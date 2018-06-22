Возвращаем из безвестия Портал ИСТОРИЯ.РФ публикует список имен и мест захоронения неизвестных и без вести пропавших солдат Красной Армии. Данные предоставлены Международным военно-мемориальным центром «Возвращенные имена». Волонтеры проекта составили реестр фамилий порядка 3000 советских солдат и офицеров с привязкой к региону их призыва. Эта информация позволит родственникам защитников Отечества найти своих Героев и восстановить прерванную историю для их семей. 22 июня 2018 года в ходе Всероссийской акции «Поверка павших», которая прошла поддержке региональных отделений Российского военно-исторического общества, имена солдат были озвучены в городах и селах страны. На сегодняшний день в базе данных Центра содержится около 18 000 имен советских военнослужащих, захороненных как неизвестные солдаты... На чтение: 18 минут

Портал ИСТОРИЯ.РФ публикует список имен и мест захоронения неизвестных и без вести пропавших солдат Красной Армии. Данные предоставлены Международным военно-мемориальным центром «Возвращенные имена». Волонтеры проекта составили реестр фамилий порядка 3000 советских солдат и офицеров с привязкой к региону их призыва. Эта информация позволит родственникам защитников Отечества найти своих Героев и восстановить прерванную историю для их семей.

22 июня 2018 года в ходе Всероссийской акции «Поверка павших», которая прошла поддержке региональных отделений Российского военно-исторического общества, имена солдат были озвучены в городах и селах страны.

На сегодняшний день в базе данных Центра содержится около 18 000 имен советских военнослужащих, захороненных как неизвестные солдаты на мемориалах и в братских могилах на территории страны и за ее пределами. Работа с архивами и формирование региональных списков, а также поиск родственников продолжается. Реестры фамилий будут дополняться.

По официальным данным Минобороны России более 4,6 млн советских воинов захоронены как неизвестные солдаты. Работа с архивами позволяет персонифицировать многие братские могилы и воинские мемориалы. Таким образом неизвестные солдаты обретают имена и возвращаются с войны. ***

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ

уроженцев Адыгеи, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»

Гв. рядовой ЛИТВИНЕНКО Петр Иванович: 1926 - 13.04.1945

Адыгейская АО, г. Майкоп, ул. Конечная, 75. Мать - Литвиненко Мария Сергеевна. (Захоронен: БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Рядовой ЧАЙКОВСКИЙ Алексей Егорович: 1926 - 16.04.1945

Шовгеновский район, с. Чернышев. Мать - Чайковская Евдокия Федоровна. (Захоронен: МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ

уроженцев Алтайского края, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»

Сержант БУЙМОВ Дмитрий Михайлович 1924 - 10.04.1945

Кытмановский район, с. Кытманово. Мать - Буймова Екатерина Константиновна.

(захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ВОЛОЩЕНКО Григорий Тимофеевич 1920 - 11.04.1945

Локтевский район, с. Новомихайловка. Жена - Волощенко Анна Владимировна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой ГАРАЩЕНКО Григорий Николаевич 1924 - 13.04.1945

Суетский район, пос. Анисимовка (исчезнувший). Мать - Гаращенко Надежда Прокофьевна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Сержант ГРИЩЕНКОВ Василий Никитович 1924 - 13.04.1945

Баевский район. Мать - Грищенкова Евдокия Захаровна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. ефрейтор ЕЛИЗАРОВ Григорий Гаврилович 1926 - 10.04.1945

Змеиногорский район. Мать - Елизарова А. И. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой КОЛЬЧЕНКО Пётр Максимович 1918 - 07.04.1945

Каменский район, с. Новоярки. Мать - Кольченко Ольга Павловна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой МАЙБОРОДА Николай Нефёдович 1926 - 10.04.1945

Благовещенский район, Алексеевский с/совет. Сестра - Пономарева Анастасия Федоровна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой МАШИНСКИЙ Георгий Николаевич 1910 - 10.04.1945

Чарышский район, с. Маральи Рожки. Жена - Машинская Мария Михайловна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой СОСНИН Дмитрий Михайлович 1923 - 11.04.1945

Змеиногорский район, г. Змеиногорск. Мать - Соснина Анна Ивановна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой ТУГУНОВ Иван Петрович 1925 - 09.04.1945

Змеиногорский район, г. Змеиногорск. Сестра - Тугунова Ульяна Петровна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Сержант ЧАСОВСКИХ Валентин Андреевич 1921 - 02.08.1945

Усть-Пристанский район, с. Брусенцево. Мать - Часовских Прасковья Ивановна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Сержант ФИЛАТОВ Иван Андреевич 1924 - 13.04.1945

Бурлинский район, Ореховский с/совет. Мать - Филатова Александра Фёдоровна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Сержант БАСАРГИН Григорий Иванович 1921 - 24.04.1945

Советский р-н, с. Шульгин Лог. Сестра - Сафронова Анастасия Ивановна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой ЗАЙЦЕВ Василий Федорович 1923 - 19.11.1945

Каменский р-н. Отец - Зайцев Федор Федорович.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Ст. сержант КАЗАНЦЕВ Иван Егорович 1925 - 06.04.1945

Смоленский р-н, с. Смоленское. Жена - Мезенцева Устинья Лукьяновна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. старшина КОРОЛЕВ Иван Михайлович 1902 - 08.04.1945

г. Рубцовск, АТЗ, 25-6. Жена - Куликовская Мария Ефимовна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой КОРОСТЕЛЕВ Николай Дмитриевич 1916 - 07.04.1945

Тюменцевский р-н, с. Березовка. Жена - Коростелева Таисия Васильевна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Мл. сержант КУДЛАЕВ Николай Иванович 1924 - 04.04.1945

Алейский р-н, Большепанюшевский с/с. Мать - Кудлаева Анна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Ст. сержант ЛЮТЫЙ Николай Яковлевич 1923 - 13.04.1945

Волчихинский р-н, с. Новокормиха. Отец - Лютый Яков Кириллович.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Сержант ПИНЧУК Павел Васильевич 1924 - 10.04.1945

Табунский р-н, с. Лебедино. Отец – Пинчук Василий Лукич.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ПИСТОВСКИЙ Иван Петрович 1898 - 11.04.1945

Троицкий р-н, с. Вершинино. Мать - Огородникова Евдокия Павловна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ПОКАЗАНОВ Михаил Иванович 1926 - 14.04.1945

Мамонтовский р-н, с. Мамонтово. Отец - Показанов Иван Тимофеевич.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ПОПОВ Николай Захарович 1925 - 09.04.1945

Ребрихинский р-н, с. Ребриха. Отец - Попов Захар Федотович.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. сержант САНАРОВ Петр Григорьевич 1924 - 07.04.1945

Ангударский р-н, совхоз "Кенго". Мать - Санарова Фетния Михайловна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ТЮЛЕНЕВ Степан Ильич 1906 - 09.04.1945

Шипуновский р-н, Быковский с/с. Жена - Тюленева Екатерина Николаевна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ШИРИНКИН Степан Андреевич 1901 - 12.04.1945

г. Алейск, сахарный завод, улица № 8. Жена - Ширинкина Александра Исааковна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой КОНОНЕНКО Егор Григорьевич 1909 - 23.05.1945

Новичихинский р-н, с. Солоновка. Жена - Кононенко Анна Абрамовна. (АМШТЕТТЕН, Нижняя Австрия).

Рядовой ЛАТЫШЕВ Дмитрий Ананьевич 1925 - 25.04.1945

Тальменский р-н, с. Анисимово. Отец - Латышев Ананий Федорович.

(БАДЕН, Нижняя Австрия).

Рядовой МИШУРОВ Василий Григорьевич 1924 - 20.04.1945

Усть-Пристанский р-н, с. Усть-Чарышская Пристань. Отец - Мишуров Григорий Дмитриевич. (БАДЕН, Нижняя Австрия).

Рядовой СИДОРКИН Илья Григорьевич 1926 - 29.04.1945

Краснощёковский р-н, колхоз "Путь к социализму". Отец - Сидоркин Григорий Васильевич. (БАДЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ТЕРЕШЕНКО Петр Петрович 1926 - 04.04.1945

Каменский р-н. Мать - Терещенко Нина. (БАДЕН, Нижняя Австрия).

Гв. сержант ДУРОВ Павел Михайлович 1924 - 11.04.1945

Советский р-н. Мать - Дурова Дарья Тимофеевна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ШАЛАМОВ Дмитрий Филиппович 1924 - 13.04.1945

Мамонтовский р-н, с. Борково. Отчим - Барков Гавриил Ефимович.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой КАШИРИН Иван Константинович 1924 - 19.04.1945

Мамонтовский р-н, Буканский с/с. Мать - Каширина Александра Андреевна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ПАНЧЕНКО Александр Павлович 1924 - 19.04.1945

Чарышский р-н. Мать - Панченко Агафья Анфиловна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. сержант ВАСИЛЕНКО Михаил Иванович 1922 - 26.04.1945

Локтевский р-н, колхоз им. Буденного. Мать - Василенко Анастасия Ивановна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. сержант ФЕДОСЕЕВ Иван Егорович 1926 - 25.04.1945

Целинный р-н, с. Б. Аникино. Мать - Федосеева Аксинья Ивановна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. ефрейтор ДЕЕВ Михаил Степанович 1924 - 22.04.1945

Топчихинский р-н, с. Володарка. Мать - Деева Александра Ивановна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ДУБОВИКОВ Алексндр Емельянович 1926 - 24.04.1945

Быстроистокский район. Отец - Дубовиков Емельян Тимофеевич. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. ст. сержант СКЛЯР Андрей Яковлевич 1923 - 06.04.1945

г. Славгород, с. Знаменка, ул. Знаменская, 4. Мать - Скляр Агриппина Яковлевна. (ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Гв. ст. сержант БЕЛОВ Николай Иванович 1919 - 12.04.1945

Усть-Калманский р-н. Отец - Белов Иван Яковлевич.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Рядовой КУЗНЕЦОВ Яков Иванович 1925 - 09.04.1945

г. Барнаул, ул. Солнечная, 2-в. Мать - Козлова Дарья Изотовна.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ТОМИЛИН Игнат Васильевич 1925 - 26.04.1945

Солонешенский р-н, с. Туманово. Мать - Томилина Анна Григорьевна.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Рядовой ПАНОВ Исай Тимофеевич 1916 - 30.03.1945

Шебалинский р-н, д. Барагаш. Жена - Панова Лидия Федоровна.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Рядовой КОТЛЯРОВ Иван Михайлович 1926 - 13.04.1945

Баевский р-н. Мать - Котлярова Анна Степановна. (ЛАКСЕНБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ШЕИН Николай Ильич 1926 - 05.04.1945

Угловский р-н, с. Лаптев Луг. Мать - Шеина Мария Петровна.

(ЛАКСЕНБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ВОЛОК Дмитрий Петрович 1926 - 28.04.1945

г. Славгород, ул. 3-я Восточная, 66. Мать - Волок Устинья Павловна.

(ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).

Гв. ст. сержант ГУРКИН Иван Тимофеевич 1925 - 29.04.1945

Шелаболихинский р-н, с. Шелаболиха. Сестра - Вихонина Анастасия Тимофеевна. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).

Гв. мл. сержант ТЮКОВИН Александр Алексеевич 1925 - 24.04.1945

г. Барнаул, ул. Текстильная, 39. Мать - Тюковина Евдокия Филипповна. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).

Гв. ст. сержант ОСОВСКИХ Николай Степанович 1924 - 05.04.1945

Змеиногорский р-н, Саввушинский с/с. Отец - Буравлев Иван Тимофеевич.

(МЁДЛИНГ, Нижняя Австрия).

Гв. ст. сержант КОСИМЕНКО Иван Иванович 1924 - 05.04.1945

Хабарский р-н, Тополинский с/с. Мать - Мирошниченко Мария Ивановна.

(МЁДЛИНГ, Нижняя Австрия).

Рядовой БАСОВ Дмитрий Семенович 1925 - 22.04.1945

Поспелихинский р-н. Мать - Басова Домна Яковлевна. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).

Мл. сержант КИСЕЛЕВ Михаил Яковлевич 1924 - 10.04.1945

Солтонский р-н, с. Солтон, ул. Подгорная, 45. Отец - Киселев Яков Григорьевич.

(НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).

Гв. мл. сержант ЩУКИН Иван Иванович 1923 - 08.04.1945

Калманский р-н, с. Калманка. Мать - Щукина Варвара Яковлевна. (ПЕРХТОЛЬДСДОРФ, Нижняя Австрия).

Рядовой НОГАЕВ Илья Андреевич _____ - 14.04.1945

Рубцовский р-н. Отец - Ногаев Андрей. (ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).

Рядовой ВОЛКОВ Алексей Максимович 1922 - 23.04.1945

Шипуновский р-н, Ильинский с/с, с. Бестужево. Мать - Волкова Нина Максимовна. (ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).

Сержант МАНЧЕВ Дмитрий Иванович 1926 - 28.04.1945

Первомайский р-н, с. Повалиха. Отец - Манчев Иван Сергеевич.

(ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).

Гв. мл. сержант ТЕРНОВОЙ Иван Иванович 1922 - 17.04.1945

Рубцовский р-н, Новониколаевский с/с. Мать - Терновая Клавдия Васильевна. (ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ТКАЧЕНКО Иван Афанасьевич 1925 - 12.04.1945

Поспелихинский р-н, Клепечихинский с/с. Мать - Ткаченко Евдокия Григорьевна.

(ПУРКЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. сержант БУСЛАЕВ Николай Ермолаевич 1925 - 06.04.1945

Змеиногорский р-н. Отец - Буслаев Ермолай. (ТУЛЬН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой КОПЫТИН Дмитрий Иванович 1924 - 05.04.1945

Змеиногорский р-н. Отец - Копытин Иван Иванович. (ФЁЗЕНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой КУРАЛЕНКО Игнат Григорьевич 1918 - 20.04.1945

Благовещенский р-н, Нижнекучукский с/с. Мать - Кураленко Афанасия Павловна.

(ХЕРЦОГЕНБУРГ, Нижняя Австрия).

Сержант КОЗИЦКИЙ Иван Гаврилович 1913 - 03.05.1945

Благовещенский р-н, рп. Благовещенка. Жена - Козицкая Евдокия Петровна. (ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. ст. сержант БАРОВИНСКИЙ Николай Михайлович 1918 - 14.04.1945

Каменский р-н. Сестра - Боровинская Надежда Ивановна.

(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Ст. сержант МОИСЕЕВ Александр Петрович 1920 - 10.04.1945

Локтевский р-н, с. Александровка. Дядя - Бардуков Иван Спиридонович. (ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ

уроженцев Амурской области, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»

Гв. рядовой АКСАЧУГОВ Георгий Капитонович 1924 - 10.04.1945

Зейский район, прииск Октябрьский. Сестра - Аксачугова М. Г.

