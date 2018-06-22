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Портал ИСТОРИЯ.РФ публикует список имен и мест захоронения неизвестных и без вести пропавших солдат Красной Армии. Данные предоставлены Международным военно-мемориальным центром «Возвращенные имена». Волонтеры проекта составили реестр фамилий порядка 3000 советских солдат и офицеров с привязкой к региону их призыва. Эта информация позволит родственникам защитников Отечества найти своих Героев и восстановить прерванную историю для их семей. 22 июня 2018 года в ходе Всероссийской акции «Поверка павших», которая прошла поддержке региональных отделений Российского военно-исторического общества, имена солдат были озвучены в городах и селах страны. На сегодняшний день в базе данных Центра содержится около 18 000 имен советских военнослужащих, захороненных как неизвестные солдаты...
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Портал ИСТОРИЯ.РФ публикует список имен и мест захоронения неизвестных и без вести пропавших солдат Красной Армии. Данные предоставлены Международным военно-мемориальным центром «Возвращенные имена». Волонтеры проекта составили реестр фамилий порядка 3000 советских солдат и офицеров с привязкой к региону их призыва. Эта информация позволит родственникам защитников Отечества найти своих Героев и восстановить прерванную историю для их семей.
22 июня 2018 года в ходе Всероссийской акции «Поверка павших», которая прошла поддержке региональных отделений Российского военно-исторического общества, имена солдат были озвучены в городах и селах страны.
На сегодняшний день в базе данных Центра содержится около 18 000 имен советских военнослужащих, захороненных как неизвестные солдаты на мемориалах и в братских могилах на территории страны и за ее пределами. Работа с архивами и формирование региональных списков, а также поиск родственников продолжается. Реестры фамилий будут дополняться.
По официальным данным Минобороны России более 4,6 млн советских воинов захоронены как неизвестные солдаты. Работа с архивами позволяет персонифицировать многие братские могилы и воинские мемориалы. Таким образом неизвестные солдаты обретают имена и возвращаются с войны. ***
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ
уроженцев Адыгеи, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»
Гв. рядовой ЛИТВИНЕНКО Петр Иванович: 1926 - 13.04.1945
Адыгейская АО, г. Майкоп, ул. Конечная, 75. Мать - Литвиненко Мария Сергеевна. (Захоронен: БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Рядовой ЧАЙКОВСКИЙ Алексей Егорович: 1926 - 16.04.1945
Шовгеновский район, с. Чернышев. Мать - Чайковская Евдокия Федоровна. (Захоронен: МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ
уроженцев Алтайского края, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»
Сержант БУЙМОВ Дмитрий Михайлович 1924 - 10.04.1945
Кытмановский район, с. Кытманово. Мать - Буймова Екатерина Константиновна.
(захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ВОЛОЩЕНКО Григорий Тимофеевич 1920 - 11.04.1945
Локтевский район, с. Новомихайловка. Жена - Волощенко Анна Владимировна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой ГАРАЩЕНКО Григорий Николаевич 1924 - 13.04.1945
Суетский район, пос. Анисимовка (исчезнувший). Мать - Гаращенко Надежда Прокофьевна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Сержант ГРИЩЕНКОВ Василий Никитович 1924 - 13.04.1945
Баевский район. Мать - Грищенкова Евдокия Захаровна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. ефрейтор ЕЛИЗАРОВ Григорий Гаврилович 1926 - 10.04.1945
Змеиногорский район. Мать - Елизарова А. И. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой КОЛЬЧЕНКО Пётр Максимович 1918 - 07.04.1945
Каменский район, с. Новоярки. Мать - Кольченко Ольга Павловна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой МАЙБОРОДА Николай Нефёдович 1926 - 10.04.1945
Благовещенский район, Алексеевский с/совет. Сестра - Пономарева Анастасия Федоровна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой МАШИНСКИЙ Георгий Николаевич 1910 - 10.04.1945
Чарышский район, с. Маральи Рожки. Жена - Машинская Мария Михайловна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой СОСНИН Дмитрий Михайлович 1923 - 11.04.1945
Змеиногорский район, г. Змеиногорск. Мать - Соснина Анна Ивановна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой ТУГУНОВ Иван Петрович 1925 - 09.04.1945
Змеиногорский район, г. Змеиногорск. Сестра - Тугунова Ульяна Петровна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Сержант ЧАСОВСКИХ Валентин Андреевич 1921 - 02.08.1945
Усть-Пристанский район, с. Брусенцево. Мать - Часовских Прасковья Ивановна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Сержант ФИЛАТОВ Иван Андреевич 1924 - 13.04.1945
Бурлинский район, Ореховский с/совет. Мать - Филатова Александра Фёдоровна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Сержант БАСАРГИН Григорий Иванович 1921 - 24.04.1945
Советский р-н, с. Шульгин Лог. Сестра - Сафронова Анастасия Ивановна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой ЗАЙЦЕВ Василий Федорович 1923 - 19.11.1945
Каменский р-н. Отец - Зайцев Федор Федорович.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Ст. сержант КАЗАНЦЕВ Иван Егорович 1925 - 06.04.1945
Смоленский р-н, с. Смоленское. Жена - Мезенцева Устинья Лукьяновна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. старшина КОРОЛЕВ Иван Михайлович 1902 - 08.04.1945
г. Рубцовск, АТЗ, 25-6. Жена - Куликовская Мария Ефимовна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой КОРОСТЕЛЕВ Николай Дмитриевич 1916 - 07.04.1945
Тюменцевский р-н, с. Березовка. Жена - Коростелева Таисия Васильевна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Мл. сержант КУДЛАЕВ Николай Иванович 1924 - 04.04.1945
Алейский р-н, Большепанюшевский с/с. Мать - Кудлаева Анна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Ст. сержант ЛЮТЫЙ Николай Яковлевич 1923 - 13.04.1945
Волчихинский р-н, с. Новокормиха. Отец - Лютый Яков Кириллович.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Сержант ПИНЧУК Павел Васильевич 1924 - 10.04.1945
Табунский р-н, с. Лебедино. Отец – Пинчук Василий Лукич.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ПИСТОВСКИЙ Иван Петрович 1898 - 11.04.1945
Троицкий р-н, с. Вершинино. Мать - Огородникова Евдокия Павловна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ПОКАЗАНОВ Михаил Иванович 1926 - 14.04.1945
Мамонтовский р-н, с. Мамонтово. Отец - Показанов Иван Тимофеевич.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ПОПОВ Николай Захарович 1925 - 09.04.1945
Ребрихинский р-н, с. Ребриха. Отец - Попов Захар Федотович.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. сержант САНАРОВ Петр Григорьевич 1924 - 07.04.1945
Ангударский р-н, совхоз "Кенго". Мать - Санарова Фетния Михайловна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ТЮЛЕНЕВ Степан Ильич 1906 - 09.04.1945
Шипуновский р-н, Быковский с/с. Жена - Тюленева Екатерина Николаевна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ШИРИНКИН Степан Андреевич 1901 - 12.04.1945
г. Алейск, сахарный завод, улица № 8. Жена - Ширинкина Александра Исааковна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой КОНОНЕНКО Егор Григорьевич 1909 - 23.05.1945
Новичихинский р-н, с. Солоновка. Жена - Кононенко Анна Абрамовна. (АМШТЕТТЕН, Нижняя Австрия).
