опыту многих столетий русский видит в немце высшее существо. Заботьтесь о том, чтобы сохранить этот авторитет немца».

«Бедность, голод и скудность русский человек терпит уже на протяжении столетий. (…) Не пытайтесь мерить все немецким жизненным стандартом и менять русский образ жизни».

Третьим документом в папке идет «Служебная инструкция №1 для окружных сельскохозяйственных руководителей» от 1 июня 1941 года, в которой указано, что свои функции они осуществляют в тесном сотрудничестве с вермахтом – транспорт, охрана, материальное обеспечение предоставляются полевыми комендатурами. Кроме того, они указывали комендантам, «куда необходимо направить усиленные подразделения, чтобы сломить или с помощью устрашения подавить активное или пассивное сопротивление местного населения» . Таким образом, сотрудники Экономического штаба Ост на местах, руководствуясь расистскими и бесчеловечными «12 заповедями» и «Общими директивами по экономической политике», имели в своем распоряжении военную силу для реализации Плана голода. Вместе с подчиненными они были защищены широко известным преступным «Приказом о военной подсудности в районе Барбаросса» от 13 мая 1941 года. Этот приказ развязывал руки вермахту, СС и прочим формированиям, разрешая уничтожение на месте хоть сколько-нибудь нелояльного или подозрительного местного населения, коллективные насильственные меры и снимая с командиров и солдат ответственность за совершенные в отношении местных жителей преступления.

Помимо этого, «Желтая папка» включает в себя несколько документов административно-хозяйственного характера: памятку о подборе персонала; инструкции о взятии под свое управление колхоза, совхоза или МТС (примечательно: в них к местным жителям обращаются исключительно на «ты» и обещают голодную смерть всем, кто не работает на немцев); инструкции о сборе продовольствия и скота и о снабжении войск; памятки со сроками сева и жатвы основных сельскохозяйственных культур; разъяснение, как снабжается продовольствием советский город, таблицу цен.

Представленный в этой папке комплекс документов однозначно свидетельствует: сельскохозяйственным руководителям на местах не просто давали в руки самые беспощадные средства для реализации политики голода, не просто снимали с них ответственность за любые преступления против гражданского населения – от них настойчиво требовали не ограничивать себя европейской гуманностью и любыми средствами обеспечить продовольствие для вермахта и рейха. Смерть миллионов советских людей планировалась заранее, а получившие «Желтую папку» управленцы прекрасно понимали, что должно произойти – и все они 22 июня 1941 года приступили к работе. Созданные в соответствии с Планом голода хозяйственные команды работали на оккупированных советских территориях до 1944 года. От организованного голода пострадали многие советские города, и погибло, по разным оценкам, от 4 до 7 миллионов человек.

«Общие директивы по экономической политике для Экономической организации Ост, группы Сельское хозяйство».

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Продовольственно-политической целью этого похода (на СССР – прим. перев.) является: 1) обеспечить продовольственное снабжение немецкого вермахта и немецкого гражданского населения на много лет, 2) включить на долгосрочной основе продовольственную экономику России в европейские рамки. (Под словом «Россия» понимается СССР – прим. перев.)

При большевистской системе Россия исключительно по властно-политическим причинам ушла из Европы и таким образом нарушила равновесие европейского разделения труда. Это разрушение продовольственной автаркии Европы уже привело к тому, что Западная и Северная Европа голодают и зависят от продовольственной помощи Германии, хотя Германия, наряду с Англией, [сама] нуждается в самых крупных поставках продовольствия.

Перед Первой мировой войной Россия была страной с самыми большими сельскохозяйственными излишками в мире. Она ежегодно поставляла на мировой рынок около 11 миллионов тонн зерна, около 900 000 тонн масличных семян и масличного жмыха, 266 000 тонн сахара и пр. Этот сельскохозяйственный экспорт сегодня почти прекратился. Россия поставляет только зерно, ежегодно самое большее 2 миллиона тонн, хотя, согласно русским статистическим данным, как посевные площади, так и урожаи очень значительно выросли. Это кажущееся несоответствие объясняется во многом тем, что сегодняшние [немецкие] оценки урожая завышены, это оценки урожая «на стебле» (а не фактически собранного – прим. перев.). Кроме того, приходится констатировать рост собственного потребления [страны] вследствие роста общего количества населения России, растущей урбанизации и увеличения поголовья скота. Таким образом, уже обозначен самый главный пункт проблемы высвобождения излишков русского сельского хозяйства для [нужд] Европы. Наличие излишков зерна у России решающе определяется не размером урожаев, а величиной собственного потребления [страны]. Этот факт является ключевым пунктом, на котором должны строиться наши меры экономической политики. Собственная потребность России [в продовольствии] должна быть настолько снижена – по крайней мере, в начале наших мер, – чтобы появились необходимые излишки для экспорта.