(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. мл. сержант АЛЕКСЕЕНКО Пётр Фёдорович 1924 - 12.04.1945

Архаринский район, с. Грибовка. Мать - Алексеенко М. С. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. сержант АЛЕКСАНДРОВ Василий Никитович 1922 - 13.04.1945

Белогорский район, с. Возжаевка. Отец - Александров Никита Ильич.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ГАССАН Григорий Фёдорович 1924 - 09.04.1945

г. Благовещенск, ул. Советская, дом 51. Мать - Гассан Прокофья Захаровна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. сержант МЕДВЕДЕВ Михаил Александрович 1924 - 11.04.1945

Тамбовский район. Мать - Медведева Ульяна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. лейтенант БЛИНОВ Михаил Семенович 1923 - 11.04.1945

Зейский р-н, пос. Бамбуки/Береговой. Отец - Блинов Семен Наумович.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой ЛЮБАРСКИЙ Харитон Данилович 1913 - 01.06.1945

Мазановский р-н, с. Романкауцы. Жена - Любарская Евдокия Клементьевна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. мл. лейтеннт УСЕНКОВ Геннадий Сергеевич 1924 - 13.04.1945

г. Райчихинск, 41-й км, дом 9-1. Мать - Усенкова Яна Ильинична.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ЧУМАКОВ Григорий Инокентьевич 1927 - 06.04.1945

Зейский р-н, прииск Юбилейный. Мать - Чумакова Елизавета Ивановна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. ефрейтер ЯКОВЛЕВ Лев Кириллович 1924 - 08.04.1945

Зейский р-н, г. Зея, ул. Мухинская, 119. Мать - Яковлева Ефимия Ильинична.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой МАРЕЦКИЙ Казимир Иосифович 1924 - 25.04.1945

Зейский р-н, прииск "Юбилейный". Мать - Марецкая Анастасия Степановна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ТРЕТЬЯКОВ Валентин Терентьевич 1924 - 22.04.1945

Зейский р-н, п/о Овсянка. Мать - Панченко Пелагея Ефимовна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. ефрейтор МИХАЛАП Павел Григорьевич 1923 - 25.04.1945

Мазановский р-н. Отец - Михаил Григорий.

(ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой РЕПЕЩУК Афанасий Калинович 1924 - 22.04.1945

г. Зея, ул. Мушейская, 9. Мать - Репещук Анастасия Калиновна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ТРУШИН Владимир Михайлович 1925 - 22.04.1945

ст. Магдагачи, пер. Чапаева, 26. Брат - Трушин Николай Михайлович. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. ст. сержант КИРИЛОВ Денис Инокентьевич 1917 - 21.04.1945

г. Куйбышевка-Восточная/Белогорск, ул. Ленина, 45. Отец - Кирилов Иннокентий Иосифович. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой АЛАДЬИН Иван Андреевич 1918 - 25.04.1945

Ромненский р-н, ст. Поздеевка. Дядя - Аладьин Федор Федорович. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой СУШИЛИН Сергей Иванович 1914 - 25.04.1945

Октябрьский р-н. Жена - Сушилина Дарья Платоновна.

(ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Сержант ТИТАРЕНКО Никита Яковлевич 1919 - 24.04.1945

Ивановский р-н, Ивановский с/с, с. Вознесеновка. Жена - Титаренко Мария Ивановна. (ЛА АН ДЕР ТАЙЯ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ЗУБОВ Виктор Леонидович 1923 - 07.04.1945

Селемджинский р-н, с. Стойба. Мать - Зубова Елизавета Михайловна. (ЛАКСЕНБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ЧУМАКОВ Григорий Инокентьевич 1927 - 06.04.1945

Зейский р-н, прииск Юбилейный. Мать - Чумакова Елизавета Ивановна. (ЛАКСЕНБУРГ, Нижняя Австрия).

Рядовой ДРУЖИНИН Михаил Иванович 1924 - 21.04.1945

Михайловский р-н. Жена - Дружинина Александра.

(НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ШЕВКУНОВ Маркел Максимович 1924 - 14.04.1945

Ромненский р-н, с. Верхнебелое. Отец - Шевкунов Максим Иванович.

(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Рядовой ЕРМАЧЕНКО Мартын Евдокимович 1907 - 26.04.1945

Архаринский район. Жена - Фёкла Лазаревна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Мл. сержант КОТЛЯРЕНКО Александр Иванович 1913 - 30.04.1945

Свободненский район, с. Климоуцы. Мать - Котляренко Надежда Ивановна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. рядовой БУТАКОВ Николай Иванович 1920 - 13.05.1945

Зейский район, п. Бомнак. Мать - Бутакова Ирина Ивановна. (БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант ВЕРТЕНЕВ Алексей Иванович 1919 - 24.04.1945

г. Благовещенск, ул. Бархановская, дом 4. Мать - Вертенева Прасковья Абакумовна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ГАМОВ Алексей Константинович 1915 - 28.04.1945

г. Благовещенск, ул. Зейская, дом 223. Сестра - Гамова Ольга Константиновна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. сержант ИЗОВЦЕВ Павел Дмитриевич 1915 - 28.04.1945

г. Свободный, разъезд Юхта, поселок № 1. Жена - Изовцева Евдокия Денисовна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ИВАНОВ Пётр Егорович ____ - 30.04.1945

г. Благовещенск, ул. Рабочая, дом 63. Жена - Иванова Евдокия Тарасовна.

(БЕРЛИН, Панков).

Капитан КАБАРДИН Василий Тихонович 1918 - 23.04.1945

Завитинский район, ст. Завитая, ул. Рабочая. Отец - Кабардин Тихон Тимофеевич.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой КУРИЛЕНКО Алексей Семёнович 1909 - 02.05.1945

Завитинский район. Жена - Шквиро Мария Васильевна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой МАСЛИЕВ Василий Филиппович 1912 - 24.04.1945

г. Зея, ул. Ленинская, дом 704. Жена - Маслиева Елена Илларионовна. (БЕРЛИН, Панков).

Старшина РОЖКОВ Александрович 1915 - 22.04.1945

г. Свободный, ул. Ломаная, дом 4. Жена - Коротанова Екатерина Ивановна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ТИХОНОВ Николай Дмитриевич 1912 - 26.04.1945

Сковородинский район, г. Сковородино, ул. Партизанская, 3. Жена - Дубовская Александра Варламовна. БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой АКСАЧУГОВ Георгий Капитонович 1924 - 10.04.1945

Зейский район, прииск Октябрьский. Сестра - Аксачугова М. Г. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. мл. сержант АЛЕКСЕЕНКО Пётр Фёдорович 1924 - 12.04.1945

Архаринский район, с. Грибовка. Мать - Алексеенко М. С. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. сержант АЛЕКСАНДРОВ Василий Никитович 1922 - 13.04.1945

Белогорский район, с. Возжаевка. Отец - Александров Никита Ильич.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ГАССАН Григорий Фёдорович 1924 - 09.04.1945

г. Благовещенск, ул. Советская, дом 51. Мать - Гассан Прокофья Захаровна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. сержант МЕДВЕДЕВ Михаил Александрович 1924 - 11.04.1945

Тамбовский район. Мать - Медведева Ульяна. (ВЕНА, Зиммеринг).

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ

уроженцев Архангельской области, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»

Ст. сержант АКУЛОВ Александр Андреевич ____ - 08.04.1945

г. Архангельск, Исакогорский р-н/округ. Мать - Акулова Марфа Андреевна.

(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой ИВАНОВ Георгий Засимович 1925 - 03.04.1945

г. Архангельск, ул. Володарская, 3-2. Мать - Иванова Александра Александровна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой КРЯЖЕВ Борис Андреевич 1926 - 09.04.1945

Онежский р-н, д. Залесье. Мать - Кряжева Евдокия Яковлевна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой ТАРАНИН Ник. Иванович 1925- 06.04.1945

Мезенский р-н, д. Заозерье. Отец - Таранин Иван Григорьевич. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой УШАКОВ Яков Егорович 1926- 12.04.1945

Каргопольский р-н. Мать - Ушакова Анна Ивановна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. ст. лейтенант ЯДОВИН Петр Федорович 1902 - 07.04.1945

Ровдинский/Вельский р-н, д. Лыткинское. Жена - Ядовина Анна Федоровна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой КОПЫЛОВ Иван Александрович 1924 - 03.05.1945

Котласский р-н, Сольвычегодское с/п, д. Заболотье. Брат - Копылов Михаил Александрович. (БАДЕН, Нижняя Австрия).

Гв. лейтенант ШИШОВ Алексей Лазарович 1919 - 05.05.1945

Лешуконский р-н. Отец - Шишов Лазарь Иванович. (БАДЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой КУБЕНИН Владимир Григорьевич 1925 - 10.04.1945

Вельский р-н, Шадреньгское с/п, д. Березник. Отец - Кубенин Григорий Никандрович. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой РЕПИН Василий Федорович 1925 - 18.04.1945

Приморский р-н, д. Летний Наволок. Мать - Репина Степанида Тимофеевна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ВОРОНИН Александр Николаевич 1925 - 22.04.1945

г. Архангельск, Маймакса, Затон, ул. Ударников, дом, 25 кв. 5. Мать - Воронина Елизавета Сергеевна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ПРОКОПЬЕВ Илья Яковлевич 1926 - 22.04.1945

Няндомский р-н, д. Село. Отец - Прокопьев Яков Леонтьевич.

(ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. лейтенант ТИТОВ Константин Евдокимович 1906 - 20.04.1945

г. Архангельск, мясозавод. Жена - Титова Мария Николаевна.

(ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой АКУЛОВ Вячеслав Александрович 1925 - 06.04.1945

Красноборский р-н, д. Б. Наволок. Мать - Акулова Мария Васильевна.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой МИНИН Захар Евдокимович 1925 - 13.04.1945

Приморский р-н, пос. Талаги. Мать - Минина Марфа Лаврентьевна.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Рядовой ПЯРКОВ Валентин Андреевич 1925 - 22.04.1945

г. Архангельск, Исакогорский район. Отец - Пярков Андрей Иванович.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Сержант ИЛАТОВСКИЙ Платон Григорьевич 1920 - 05.04.1945

Устьянский р-н, д. Лихачево. Мать - Илатовская Анна Петровна.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Рядовой БЕЛОБОКОВ Антон Иванович 1925 - 23.04.1945

Приморский р-н, Заостровское с/п, д. Перхачево. Мать - Белобокова Наталья Николаевна.

(ЛА АН ДЕР ТАЙЯ, Нижняя Австрия).

Гв. мл. сержант ВОРОБЬЕВ Николай Изосимович 1925 - 21.04.1945

Котласский р-н, г. Сольвычегодск, ул. 2-я Пролетарская, 6. Мать - Воробьева Пелагея Ивановна. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).

Гв. мл. лейтенант БОЖУКОВ Василий Николаевич 1925 - 19.04.1945

Коношский р-н, д. Кремлево. Мать - Божукова Тикуся Дмитриевна.

(МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).

Рядовой БЕЛЕЦКИЙ Леонид Тимофеевич 1925 - 12.04.1945

г. Архангельск, ул. Р. Люксембург, дом 17, кв. 5 . Мать - Белецкая Мария Павловна. (НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ТИТОВ Василий Петрович 1915 - 02.04.1945

Пинежский р-н, с/п Сурское, д. Гора. Отец - Титов Петр Тимофеевич. (ПИШЕЛЬСДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. мл. сержант НЕКРАСОВ Николай Иванович 1925 - 19.04.1945

Ленский р-н, Козьминское с/п, д. Забелино. Отец - Некрасов Иван Михайлович.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Рядовой КОСТЕРИН Михаил Григорьевич 1898 - 18.04.1945

г. Архангельск, проспект Сталинский ударник, 12. Жена - Костерина Мария Кузьминична. (ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. сержант АНДРОНОВ Петр Афанасьевич 1914 - 15.04.1945

Пинежский р-н, д. Матвера. Жена - Андронова Мария Ивановна.

(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ДЕРЯГИН Валерий Трофимович 1925 г. - 29.04.1945

г. Архангельск, ул. Чумбирова-Лужинского, д. 65, кв. 7. Мать - Дерягина Мария Григорьевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Сержант КИРИН Милантий Фёдорович 1922 г. - 23.04.1945

Канино-Тиманский район, с. Ома. Мать - Кирина Елизавета Петровна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Старшина КНЯЗЕВ Александр Яковлевич 1909 г. - 30.04.1945

г. Архангельск, ул. Судоремонтная, д.4, кв. 6. Отец - Князев Яков Иванович.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Сержант КУРОПТЕВ Василий Павлович 1921 г. - 24.04.1945

г. Архангельск, Исакогорский район, с. Володница. Отец - Куроптев Павел Елисеевич.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. рядовой МАРКОВ Василий Васильевич 1908 г. - 25.04.1945

г. Архангельск, Сульфатстрой, ул. Кировская, д. 13. Жена - Маркова Галина Аркадьевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. рядовой МАРТЫНОВ Василий Григорьевич 1925 г. - 24.04.1945

Вельский район, д. Титовская. Мать - Мартынова Федотья Ивановна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ефрейтор РАШЕВ Константин Николаевич 1911 г. - 22.06.1945

г. Архангельск. Мать - Рашева Елена Павловна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. сержант СТОЛЯРОВ Иван Васильевич 1906 г. - 25.04.1945

Плесецкий район, Ряпусовское п/о. Жена - Корехова Матрена Кузьминична.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. ст. сержант ТЮРИКОВ Виктор Александрович 1925 г. - 13.07.1945

г. Архангельск, ул. 1-я Соломбальская, д. Каменка. Мать - Тюрикова Фекла Михайловна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. рядовой ФЕДНОХИН Степан Григорьевич 1914 г. - 27.04.1945

Виноградовский район, д. Чамово. Жена - Хлочина Прасковья Андреевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой ЯКШИН Клавдий Георгиевич 1926 г. - 29.04.1945

Коношский район, к/з "1 Мая". Мать - Якшина Марфа Николаевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой БЕЛОБОРОДОВ Фёдор Семёнович 1902 г. - 29.04.1945

г. Архангельск, ул. Горького, д. 2, кв. 7. Дочь - Белобородова Нина Федоровна.

(БЕРЛИН, Панков).

Сержант БЕЛОУСОВ Михаил Игнатович 1913 г. - 27.04.1945

Котласский район, с. Песчанка. Жена - Белоусова Ольга Александровна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой БРИЗГУНОВ Александр Михайлович 1924 г. - 30.04.1945

Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Самодетская, д. 16, кв. 5. Мать - Бризгунова Анна Яковлевна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой БУТОРИН Александр Иванович 1913 г. - 29.04.1945

Вельский район, д. Трофимская. Отец - Буторин Иван Иннокентьевич.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ГОГОЛЕВСКИЙ Виктор Андриянович 1911 г. - 30.04.1945

Плесецкий район, д. Гоголевка. Мать - Гоголевская Александра Васильевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Старшина ГОШЕВ Алексей Степанович 1910 г. - 24.04.1945

Котласский район, с. Губино. Отец - Гошев Степан Иванович.

(БЕРЛИН, Панков).

Сержант ДУРАПОВ Аркадий Васильевич 1925 г. - 29.04.1945

г. Котлас, д. Айшенда. Отец - Дурапов Василий Иванович.

(БЕРЛИН, Панков).

Мл. лейтенант ЗЛОСЧАСТЬЕВ Дмитрий Фёдорович 1922 г. - 23.04.1945

г. Архангельск, ул. Виноградовой, д. 29. Мать - Злосчастьева Александра Михайловна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ИЖЕМЦЕВ Владимир Степанович 1912 г. - 23.04.1945

Ненецкий НО, Нижне-Печорский район, д. Бедовое. Жена - Ижемцева Феоктиста Ивановна. (БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант КАЛМЫКОВ Александр Иванович 1921 г. - 20.04.1945

Устьянский район, д. Щапинская. Жена - Калмыкова Александра Ефимовна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой КАПАЛИН Александр Васильевич 1925 г. - 27.04.1945

Холмогорский район, д. Ичково. Отец - Капалин Василий Павлович.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. сержант КИЧЕВ Георгий Андреевич 1902 г. - 27.04.1945

г. Архангельск, завод "Конвеер", дом № 71. Жена - Кичева Наталья Григорьевна. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. старшина ЛУКЬЯНЦЕВ Василий Александрович 1908 г. - 26.06.1945

г. Архангельск, Кузнечика обводной канал, д. 2, кв. 10. Жена - Лукьянцева Мария Александровна. (БЕРЛИН, Панков).