Рядовой ЛАТЫШЕВ Дмитрий Ананьевич 1925 - 25.04.1945
Тальменский р-н, с. Анисимово. Отец - Латышев Ананий Федорович.
(БАДЕН, Нижняя Австрия).
Рядовой МИШУРОВ Василий Григорьевич 1924 - 20.04.1945
Усть-Пристанский р-н, с. Усть-Чарышская Пристань. Отец - Мишуров Григорий Дмитриевич. (БАДЕН, Нижняя Австрия).
Рядовой СИДОРКИН Илья Григорьевич 1926 - 29.04.1945
Краснощёковский р-н, колхоз "Путь к социализму". Отец - Сидоркин Григорий Васильевич. (БАДЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ТЕРЕШЕНКО Петр Петрович 1926 - 04.04.1945
Каменский р-н. Мать - Терещенко Нина. (БАДЕН, Нижняя Австрия).
Гв. сержант ДУРОВ Павел Михайлович 1924 - 11.04.1945
Советский р-н. Мать - Дурова Дарья Тимофеевна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ШАЛАМОВ Дмитрий Филиппович 1924 - 13.04.1945
Мамонтовский р-н, с. Борково. Отчим - Барков Гавриил Ефимович.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой КАШИРИН Иван Константинович 1924 - 19.04.1945
Мамонтовский р-н, Буканский с/с. Мать - Каширина Александра Андреевна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ПАНЧЕНКО Александр Павлович 1924 - 19.04.1945
Чарышский р-н. Мать - Панченко Агафья Анфиловна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. сержант ВАСИЛЕНКО Михаил Иванович 1922 - 26.04.1945
Локтевский р-н, колхоз им. Буденного. Мать - Василенко Анастасия Ивановна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. сержант ФЕДОСЕЕВ Иван Егорович 1926 - 25.04.1945
Целинный р-н, с. Б. Аникино. Мать - Федосеева Аксинья Ивановна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. ефрейтор ДЕЕВ Михаил Степанович 1924 - 22.04.1945
Топчихинский р-н, с. Володарка. Мать - Деева Александра Ивановна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ДУБОВИКОВ Алексндр Емельянович 1926 - 24.04.1945
Быстроистокский район. Отец - Дубовиков Емельян Тимофеевич. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. ст. сержант СКЛЯР Андрей Яковлевич 1923 - 06.04.1945
г. Славгород, с. Знаменка, ул. Знаменская, 4. Мать - Скляр Агриппина Яковлевна. (ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Гв. ст. сержант БЕЛОВ Николай Иванович 1919 - 12.04.1945
Усть-Калманский р-н. Отец - Белов Иван Яковлевич.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Рядовой КУЗНЕЦОВ Яков Иванович 1925 - 09.04.1945
г. Барнаул, ул. Солнечная, 2-в. Мать - Козлова Дарья Изотовна.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ТОМИЛИН Игнат Васильевич 1925 - 26.04.1945
Солонешенский р-н, с. Туманово. Мать - Томилина Анна Григорьевна.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Рядовой ПАНОВ Исай Тимофеевич 1916 - 30.03.1945
Шебалинский р-н, д. Барагаш. Жена - Панова Лидия Федоровна.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Рядовой КОТЛЯРОВ Иван Михайлович 1926 - 13.04.1945
Баевский р-н. Мать - Котлярова Анна Степановна. (ЛАКСЕНБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ШЕИН Николай Ильич 1926 - 05.04.1945
Угловский р-н, с. Лаптев Луг. Мать - Шеина Мария Петровна.
(ЛАКСЕНБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ВОЛОК Дмитрий Петрович 1926 - 28.04.1945
г. Славгород, ул. 3-я Восточная, 66. Мать - Волок Устинья Павловна.
(ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).
Гв. ст. сержант ГУРКИН Иван Тимофеевич 1925 - 29.04.1945
Шелаболихинский р-н, с. Шелаболиха. Сестра - Вихонина Анастасия Тимофеевна. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).
Гв. мл. сержант ТЮКОВИН Александр Алексеевич 1925 - 24.04.1945
г. Барнаул, ул. Текстильная, 39. Мать - Тюковина Евдокия Филипповна. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).
Гв. ст. сержант ОСОВСКИХ Николай Степанович 1924 - 05.04.1945
Змеиногорский р-н, Саввушинский с/с. Отец - Буравлев Иван Тимофеевич.
(МЁДЛИНГ, Нижняя Австрия).
Гв. ст. сержант КОСИМЕНКО Иван Иванович 1924 - 05.04.1945
Хабарский р-н, Тополинский с/с. Мать - Мирошниченко Мария Ивановна.
(МЁДЛИНГ, Нижняя Австрия).