Это снижение собственного потребления, в отличие от оккупированных до сих пор территорий, осуществить легче, поскольку в России основная территория, производящая излишки продовольствия географически строго отделена от территории, эти излишки получающей. Регионы, производящие излишки – это черноземные области (то есть, на юге и юго-востоке) и Кавказ; регионы-получатели находятся, в основном, в лесной зоне севера (подзолистые почвы). Отсюда следует: отсечение черноземных районов от лесной зоны в любом случае должно освободить для нас излишки продовольствия. Последствием этого отсечения будет прекращение поставок продовольствия во всю лесную зону, включая основные промышленные центры Москву и Петербург. Поэтому от [всей] этой промышленности в регионах-получателях, включая промышленность Урала, придется отказаться. В настоящее время она предположительно получает из черноземной зоны 5-10 миллионов тонн зерна ежегодно. Сохранена может быть только та промышленность, что расположена на территории, производящей излишки, то есть в основном тяжелая промышленность Донбасса. Кроме того, продовольствие необходимо поставлять в нефтяной регион Закавказья, хотя он и относится к регионам-получателям, поскольку его непременно необходимо сохранить по особым политическим и экономическим причинам как главного поставщика нефти, а также хлопка, марганцевой руды, меди, шелка и чая.

Такое положение вещей, получившее одобрение самых высоких инстанций, поскольку оно также согласуется с политическими намерениями, приведет к следующим последствиям для обеих основных зон (черноземной и лесной):

I. Регионы-получатели (лесная зона).

Вследствие прекратившегося ввоза продовольствия с юга сельскохозяйственное производство лесной зоны натурализируется, т.е. сельское хозяйство перейдет к одиночным домохозяйствам и перестанет производить выращиваемые ранее для рынка продукты, особенно прядильные культуры, поскольку необходимые для этого посевные площади будут заняты выращиванием продуктов для собственного пропитания (зерновые, картофель). Вследствие прекращения ввоза кормовых культур в этих регионах также будет уничтожено скотоводство.

Кроме как для продовольственного снабжения располагающихся там немецких войск, Германия никак не заинтересована в сохранении производительности этих областей. Население лесной зоны, особенно в городах, столкнется с величайшим голодом, даже если интенсивное ведение сельского хозяйства путем увеличения площадей возделывания картофеля позволит увеличить урожай в этих областях. С голодом не справиться даже таким путем. Попытки спасти население от голодной смерти, доставляя продовольственные излишки из черноземной зоны, могут быть осуществлены только за счет [сокращения] снабжения Европы. Они подрывают стойкость Германии и сопротивляемость ее [морской] блокаде в войне. На этот счет должна быть абсолютная ясность.

В такой ситуации Германия в этих регионах сможет добиться значительного облегчения своего [положения] только посредством своевременного и единовременного вмешательства; очень важно будет вывезти весь без остатка предстоящий урожай льна и конопли, причем не только волокно, но и семена, а кроме того, как можно раньше взять под контроль поголовье скота, чтобы забиваемый скот достался не русскому населению, а немецким войскам и немецкой родине. Таким образом, важнейшая продовольственно-экономическая задача в этих регионах заключается в обеспечении продовольственного снабжения войск.

Исключение из этих принципов придется сделать для Балтики и [западно-] белорусских областей, которые лишь недавно были включены в состав Советского союза и по политическим причинам должны почувствовать повышение жизненного уровня. Поэтому с ними следует обходиться заботливо.