Мл. лейтенант МАЛИКОВ Борис Фёдорович 1921 г. - 25.04.1945

Няндомский район, Ковковский с/совет. Сестра - Маликова Анастасия Федоровна. (БЕРЛИН, Панков).

Мл. лейтенант МАРКОВ Фёдор Прокопьевич 1923 г. - 23.04.1945

г. Архангельск, Исакогорский район, д. Усть-Заостровка. Мать - Маркова А. Г. (БЕРЛИН, Панков).

Сержант МЕДНИКОВ Михаил Андреевич 1919 г. - 30.04.1945

Виноградовский район, с. Шастки. Отец - Медников Андрей Ермолаевич.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой МУБАРАКШИН Гариз Зинатович 1926 г. - 27.04.1945

г. Архангельск, п/завод 5/4, Рабочий поселок, дом № 1. Мать - Мубаракшина Дарья Васильевна. (БЕРЛИН, Панков).

Мл. лейтенант ПАНТЕЛЕЕВ Григорий Александрович 1925 г. - 02.05.1945

г. Архангельск, л/завод 57, дом 211. Мать - Пантелеева Анастасия Трофимовна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой САВИН Иван Александрович 1898 г. - 24.04.1945

г. Архангельск, ул. Поморская, д. 24, кв. 16. Жена - Савина Елена Григорьевна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой СЕНЧУКОВ Михаил Иванович 1894 г. - 04.07.1945

Верхнетоемский район, д. Копытовская. Жена - Сенчукова Александра Степановна. (БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант ФЕДОСЕЕВ Фёдор Михайлович 1926 г. - 30.04.1945

Красноборский район, д. Старково. Мать - Александра Николаевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой ШУМИЛОВ Александр Андреевич 1912 г. - 22.04.1945

Черевковский район (упразднён в 1959г.). Отец - Шумилов Андрей Фомич.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ЩУКИН Сергей Николаевич 1916 г. - 28.04.1945

Красноборский район, к/з "Ленинец". Мать - Боровская Наталья Сергеевна.

(БЕРЛИН, Панков).

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ

уроженцев Астраханской области, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»

Гв. сержант ГАЛКИН Кузьма Петрович 1926 - 11.04.1945

г. Харабали, ул. Кирова, дом 46. Отец - Галкин Пётр. (Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ИГНАТОВ Николай Яковлевич 1925 - 12.04.1945

Лиманский район, с. Яндыки. Мать - Игнатова Александра Ивановна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой СМИРНОВ Михаил Ефремович 1925 - 09.04.1945

Енотаевский район, с. Михайловка. Мать - Анна Алексеевна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой ТАРАСОВ Иван Васильевич 1906 - 10.04.1945

Енотаевский район, с. Восток. Жена - Тарасова Евдокия Спиридоновна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой БЫХАЛОВ Григорий Семенович 1924 - 03.04.1945

Ахтубинский р-н, с. Капустин Яр, ул.Кузнецкая, 72. Мать - Быхалова Евдокия Антоновна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. ефрейтор ГОРЯЧЕНКО Василий Михайлович 1925 - 08.04.1945

Черноярский р-н, с. Поды. Мать - Горяченко Анастасия Георгиевна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. мл. сержант КОРНЕВ Хорис Сейнекданович 1924 - 08.04.1945

г. Астрахань, 3-й район, ул. Березина. Отец – Асиндинов. (ВЕНА, Зиммеринг).

Ст. сержант КУЗЬМИН Иван Георгиевич 1913 - 24.05.1945

Володарский р-н, с. Большой Могой. Мать - Кузьмина Вера Ульяновна (АМШТЕТТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. сержант НЕЖИЛЬСКИЙ Виктор Григорьевич 1926 - 22.04.1945

Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск. Мать - Нежильская Анастасия Григорьевна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой РЯУЗОВ Григорий Георгиевич 1926 - 04.04.1945

Харабалинский р-н, г. Харабали, ул. Волинская, 2. Мать - Ряузова Александра Никифоровна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ТОРБИН Алексей Григорьевич 1926 - 25.04.1945

Харабалинский р-н, с. Вольное. Мать - Торбина Евдокия Сергеевна.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ЩЕРБАКОВ Константин Петрович 1926 - 22.04.1945

Енотаевский р-н, с. Ветлянка. Тетя - Щербакова Прасковья Ивановна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ДРУЖИНИН Александр Васильевич 1926 - 28.04.1945

г. Астрахань, ул. Вотомская, 32. Мать - Дружинина Александра Дмитриевна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ЧУРЕЕВ Виктор Федорович 1924 - 24.04.1945

Харабалинский р-н, с. Михайловка. Мать - Чуреева Матрена Васильевна.

(ЛА АН ДЕР ТАЙЯ, Нижняя Австрия).

Мл. сержант СТЕПАШКО Петр Петрович 1925 - 26.03.1945

г. Астрахань, 4-й р-н, Могилевский пер., 4. Мать - Степашко Надежда Федоровна. (ЛА АН ДЕР ТАЙЯ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ЗВЕРЕВ Николай Прокофьевич 1910 - 27.04.1945

г. Астрахань, Московская площадь, 22. Жена - Зверева Наталья Ильинична. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой СУРКОВ Владимир Петрович 1926 - 24.04.1945

г. Астрахань, ул. Бабаева, лесозавод № 3, дом № 8. Мать - Суркова Александра Васильевна. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).

Рядовой АЛЬМАГОМБЕТОВ Тухтарь 1914 - 15.04.1945

Камизякский р-н, с. Бирючек. Жена - Кинжеева Акума.

(МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой КУЗНЕЦОВ Алексей Иванович 1926 - 13.04.1945

Икрянинский р-н, с. Трудфронт. Мать - Кузнецова Евгения Петровна.

(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Мл. сержант АРИФМЕТЧИКОВ Валентин Тихонович 1905 - 23.04.1945

г. Астрахань, ул. Урицкого, дом 1. Жена - Ольга Лаврентьевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. ст. сержант ДЕМЕНКО Михаил Егорович 1908 - 01.05.1945

Ахтубинский район, с. Болхуны. Сестра - Деменко Александра Афанасьевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Сержант ЕЛЕСИН Алексей Михайлович _----- - 29.04.1945

Черноярский район, с. Ступино. Жена - Елесина Александра Павловна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Сержант МАМОНОВ Константин Ефимович _1915 - 30.04.1945

Черноярский район, с. Чёрный Яр. Мать - Мамонова Александра Андреевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой НИКИШИН Иван Николаевич _1923 - 02.05.1945

Икрянский район, с. Икрянка. Мать - Никишина Пелагея Платоновна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. рядовой РОДИОНОВ Михаил Александрович 1923 - 02.05.1945

Черноярский район, с. Чёрный Яр. Мать - Родионова Надежда Николаевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. рядовой АНАШКИН Борис Герасимович 1915 - 30.04.1945

г. Астрахань, ул. Красная набережная, дом 25. Мать - Анашкина Феликсана Ивановна. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. старшина БЛИНОВ Константин Львович 1907 - 30.04.1945

г. Астрахань, ул. Менделеева, дом 20. Жена - Блинова Мария Михайловна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой БОЛОГОВ Николай Андреевич 1915 - 28.04.1945

Камызякский район, д. Семибугры. Жена - Бологова Елена Герасимовна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ЗАВОРОВСКИЙ Пётр Николаевич 1905 - 29.06.1945

Красноярский район, Бузановский мясосовхоз. Жена - Заборская Варвара Ильинична.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой КАРАСЕВ Владимир Семёнович 1906 - 21.04.1945

г. Астрахань, 2-й район, Водопроводная, дом 27. Жена - Карасева Антонина Карповна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой КИРПИЧНИКОВ Игнат Селиверстович 1900 - 02.05.1945

Ахтубинский район, Капустиноярский с/совет, х. Сарафанов. Жена - Кирпичникова Анастасия Лаврентьевна. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой КОВАЛЕВ Василий Николаевич 1926 - 01.05.1945

Наримановский район, с. Русская Башмаковка. Мать - Ковалева Анна Алексеевна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой КУЗЬМИН Василий Иванович 1920 - 25.04.1945

Икрянинский район. Мать - Кузьмина Ольга Федоровна. (БЕРЛИН, Панков).

Сержант МАЯНЦЕВ Алексей Васильевич 1917 - 29.04.1945

г. Астрахань, ул. Электрическая, дом 38, кв. 34. Сестра - Маянцева Ольга Васильевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой САТВАЛДИЕВ Кусан 1896 - 22.05.1945

Наримановский район, с. Солянка. Жена - Сатвалдиева Дельга. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой ФЕДОРОВ Степан Петрович 1914 - 26.04.1945

г. Астрахань, ул. Куйбышева, дом 5. Отец - Федоров Петр Иванович.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ЯХИЯЕВ Нагматула Маулитгалиев 1919 - 27.04.1945

Черноярский район, с. Каменный Яр. Мать - Яхияева Айбике. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой ИГНАТОВ Николай Яковлевич 1925 - 12.04.1945

Лиманский район, с. Яндыки. Мать - Игнатова Александра Ивановна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. сержант ГАЛКИН Кузьма Петрович 1926 - 11.04.1945

г. Харабали, ул. Кирова, дом 46. Отец - Галкин Пётр. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой СМИРНОВ Михаил Ефремович 1925 - 09.04.1945

Енотаевский район, с. Михайловка. Мать - Анна Алексеевна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой ТАРАСОВ Иван Васильевич 1906 - 10.04.1945

Енотаевский район, с. Восток. Жена - Тарасова Евдокия Спиридоновна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ

уроженцев Башкортостана, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»

Гв. рядовой АГАФОРОВ Кадрат Файзулович: 1925 - 12.04.1945

Илишевский р-н. Отец - Райль Ахмет. (Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой ГАЛИМОВ Лутфей Сугутович: 1915 - 10.04.1945

Благоварский р-н. Отец - Галимов Сугут. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ГЕРАСИМОВ Валентин Александрович: 1925 - 08.04.1945

г. Стерлитамак, ул. 1 Мая, 69. Мать - Герасимова Ефросинья Алекс.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. мл. лейтенант ГРЕШНОВ Александр Михайлович: 1914 - 10.04.1945

г. Стерлитамак, ул. 20 Октября, 30. Жена - Качкова Вера Григорьевна.

(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. мл. лейтенант ГУСЕВ Андрей Петрович: _______ - 10.04.1945

Стерлитамакский р-н, г. Стерлитамак. Жена - Гусева Вера Павловна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. лейтенант ЗАЙЦЕВ Петр Иосифович: 1924 - 10.04.1945

Кармаскалинский р-н, д. Ивановка. Сестра - Зайцева Татьяна Иосифовна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой КАЗАКОВ Александр Елисеевич: 1918 - 05.04.1945

Федоровский р-н, д. Гумбетово. Жена - Казакова Татьяна Спиридоновна.

(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. ефрейтор КОЗЛОВ Николай Федорович: 1925 - 07.04.1945

Кугарчинский р-н, с. Подгорное. Мать - Козлова Домникия Петровна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. мл. лейтенант ЛЯПУСТИН Виктор Кузьмич: 1924 - 13.04.1945

г. Уфа, ул. Ленина, 21-4. Мать - Ляпустина Прасковья Григорьевна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. мл. лейтенант МАЛОБЕКОВ Ахмет Шарипович: 1925 - 08.04.1945

Бурзянский р-н, Байгазинский с/с, д. Новоусманово. Мать - Малобекова Анна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. мл. лейтенант МИХАЙЛОВ Евгений Никонорович: 1925 - 11.04.1945

Альшеевский р-н, пгт Раевский, ул. Сталина, 115. Отец - Михайлов Никонор Тимофеевич. (ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой МУХОМЕДЗЯНОВ Агиль Гайзулиевич: 1908 - 10.04.1945

Гафурийский р-н, д. Бакрак. Жена - Мухомедзянова Марьян Мухтаровна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. мл. сержант ПОТЕРЯЕВ Устин Тарасович: 1926 - 10.04.1945

Белокатайский р-н, с. Старобелокатай. Мать - Потеряева Евдокия Егоровна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой СУРКОВ Иван Тимофеевич: 1903 - 14.04.1945

Мелеузовский р-н, Денисовский с/с, с. Богородское. Жена - Суркова Анна Васильевна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой СУФНЕЕВ Садыб: 1907 - 13.04.1945

Бураевский р-н, Азяковский с/с, с. Муллино. Жена - Суфнеева Залина.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой УЗИМБАЕВ Рахим Захарпаевич: 1912 - 07.04.1945

Ишимбаевский р-н, Ишеевский с/с. Жена - Узимбаева Мархиам Узомбаевна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. старшина ШАЙХУТДИНОВ Мугаллин: 1915 - 11.04.1945

Караидельский р-н, Караярский с/с, д. Абдуллино. Жена - Шайхутдинова Хаят.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой КОРМАЛЬКОВ Владимир Кузьмич: 1925 - 10.04.1945

Аскинский р-н. Мать – Кормалькова Анастасия Сергеевна.

(АЛЛАНД, Нижняя Австрия).

Рядовой КОМАРОВ Павел Николаевич: 1925 - 11.04.1945

Белокатайский р-н, с. Белокатай. Мать – Бочирина Мария Николаевна.

(АЛЛАНД, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой БУБНОВ Сергей Евдокимович: 1925 - 05.04.1945

Белебеевский р-н, с. Усень-Иваново. Мать - Бубнова Елизавета.

(АЛЬТЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ВАЛЕЕВ Нахил Вазикович: 1925 - 08.04.1945

Дуванский р-н, с. Улькунды. Отец - Валеев Вазик Валеевич.

(АЛЬТЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).

Рядовой МИГРАНОВ Нурлозаш: 1925 - 13.04.1945

Краснокамский р-н, Янзигитовский с/с, с. Старая Мушта. Отец - Мигранов Игран Игранович. (БАДЕН, Нижняя Австрия).

Сержант ГИЛИМЗЯНОВ Мубарок: 1925 - 13.04.1945

Янаульский р-н, колхоз им. Куйбышева. Мать - Гилимзянова Шорве.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Рядовой ДАШКИН Тимофей Юсупович: 1925 - 13.04.1945

Буздякский р-н, ст. Буздяк, ул. Ленина, 3. Мать - Дашкина Тойда.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Рядовой МИРОНОВ Александр Дмитриевич: 1926 - 13.04.1945

г. Стерлитамак, ул. Трубовая, 48. Отец - Миронов Дмитрий Николаевич. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. мл. сержант СИГАЕВ Михаил Семенович: 1924 - 10.04.1945

Гафурийский р-н, Дмитриевский с/с. Мать - Сигаева Анна Трофимовна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Рядовой ЯКОВЛЕВ Владимир Андреевич: 1925 - 15.04.1945

Аургазинский р-н, с. Бишкаин. Мать - Яковлева Анисья Мироновна.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ХИСАМЕЕВ Муданис Ильясович: 1926 - 26.04.1945

Шаранский р-н, Нижнезаитовский с/с. Мать - Хасамеева Фания Шамеевна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой СМИРНОВ Федор Михайлович: 1924 - 26.04.1945

Кигинский р-н, с. Леуза. Мать - Смирнова Ульяна Андреевна.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ХАСАНОВ Молусван Хусонович: 1924 - 26.04.1945

Шаранский р-н. Отец - Хасанов Хустин. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. сержант ИНЧИН Алексей Михайлович: 1917 - 08.04.1945

Кугарчинский р-н, с. Ижбердино. Отец - Инчин Михаил Егорович.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. мл. сержант ВИКТОРОВ Александр Иванович: 1925 - 10.04.1945

Уфимский р-н, Булгаковский с/с, д. Фомичево. Мать - Викторова Елена Федоровна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ДАУТОВ Асхат Юнисович: 1926 - 10.04.1945

Бураевский р-н, Азяковский с/с, д.Муллино. Мать - Даутова Адня.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой СОРВИН Александр Николаевич: 1925 - 23.04.1945

Благовещенский р-н. Отец - Сорвин Николай Григорьевич.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ФАРАХОВ Мукарим Низамович: 1926 - 08.04.1945

Ермекеевский р-н. Отец - Фарахов Низан. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. мл. сержант МЕРКУЛОВ Иван Николаевич: 1921 - 24.04.1945

Чишминский р-н, с. Енголышево. Отец - Меркулов Николай Прокофьевич. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. мл. лейтенант ФИЛАТОВ Семен Дмитревич: 1924 - 22.04.1945

Бирский р-н. Мать - Филиппова Анна Корниловна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия)

Гв. рядовой АБРАФИКОВ Гафнет Генетович: 1925 - 22.04.1945

Уфимский р-н, ст. Шакша (ж/д станция в г. Уфа). Мать - Абрафикова Химид Шариф. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. мл. лейтенант ОВЧИННИКОВ Александр Дмитриевич: 1921 - 29.04.1945

Аскинский р-н. Отец - Овчинников Дмитрий Андреевич.

(ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Рядовой РЕВУТСКИЙ Николай Васильевич: 1924 - 11.04.1945

Чишминский р-н, Алкинский с/с, с. Богомолово. Мать - Ревутская Прасковья Даниловна. (ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Рядовой ЛОБАСТОВ Леонтий Кириллович: 1902 - 12.04.1945

Благовещенский р-н, д. Кулики. Жена - Лобастова Ксения Ивановна.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Рядовой ТИБЕЛЬКОВ Илья Алексеевич: 1925 - 17.04.1945

Илишевский р-н, с. Андреевка. Мать - Тибелькова Елена Филипповна.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Рядовой ЗАВЕЛЬЯН Александр Матвеевич: ______ - 05.04.1945

Белебеевский р-н, с. Аксаково. Отец – Завельян.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Рядовой УДИН Иван Дмитриевич: 1917 - 26.04.1945

Иглинский р-н, ст. Улу-Теляк. Отец - Удин Яков Максимович.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой МАЛИКОВ Фарла Манчалевич: ______ - 03.04.1945

Кармаскалинский р-н. Брат - Маликов Балий.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ГЕРАНСКИЙ Алексей Сергеевич: 1926 - 09.04.1945

Кугарчинский р-н, с. Мраково. Мать - Коробова Феодосия Пар.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Гв. сержант ПИВОВАРОВ Григорий Алексеевич: 1923 - 16.04.1945

Куюргазинский р-н. Мать - Пивоварова Татьяна Тимофеевна.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Гв. ефрейтор ШЕРСТОБИТОВ Иван Семенович: 1926 - 19.04.1945

Мишкинский р-н, с. Камеево. Мать - Шерстобитова Василиса Николаевна. (ГЛОГНИЦ, Нижняя Австрия).

Гв. мл. сержант СТЕПАНОВ Петр Александрович: 1925 - 04.04.1945

Кармаскалинский р-н, Николаевский с/с, с. Николаевка. Отец - Степанов Александр Филиппович. (ГУМПОЛЬДСКИРХЕН, Нижняя Австрия).

Гв. ст. сержант ХИСАМУТДИНОВ Зуфар Багоувич: 1923 - 04.04.1945

Стерлитамакский р-н. Мать - Хисамутдинова Марьян Абдууловна. (ГУМПОЛЬДСКИРХЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ВИЛОХИН Евгений Викторович: 1925 - 06.04.1945

г. Уфа, ул. Цюрупы, 96. Отец - Вилохин Виктор Васильевич.

(КЛАУЗЕН-ЛЕОПОЛЬДСДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой НИКОЛАЕВ Петр Павлович: 1925 - 06.04.1945

Аургазинский р-н. Мать - Николаева Мария Николаевна.

(КЛАУЗЕН-ЛЕОПОЛЬДСДОРФ, Нижняя Австрия).

Рядовой МИХАЙЛОВ Петр Семенович: 1923 - 30.04.1945

г. Уфа, ул. Сталина, дом 66, кв. 3. Сестра - Михайлова Мария Семеновна.

(ЛА АН ДЕР ТАЙЯ, Нижняя Австрия).

Рядовой ТАРАСОВ Гавриил Афанасьевич: 1911 - 22.04.1945

Мелеузовский р-н, Шевченковский с/с, д. Канаревка. Жена - Тарасова Пелагея Федоровна. (ЛА АН ДЕР ТАЙЯ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ЛОМОДУРОВ Сергей Иванович: 1926 - 02.04.1945

Краснокамский р-н, с. Можары. Мать - Ломодурова Евдокия Сергеевна. (ЛЕОБЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Рядовой АСАМБАЕВ Михаил Алексеевич: 1925 - 19.04.1945

Бакалинский р-н, с. Ахманово. Отец - Асамбаев Алексей Иванович. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой РОМАНОВ Василий Аврамович: 1926 - 23.04.1945

Благоварский р-н, с. Бик-Усак. Отец - Романов Аврам Васильевич.

(МЕЛЬК, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ВИШНЯКОВ Георгий Николаевич: 1926 - 22.04.1945

Ермекеевский р-н, с. Суккулово. Мать - Вишнякова Елизавета Федоровна. (МЕЛЬК, Нижняя Австрия).

Сержант ШИШКИН Григорий Максимович: 1924 - 20.04.1945

Фёдоровский р-н, с. Кузьминовка. Отец - Шишкин Максим Павлович. (МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой НАКОСКИН Александр Александрович: 1925 - 13.04.1945

Дуванский р-н, с. Дуван, ул. Октябрьская, 19. Мать - Накоскина Мария Самойловна. (МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).

Рядовой АНОСОВ Федор Васильевич: 1908 - 26.04.1945

Туймазинский р-н, с. Чапаево. Мать - Аносова Ирина Васильевна.

(МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).

Рядовой РАНЖИН Василий Иванович: 1920 - 21.04.1945

Ямагузинский/Кугарчинский р-н, Гавриловский с/с. Отец - Ранжин Иван Петрович. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой СТЕРЕХОВ Илья Степанович: 1925 - 08.04.1945

Дюртюлинский р-н, Московский с/с, с. Москово. Мать - Стерехова Александра Матвеевна. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой АНТОНОВ Алексей Тарасович: 1925 - 08.04.1945

Аургазинский р-н, д. Таштамак. Отец - Антонов Тарас Елизарович.

(НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой КУРАМШИН Николай Александрович: 1925 - 13.04.1945

Бижбулякский р-н, Зириклинский с/с, д. Мишаровка. Мать - Курамшина Дарья Андреевна. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).

Ст. сержант САТТАРОВ Газис Ахмедович: 1913 - 22.04.1945

Куюргазинский р-н. Отец - Саттаров Ахмед. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).

Рядовой КАРЕЕВ Мухамед Габейнович: 1926 - 24.04.1945

Стерлитамакский р-н. Мать - Кареева Марфа. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).

Мл. сержант ТУРУНТАЕВ Султан Абрагимович: 1916 - 24.04.1945

Хайбуллинский р-н. Жена - Турунтаева Барифа. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).

Рядовой ШАНГАРИЕВ Зуфар Закирджарович: 1926 - 10.04.1945

Илишевский р-н, Ишкаровский с/с, д. Кызыл-Байрак. Отец - Шангариев Закирджан. (НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ПОТЕРЯЙКО Антон Яковлевич: 1925 - 10.04.1945

Белебеевский р-н. Мать - Потеряйко Мария Степановна.

(НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).

Рядовой ПЛОТНИКОВ Виктор Тихонович: 1926 - 04.04.1945

Бирский р-н. Мать - Плотникова Афимия Дермидеевна.

(НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).

Гв. сержант ПИВОВАРОВ Григорий Алексеевич: 1923 - 16.04.1945

Куюргазинский р-н, мясокомбинат. Мать - Пивоварова Татьяна Тимофеевна. (НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).

Гв. сержант ИЛЬИН Александр Александрович: 1925 - 04.04.1945

Уфимский р-н, Красноярский с/с, д. Горново. Отец - Ильин Александр Павлович. (НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ТАИРОВ Владимир Леонтьевич: 1926 - 19.04.1945

г. Уфа, ул. Котовского, 26. Мать - Таирова Надежда Степановна.

(НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).

Рядовой ЗАМАНОВ Кирзабак: 1926 - 28.04.1945

Давлекановский р-н. Отец – Заманов. (ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).

Рядовой ПЕРЕСУНЬКО Алексей Иванович: 1925 - 16.04.1945

Бишбулякский р-н, Зириклинский с/с, д. Мишаровка. Мать - Пересунько Кристина Григорьевна. (ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).

Ст. сержант ТУЙВАДИН Хасаншах Шухай: 1918 - 18.04.1945

Туймазинский р-н. Жена - Туйвадина Багита.

(ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).

Рядовой ГИМРАТОВ Зафир: 1923 - 23.04.1945

Аскинский район, с. Султанбеково. Мать - Закирова.

(ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).

Ст. лейтенант ВОРОБЬЕВ Николай Константинович: _____ - 13.04.1945

г. Белорецк, ул. Уфимская, 70. Отец - Воробьев Константин Петрович.

(ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).

Сержант ДОЛОНИН Юрий Петрович: 1916 - 24.04.1945

г. Бирск, ул. Интернациональная, 42-29. Жена - Долонина Валентина Васильевна. (САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой МАНУШИН Петр Николаевич: 1925 - 13.04.1945

Ермекеевский р-н, Ермекеевский с/с, д. Васильевка. Мать - Манушина Татьяна Сергеевна. (САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ХАНМУРЗИН Салихян Галиханович: 1915 - 13.04.1945

Чекмагушевский р-н, д. Верхний Аташ. Мать - Ханмурзина Амиха.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ЛАТЫПОВ Тимерзян Агзамович: 1925 - 05.04.1945

Илишевский р-н. Мать - Латыпова Шамсыхаят.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой БОНДАРЬ Василий Маркович: 1925 - 05.04.1945

Аургазинский р-н. Мать - Бондарь Пелагея Прокофьевна.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой КНЯЗЕВ Иван Дмитриевич: 1925 - 05.04.1945

Бирский р-н, Старопетровский с/с, с. Новопетрово. Отец - Князев Дмитрий Алексеевич. (САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой БИКМЕЕВ Масгут Хазгалиевич: 1925 - 05.04.1945

Благоварский р-н, с. Кашкалаши. Мать - Бикмеева Галимхан.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой СЕЛИЩЕВ Иван Васильевич: 1925 - 07.04.1945

Куюргазинский р-н, с. Бахмут. Отец - Селищев Василий Яковлевич.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ЯМБУХТИН Абиб Баймухамедович: 1925 - 09.04.1945

Чекмагушевский р-н, с. Старокалмашево. Отец - Ямбухтин Баймухамед Мухаметович. (САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. ст. сержант СЫРОВ Антон Михайлович: 1925 - 09.04.1945

Мелеузовский р-н, г. Мелеуз. Сестра - Сырова Анастасия Павловна.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой РОМАНОВ Иван Георгиевич: 1925 - 09.04.1945

Куюргазинский р-н. Мать - Романова Ольга Максимовна.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ПОНОМАРЕВ Сергей Иванович: 1925 - 17.04.1945

Илишевский р-н, с. Андреевка. Отец - Пономарев Иван Михайлович.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Рядовой ЗАХАРОВ Иван Никитович: 1919 - 09.05.1945

Буздякский р-н, с. Вознесенка. Отец - Захаров Никита Ильич.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ГАЛЕЕВ Султан Тимирбаевич: 1925 - 17.04.1945

Аургазинский р-н, д. Кальчирбуран. Мать - Галеева Ганнидмал Шакировна.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой НАБИУЛИН Раис Хабиевич: 1925 - 16.04.1945

Дюртюлинский р-н, д. Кушулево. Мать - Набиулина Зувярзят Зариповна.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ЗАМУРАГИН Виктор Михайлович: 1925 - 16.04.1945

Илишевский р-н. Мать - Замурагина Мария Николаевна.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой САЛАМАТИН Андрей Дмитриевич: 1925 - 14.04.1945

Давлекановский р-н, Алгинский с/с, д. Романовка. Мать - Саламатина Евдокия Семеновна. (САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ГАБИТОВ Галий Усманович: 1925 - 16.04.1945

Куюргазинский р-н, Якшимбетовский с/с, д. Абдулово. Отец - Мустахов Усман.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой АФАНАСЬЕВ Михаил Григорьевич: 1925 - 16.04.1945

Давлекановский р-н, Алгинский с/с, д. Романовка. Мать - Афанасьева Елена Яковлевна. (САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. мл. лейтенант ВОРОЖЦОВ Иван Афанасьевич: 1918 - 14.04.1945

Благовещенский р-н, Волковский с/с. Мать - Ворожцова Варвара Филипповна. (ХИМБЕРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ЯРЛЫКИН Иван Максимович: 1898 - 11.04.1945

Иглинский р-н. Жена - Ярлыкина Анастасия Прокофьевна.

(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. мл. лейтенант ВАЛЕЕВ Мозгут Хозиевич: 1924 - 10.04.1945

Кушнаренковский р-н. Отец - Валеев Хозит.

(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. сержант МАЛЬЦЕВ Владимир Андреевич: 1926 - 14.04.1945

г. Уфа, ул. Худайбергенова, 23-6. Мать - Мальцева Меланья Ивановна. (ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Рядовой ХАЙРУЛИН Хабидулла: 1902 - 10.04.1945

Благоварский р-н. Жена - Хайрулина Рабиха.

(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ

воинов - белгородцев, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»

Гв. рядовой МОРОЗОВ Тимофей Иванович: 1906 г. - 29.04.1945

Борисовский район, с. Хотмыжск. Жена - Морозова Аксинья Ивановна.

(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой ПЕРЕВЕРЗЕВ Василий Матвеевич: 1926 г. - 12.04.1945

Ивнянский район, с. Комякино. Отец - Переверзев Матвей Кондратьевич.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ФОМИЧЕВ Иван Ульянович: 1926 г. - 11.04.1945

Грайворонский район, Вторая Васильевка. Мать - Фомичева Дария Ивановна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Ст. сержант БИРЮКОВ Николай Димитриевич: 1923 г. - 05.04.1945

Корочанский р-н, Плосковское с/п, д. Новотроевка. Мать - Бирюкова Татьяна Васильевна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Ст. техник-лейтенант БУДНИК Николай Александрович: 1923 г. - 10.04.1945

ст. Волоконовка, ул. Толетовская, 32. Мать - Будник Т. Д.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. ст. лейтенант ДОБЫЧИН Михаил Васильевич: 1904 г. - 14.04.1945

г. Валуйки, ул. М. Горького, 7. Жена - Добычина Зинаида. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. Рядовой ЕВСЮК Михаил Семенович: 1920 г. - 10.04.1945

ст. г. Новый Оскол, ул. Новооскольская, 11. Жена - Евсюк Надежда Архиповна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ЕРЕМЕНКО Василий Семенович: 1926 г. - 10.04.1945

Борисовский р-н. Отец - Еременко Семен Иванович.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. ст. лейтенант ЕСИОНОВ Николай Иванович: 1918 г. - 18.04.1945

Красногвардейский р-н. Тетя - Глущенко Аксинья Михайловна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой НОВИКОВ Михаил Никанорович: 1925 г. - 13.04.1945

Корочанский р-н, с. Нечаево. Мать - Новикова Л. П.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. старшина РЯДИНСКИЙ Трофим Прохорович: 1921 г. - 14.04.1945

Корочанский р-н, с. Павловка. Сестра - Никитина Фекла Прохоровна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ЩЕРБИНИН Григорий Иванович: 1918 г. - 07.04.1945

Красногвардейский р-н, Краснянский с/с. Мать - Щербинина Агрипина Ивановна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой ШЕВЦОВ Алексей Васильевич: 1925 г. - 21.04.1945

Корочанский р-н, с. Диктеевка. Отец - Шевцов Василий Екимович.