Рядовой БАСОВ Дмитрий Семенович 1925 - 22.04.1945
Поспелихинский р-н. Мать - Басова Домна Яковлевна. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).
Мл. сержант КИСЕЛЕВ Михаил Яковлевич 1924 - 10.04.1945
Солтонский р-н, с. Солтон, ул. Подгорная, 45. Отец - Киселев Яков Григорьевич.
(НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).
Гв. мл. сержант ЩУКИН Иван Иванович 1923 - 08.04.1945
Калманский р-н, с. Калманка. Мать - Щукина Варвара Яковлевна. (ПЕРХТОЛЬДСДОРФ, Нижняя Австрия).
Рядовой НОГАЕВ Илья Андреевич _____ - 14.04.1945
Рубцовский р-н. Отец - Ногаев Андрей. (ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).
Рядовой ВОЛКОВ Алексей Максимович 1922 - 23.04.1945
Шипуновский р-н, Ильинский с/с, с. Бестужево. Мать - Волкова Нина Максимовна. (ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).
Сержант МАНЧЕВ Дмитрий Иванович 1926 - 28.04.1945
Первомайский р-н, с. Повалиха. Отец - Манчев Иван Сергеевич.
(ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).
Гв. мл. сержант ТЕРНОВОЙ Иван Иванович 1922 - 17.04.1945
Рубцовский р-н, Новониколаевский с/с. Мать - Терновая Клавдия Васильевна. (ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ТКАЧЕНКО Иван Афанасьевич 1925 - 12.04.1945
Поспелихинский р-н, Клепечихинский с/с. Мать - Ткаченко Евдокия Григорьевна.
(ПУРКЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. сержант БУСЛАЕВ Николай Ермолаевич 1925 - 06.04.1945
Змеиногорский р-н. Отец - Буслаев Ермолай. (ТУЛЬН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой КОПЫТИН Дмитрий Иванович 1924 - 05.04.1945
Змеиногорский р-н. Отец - Копытин Иван Иванович. (ФЁЗЕНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой КУРАЛЕНКО Игнат Григорьевич 1918 - 20.04.1945
Благовещенский р-н, Нижнекучукский с/с. Мать - Кураленко Афанасия Павловна.
(ХЕРЦОГЕНБУРГ, Нижняя Австрия).
Сержант КОЗИЦКИЙ Иван Гаврилович 1913 - 03.05.1945
Благовещенский р-н, рп. Благовещенка. Жена - Козицкая Евдокия Петровна. (ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. ст. сержант БАРОВИНСКИЙ Николай Михайлович 1918 - 14.04.1945
Каменский р-н. Сестра - Боровинская Надежда Ивановна.
(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Ст. сержант МОИСЕЕВ Александр Петрович 1920 - 10.04.1945
Локтевский р-н, с. Александровка. Дядя - Бардуков Иван Спиридонович. (ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ
уроженцев Амурской области, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»
Гв. рядовой АКСАЧУГОВ Георгий Капитонович 1924 - 10.04.1945
Зейский район, прииск Октябрьский. Сестра - Аксачугова М. Г.
(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. мл. сержант АЛЕКСЕЕНКО Пётр Фёдорович 1924 - 12.04.1945
Архаринский район, с. Грибовка. Мать - Алексеенко М. С. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. сержант АЛЕКСАНДРОВ Василий Никитович 1922 - 13.04.1945
Белогорский район, с. Возжаевка. Отец - Александров Никита Ильич.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ГАССАН Григорий Фёдорович 1924 - 09.04.1945
г. Благовещенск, ул. Советская, дом 51. Мать - Гассан Прокофья Захаровна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. сержант МЕДВЕДЕВ Михаил Александрович 1924 - 11.04.1945
Тамбовский район. Мать - Медведева Ульяна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. лейтенант БЛИНОВ Михаил Семенович 1923 - 11.04.1945
Зейский р-н, пос. Бамбуки/Береговой. Отец - Блинов Семен Наумович.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой ЛЮБАРСКИЙ Харитон Данилович 1913 - 01.06.1945
Мазановский р-н, с. Романкауцы. Жена - Любарская Евдокия Клементьевна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. мл. лейтеннт УСЕНКОВ Геннадий Сергеевич 1924 - 13.04.1945
г. Райчихинск, 41-й км, дом 9-1. Мать - Усенкова Яна Ильинична.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ЧУМАКОВ Григорий Инокентьевич 1927 - 06.04.1945
Зейский р-н, прииск Юбилейный. Мать - Чумакова Елизавета Ивановна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. ефрейтер ЯКОВЛЕВ Лев Кириллович 1924 - 08.04.1945
Зейский р-н, г. Зея, ул. Мухинская, 119. Мать - Яковлева Ефимия Ильинична.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой МАРЕЦКИЙ Казимир Иосифович 1924 - 25.04.1945
Зейский р-н, прииск "Юбилейный". Мать - Марецкая Анастасия Степановна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ТРЕТЬЯКОВ Валентин Терентьевич 1924 - 22.04.1945
Зейский р-н, п/о Овсянка. Мать - Панченко Пелагея Ефимовна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. ефрейтор МИХАЛАП Павел Григорьевич 1923 - 25.04.1945
Мазановский р-н. Отец - Михаил Григорий.
(ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой РЕПЕЩУК Афанасий Калинович 1924 - 22.04.1945
г. Зея, ул. Мушейская, 9. Мать - Репещук Анастасия Калиновна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ТРУШИН Владимир Михайлович 1925 - 22.04.1945
ст. Магдагачи, пер. Чапаева, 26. Брат - Трушин Николай Михайлович. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. ст. сержант КИРИЛОВ Денис Инокентьевич 1917 - 21.04.1945
г. Куйбышевка-Восточная/Белогорск, ул. Ленина, 45. Отец - Кирилов Иннокентий Иосифович. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой АЛАДЬИН Иван Андреевич 1918 - 25.04.1945
Ромненский р-н, ст. Поздеевка. Дядя - Аладьин Федор Федорович. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой СУШИЛИН Сергей Иванович 1914 - 25.04.1945
Октябрьский р-н. Жена - Сушилина Дарья Платоновна.
(ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Сержант ТИТАРЕНКО Никита Яковлевич 1919 - 24.04.1945
Ивановский р-н, Ивановский с/с, с. Вознесеновка. Жена - Титаренко Мария Ивановна. (ЛА АН ДЕР ТАЙЯ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ЗУБОВ Виктор Леонидович 1923 - 07.04.1945
Селемджинский р-н, с. Стойба. Мать - Зубова Елизавета Михайловна. (ЛАКСЕНБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ЧУМАКОВ Григорий Инокентьевич 1927 - 06.04.1945
Зейский р-н, прииск Юбилейный. Мать - Чумакова Елизавета Ивановна. (ЛАКСЕНБУРГ, Нижняя Австрия).
Рядовой ДРУЖИНИН Михаил Иванович 1924 - 21.04.1945
Михайловский р-н. Жена - Дружинина Александра.
(НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ШЕВКУНОВ Маркел Максимович 1924 - 14.04.1945
Ромненский р-н, с. Верхнебелое. Отец - Шевкунов Максим Иванович.
(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Рядовой ЕРМАЧЕНКО Мартын Евдокимович 1907 - 26.04.1945
Архаринский район. Жена - Фёкла Лазаревна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Мл. сержант КОТЛЯРЕНКО Александр Иванович 1913 - 30.04.1945
Свободненский район, с. Климоуцы. Мать - Котляренко Надежда Ивановна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. рядовой БУТАКОВ Николай Иванович 1920 - 13.05.1945
Зейский район, п. Бомнак. Мать - Бутакова Ирина Ивановна. (БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант ВЕРТЕНЕВ Алексей Иванович 1919 - 24.04.1945
г. Благовещенск, ул. Бархановская, дом 4. Мать - Вертенева Прасковья Абакумовна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ГАМОВ Алексей Константинович 1915 - 28.04.1945
г. Благовещенск, ул. Зейская, дом 223. Сестра - Гамова Ольга Константиновна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. сержант ИЗОВЦЕВ Павел Дмитриевич 1915 - 28.04.1945
г. Свободный, разъезд Юхта, поселок № 1. Жена - Изовцева Евдокия Денисовна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ИВАНОВ Пётр Егорович ____ - 30.04.1945
г. Благовещенск, ул. Рабочая, дом 63. Жена - Иванова Евдокия Тарасовна.
(БЕРЛИН, Панков).
Капитан КАБАРДИН Василий Тихонович 1918 - 23.04.1945
Завитинский район, ст. Завитая, ул. Рабочая. Отец - Кабардин Тихон Тимофеевич.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой КУРИЛЕНКО Алексей Семёнович 1909 - 02.05.1945
Завитинский район. Жена - Шквиро Мария Васильевна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой МАСЛИЕВ Василий Филиппович 1912 - 24.04.1945
г. Зея, ул. Ленинская, дом 704. Жена - Маслиева Елена Илларионовна. (БЕРЛИН, Панков).
Старшина РОЖКОВ Александрович 1915 - 22.04.1945
г. Свободный, ул. Ломаная, дом 4. Жена - Коротанова Екатерина Ивановна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ТИХОНОВ Николай Дмитриевич 1912 - 26.04.1945
Сковородинский район, г. Сковородино, ул. Партизанская, 3. Жена - Дубовская Александра Варламовна. БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой АКСАЧУГОВ Георгий Капитонович 1924 - 10.04.1945
Зейский район, прииск Октябрьский. Сестра - Аксачугова М. Г. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. мл. сержант АЛЕКСЕЕНКО Пётр Фёдорович 1924 - 12.04.1945
Архаринский район, с. Грибовка. Мать - Алексеенко М. С. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. сержант АЛЕКСАНДРОВ Василий Никитович 1922 - 13.04.1945
Белогорский район, с. Возжаевка. Отец - Александров Никита Ильич.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ГАССАН Григорий Фёдорович 1924 - 09.04.1945
г. Благовещенск, ул. Советская, дом 51. Мать - Гассан Прокофья Захаровна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. сержант МЕДВЕДЕВ Михаил Александрович 1924 - 11.04.1945
Тамбовский район. Мать - Медведева Ульяна. (ВЕНА, Зиммеринг).
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ
уроженцев Архангельской области, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»
Ст. сержант АКУЛОВ Александр Андреевич ____ - 08.04.1945
г. Архангельск, Исакогорский р-н/округ. Мать - Акулова Марфа Андреевна.
(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой ИВАНОВ Георгий Засимович 1925 - 03.04.1945
г. Архангельск, ул. Володарская, 3-2. Мать - Иванова Александра Александровна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой КРЯЖЕВ Борис Андреевич 1926 - 09.04.1945
Онежский р-н, д. Залесье. Мать - Кряжева Евдокия Яковлевна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой ТАРАНИН Ник. Иванович 1925- 06.04.1945
Мезенский р-н, д. Заозерье. Отец - Таранин Иван Григорьевич. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой УШАКОВ Яков Егорович 1926- 12.04.1945
Каргопольский р-н. Мать - Ушакова Анна Ивановна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. ст. лейтенант ЯДОВИН Петр Федорович 1902 - 07.04.1945
Ровдинский/Вельский р-н, д. Лыткинское. Жена - Ядовина Анна Федоровна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой КОПЫЛОВ Иван Александрович 1924 - 03.05.1945
Котласский р-н, Сольвычегодское с/п, д. Заболотье. Брат - Копылов Михаил Александрович. (БАДЕН, Нижняя Австрия).
Гв. лейтенант ШИШОВ Алексей Лазарович 1919 - 05.05.1945
Лешуконский р-н. Отец - Шишов Лазарь Иванович. (БАДЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой КУБЕНИН Владимир Григорьевич 1925 - 10.04.1945
Вельский р-н, Шадреньгское с/п, д. Березник. Отец - Кубенин Григорий Никандрович. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой РЕПИН Василий Федорович 1925 - 18.04.1945
Приморский р-н, д. Летний Наволок. Мать - Репина Степанида Тимофеевна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ВОРОНИН Александр Николаевич 1925 - 22.04.1945
г. Архангельск, Маймакса, Затон, ул. Ударников, дом, 25 кв. 5. Мать - Воронина Елизавета Сергеевна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ПРОКОПЬЕВ Илья Яковлевич 1926 - 22.04.1945
Няндомский р-н, д. Село. Отец - Прокопьев Яков Леонтьевич.
(ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. лейтенант ТИТОВ Константин Евдокимович 1906 - 20.04.1945
г. Архангельск, мясозавод. Жена - Титова Мария Николаевна.
(ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой АКУЛОВ Вячеслав Александрович 1925 - 06.04.1945
Красноборский р-н, д. Б. Наволок. Мать - Акулова Мария Васильевна.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой МИНИН Захар Евдокимович 1925 - 13.04.1945
Приморский р-н, пос. Талаги. Мать - Минина Марфа Лаврентьевна.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Рядовой ПЯРКОВ Валентин Андреевич 1925 - 22.04.1945
г. Архангельск, Исакогорский район. Отец - Пярков Андрей Иванович.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Сержант ИЛАТОВСКИЙ Платон Григорьевич 1920 - 05.04.1945
Устьянский р-н, д. Лихачево. Мать - Илатовская Анна Петровна.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Рядовой БЕЛОБОКОВ Антон Иванович 1925 - 23.04.1945
Приморский р-н, Заостровское с/п, д. Перхачево. Мать - Белобокова Наталья Николаевна.
(ЛА АН ДЕР ТАЙЯ, Нижняя Австрия).
Гв. мл. сержант ВОРОБЬЕВ Николай Изосимович 1925 - 21.04.1945
Котласский р-н, г. Сольвычегодск, ул. 2-я Пролетарская, 6. Мать - Воробьева Пелагея Ивановна. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).
Гв. мл. лейтенант БОЖУКОВ Василий Николаевич 1925 - 19.04.1945
Коношский р-н, д. Кремлево. Мать - Божукова Тикуся Дмитриевна.
(МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).
Рядовой БЕЛЕЦКИЙ Леонид Тимофеевич 1925 - 12.04.1945
г. Архангельск, ул. Р. Люксембург, дом 17, кв. 5 . Мать - Белецкая Мария Павловна. (НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ТИТОВ Василий Петрович 1915 - 02.04.1945
Пинежский р-н, с/п Сурское, д. Гора. Отец - Титов Петр Тимофеевич. (ПИШЕЛЬСДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. мл. сержант НЕКРАСОВ Николай Иванович 1925 - 19.04.1945
Ленский р-н, Козьминское с/п, д. Забелино. Отец - Некрасов Иван Михайлович.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Рядовой КОСТЕРИН Михаил Григорьевич 1898 - 18.04.1945
г. Архангельск, проспект Сталинский ударник, 12. Жена - Костерина Мария Кузьминична. (ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. сержант АНДРОНОВ Петр Афанасьевич 1914 - 15.04.1945
Пинежский р-н, д. Матвера. Жена - Андронова Мария Ивановна.
(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ДЕРЯГИН Валерий Трофимович 1925 г. - 29.04.1945
г. Архангельск, ул. Чумбирова-Лужинского, д. 65, кв. 7. Мать - Дерягина Мария Григорьевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Сержант КИРИН Милантий Фёдорович 1922 г. - 23.04.1945
Канино-Тиманский район, с. Ома. Мать - Кирина Елизавета Петровна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Старшина КНЯЗЕВ Александр Яковлевич 1909 г. - 30.04.1945
г. Архангельск, ул. Судоремонтная, д.4, кв. 6. Отец - Князев Яков Иванович.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Сержант КУРОПТЕВ Василий Павлович 1921 г. - 24.04.1945
г. Архангельск, Исакогорский район, с. Володница. Отец - Куроптев Павел Елисеевич.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. рядовой МАРКОВ Василий Васильевич 1908 г. - 25.04.1945
г. Архангельск, Сульфатстрой, ул. Кировская, д. 13. Жена - Маркова Галина Аркадьевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. рядовой МАРТЫНОВ Василий Григорьевич 1925 г. - 24.04.1945
Вельский район, д. Титовская. Мать - Мартынова Федотья Ивановна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ефрейтор РАШЕВ Константин Николаевич 1911 г. - 22.06.1945
г. Архангельск. Мать - Рашева Елена Павловна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. сержант СТОЛЯРОВ Иван Васильевич 1906 г. - 25.04.1945
Плесецкий район, Ряпусовское п/о. Жена - Корехова Матрена Кузьминична.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. ст. сержант ТЮРИКОВ Виктор Александрович 1925 г. - 13.07.1945
г. Архангельск, ул. 1-я Соломбальская, д. Каменка. Мать - Тюрикова Фекла Михайловна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. рядовой ФЕДНОХИН Степан Григорьевич 1914 г. - 27.04.1945
Виноградовский район, д. Чамово. Жена - Хлочина Прасковья Андреевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой ЯКШИН Клавдий Георгиевич 1926 г. - 29.04.1945
Коношский район, к/з "1 Мая". Мать - Якшина Марфа Николаевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой БЕЛОБОРОДОВ Фёдор Семёнович 1902 г. - 29.04.1945
г. Архангельск, ул. Горького, д. 2, кв. 7. Дочь - Белобородова Нина Федоровна.
(БЕРЛИН, Панков).
Сержант БЕЛОУСОВ Михаил Игнатович 1913 г. - 27.04.1945
Котласский район, с. Песчанка. Жена - Белоусова Ольга Александровна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой БРИЗГУНОВ Александр Михайлович 1924 г. - 30.04.1945
Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Самодетская, д. 16, кв. 5. Мать - Бризгунова Анна Яковлевна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой БУТОРИН Александр Иванович 1913 г. - 29.04.1945
Вельский район, д. Трофимская. Отец - Буторин Иван Иннокентьевич.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ГОГОЛЕВСКИЙ Виктор Андриянович 1911 г. - 30.04.1945
Плесецкий район, д. Гоголевка. Мать - Гоголевская Александра Васильевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Старшина ГОШЕВ Алексей Степанович 1910 г. - 24.04.1945
Котласский район, с. Губино. Отец - Гошев Степан Иванович.