II. Регионы, производящие излишки (черноземная зона).

В отличие от лесной зоны, в черноземных областях, важнейшем регионе, производящем излишки зерновых и масличных культур, наша первая и важнейшая задача – сохранение и увеличение сельскохозяйственной продукции. Очень важно, чтобы немецкие ландвиртшафтсфюреры как можно скорее приспособились к специфическим особенностям [сельскохозяйственного] производства в этих регионах и начали здесь битву за урожай, адаптированную к местным обстоятельствам. [Важной] предпосылкой для этой битвы за урожай, как и для сбора достаточного количества [продовольственных] излишков является сохранение крупных коллективных хозяйств (колхозов и совхозов). Распределение [земли] между несколькими миллионами отдельных крестьянских хозяйств сделает немецкий контроль над производством утопией. Поэтому любая попытка уничтожения крупных коллективных хозяйств должна пресекаться, если необходимо, то самыми суровыми средствами.

Необходимость произвести в этих областях [продуктовые] излишки, предполагает достаточное продовольственное снабжение сельскохозяйственных работников. Так что крестьянам и сельскохозяйственным рабочим в колхозах и совхозах можно разрешить достойные условия жизни и таким образом исполнить их желание об улучшении материального положения по сравнению с советскими временами. Однако такое улучшение условий жизни допустимо только для продуктивно работающей в [сельскохозяйственном] секторе рабочей силы, но не для излишних людей, занятых бесплодной бюрократической и управленческой работой.

На первом месте при любых обстоятельствах стоит обеспечение сельскохозяйственного производства, перед которым все другие соображения отходят на второй план. Поэтому потребуется самое лучшее руководство и управление предприятиями. Следует избегать любого распыления сил. Значение имеют лишь несколько принципиально важных проблем, а именно: извлечение излишков зерна, извлечение излишков масличных культур, особенно подсолнечника, обеспечение снабжения всей армии на Востоке с [завоеванных] земель.

Программа-минимум – продовольственное снабжение вермахта из России на третий и предположительно дальнейшие годы войны – должна быть выполнена при любых обстоятельствах. Это сразу же косвенно позволит, без нагрузки на транспортную систему, добиться значительного улучшения продовольственного положения на родине. Поэтому обеспечение продовольственного снабжения армии – это первая и важнейшая задача. Она должна быть выполнена как регионах-донорах, так и в регионах-получателях. Транспортировка продуктов питания из областей-доноров в области-получатели с целью снабжения войск будет невозможна. Только после покрытия этих потребностей армии могут быть осуществлены поставки [продовольствия] в рейх для покрытия потребностей гражданского населения. При этом необходимо при любых обстоятельствах избегать любого распыления сил на побочные задачи. На первом месте стоит вывоз в Германию семян масличных культур, в особенности подсолнечника, но также и льна, хлопка, соевых бобов, чтобы улучшить наше снабжение жирами. В зависимости от соображений целесообразности транспортировка семян может осуществляться как необработанном виде, так и в виде масла и жмыха. Результатом должна стать поставка около 400 000 тонн растительного масла и 1 миллиона тонн масличного жмыха. Лишь после вывоза масличных культур можно начинать вывоз зерна, особенно из приграничных областей и районов, расположенных благоприятно в транспортном отношении. В любом случае, как можно скорее должна быть достигнуты объемы вывоза зерна, которые русские и так поставили бы нам добровольно.

Кроме того, решающее важно получить в распоряжение Рейха тот скот, который все равно [скоро] подвергнется забою в лесной зоне (имеется в виду, из-за голода – прим. перев.) , чтобы к осени можно было снова отменить сокращение мясных рационов. Заготовка этих объемов мяса должна своевременно опередить желание русских, использовать его для собственного пропитания. Как раз в северных областях (т.е. в лесной зоне – прим. перев.) проблема консервирования будет иметь решающее значение. Должны быть применены все известные методы консервирования. Требуется как можно скорее задействовать для консервирования все, что находится на мясокомбинатах в регионах с излишками скота, чтобы как можно скорее решить эту первоочередную задачу.