(БАДЕН, Нижняя Австрия).

Гв. сержант ЕРЕМЕНКО Петр Яковлевич: 1925 г. - 17.04.1945

Валуйский р-н, Казинское с/п, с. Казначеевка. Отец - Еременко Яков Петрович. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Рядовой КОЛКУТИН Вячеслав Парфирьевич: 1925 г. - 13.04.1945

г. Старый Оскол, ул. Володарская, 9-10. Сестра - Колкутина Мария.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Рядовой ОСЕТРОВ Иван Прокопьевич: 1925 г. - 13.04.1945

Грайворонский р-н, с. Мокрая Орловка. Отец - Осетров Прокопий Петрович. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. мл. лейтенант МАРЧЕНКО Степан Леонтьевич: 1921 г. - 26.04.1945

Чернянский р-н. Мать - Марченко Лукерья Павловна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой СЫЧ Борис Михайлович: 1926 г. - 14.04.1945

Грайворонский р-н. Сестра - Сыч Елена Михайловна.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Рядовой ГУБАРЕВ Василий Данилович: 1913 г. - 14.04.1945

Саженский/Яковлевский р-н, с. Высокое. Жена - Губарева Мария Федоровна. (ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ЛАДЫЧИН Михаил Андреевич: 1925 г. - 20.04.1945

Прохоровский р-н, Ржавецкое с/п. Мать - Ладычина София Петровна.

(ГЛОГНИЦ, Нижняя Австрия).

Рядовой НОВИКОВ Никита Максимович: 1902 г. - 18.04.1945

Яковлевский р-н, д. Терновка. Жена - Новикова Елена Васильевна.

(ЛЕОБЕНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ЛУЦКИЙ Егор Елисеевич: 1925 г. - 21.04.1945

Ивнянский р-н, Кочетовский с/с. Отец - Луцкий Елисей Игнатьевич. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).

Рядовой ЗИНОВЬЕВ Павел Ефимович: 1918 г. - 11.05.1945

Чернянский р-н, д. Волково. Мать - Зиновьева Мария Андреевна.

(МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).

Рядовой ЛАПТЕВ Тихон Игнатьевич: 1911 г. - 14.04.1945

Шебекинский р-н, с. Верхнеберезово. Жена - Лаптева Евдокия Тимофеевна. (МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).

Сержант АГАФОНОВ Георгий Давыдович: 1925 г. - 23.05.1945

Губкинский городской округ, с. Скородное. Сестра - Крылова Ольга Давыдовна. (ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Ст. сержант РАДИОНОВ Юрий Григорьевич: 1913 г. - 19.04.1945

Ивнянский р-н. Жена - Радионова Александра Игнатьевна.

(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Сержант СТОЛЧЕНКО Петр Михайлович: 1925 г. - 09.05.1945

Яковлевский р-н, с. Красное. Сестра - Столченко Екатерина Михайловна. (ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Ст. сержант БАХАЕВ Павел Кондратьевич: 1918 г. - 02.05.1945

Грайворонский р-н, с. Дорогощь . Мать – Бахаева.

(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Старшина АНТЮФЕЕВ Борис Фёдорович 1924 г. - 28.05.1945

Корочанский район, Яблоновское с/поселение. Сестра - Антюфеева Мария Федоровна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой БУГАЕВ Михаил Васильевич 1908 г. - 29.04.1945

Шебекинский район, с. Муром. Жена - Бугаева Евдокия Ивановна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой ВИНАКОВ Михаил Иванович 1926 г. - 18.04.1945

г. Белгород, завод № 2. Мать - Ефросинья Фоминична. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Сержант ГУДКОВ Тихон Максимович 1908 г. - 23.04.1945

Корочанский район, Александровский с/совет, д. Свиридово. Жена - Гудкова Анна Егоровна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой ДЕНИСЕНКО Александр Яковлевич 1914 г. - 24.04.1945

Алексеевский район. Жена - Денисенко Прасковья Ивановна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ефрейтор ДМИТРИЕВ Николай Феоктистович 1901 г. - 01.05.1945

Прохоровский район, с. Прелестное. Жена - Дмитриева Ефросинья Яковлевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ст. сержант ЗАЙЦЕВ Алексей Николаевич 1910 г. - 22.05.1945

Корочанский район, д. Бобовка. Отец - Зайцев Николай Федорович.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой ЗАРЕЧНЫЙ Василий Яковлевич 1912 г. - 30.04.1945

Краснояружский район, с. Красная Яруга. Жена - Заречная Екатерина Ивановна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой КОЛОСОВ Антон Сидрович 1913 г. - 30.04.1945

Красненский район, с. Хмелевое. Жена - Колосова Дарья Николаевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой КОНОРЕВ Иван Иванович 1905 г. - 30.04.1945

Белгородский район. Жена - Конорева Анна Андреевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой КОРОЧЕНКО Алексей Никитич 1924 г. - 25.04.1945

Корочанский район. Мать - Короченко Екатерина Яковлевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Сержант Крикунов Павел Петрович 1913 г. - 28.04.1945

Шебекинский район, с. Большетроицкое. Мать - Крикунова Харитина Васильевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ефрейтор КУРЛОВ Михаил Васильевич 1925 г. - 23.04.1945

Волоконовский район, с. Красная Нива. Мать - Курлова Марфа Тихоновна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Сержант МОЛЧАНОВ Егор Семёнович 1911 г. - 05.05.1945

Шебекинский район, д. Устиновка. Жена - Молчанова Фекла Евдокимовна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. сержант МУРАВИЦКИЙ Виктор Павлович 1925 г. - 27.04.1945

г. Новый Оскол, ул. Октябрьская. Отец - Муравицкий Павел Иванович.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ефрейтор НАЗАРОВ Иван Фёдорович 1907 г. - 23.04.1945

г. Белгород, с. Старый город. Жена - Назарова Анна Ивановна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Мл. лейтенант ПРОКОПЕНКО Николай Фёдорович 1925 г. - 03.05.1945

Белгородский район, с. Недоступовка. Отец - Прокопенко Федор Тимофеевич.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Старшина ПРОКОПЕНКО Андрей Иванович 1903 г. - 13.07.1945

Белгородский район. Жена - Прокопенко Пелагея Ефимовна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ст. лейтенант ПРУТКОВ Александр Фёдорович 1913 г. - 02.05.1945

Старооскольский район. Мать - Пруткова Мария Григорьевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Мл. сержант РУДНЕВ Василий Иванович 1924 г. - 19.05.1945

Краснояружский район, п. Красная Яруга. Отец - Руднев Иван Алексеевич.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Сержант РЫБАЛЬЧЕНКО Иван Петрович 1918 г. - 27.04.1945

Белгородский район, с. Никольское. Жена - Рыбальченко Анастасия Семеновна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. сержант СЕВРЮКОВ Павел Прокофьевич 1927 г. - 23.04.1945

Яковлевский район. Сестра - Севрюкова Елена Прокофьевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. старшина СОКРУТЕНКО Алексей Григорьевич 1923 г. - 30.04.1945

Краснояружский район, п. Красная Яруга. Отец - Сокрутенко Григорий Тимофеевич.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. лейтенант ТКАЧЕНКО Иван Афансьевич 1924 г. - 27.04.1945

г. Белгород, ул. Волочанская, дом 9. Мать - Ткаченко Антонида Кузьминична.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Лейтенант ТОЛСТЫХ Михаил Максимович 1912 г. - 29.04.1945

Волоконовский район, с. Старосельцево. Мать - Толстых Анна Харитоновна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой ТРИГУБЕНКО Александр Гаврилович 1904 г. - 25.04.1945

Волоконовский район, Репьевский с/совет. Жена - Тригубенко Мария Васильевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой ФРОЛОВ Александр Павлович 1905 г. - 27.04.1945

Белгородский район, с. Пушкарное. Жена - Фролова Варвара Дмитриевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой ЧЕРЕДНЯКОВ Иван Никитович 1912 г. - 28.04.1945

Красногвардейский район, д. Засосна. Жена - Череднякова Мария Федоровна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. сержант ШОПИН Иван Васильевич 1925 г. - 28.04.1945

Чернянский район, с. Лозное. Мать - Шопина Фекла Михайловна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой АЛФЕРОВ Василий Сергеевич 1908 г. - 01.05.1945

Валуйский район, с. Уразово. Жена - Алферова Пелагея Михайловна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой БАЧАРНИКОВ Михаил Дмитриевич 1918 г. - 24.04.1945

Шебекинский район, с. Красная Поляна. Жена - Бачарникова Ольга Ивановна.

(БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант БЕССОНОВ Алексей Павлович 1925 г. - 28.04.1945

Прохоровский район, с. Лучки. Мать - Бессонова Прасковья Семеновна.

(БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант ВИНОКУРОВ Максим Михайлович 1922 г. - 27.04.1945

Валуйский район, Рождественский с/совет. Отец - Винокуров Михаил Егорович.

(БЕРЛИН, Панков).

Старшина ГНЕЗДИЛОВ Кузьма Емельянович 1918 г. - 28.04.1945

Грайворонский район, с. Козолит-Лисица. Мать - Гнездилова Екатерина Антоновна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой ГОНЧАРОВ Николай Харитонович 1924 г. - 30.04.1945

Шебекинский район, Березовский с/совет. Мать - Гончарова Елена Ефимовна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ДУДНИК Елисей Леонтьевич 1913 г. - 24.04.1945

Грайворонский район, с. Рождественка. Брат - Дудник Яков Леонтьевич.

(БЕРЛИН, Панков).

Сержант ДУРНЯК Иван Егорович 1926 г. - 02.05.1945

Старооскольский городской округ, Черниковский с/совет. Мать - Дурняк Ефросинья.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ЕЛЬЧИПИНОВ Михаил Петрович 1920 г. - 28.04.1945

Ровеньский район, с. Первое Кринко. Жена - Ельниченкова М. Ф. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ЗАГИНАЙЛОВ Василий Павлович 1892 г. - 01.05.1945

Шебекинский район, с. Чураево. Жена - Загинайлова Татьяна Филипповна

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. старшина ЗЮБАК Иван Владимирович 1923 г. - 25.04.1945

Яковлевский район, с. Шапико. Мать - Зюбак Матрена Степановна.

(БЕРЛИН, Панков).

Ст. сержант КОПЕЙКА Иван Трофимович 1925 г. - 21.04.1945

Ровеньский район, хут. Асены. Мать - Копейка Агриппина Васильевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой КОПТЕВ Василий Максимович 1925 г. - 02.05.1945

Старооскольский городской округ, д. Куренино. Мать - Коптева Прасковья Николаевна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой КОСИНОВ Кузьма Фёдорович 1907 г. - 27.04.1945

Белгородский район, д. Сетиново. Жена - Косинова Агафья Кузьминична.

(БЕРЛИН, Панков).

Старшина КОСТЕНКО Григорий Иванович 1918 г. - 29.04.1945

Красногвардейский район, хут. Екатериновка. Жена - Костенко Мария Федоровна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. ст. сержант КОСТИН Аким Семёнович 1900 г. - 29.04.1945

Корочанский район, совхоз № 11. Жена - Костина Анна Захаровна. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой КРАВЦОВ Иван Евдокимович 1899 г. - 23.04.1945

Краснояружский район. Жена - Кравцова Ксения Григорьевна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой КРАМАРОВ Степан Петрович 1904 г. - 27.04.1945

Красногвардейский район, д. Землянчино. Жена - Крамарова Анна Ильинична. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой КУТОВОЙ Никита Данилович 1899 г. - 26.04.1945

Красногвардейский район, с. Никитовка. Жена - Кутовая Мария Григорьевна. (БЕРЛИН, Панков).

Ефрейтор ЛАЗАРЕНКО Михаил Фёдорович 1920 г. - 24.04.1945

Чернянский район, п. Чернянка. Жена - Лазаренко Наталья. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой МАЛЮКОВ Николай Павлович 1907 г. - 23.04.1945

Валуйский район, Петровский с/с., д. Бабка. Жена - Малюкова Прасковья Леонтьевна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой МИГУНОВ Григорий Фёдорович 1911 г. - 25.04.1945

Губкинский городской округ, с. Корочка. Жена - Каревская Анна Ивановна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ПЕТРЕНКО Егор Сергеевич 1924 г. - 25.04.1945

Алексеевский район, д. Осмаки. Мать - Петренко Евдокия Осиповна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ПИЧУНОВ Павел Васильевич 1902 г. - 13.05.1945

Ровеньский район, с. Ровеньки. Жена - Пичунова Надежда Александровна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. сержант ПОДДУБНЫЙ Павел Андреевич 1921 г. - 24.04.1945

Вейделевский район, с. Вейделевка. Жена - Поддубная Евдокия Петровна.

(БЕРЛИН, Панков).

Сержант ПОЛУХИН Егор Никанорович 1924 г. - 20.06.1945

Валуйский район, Тимоновское с/п, с. Дроново. Мать - Полухина Матрена Андреевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ПОЛЯНСКИЙ Григорий Филиппович 1899 г. - 25.04.1945

Новооскольский район, с. Богдановка. Жена - Полянская Евдокия Григорьевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. сержант ПОПОВ Евгений Иванович 1924 г. - 22.04.1945

г. Валуйки, с. Новоказацкое. Мать - Попова Александра Николаевна. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой РАМИНСКИЙ Николай Иванович 1926 г. - 01.05.1945

Губкинский район. Мать - Роменская Агриппина Яковлевна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой РУБЦОВА Мария Семеновна 1920 г. - 30.04.1945

Красногвардейский район, пос. Распашин. Свекр - Рубцов Лукьян Яковлевич. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой СЕВАСТЬЯНОВ Иван Герасимович 1926 г. - 25.04.1945

Новооскольский район, Васильдольский с/совет. Мать - Севастьянова Мария Сергеевна. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. мл. сержант СЕВАСТЬЯНОВ Егор Степанович 1903 г. - 30.04.1945

Ивнянский район, д. Пеланы. Жена - Севастьянова Мария Степановна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой СКРИПЧЕНКО Александр Абрамович 1912 г. - 01.05.1945

Алексеевский район, с. Ильинка. Жена - Скрипченко Татьяна Григорьевна. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. сержант СОЛОДОВНИКОВ Сергей Алексеевич 1925 г. - 26.04.1945

Яковлевский район, с. Томаровка. Мать - Солодовникова Домна Тимофеевна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой СТЕПАНОВ Алексей Кузьмич 1915 г. - 30.04.1945

Ровеньский район, с. Айдар. Отец - Степанов Кузьма Иосифович. (БЕРЛИН, Панков).