(БЕРЛИН, Панков).
Сержант ДУРАПОВ Аркадий Васильевич 1925 г. - 29.04.1945
г. Котлас, д. Айшенда. Отец - Дурапов Василий Иванович.
(БЕРЛИН, Панков).
Мл. лейтенант ЗЛОСЧАСТЬЕВ Дмитрий Фёдорович 1922 г. - 23.04.1945
г. Архангельск, ул. Виноградовой, д. 29. Мать - Злосчастьева Александра Михайловна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ИЖЕМЦЕВ Владимир Степанович 1912 г. - 23.04.1945
Ненецкий НО, Нижне-Печорский район, д. Бедовое. Жена - Ижемцева Феоктиста Ивановна. (БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант КАЛМЫКОВ Александр Иванович 1921 г. - 20.04.1945
Устьянский район, д. Щапинская. Жена - Калмыкова Александра Ефимовна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой КАПАЛИН Александр Васильевич 1925 г. - 27.04.1945
Холмогорский район, д. Ичково. Отец - Капалин Василий Павлович.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. сержант КИЧЕВ Георгий Андреевич 1902 г. - 27.04.1945
г. Архангельск, завод "Конвеер", дом № 71. Жена - Кичева Наталья Григорьевна. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. старшина ЛУКЬЯНЦЕВ Василий Александрович 1908 г. - 26.06.1945
г. Архангельск, Кузнечика обводной канал, д. 2, кв. 10. Жена - Лукьянцева Мария Александровна. (БЕРЛИН, Панков).
Мл. лейтенант МАЛИКОВ Борис Фёдорович 1921 г. - 25.04.1945
Няндомский район, Ковковский с/совет. Сестра - Маликова Анастасия Федоровна. (БЕРЛИН, Панков).
Мл. лейтенант МАРКОВ Фёдор Прокопьевич 1923 г. - 23.04.1945
г. Архангельск, Исакогорский район, д. Усть-Заостровка. Мать - Маркова А. Г. (БЕРЛИН, Панков).
Сержант МЕДНИКОВ Михаил Андреевич 1919 г. - 30.04.1945
Виноградовский район, с. Шастки. Отец - Медников Андрей Ермолаевич.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой МУБАРАКШИН Гариз Зинатович 1926 г. - 27.04.1945
г. Архангельск, п/завод 5/4, Рабочий поселок, дом № 1. Мать - Мубаракшина Дарья Васильевна. (БЕРЛИН, Панков).
Мл. лейтенант ПАНТЕЛЕЕВ Григорий Александрович 1925 г. - 02.05.1945
г. Архангельск, л/завод 57, дом 211. Мать - Пантелеева Анастасия Трофимовна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой САВИН Иван Александрович 1898 г. - 24.04.1945
г. Архангельск, ул. Поморская, д. 24, кв. 16. Жена - Савина Елена Григорьевна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой СЕНЧУКОВ Михаил Иванович 1894 г. - 04.07.1945
Верхнетоемский район, д. Копытовская. Жена - Сенчукова Александра Степановна. (БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант ФЕДОСЕЕВ Фёдор Михайлович 1926 г. - 30.04.1945
Красноборский район, д. Старково. Мать - Александра Николаевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой ШУМИЛОВ Александр Андреевич 1912 г. - 22.04.1945
Черевковский район (упразднён в 1959г.). Отец - Шумилов Андрей Фомич.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ЩУКИН Сергей Николаевич 1916 г. - 28.04.1945
Красноборский район, к/з "Ленинец". Мать - Боровская Наталья Сергеевна.
(БЕРЛИН, Панков).
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ
уроженцев Астраханской области, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»
Гв. сержант ГАЛКИН Кузьма Петрович 1926 - 11.04.1945
г. Харабали, ул. Кирова, дом 46. Отец - Галкин Пётр. (Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ИГНАТОВ Николай Яковлевич 1925 - 12.04.1945
Лиманский район, с. Яндыки. Мать - Игнатова Александра Ивановна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой СМИРНОВ Михаил Ефремович 1925 - 09.04.1945
Енотаевский район, с. Михайловка. Мать - Анна Алексеевна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой ТАРАСОВ Иван Васильевич 1906 - 10.04.1945
Енотаевский район, с. Восток. Жена - Тарасова Евдокия Спиридоновна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой БЫХАЛОВ Григорий Семенович 1924 - 03.04.1945
Ахтубинский р-н, с. Капустин Яр, ул.Кузнецкая, 72. Мать - Быхалова Евдокия Антоновна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. ефрейтор ГОРЯЧЕНКО Василий Михайлович 1925 - 08.04.1945
Черноярский р-н, с. Поды. Мать - Горяченко Анастасия Георгиевна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. мл. сержант КОРНЕВ Хорис Сейнекданович 1924 - 08.04.1945
г. Астрахань, 3-й район, ул. Березина. Отец – Асиндинов. (ВЕНА, Зиммеринг).
Ст. сержант КУЗЬМИН Иван Георгиевич 1913 - 24.05.1945
Володарский р-н, с. Большой Могой. Мать - Кузьмина Вера Ульяновна (АМШТЕТТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. сержант НЕЖИЛЬСКИЙ Виктор Григорьевич 1926 - 22.04.1945
Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск. Мать - Нежильская Анастасия Григорьевна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой РЯУЗОВ Григорий Георгиевич 1926 - 04.04.1945
Харабалинский р-н, г. Харабали, ул. Волинская, 2. Мать - Ряузова Александра Никифоровна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ТОРБИН Алексей Григорьевич 1926 - 25.04.1945
Харабалинский р-н, с. Вольное. Мать - Торбина Евдокия Сергеевна.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ЩЕРБАКОВ Константин Петрович 1926 - 22.04.1945
Енотаевский р-н, с. Ветлянка. Тетя - Щербакова Прасковья Ивановна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ДРУЖИНИН Александр Васильевич 1926 - 28.04.1945
г. Астрахань, ул. Вотомская, 32. Мать - Дружинина Александра Дмитриевна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ЧУРЕЕВ Виктор Федорович 1924 - 24.04.1945
Харабалинский р-н, с. Михайловка. Мать - Чуреева Матрена Васильевна.