В заключение необходимо еще раз указать на важнейшие моменты. При большевистской системе Россия исключительно по властно-политическим причинам ушла из Европы и таким образом нарушила равновесие европейского разделения труда. Наша задача, снова вернуть Россию в это европейское разделение труда, неизбежно повлечет за собой крах нынешнего экономического равновесия внутри СССР. То есть, речь ни в коем случае не идет о сохранении существующего положения, а, наоборот, об отказе от того, что есть сейчас, и о включении продовольственной экономики России в европейские рамки. Из этого неизбежно следует вымирание промышленности, а также переселение* большей части людей из нынешних регионов-получателей на восток.

* Термин «переселение» (Abwanderung), неожиданно возникший в тексте, как и многие дословные цитаты взят из Директив от 23 мая (Плана Бакке): «Многие десятки миллионов людей в этом регионе станут лишними и умрут или вынуждены будут переселиться в Сибирь»; однако под термином «переселятся» фактически понимается «каким-то образом исчезнут», поскольку далее в тексте сообщается: «использование железнодорожного транспорта для этих целей исключено», «мы не можем тратить наши транспортные мощности на эвакуацию». Тот же самый эвфемизм Abwanderung (или Umsiedlung) использовался в Третьем рейхе по отношению к евреям.

Служебная инструкция №1 для окружных сельскохозяйственных руководителей от 1 июня 1941 года.

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Благодаря оккупации России, на годы вперед должны быть обеспечены снабжение войск продовольствием и фуражом и продовольственное снабжение Великой Германии. Для выполнения этой задачи окружной сельскохозяйственный руководитель обязан самостоятельно и со всей ответственностью обеспечивать решение всех вопросов сельскохозяйственного производства в доверенном ему районе. С учетом обширных пространств, удаленности от начальственных инстанций и плохой связи от него требуются широчайшая самостоятельность и решительность.

1. Подчиненность и место службы.

а) Окружной сельскохозяйственный руководитель подчиняется непосредственно хозяйственной команде. Он получает указания либо непосредственно [от нее], либо через полевую или местную комендатуру. Отданные ему указания он передает – при необходимости лично – сельскохозяйственным руководителям районов и предприятий. Он отчитывается перед своей хозяйственной командой либо непосредственно, либо через местную комендатуру.

b) Он осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с одним или несколькими местными комендантами, а также ответственными сотрудниками по сельскому хозяйству в полевых комендатурах. Последних он по первому требованию обязан информировать о своей работе, а также при необходимости оказывать им поддержку при сборе (сельскохозяйственной продукции и материальных ценностей – прим. перев.). Он не имеет права отдавать прямые приказы или указания каким-либо войскам.

с) До тех пор, пока военные не завершили обеспечение безопасности и замирение [соответствующей] территории, местом дислокации окружного сельскохозяйственного руководителя со штатом сельскохозяйственных руководителей районов и предприятий по соображениям безопасности выбирается место размещения хозяйственной команды или полевой либо местной комендатуры. Позднее отдельные сельскохозяйственные руководители районов и предприятий сделают местом своей службы наиболее удобные в транспортном отношении и наименее опасные с военной точки зрения пункты в своих непосредственных зонах ответственности. Распределение сотрудников по доверенным их руководству предприятиям может производиться только после того, как вернутся покой и порядок. До этого времени сельскохозяйственные руководители должны в сопровождении военных команд, предоставленных полевой или местной комендатурой, ежедневно выезжать к местам работы на доступном транспорте (грузовые или легковые автомобили, гужевой транспорт), каждый вечер возвращаясь в расположение.

2. Задачи.

Окружной сельскохозяйственный руководитель выполняет следующие задачи:

1) как можно скорее получить представление о а) состоянии полевых работ и урожая, b) состоянии рабочей силы на сельскохозяйственных предприятиях и наличии работоспособного руководства, с) наличии и техническом состоянии тракторов, машин, инструментов и лошадей на сельскохозяйственных предприятиях и в МТС, d) наличии посевного материала, топлива для тракторов и машин, e) поголовье скота на фермах и у крестьян-колхозников и о кормовой базе. Для получения этой информации необходимо использовать все доступные возможности, даже те, которые сначала могут показаться необычными. Например, опрашивая проходящие мимо войска, уже можно получить примерное представление о местностях, с которыми окружной сельскохозяйственный руководитель со своими подчиненными ввиду территориальной отдаленности пока не знаком. В войсках всегда имеется множество людей, знакомых с сельским хозяйством, от которых можно ожидать довольно компетентных сведений, которые все же лучше, чем ничего.