Сержант СТРУКОВ Алексей Алексеевич 1909 г. - 20.07.1945

Новооскольский район, с. Беломестное. Жена - Струкова Елена Савельевна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой СТРУКОВ Иван Максимович 1925 г. - 21.04.1945

Борисовский район, с. Октябрьская Гутня. Отец - Струков Максим Евдокимович. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой СУРОВЦЕВ Егор Ефимович 1925 г. - 21.04.1945

Новооскольский район, с. Оскольское. Отец - Суровцев Ефим Никитович.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ТАРЛЕЦКИЙ Евтихий Захарович 1901 г. - 28.04.1945

Губкинский городской округ, хут. Богомолье. Жена - Тарлецкая Елена Никитична.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ФУРСА Александр Иванович 1914 г. - 13.05.1945

Шебекинский район, с. Новая Таволжанка. Отец - Фурса Иван Денисович.

(БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант ЧИХАНАЦКИЙ Гаврил Иванович 1917 г. - 25.04.1945

Красненский район, с. Красное. Отец - Чиханацкий Иван Андреевич.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. старшина ШАБЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич 1923 г. - 30.04.1945

Чернянский район, п. Чернянка. Сестра - Беляева Ольга Николаевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ШЕВЧЕНКО Харитон Еремеевич 1909 г. - 25.04.1945

Красногвардейский район, Веселовское с/п. Жена - Шевченко Екатерина Стефановна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. старшина ЯГЛОВ Георгий Семёнович 1900 г. - 30.04.1945

г. Шебекино, ул. Ленина, 20. Жена - Яглова Александра Петровна.

(БЕРЛИН, Панков).

Старшина ЯКОВЛЕНКО Николай Иванович 1918 г. - 28.04.1945

Ровеньский район, с. Дьяколово. Мать - Яковленко Агафья Ивановна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой МОРОЗОВ Тимофей Иванович: 1906 г. - 29.04.1945

Борисовский район, с. Хотмыжск. Жена - Морозова Аксинья Ивановна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой ПЕРЕВЕРЗЕВ Василий Матвеевич: 1926 г. - 12.04.1945

Ивнянский район, с. Комякино. Отец - Переверзев Матвей Кондратьевич.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ФОМИЧЕВ Иван Ульянович: 1926 г. - 11.04.1945

Грайворонский район, Вторая Васильевка. Мать - Фомичева Дария Ивановна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Ст. сержант БОЖКО Матвей Матвеевич: 1924 г. - 23.04.1945

Ровеньский район, Ясиновский с/с, с. Балесное. Мать - Божко Степанида Яковлевна. (Мурска Собота).

Рядовой ВОРОТИЛОВ Андрей Ильич: 1904 г. - 07.04.1945

Грайворонский район, с. Безымено. Жена - Воротилова Елизавета Гордеевна. (Мурска Собота).

Ст. сержант ЛЕОНОВ Алексей Филиппович: 1916 г. - 09.04.1945

Красногвардейский район, с. Засосна. Отец - Леонов Филипп Иванович.

(Мурска Собота).

Старшина СКЛЯРЕНКО Григорий Найменович: 1920 г. - 11.04.1945

Ракитянский район, Александровский с/совет. Мать - Скляренко Елена Ивановна.

(Мурска Собота).

Сержант ТАРАНЦОВ Николай Антонович: 1919 г. - 06.04.1945

Ровеньский район, с. Нагольное. Мать - Таранцова Федора Ивановна.

(Мурска Собота).

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ

уроженцев Брянской области, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»

Гв. рядовой МАКАРЬЕВ Михаил Иванович: 1900 г. - 12.04.1945г.

г. Трубчевск, ул. Фокина, дом № 6. Жена - Макарьева Мария Дмитриева.

(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ДМИТРИЕНКО Иосиф Афанасьевич: 1924 г. - 14.04.1945г.

Злынковский р-н. Отец - Дмитриенко Афанасий Михайлович. (ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой КОВАЛЕВ Иван Михайлович: 1925 г. - 06.04.1945г.

Красногорский р-н, д. Летяхи. Мать - Ковалева Агафья Ивановна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ПАНКОВ Василий Антонович: 1926 г. - 07.04.1945г.

Суражский р-н, с. Кулаги. Мать - Панкова Марфа Гавриловна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Мл. лейтенант МИТРОШЕНКО Григорий Емельянович: 1916 г. - 21.04.1945

Комаричский р-н, Быховское с/п, д. Зиновкино. Отец - Митрошенко Емельян. (БАДЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой КОЖЕМЯКОВ Александр Захарович: 1926 г. - 18.04.1945

Злынковский р-н, с. Малые Щербиничи. Сестра - Кожемякова Прасковья Захаровна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. ефрейтор ГОРБАЧЕВ Василий Яковлевич: 1926 г. - 03.04.1945

Красногорский р-н, с. Колюды. Мать - Горбачева Стефанида Филимоновна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Ст. сержант ГАРБУЗОВ Михаил Петрович: 1921 г. - 08.04.1945

г. Почеп, ул. Трубчевская, 17. Отец - Гарбузов Петр Егорович.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой КУЗНЕЦОВ Игорь Дмитриевич: 1925 г. - 04.04.1945

г. Дятьково, ул. Брянская, 59. Мать - Кузнецова Вера Михайловна.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ПРИХОДЬКО Григорий Кузьмич: 1921 г. - 05.04.1945

Новозыбковский р-н, Замишевское с/п, с. Белый Колодезь. Отец - Приходько Кузьма Матвеевич. (ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Гв. сержант СЫЧЕВ Виталий Григорьевич: 1925 г. - 05.04.1945

Дятьковский р-н. Отец - Сычев Григорий Александрович.

(ЛАКСЕНБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой РЫЖКОВ Дмитрий Иванович: 1925 г. - 09.04.1945

г. Брянск, Куйбышевский переулок, дом 15, кв. 2. Мать - Рыжкова Нина Алексеевна. (ЛЕОБЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Рядовой ЛОБАНОВ Сергей Петрович: 1925 г. - 19.04.1945

Дубровский р-н, Дубровское г/п, д. Чекалина Слобода. Мать - Лобанова Ефросинья Семеновна. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).

Рядовой ВОЛКОВ Андрей Петрович: 1911 г. - 15.05.1945

г. Новозыбков, ул. Канатная, 36. Сестра - Гаврилова Лидия Петровна. (МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).

Рядовой ТУЛУПОВ Никита Алексеевич: 1912 г. - 16.04.1945

Стародубский р-н. Отец - Тулупов Алексей Петрович.

(МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).

Ст. сержант САМОХИН Дмитрий Климентьевич: _____ - 15.04.1945

Дятьковский р-н. Отец - Самохин Климентий. (ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).

Рядовой МАКСИМЕНКО Николай Афанасьевич: 1927 г. - 12.04.1945

Мглинский р-н. Мать - Максименко Аксинья Ивановна.

(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

Рядовой АЛЕКСЕЕНКО Федор Евсеевич 1924 г. - 12.06.1945г

Стародубский район, к/з "Веселая роща". Отец - Алексеенко Евсей Филиппович.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ст. сержант БОРИСОВ Иван Федорович 1912 г. - 06.05.1945г

Брянский район, Дубский с/совет, д. Камынина. Жена - Борисова Ксения Алексеевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. ефрейтор ГЛУШЕНКОВ Сергей Кузьмич 1925 г. - 28.04.1945г

Клетнянский район, с. Слобода. Мать - Елизавета Глушенкова.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. ст. лейтенант ГОРБАЧЕВ Алексей Степанович 1904 г. - 16.05.1945г

Дятьковский район, п. Бытошь. Жена - Елена Сергеевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ефрейтор ГОРДИЕНКО Семен Алексеевич 1926 г. - 30.04.1945г

Красногорский район, Колюдовское с/п, д. Кургановка. Мать - Гордиенко Степанида Елисеевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой ГРИШАЕВ Иван Павлович 1914 г. - 22.04.1945г

Брянский район. Сестра - Козлова Любовь Павловна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Сержант ДЕМИЧЕВ Алексей Михайлович 1922 г. - 30.04.1945г

Бежицкий район, г. Бежинск, Мценский пер., 29. Жена - Борисова Ксения Алексеевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ст. сержант ДОРОФЕЕВ Егор Васильевич 1913 г. - 21.04.1945г

Новозыбковский район, Старобобовичское с/п, с. Старый Вышков. Жена - Дорофеева Мария Петровна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ефрейтор ДЫКУСОВ Петр Матвеевич 1926 г. - 30.04.1945г

Красногорский район, Колюдовский с/с., п. Буда. Мать - Дыкусова Ульяна Ефимовна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Мл. сержант ЗАГОРОДНИЙ Александр Трофимович 1926 г. - 01.05.1945г

Злынковский район, Денисковичское с/п, с. Лысые. Отец - Загородний Трофим Дмитриевич. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой ЗАЙЦЕВ Николай Егорович 1926 г. - 20.04.1945г

Мглинский район, с. Симонтовка. Отец - Егор Ефимович. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. рядовой КАРЕЛИН Терентий Григорьевич 1926 г. - 02.05.1945г

г. Климово, ул. Советская, 46. Отец - Карелин Григорий Фокич.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. ст. сержант КАРЛОВСКИЙ Василий Дмитриевич 1922 г. - 26.04.1945г

Гордеевский район, д. Завод-Корецкий. Отец - Карловский Дмитрий Григорьевич. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. рядовой КИКЛА Петр Кириллович 1925 г. - 01.05.1945г

Стародубский район, с. Ялково. Мать - Ульяна Павловна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Сержант КОЛЕНКО Николай Иванович 1925 г. - 02.05.1945г

г. Унеча, ул. Брянская, 31. Отец - Коленко Иван Ларионович. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Мл. лейтенант КОРНЕЕНКО Дмитрий Петрович 1914 г. - 27.04.1945г

г. Стародуб, ул. Советская, 18. Жена - Корнеенко Валентина Прокофьевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой КРАБЦОВ Афанасий Данилович 1919 г. - 02.05.1945г

Клетнянский район, Лутенское с/п, д. Романовка. Отец - Кравцов Даниил Афанасьевич. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой КРУГОВЫХ Василий Ксенофонтиевич _____ - 02.05.1945г

Выгоничский район, Лопуское с/п, д. Мякишево. Отец - Круговых Ксенофонтий. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой КУЗОВКОВ Александр Васильевич 1925 г. - 02.05.1945г

Дятьковский район, с. Верещовка. Мать - Кузовкова Анна Савельевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. рядовой ЛАТЫШЕВ Николай Тимофеевич 1923 г. - 01.05.1945г

Дубровский район, Денгусовский с/с., п. Слобода. Отец - Латышев Тимофей Иванович. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой ЛОБАЧОВ Фёдор Христинович 1897 г. - 15.05.1945г

Комаричский район, д. Починок-Алешок. Жена - Лобачова Александра Ивановна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой ЛОГВИНОВ Гавриил Данилович 1913 г. - 30.04.1945г

Стародубский район, д. Соколовка. Жена - Татьяна Моисеевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Сержант МИХАЙЛИН Сергей Николаевич 1908 г. - 30.04.1945г

Климовский район, пгт. Климово, дом 3, кв.22. Жена - Ильина Антонина Федоровна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ефрейтор МОИСЕЕНКО Яков Иванович 1924 г. - 23.04.1945г

Гордеевский район, Рудневоробьевсое с/п, д. Староновицкая. Мать - Моисеенко Акулина Афанасьевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой НОВИКОВ Семён Максимович 1912 г. - 29.04.1945г

Мглинский район, Луговицкий с/совет, хут. Антоненков. Жена - Новикова Вера Михайловна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. рядовой ПАШКОВ Иван Фёдорович 1913 г. - 26.04.1945г

Стародубский район, д. Лужки. Жена - Пашкова Татьяна Евтеевна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. рядовой ПОЖАРСКИЙ Фёдор Петрович ______ - 03.05.1945г

Клинцовский район, Гулёвское с/п. Мать - Пожарская Мария Карповна. (Трептов-парк).

Сержант ПРИВАЛ Василий Фёдорович 1923 г. - 07.05.1945г

Стародубский район, с. Понуровка. Мать - Привал Мария Сидоровна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой РЫЖИК Михаил Ефимович 1926 г. - 30.04.1945г

Колюдовское с/п, д. Кургановка. Жена - Рыжик Марфа Ефимовна.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. рядовой САЛАХОВ Николай Владимирович 1921 г. - 24.04.1945г

Севский район. Отец - Салахов Владимир Яковлевич. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой СЕВЕРИНОВ Михаил Дмитриевич 1926 г. - 08.06.1945г

Суражский район, д. Кулаги. Отец - Северинов Дмитрий Семёнович.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ефрейтор СЕМОЧКИН Николай Степанович 1924 г. - 24.05.1945г

Комаричский район. Мать - Семочкина Варвара Васильевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой ФИЛИППОВ Алексей Кузьмич 1921 г. - 11.05.1945г

Выгоничский район, Воинский с/о, д. Ново-Егоровка. Отец - Филиппов Кузьма Прохорович. (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Мл. лейтенант ЧЕБОТОК Владимир Агеевич 1925 г. - 02.05.1945г

Стародубский район, с. Ковалево. Отец - Чеботок Агей Иванович.

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ефрейтор АВЕРОЧКИН Николай Артёмович 1925 г. - 27.04.1945г.

г. Дятьково, ул. Орджоникидзе, 45. Мать - Аверочкина Степанида Михайловна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой АКСЮТИН Михаил Матвеевич 1922 г. - 27.04.1945г.

Карачевский район, Карачевское городское поселение, д. Грибовы Дворы.

Мать - Аксютина Серафима Иосифовна. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой АНТОНЕНКО Михаил Иванович 1909 г. - 22.04.1945г.

Почепский район, п. Немчино. Жена - Антоненко Мария Михайловна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой АНТОНОВА Анна Гавриловна 1920 г. - 29.04.1945г.

Рогнединский район, Пакининский с/совет. Бабушка - Харчева Мария Васильевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант БЕЛИКОВ Петр Андреевич 1925 г. - 30.04.1945г.

Клетнянский район, контора Леспромхоза. Отец - Беликов Андрей Анисимович.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой БЕЛИМОВ Василий Степанович 1903 г. - 24.04.1945г.

Суземский район, Горожанский с/совет. Жена - Белимова Александра Борисовна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой БЛОХА Василий Панкратьевич 1907 г. - 24.04.1945г.

Погарский район. Отец - Блоха Панкрат Никитич. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой БУДАРИН Николай Яковлевич 1926 г. - 26.04.1945г.

Суземский район, с. Семочи. Сестра - Бударина Анна Яковлевна. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. ст. сержант БУЯКОВ Иван Тимофеевич 1922 г. - 30.04.1945г.

Клетнянский район. Дядя - Буяков Петр Михайлович. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ГАЛИЧЕВ Евдоким Данилович 1904 г. - 29.04.1945г.

Суземский район, д. Шепилово. Жена - Галичева Пелагея Ивановна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ГЕРАСИМЕНКО Евгений Владимирович 1895 г. - 01.05.1945г.

Почепский район, д. Нельжичи. Мать - Герасименко Варвара Даниловна.

(БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант ГОЛОВАНОВ Дмитрий Михайлович 1924 г. - 28.04.1945г.

Дубровский район. Жена - Голованова Дарья Константиновна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ГРЕЧАННИКОВ Данил Фёдорович 1901 г. - 01.05.1945г.

Гордеевский район. Жена - Гречанникова Василиса Захаровна. (БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант ДОЛИНСКИЙ Вадим Викентьевич 1926 г. - 30.04.1945г.

Почепский район, с. Чопово. Мать - Долинская Ксения Петровна. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. мл. сержант ДУБРОВКА Николай Демьянович _____ - 23.04.1945г.

Красногорский район, Николаевский с/совет. Отец - Дубровка Демьян Моисеевич. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой ДУДКО Иван Александрович 1926 г. - 28.04.1945г.