(ЛА АН ДЕР ТАЙЯ, Нижняя Австрия).
Мл. сержант СТЕПАШКО Петр Петрович 1925 - 26.03.1945
г. Астрахань, 4-й р-н, Могилевский пер., 4. Мать - Степашко Надежда Федоровна. (ЛА АН ДЕР ТАЙЯ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ЗВЕРЕВ Николай Прокофьевич 1910 - 27.04.1945
г. Астрахань, Московская площадь, 22. Жена - Зверева Наталья Ильинична. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой СУРКОВ Владимир Петрович 1926 - 24.04.1945
г. Астрахань, ул. Бабаева, лесозавод № 3, дом № 8. Мать - Суркова Александра Васильевна. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).
Рядовой АЛЬМАГОМБЕТОВ Тухтарь 1914 - 15.04.1945
Камизякский р-н, с. Бирючек. Жена - Кинжеева Акума.
(МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой КУЗНЕЦОВ Алексей Иванович 1926 - 13.04.1945
Икрянинский р-н, с. Трудфронт. Мать - Кузнецова Евгения Петровна.
(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Мл. сержант АРИФМЕТЧИКОВ Валентин Тихонович 1905 - 23.04.1945
г. Астрахань, ул. Урицкого, дом 1. Жена - Ольга Лаврентьевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. ст. сержант ДЕМЕНКО Михаил Егорович 1908 - 01.05.1945
Ахтубинский район, с. Болхуны. Сестра - Деменко Александра Афанасьевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Сержант ЕЛЕСИН Алексей Михайлович _----- - 29.04.1945
Черноярский район, с. Ступино. Жена - Елесина Александра Павловна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Сержант МАМОНОВ Константин Ефимович _1915 - 30.04.1945
Черноярский район, с. Чёрный Яр. Мать - Мамонова Александра Андреевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой НИКИШИН Иван Николаевич _1923 - 02.05.1945
Икрянский район, с. Икрянка. Мать - Никишина Пелагея Платоновна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. рядовой РОДИОНОВ Михаил Александрович 1923 - 02.05.1945
Черноярский район, с. Чёрный Яр. Мать - Родионова Надежда Николаевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. рядовой АНАШКИН Борис Герасимович 1915 - 30.04.1945
г. Астрахань, ул. Красная набережная, дом 25. Мать - Анашкина Феликсана Ивановна. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. старшина БЛИНОВ Константин Львович 1907 - 30.04.1945
г. Астрахань, ул. Менделеева, дом 20. Жена - Блинова Мария Михайловна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой БОЛОГОВ Николай Андреевич 1915 - 28.04.1945
Камызякский район, д. Семибугры. Жена - Бологова Елена Герасимовна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ЗАВОРОВСКИЙ Пётр Николаевич 1905 - 29.06.1945
Красноярский район, Бузановский мясосовхоз. Жена - Заборская Варвара Ильинична.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой КАРАСЕВ Владимир Семёнович 1906 - 21.04.1945
г. Астрахань, 2-й район, Водопроводная, дом 27. Жена - Карасева Антонина Карповна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой КИРПИЧНИКОВ Игнат Селиверстович 1900 - 02.05.1945
Ахтубинский район, Капустиноярский с/совет, х. Сарафанов. Жена - Кирпичникова Анастасия Лаврентьевна. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой КОВАЛЕВ Василий Николаевич 1926 - 01.05.1945
Наримановский район, с. Русская Башмаковка. Мать - Ковалева Анна Алексеевна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой КУЗЬМИН Василий Иванович 1920 - 25.04.1945
Икрянинский район. Мать - Кузьмина Ольга Федоровна. (БЕРЛИН, Панков).
Сержант МАЯНЦЕВ Алексей Васильевич 1917 - 29.04.1945
г. Астрахань, ул. Электрическая, дом 38, кв. 34. Сестра - Маянцева Ольга Васильевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой САТВАЛДИЕВ Кусан 1896 - 22.05.1945
Наримановский район, с. Солянка. Жена - Сатвалдиева Дельга. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой ФЕДОРОВ Степан Петрович 1914 - 26.04.1945
г. Астрахань, ул. Куйбышева, дом 5. Отец - Федоров Петр Иванович.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ЯХИЯЕВ Нагматула Маулитгалиев 1919 - 27.04.1945
Черноярский район, с. Каменный Яр. Мать - Яхияева Айбике. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой ИГНАТОВ Николай Яковлевич 1925 - 12.04.1945
Лиманский район, с. Яндыки. Мать - Игнатова Александра Ивановна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. сержант ГАЛКИН Кузьма Петрович 1926 - 11.04.1945
г. Харабали, ул. Кирова, дом 46. Отец - Галкин Пётр. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой СМИРНОВ Михаил Ефремович 1925 - 09.04.1945
Енотаевский район, с. Михайловка. Мать - Анна Алексеевна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой ТАРАСОВ Иван Васильевич 1906 - 10.04.1945
Енотаевский район, с. Восток. Жена - Тарасова Евдокия Спиридоновна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ
уроженцев Башкортостана, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»
Гв. рядовой АГАФОРОВ Кадрат Файзулович: 1925 - 12.04.1945
Илишевский р-н. Отец - Райль Ахмет. (Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой ГАЛИМОВ Лутфей Сугутович: 1915 - 10.04.1945
Благоварский р-н. Отец - Галимов Сугут. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ГЕРАСИМОВ Валентин Александрович: 1925 - 08.04.1945
г. Стерлитамак, ул. 1 Мая, 69. Мать - Герасимова Ефросинья Алекс.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. мл. лейтенант ГРЕШНОВ Александр Михайлович: 1914 - 10.04.1945
г. Стерлитамак, ул. 20 Октября, 30. Жена - Качкова Вера Григорьевна.