2) Деятельность сельскохозяйственных руководителей районов и предприятий.

а) Окружной сельскохозяйственный руководитель осуществляет групповое обучение своих руководителей районов и предприятий на практических примерах. Как только он путем вышеперечисленных выяснений получит точное представление о ключевых особенностях сельскохозяйственной деятельности [в доверенной местности], он сообщает их подчиненным сельскохозяйственным руководителям.

b) Он должен незамедлительно выяснить, имеются ли подходящие местные агрономы, и задействовать их для руководства предприятиями, при этом обращая их особенное внимание на то, что они подсудны немецкому военному трибуналу.

с) Он обязан обеспечить подчиненным ему сельскохозяйственным руководителям беспрепятственное исполнение их служебных обязанностей.

d) Он обязан изложить эти задачи командиру полевой или местной комендатуры, договориться с ним о регулярном предоставлении необходимой команды сопровождения, транспортных средств и т.д., а также указывать ему, куда необходимо направить усиленные подразделения, чтобы сломить или с помощью устрашения подавить активное или пассивное сопротивление местного населения.

е) Кроме того, перед ним стоит задача, в соответствии с указаниями хозяйственной команды отдавать указания подчиненным ему руководителям и агрономам, направлять и контролировать их действия. Также он обязан инструктировать их, как они должны объяснять населению намерения государства-протектора (имеется в виду Третий рейх – прим. перев.), к какой именно перестройке экономической системы пограничных провинций следует стремиться, и что должно быть сделано для осуществления этих намерений и для сохранения предприятий. При этом он обязан провести, по крайней мере, одну беседу на данные темы с каждым районным сельскохозяйственным руководителем.

f) Обеспечение безопасности и непрерывный контроль за расположенными в его районе МТС также входит в его задачи. Он обязан своевременно докладывать ответственному за сельское хозяйство сотруднику полевой комендатуры о потребности в запасных частях, топливе и рабочей силе, и убеждаться в том, что за его донесениями действительно следуют поставки необходимых материалов и рабочей силы. Наконец, он должен обеспечить контроль внутреннего распорядка выбранными им ответственными лицами и, в свою очередь, строго контролировать этих управляющих. О нарушениях, с которым он не может справиться сам, сообщать командиру полевой комендатуры, который распорядится о наказании виновных по немецким военным законам.

3) Сбор и заготовка [продовольствия для вермахта].

Задача окружного сельскохозяйственного руководителя в этой области состоит в оказании помощи и поддержки ответственному сотруднику полевой комендатуры при выяснении местоположения, взятии под охрану и обеспечении сохранности расположенных в зоне его служебной ответственности складов с продовольствием и фуражом, семенами, сельскохозяйственными машинами и топливом. Он оказывает поддержку лично и с помощью подчиненных ему сельскохозяйственных руководителей. Отдает распоряжения ближайшей полевой или местной комендатуре о взятии под военную охрану крупных складов, а также как можно скорее и как можно чаще сообщает ответственному сотруднику полевой комендатуры о результатах своих изысканий. Для сельскохозяйственных предприятий размером с фабрику – дает сведения об их виде, местоположении, количестве рабочей силы, снабжении сырьем и продовольствием.

После завершения этих изысканий он с помощью остатков русских административных инстанций предоставляет ответственному сотруднику полевой комендатуры сведения о состоянии материального обеспечения всего [своего] округа – продовольствием, фуражом и производственным материалом (посевным материалом, топливом, сельскохозяйственными машинами, транспортом).

Общие положения.

Окружной сельскохозяйственный руководитель несет ответственность за своевременные донесения в хозяйственную команду через местные и полевые комендатуры обо всех значимых фактах и за своевременное исполнение подчиненными ему сотрудниками своих обязанностей. В случае необходимости он также подает в хозяйственную команду (совместно с ответственным сотрудником полевой комендатуры) заявку об освобождении от должности сотрудников, не справляющихся со своими обязанностями.