Погарский район, д. Марковская. Мать - Дудко Татьяна Емельяновна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ЕВСЕЕВ Георгий Власович 1917 г. - 23.04.1945г.

г. Брянск, Куйбышевский пер., 61. Мать - Евсеева Мария Трофимовна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. ефрейтор ЕЛИСЕЕВ Михаил Ермолаевич 1926 г. - 25.04.1945г.

Комаричский район, Усожское с/п, с. Лукинка. Сестра - Елисеева Варвара Ермолаевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Сержант ЖИДКОВ Илья Артемьевич 1907 г. - 26.04.1945г.

Карачевский район, Бугровский с/совет. Жена - Жидкова Анна Михайловна. (БЕРЛИН, Панков).

Сержант ИУС Иван Васильевич 1921 г. - 29.04.1945г.

Гордеевский район, Малоудебинский с/совет. Мать - Иус Ольга Кононовна. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой КАРАКОТИН Михаил Матвеевич 1925 г. - 28.04.1945г.

Трубчевский район, Усольское с/п, п. Селище. Мать - Каракотина Мария Ивановна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой КАРЕВ Дмитрий Матвеевич 1909 г. - 20.04.1945г.

Трубчевский район, д. Ильино. Сестра - Степанцова Анна Матвеевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант КЛИНОВОЙ Марк Макарович 1926 г. - 27.04.1945г.

Суражский район, д. Косичи. Мать - Клиновая Пелагея Моисеевна. (

БЕРЛИН, Панков).

Рядовой КОВЕРЗИН Николай Васильевич 1926 г. - 22.04.1945г.

Брасовский район, д. Городище. Мать - Коверзина Фекла Ивановна.

(БЕРЛИН, Панков).

Старшина КОЛЕНИКОВ Захар Андреевич 1909 г. - 02.06.1945г.

Климовский район, Сачковичское с/п, с. Могилевцы. Жена - Коленикова Евдокия.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой КОРОТКОВ Василий Степанович 1897 г. - 22.04.1945г.

Дятьковский район, д. Верещевка. Жена - Короткова Мария Алексеевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой КРАСНОБАЕВ Иван Акиндинович 1926 г. - 29.04.1945г.

Климовский район, с. Митьковка. Отец - Краснобаев Акиндин Герасимович.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой КУБАТИН Семен Николаевич 1895 г. - 02.05.1945г.

Брасовский район, Сныткинское с/п, д. Петрилово. Жена - Кубатина Марфа Григорьевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант КУЛАКОВ Матвей Демидович 1922 г. - 26.04.1945г.

Стародубский район, д. Ранцево. Сестра - Буховцева Ефросинья Демидовна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ЛИСОГОР Дмитрий Григорьевич 1926 г. - 26.04.1945г.

Стародубский район, с. Ярцево. Мать - Лисогор Степанида Павловна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой МАНУШИН Фёдор Тихонович 1903 г. - 01.05.1945г.

Навлинский район, пос. Хорута, ул. Луговая, 45. Жена - Манушина София Адамовна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой МИХАИЛЬЧЕНКО Николай Илларионович 1921 г. - 13.06.1945г.

Почепский район, д. Копыловка. Отец - Михаильченко Илларион Дмитриевич.

(БЕРЛИН, Панков).

Сержант МОЙСЕЕВ Иван Кузьмич 1926 г. - 24.04.1945г.

Бежицкий район г. Брянска. Сестра - Мойсеева Елена Кузьминична.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой МОТОРКИН Сергей Афанасьевич 1926 г. - 28.04.1945г.

Брасовский район, д. Погребы. Мать - Моторкина Прасковья Ивановна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой НАТТАЧЕЙ Егор Павлович 1908 г. - 24.04.1945г.

Клинцовский район, д. Ущерпье. Жена - Наттачей Мария Степановна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой НИКИШЕВ Виктор Романович 1926 г. - 29.04.1945г.

г. Брянск, ул. Сталинградская, дом 13. Мать - Никишева Евгения Григорьевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой НОВИКОВ Семён Максимович 1912 г. - 29.04.1945г.

Мглинский район, хут. Антоненков. Жена - Новикова Вера Михайловна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой НОВИКОВ Яков Леонтьевич 1903 г. - 22.04.1945г.

Брасовский район, с. Брасово. Жена - Новикова Анна Ивановна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ПАВЛЮЧКОВ Афанасий Михайлович 1915 г. - 23.04.1945г.

Почепский район, Красногорское с/п, п. Вершань. Жена - Павлючкова Анастасия Владимировна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ПАСТУХОВ Кузьма Тарасович 1916 г. - 27.04.1945г.

г. Клинцы, ул. Богинская, дом 9, кв.1. Мать - Пастухова Елена Кузьминична. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ПОЛОЗУК Игнатий Фёдорович 1902 г. - 13.06.1945г.

Погарский район, д. Жиголки. Жена - Полозук Ефросинья. (БЕРЛИН, Панков).

Ефрейтор ПРОТАСОВ Михаил Иванович 1906 г. - 30.05.1945г.

Красногорский район, с. Перелаз. Мать - Протасова Александра Ивановна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ПРОТОПОПОВ Анатолий Алексеевич 1926 г. - 02.05.1945г.

Дятьковский район, г. Дятькова, ул. Красина, д. 25. Жена - Котяева Полина Федоровна. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой САЗОНОВ Николай Васильевич 1926 г. - 14.05.1945г.

Комаричский район, Усожское с/п, с. Козинка. Мать - Сазонова Ефросинья Владимировна. (БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант САМОХИН Иван Иванович 1913 г. - 30.04.1945г.

Дубровский район, д. Белизна. Жена - Самохина Федора Ивановна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой СЕМЯНИН Михаил Васильевич 1894 г. - 03.05.1945г.

Брасовский район, Столбовское с/п. Жена - Семянина Анна Ивановна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. сержант СЕРПИКОВ Егор Иосифович 1909 г. - 24.04.1945г.

г. Брянск, с. Сафоново, ул. Ленина, дом 42. Жена - Серпикова Елизавета Лукьяновна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой СТУК Михаил Демьянович 1913 г. - 25.04.1945г.

Суражский район, д. Каменецкая. Отец - Стук Демьян Парфенович. (БЕРЛИН, Панков).

Гв. сержант ТЕРЕХОВ Гавриил Владимирович 1920 г. - 27.04.1945г.

Брасовский район, с. Кретово. Отец - Терехов Владимир Андреевич.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ФРОЛОВ Николай Егорович 1926 г. - 01.05.1945г.

Брасовский район, Веребское с/п, д. Хрипкова. Мать - Фролова Елена Сергеевна. (БЕРЛИН, Панков).

Сержант ШАЛЬЧИН Василий Васильевич 1907 г. - 03.05.1945г.

Брасовский район, Сныткинское с/п, д. Осотское. Жена - Шальчина Анна Семеновна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ШЕМЯКОВ Павел Силивестрович 1921 г. - 01.05.1945г.

Выгоничский район, путевая будка 35 км. Отец - Шемяков Силивестр Иванович. (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ШЕРБЕНКО Никифор Иванович 1893 г. - 24.05.1945г.

Погарский район, с. Красный Бор. Жена - Шербенко Мария Матвеевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ШЕСТАКОВ Семён Фёдорович 1893 г. - 01.05.1945г.

Почепский район, с. Игрушино. Жена - Шестакова Устинья Михайловна.

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ШИЛКИН Матвей Емельянович 1910 г. - 30.04.1945г.

Почепский район. Жена - Шилкина Фекла Сергеевна. (БЕРЛИН, Панков).

Сержант ЯКУТКИН Семён Тихонович 1919 г. - 29.04.1945г.

Трубчевский район, с. Семячки. Мать - Якуткина Ольга Дмитриевна.

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой МАКАРЬЕВ Михаил Иванович 1900 г. - 12.04.1945г.

г. Трубчевск, ул. Фокина, дом № 6. Жена - Макарьева Мария Дмитриева.

(ВЕНА, Зиммеринг).

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ

уроженцев Республики Бурятия, захороненных как «неизвестные солдаты» на мемориалах г. Берлина

Гв. рядовой АРЕФЬЕВ Иннокентий Николаевич 1923 - 27.04.1945

Кабанский район, с. Кабанск, ул. Партизанская, дом 9. Мать - Арефьева Анна.

(Трептов-парк).

Гв. мл. сержант ВАРФОЛОМЕЕВ Иннокентий Гаврилович 1925 - 29.04.1945

Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь. Мать - Ворфоломеева. (Трептов-парк).

Ефрейтор НАСНИКОВ Павел Иванович 1914 - 28.04.1945

Прибайкальский район, с. Югово. Жена - Насникова Акулина Ефимовна.

(Трептов-парк).

Гв. мл. сержант ЮШИН Ихил Леонтьевич ______ - 27.04.1945

г. Улан-Удэ, ул. Некрасова, дом 27. Мать - Юшина Елена Матвеевна. (Трептов-парк).

Гв. ефрейтор БАДМАЕВ Дандок Нимаевич 1926 - 21.04.1945

Селенгинский район, с. Тохой. Мать - Будмаева Сывич Ханде. (Панков).

Мл. лейтенант ГАГАРИН Алексей Васильевич 1925 - 16.05.1945

Тункинский район, с. Аршан. Отец - Гагарин Василий. (Панков).

Гв. рядовой ЗАЛАЛИЕВ Ирят ______ - 26.04.1945

Кижингинский район, Верхнекижингинский с/совет. Жена - Залалиева Камиля. (Панков).

Гв. сержант КЛЮЧЕРЕВ Сергей Феофанович 1907 - 29.04.1945

Кабанский район, с. Творогово. Жена - Ключерева Вера Гавриловна. (Панков).

Рядовой КОКОРИН Павел Гаврилович 1923 - 03.05.1945

Селенгинский район, с. Средний Убукун. Отец - Кокорин Гавриил Маркович. (Панков).

Мл. сержант КОЛЕСНИКОВ Иван Степанович 1920 - 23.04.1945

ст. Заиграево, ул. Транспортная, дом 1. Мать - Колесникова Ульяна Дмитриевна. (Панков).

Рядовой МИХАБУЛЬНОВ Петр Васильевич 1905 - 23.04.1945

г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, дом 75. Жена - Михабульнова Мария Степановна. (Панков).

Сержант СОКТАЕВ Лупсан 1923 - 04.05.1945

Закаменский район, к/з им. Кирова. Тетя - Соктаева Ханда Циреновна. (Панков).

Гв. ефрейтор СУВОРОВ Иван Алексеевич 1911 - 27.04.1945

Селенгинский район, с. Тохой. Кабанский район, с. Степной Дворец. (Панков).

Старшина ТАРАСОВ Матвей Семёнович 1909 - 26.04.1945

г. Улан-Удэ, ул. Советская, дом 42/9. Жена - Тарасова Улита Аркадьевна. (Панков).

Мл. сержант ЦЕРЕМПИЛОВ Гунгар Банзарович 1910 - 02.05.1945

ст. Заиграево, ул. Транспортная, 1. Мать - Колесникова Ульяна Дмитриевна. (Панков).

Ст. лейтенант ШЕЛКОВНИКОВ Иннокентий Ананьевич 1922 - 30.04.1945

Бауновский эвенкийский район, с. Ципикан. Тетя - Ященко Екатерина Георгиевна. (Панков).

Ст. сержант ДЕМБРИНОВ Доржи: 1915 - 08.04.1945

Еравнинский р-н, колхоз "Путь социализма". Жена - Батуева Дилма.

(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой КАЛАШНИКОВ Иван Филимонович: 1903 - 09.04.1945

г. Улан-Удэ, ПФЗ, 2 участок, дом 32-6. Жена - Калашникова Степанида Фатеевна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ЛЕВ Борис Моисеевич: 1925 - 07.04.1945

г. Улан-Удэ, ул. Калининская, 9. Мать - Лев Фрида Селиновна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. ст. сержант СЕНЮШКИН Сергей Дмитриевич: 1924 - 11.04.1945

г. Кяхта, ул. Советская, 16. Отец - Сенюшкин Дмитрий Иванович.

(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. старшина ТУКУРЕНОВ Рангин Дарневич: 1916 - 11.04.1945

Тункинский р-н, с. Торы. Мать - Тукуренова Сирш Аслановна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ШЕЛЕГИН Виктор Аркадьевич: 1926 - 07.04.1945

Заиграевский р-н, ст. Новоильинск. Мать - Филиппова Елена Анистратовна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. ст. сержант АФАНАСЬЕВ Семен Сергеевич: 1912 - 05.04.1945

Кижингинский р-н, с. Леоновка. Отец - Афанасьев Сергей Иванович. (ЛАКСЕНБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой СКИРЛЕТОВ Николай Константинович: 1920 - 27.04.1945

Селенгинский р-н, п. Новоселенгинск. Отец - Скирлетов Константин Филиппович. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).

Рядовой ДАШЕЕВ Цибин Жан.: 1910 - 03.05.1945

Иволгинский р-н, с. Сотниково. Жена - Дашеева Роднахаидес.

(МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).

Гв. сержант НЕКРАСОВ Николай Степанович: 1920 - 18.04.1945

г. Кяхта, ул. Рогозная, 14. Отец - Некрасов Степан Николаевич.

(ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

воинов - владимирцев, захороненных как «неизвестные солдаты»

на мемориалах в гг. Берлин, Вена и Мурска Собота (Словения)

Сержант ГУРЬЯНОВ Сергей Викторович: 1926 г. - 13.04.1945

Муромский р-н, с. Благовещенское. Мать - Гурьянова Мария Фёдоровна.

(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. мл. сержант КОЧКИН Алексей Иванович: 1918 г. - 09.04.1945

Меленковский р-н, Денятинское с/п, д. Левино. Мать - Кочкина Анна Ивановна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Сержант КОШЕЧКИН Аркадий Григорьевич: 1925 г. - 12.04.1945

Юрьев-Польский р-н, с. Фроловское. Мать - Кошечкина Александра Ивановна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Ефрейтор РЯДНОВ Филип Григорьевич: 1911 г. - 11.09.1945

Петушинский р-н, с/п Нагорное, д. Глубоково. Жена - Ряднова Пелагея Тимофеевна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ТАТАРКИН Николай Михайлович: 1926 г. - 05.04.1945

Гороховецкий р-н, Куприяновское с/п, д. Агафоново. Мать - Татаркина Александра Ивановна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ТИМОФЕЕВ Иван Ефимович: 1924 г. - 10.04.1945

Собинский р-н, Березниковское с/п, д. Овечкино. Мать - Тимофеева Екатерина Степановна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ФРОЛОВ Николай Степанович: 1922 г. - 11.04.1945

г. Меленки, п/о Пручки. Отец - Фролов Степан Максимович. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. старшина ШИЛИН Павел Андреевич: 1920 г. - 12.04.1945

г. Гусь-Хрустальный. Мать - Шилина Евдокия Ивановна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Сержант РОМАНОВ Иван Константинович: 1923 г. - 05.05.1945

Киржачский р-н. Отец - Романов Константин Иванович. (БАДЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой КАБАНОВ Василий Васильевич: 1925 г. - 10.04.1945

Меленковский р-н. Мать - Кабанова Дарья Дмитриевна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Рядовой СУХОВ Иван Иванович: 1913 г. - 14.04.1945

Вязниковский р-н, д. Белая Рамень. Жена - Сухова Матрена Ивановна.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Сержант КАРПОВ Павел Васильевич: 1914 г. - 07.04.1945

г. Владимир, ул. Восполие, 11. Мать - Карпова Анастасия Ивановна.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой АПАРИН Федор Сергеевич: 1918 г. - 04.04.1945

Вязниковский р-н, д. Злобаево. Отец - Апарин Сергей Родионович.

(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

Гв. старшина ОСИПОВ Григорий Васильевич: 1919 г. - 22.04.1945

Камешковский р-н, д. Новки. Мать - Осипова Татьяна Николаевна.

(ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ЕЛУСИН Сергей Яковлевич: 1925 г. - 28.03.1945

Александровский р-н, Каринское с/п, д. Гавшино. Дядя - Земляков Сергей Васильевич.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Гв. сержант КИСЕЛЕВ Петр Анисимович: 1925 г. - 31.03.1945

Судогодский р-н, п. Муромцево. Мать - Киселева Н. С.

(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ЗУБАКОВ Николай Александрович: 1926 г. - 24.04.1945

Суздальский р-н, Селецкое с/п, д. Кистыш. Мать - Зубакова Анна Михайловна. (ГЛОГНИЦ, Нижняя Австрия).

Гв. сержант ТИМОФЕЕВ Федор Максимович: 1925 г. - 05.04.1945

г. Муром, ул. Воровского, 39. Мать - Тимофеева Л.И. (ЛАКСЕНБУРГ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой РЮКОВ Иван Михайлович: 1926 г. - 26.04.1945

Меленковский р-н, Ляховское с/п, д. Венедеевка. Отец - Рюков Михаил Сергеевич. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).

Сержант ПЕСТРЯКОВ Николай Петрович: 1924 г. - 18.04.1945

Александровский р-н, д. Арсаки. Мать - Пестрякова Мария Яковлевна. (МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой ФЕДОТОВ Иван Григорьевич: 1923 г. - 04.04.1945

Селивановский р-н, Чертковское с/п, д. Мокрово. Мать - Федотова Дарья Кузьминична. (НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).

Гв. рядовой КОЗЛОВ Федор Дмитриевич: 1904 г. - 05.04.1945

Меленковский р-н, д. Кулаки. Жена - Козлова Анна Тарасовна.

(ПИШЕЛЬСДОРФ, Нижняя Австрия).

Мл. сержант ТЯПКИН Виктор Владимирович: 1920 г. - 16.04.1945

г. Курлово. Отец - Тяпкин Владимир Антипович.

(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

Гв. сержант БУЯНОВ Николай Иванович: 1924 г. - 01.04.1945

Меленковский р-н. Мать - Буянова Анастасия Степановна.

(ФЁЗЕНДОРФ, Нижняя Австрия).

Сержант АНДРЕЕВ Николай Иванович 1904 г. - 25.04.1945

Гороховецкий район, д. Макеево. Жена – Андреева Анна Васильевна

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. сержант БЕЛЯЕВ Нариман Александрович ___ - 01.05.1945

Гусь-Хрустальный район, пос. Новая Жизнь, ул. Красных партизан, д. 70.

Отец - Беляев Александр Иванович (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой ГОРЮНОВ Степан Иванович 1917 г. - 09.05.1945

Судогодский район, с. Покровское. Отец - Горюнов Иван Васильевич

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ст. сержант ЕПИФАНОВ Гигорий Иванович 1909 г. - 30.04.1945

Гусь-Хрустальный район, с. Курлово. Жена - Епифанова Евгения Ивановна

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Рядовой КАТЫШЕВ Иван Павлович 1920 г. - 01.05.1945

Муромский район, п/о Зименки. Мать - Анна Ефимовна (БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. мл. сержант КАШИРИН Михаил Павлович ___ - 29.04.1945

Гусь-Хрустальный район, с. Дудор. Отец - Каширин Павел Григорьевич

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Капитан КРУГЛОВ Пётр Петрович 1908 г. - 25.04.1945

г. Судогда, ул. К. Маркса, д. 21. Жена - Купцова Екатерина Васильевна

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Гв. лейтенант КУЗНЕЦОВ Георгий Николаевич 1924 г. - 02.05.1945

Петушинский район, с. Костино. Мать - Кузнецова Евдокия Ивановна

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Ст. сержант САДКОВ Алексей Андреевич 1907 г. - 02.05.1945

г. Гусь-Хрустальный ул. Большевистская, д. 7. Жена - Садкова Олимпиада Еремеевна

(БЕРЛИН, Трептов-парк).

Сержант АСТАНИН Николай Иванович 1920 г. - 22.04.1945

Меленковский район, д. Новогригорьевка. Мать – Астанина Пелагея Григорьевна (БЕРЛИН, Панков).

Лейтенант БАРАНОВ Дмитрий Трофимович 1907 г. - 29.06.1945

г. Владимир, ул. Чехова, д. 6. Жена – Баранова Елизавета Васильевна (БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой БАРАНОВ Николай Васильевич 1926 г. - 01.05.1945

Александровский район, д. Песочная. Мать - Баранова Евдокия Федоровна

(БЕРЛИН, Панков).

Старшина БАРЫШЕВ Тит Фёдорович 1910 г. - 30.04.1945

Собинский район, д. Запрудье. Жена - Барышева Елизавета Ивановна (БЕРЛИН, Панков).

Гвардии майор БЕЛОУСОВ Иван Георгиевич 1918 г. - 30.04.1945

Александровский район, д. Казармы. Жена – Белоусова Любовь Алексеевна

(БЕРЛИН, Панков).

Ст. сержант БОГАЧЕВ Николай Иванович 1921 г. - 17.04.1945

Юрьев-Польский район, д. Сталино. Мать - Богачева Екатерина Ефимовна

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. сержант БОЛЬШАКОВ Дмитрий Васильевич 1915 г. - 24.04.1945

Собинский район, Асерховское с/п, д. Танковижа. Мать - Большакова Прасковья Васильевна (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой БУШУЕВ Иван Тимофеевич 1915 г. - 24.04.1945

Меленковский район, Тургеневское с/п, д. Улановка. Мать - Бушуева Анна Гавриловна

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой ВЕРЕТЯНОВ Николай Ефимович 1920 г. - 29.04.1945

Вязниковский район, д. Климово. Отец - Веретянов Ефим Васильевич (БЕРЛИН, Панков).

Гв. сержант ДЕВЯТКИН Дмитрий Андреевич 1926 г. - 28.04.1945

Камешковский район, д. Лубенцы. Мать - Девяткина Наталья Тимофеевна

(БЕРЛИН, Панков).

Сержант ЕРШОВ Евгений Климович 1926 г. - 26.04.1945

г. Собинка. Мать – Ершова Евдокия Даниловна (БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант ЕФЛЕЕВ Дмитрий Михайлович 1925 г. - 25.04.1945

Суздальский район, с. Янёво. Отец - Ефлеев Михаил Иванович (БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой ЗЕМСКОВ Алексей Андрианович 1925 г. - 01.05.1945

Небыловский район, с. Никольское Клементьевского с/совета. Отец – Земсков Андриан Михайлович (БЕРЛИН, Панков).

Сержант ЗОРИН Александр Алексеевич 1925 г. - 25.04.1945

Собинский район, д. Астафьево. Мать – Зорина Анастасия Григорьевна

(БЕРЛИН, Панков).

Слесарь ИОНОВ Николай Васильевич 1915 г. - 26.06.1945

г. Ковров, ул. Покровская, д. 23. Мать – Ионова Матрёна Фёдоровна (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой КАЗАКЕВИЧ Яков Фенагенович 1925 г. - 01.05.1945

Суздальский район, с. Кучкив. Жена - Казакевич Ефимия Фоминична

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. мл. сержант КИРИЛЛОВ Михаил Васильевич 1925 г. - 26.04.1945

Гусь-Хрустальный район, д. Тименка. Мать - Кириллова Александра Андреевна (БЕРЛИН, Панков).

Ст. сержант КОБЫШЕВ Андрей Герасимович 1903 г. - 22.04.1945

г. Киржач, ул. Советская, д. 53. Жена – Кобышева Прасковья Михайловна

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. лейтенант КОНСТАНТИНОВ Алексей Иванович 1918 г. - 23.04.1945

Муромский район, с. Чаадаево. Жена - Константинова Анна Николаевна

(БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант КОНСТАНТИНОВ Михаил Иванович 1926 г. - 23.04.1945

Муромский район, с. Чаадаево. Отец - Константинов Иван Игнатьевич

(БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант КУКУШКИН Николай Иванович 1906 г. - 25.04.1945

Александровский район, д. Зеленцино. Жена - Кукушкина Надежда Васильевна (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой КУПРИЯНОВ Михаил Евдокимович 1896 г. - 24.04.1945

Никологорский район, д. Суворово. Жена - Куприянова Евдокия Петровна

(БЕРЛИН, Панков).

Лейтенант ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Яковлевич 1925 г. - 29.04.1945

Селивановский район, д. Митяково. Мать - Лаврентьева Евдокия Сергеевна

(БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант ЛЕВКАЕВ Фёдор Александрович 1911 г. - 28.04.1945

Гусь-Хрустальный район, пос. Красный Химик. Жена - Левкаева Татьяна Степановна

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. сержант ЛУКИН Виктор Яковлевич 1925 г. - 26.04.1945

Камешковский район, д. Сынково. Мать - Лукина Александра Яковлевна

(БЕРЛИН, Панков).

Сержант МЕЛЬНИКОВ Алексей Иванович 1924 г. - 30.04.1945

Камешковский район, д. Щекино. Мать – Мельникова Александра Кондратьевна

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой МИХАЙЛОВ Виктор Николаевич 1925 г. - 05.05.1945

Муромский район, д. Климово. Мать – Михайлова Анастасия Андреевна

(БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант МОРКОВНИН Леонид Фирсович 1926 г. - 22.04.1945

Суздальский район, с. Кибол. Мать – Морковнина Наталья Ивановна (БЕРЛИН, Панков).

Капитан ПАНОВ Сергей Иванович 1922 г. - 14.07.1945

Никологорский район, д. Степанцево. Отец – Панов Иван Николаевич (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ПАНЮХИН Анатолий Алексеевич 1925 г. - 30.04.1945

Собинский район, д. Соколово. Мать - Панюхина Екатерина Никифоровна

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ПУЧКОВ Григорий Фёдорович 1925 г. - 27.04.1945

Г. Ковров. Жена - Пучкова Евдокия Герасимовна (БЕРЛИН, Панков).

Гв. мл. сержант РОМАНОВ Дмитрий Алексеевич 1925 г. - 27.04.1945

г. Вязники, ул. Толмачева, д. 21. Отец - Романов Алексей Васильевич (БЕРЛИН, Панков).

Старшина РУСИН Фёдор Алексеевич 1913 г. - 29.04.1945

Александровский район, д. Холопово. Жена - Русина Ксения Петровна

(БЕРЛИН, Панков).

Лейтенант СТАРИКОВ Анатолий Петрович 1914 г. - 30.04.1945

Киржачский район, д. Рожково. Мать – Старикова Евдокия Егоровна (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой СОЦКОВ Лев Фёдорович 1896 г. - 27.04.1945

Гусь-Хрустальный район, Стеклозавод, ул. Свердлова, д. 8. Жена - Соцкова Евдокия Матвеевна (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой СУВОРКИН Сергей Ефимович 1922 г. - 01.05.1945

Меленковский район, с. Кононово. Мать - Суворкина Ефросинья Петровна

(БЕРЛИН, Панков).

Гв. рядовой СУХАРНИКОВ Андрей Павлович 1911 г. - 24.04.1945

Суздальский район, с. Суромна. Жена - Сухарникова Пелагея Степановна

(БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ТИТОВ Александр Иванович 1909 г. - 02.05.1945

Юрьев-Польский район, каучук-совхоз № 15. Жена - Титова Ефросинья Федоровна (БЕРЛИН, Панков).

Рядовой ТИХОНОВ Павел Васильевич 1923 г. - 28.04.1945

Меленковский район, д. Дубцы. Мать - Тихонова Татьяна Федоровна (БЕРЛИН, Панков).

Гв. лейтенант ТРОФИМОВ Алексей Степанович 1918 г. - 28.04.1945

Петушинский район, д. Поломы. Мать – Трофимова Анна Андреевна (БЕРЛИН, Панков).

Гв. ефрейтор ФРЫКИН Борис Егорович 1923 г. - 28.04.1945

г. Ковров, Заречная Слободка, ул. 1-Мая, д. 24. Отец - Хрыкин ( Фрыкин ) Егор Трофимович (БЕРЛИН, Панков).

Мл. сержант ХАРИТОНОВ Владимир Яковлевич 1924 г. - 30.04.1945

Суздальский район, с. Суромна. Отец – Харитонов Яков Иванович (БЕРЛИН, Панков).

Гв. ст. лейтенант ЩЕРБАКОВ Николай Яковлевич 1908 г. - 30.04.1945

Кольчугинский район. Сестра - Щербакова Надежда Яковлевна (БЕРЛИН, Панков).

сержант ГУРЬЯНОВ Сергей Викторович: 1926 г. - 13.04.1945

Муромский р-н, с. Благовещенское. Мать - Гурьянова Мария Фёдоровна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

рядовой ГРОМАЗДЕНКОВ Николай Иванович: 1924 г. - 09.04.1945

Киржачский р-н, с. Филипповское. Отец - Громазденков Иван Афанасьевич.

(Мурска Собота).

ефрейтор КАЗАКОВ Александр Иванович: 1906 г. - 03.05.1945

Вязниковский р-н, д. Шустово. Жена - Казакова Мария Алексеевна. (Мурска Собота).

ефрейтор МАКАРИН Павел Сергеевич: 1920 г. - 06.04.1945

Меленковский р-н, с. Тимошино. Отец - Макарин Сергей Никитович. (Мурска Собота).

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ

воинов-волгоградцев, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»

Гв. сержант ВЕТОШКИН Иван Андреевич: 1911 г. - 20.04.1945г.

Алексеевский район, с. Николаевка. Жена - Ветошкина Мария Васильевна.

(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. мл. сержант БЛИНОВ Николай Павлович: 1924 г. - 19.04.1945г.

г. Волгоград, ул. Кагановича, 83. Мать - Блинова Мария Алексеевна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. капитан БОГАТЫРЕВ Константин Николаевич: 1915 г. - 07.04.1945г.

Иловлинский р-н, х. Желтухин. Мать - Богатырева Анна Антоновна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. сержант БОЛДЫРЕВ Александр Андреевич: 1923 г. - 07.04.1945г.

Неткачевский/Жирновский р-н, с. Верхняя Добринка. Отец - Болдырев Андрей Михайлович. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ДЕРЕПАСКО Михаил Андреевич: 1900 г. - 11.04.1945г.

г. Волгоград, ул. Кузнецкая, 101. Жена - Дерепаско Дана Федоровна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ЖАРИНОВ Константин Андреевич: 1909 г. - 07.04.1945г.

г. Волгоград, ул. Артемовская, 32. Жена - Жаринова Анна Трофимовна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой КОЛИСНИЧЕНКО Алексей Иванович: 1926 г. - 17.04.1945г.

Среднеахтубинский р-н, х. Тумак. Мать - Соколова Евдокия Васильевна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой ЛИТВИНЕНКО Иван Ильич: 1916 г. - 18.04.1945г.

г. Волгоград, Ерманский поселок, ул. Учетная, 22. Жена - Литвиненко Анна Михайловна. (ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. рядовой ЛОБАЧЕВ Леонид Фотиевич: 1906 г. - 12.04.1945г.

Чернышковский р-н, х. Волоцкий. Жена - Лобачева Татьяна Никитична.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Рядовой МАНЖОСОВ Иван Иванович: 1925 г. - 04.04.1945г.

Еланский р-н, с. Водопьяново. Мать - Манжосова Анна Трофимовна.

(ВЕНА, Зиммеринг).

Гв. мл. сер