(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. мл. лейтенант ГУСЕВ Андрей Петрович: _______ - 10.04.1945
Стерлитамакский р-н, г. Стерлитамак. Жена - Гусева Вера Павловна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. лейтенант ЗАЙЦЕВ Петр Иосифович: 1924 - 10.04.1945
Кармаскалинский р-н, д. Ивановка. Сестра - Зайцева Татьяна Иосифовна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой КАЗАКОВ Александр Елисеевич: 1918 - 05.04.1945
Федоровский р-н, д. Гумбетово. Жена - Казакова Татьяна Спиридоновна.
(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. ефрейтор КОЗЛОВ Николай Федорович: 1925 - 07.04.1945
Кугарчинский р-н, с. Подгорное. Мать - Козлова Домникия Петровна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. мл. лейтенант ЛЯПУСТИН Виктор Кузьмич: 1924 - 13.04.1945
г. Уфа, ул. Ленина, 21-4. Мать - Ляпустина Прасковья Григорьевна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. мл. лейтенант МАЛОБЕКОВ Ахмет Шарипович: 1925 - 08.04.1945
Бурзянский р-н, Байгазинский с/с, д. Новоусманово. Мать - Малобекова Анна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. мл. лейтенант МИХАЙЛОВ Евгений Никонорович: 1925 - 11.04.1945
Альшеевский р-н, пгт Раевский, ул. Сталина, 115. Отец - Михайлов Никонор Тимофеевич. (ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой МУХОМЕДЗЯНОВ Агиль Гайзулиевич: 1908 - 10.04.1945
Гафурийский р-н, д. Бакрак. Жена - Мухомедзянова Марьян Мухтаровна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. мл. сержант ПОТЕРЯЕВ Устин Тарасович: 1926 - 10.04.1945
Белокатайский р-н, с. Старобелокатай. Мать - Потеряева Евдокия Егоровна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой СУРКОВ Иван Тимофеевич: 1903 - 14.04.1945
Мелеузовский р-н, Денисовский с/с, с. Богородское. Жена - Суркова Анна Васильевна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой СУФНЕЕВ Садыб: 1907 - 13.04.1945
Бураевский р-н, Азяковский с/с, с. Муллино. Жена - Суфнеева Залина.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой УЗИМБАЕВ Рахим Захарпаевич: 1912 - 07.04.1945
Ишимбаевский р-н, Ишеевский с/с. Жена - Узимбаева Мархиам Узомбаевна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. старшина ШАЙХУТДИНОВ Мугаллин: 1915 - 11.04.1945
Караидельский р-н, Караярский с/с, д. Абдуллино. Жена - Шайхутдинова Хаят.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой КОРМАЛЬКОВ Владимир Кузьмич: 1925 - 10.04.1945
Аскинский р-н. Мать – Кормалькова Анастасия Сергеевна.
(АЛЛАНД, Нижняя Австрия).
Рядовой КОМАРОВ Павел Николаевич: 1925 - 11.04.1945
Белокатайский р-н, с. Белокатай. Мать – Бочирина Мария Николаевна.
(АЛЛАНД, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой БУБНОВ Сергей Евдокимович: 1925 - 05.04.1945
Белебеевский р-н, с. Усень-Иваново. Мать - Бубнова Елизавета.
(АЛЬТЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ВАЛЕЕВ Нахил Вазикович: 1925 - 08.04.1945
Дуванский р-н, с. Улькунды. Отец - Валеев Вазик Валеевич.
(АЛЬТЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).
Рядовой МИГРАНОВ Нурлозаш: 1925 - 13.04.1945
Краснокамский р-н, Янзигитовский с/с, с. Старая Мушта. Отец - Мигранов Игран Игранович. (БАДЕН, Нижняя Австрия).
Сержант ГИЛИМЗЯНОВ Мубарок: 1925 - 13.04.1945
Янаульский р-н, колхоз им. Куйбышева. Мать - Гилимзянова Шорве.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Рядовой ДАШКИН Тимофей Юсупович: 1925 - 13.04.1945
Буздякский р-н, ст. Буздяк, ул. Ленина, 3. Мать - Дашкина Тойда.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Рядовой МИРОНОВ Александр Дмитриевич: 1926 - 13.04.1945
г. Стерлитамак, ул. Трубовая, 48. Отец - Миронов Дмитрий Николаевич. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. мл. сержант СИГАЕВ Михаил Семенович: 1924 - 10.04.1945
Гафурийский р-н, Дмитриевский с/с. Мать - Сигаева Анна Трофимовна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Рядовой ЯКОВЛЕВ Владимир Андреевич: 1925 - 15.04.1945
Аургазинский р-н, с. Бишкаин. Мать - Яковлева Анисья Мироновна.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ХИСАМЕЕВ Муданис Ильясович: 1926 - 26.04.1945
Шаранский р-н, Нижнезаитовский с/с. Мать - Хасамеева Фания Шамеевна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой СМИРНОВ Федор Михайлович: 1924 - 26.04.1945
Кигинский р-н, с. Леуза. Мать - Смирнова Ульяна Андреевна.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ХАСАНОВ Молусван Хусонович: 1924 - 26.04.1945
Шаранский р-н. Отец - Хасанов Хустин. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. сержант ИНЧИН Алексей Михайлович: 1917 - 08.04.1945
Кугарчинский р-н, с. Ижбердино. Отец - Инчин Михаил Егорович.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. мл. сержант ВИКТОРОВ Александр Иванович: 1925 - 10.04.1945
Уфимский р-н, Булгаковский с/с, д. Фомичево. Мать - Викторова Елена Федоровна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ДАУТОВ Асхат Юнисович: 1926 - 10.04.1945
Бураевский р-н, Азяковский с/с, д.Муллино. Мать - Даутова Адня.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой СОРВИН Александр Николаевич: 1925 - 23.04.1945
Благовещенский р-н. Отец - Сорвин Николай Григорьевич.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ФАРАХОВ Мукарим Низамович: 1926 - 08.04.1945
Ермекеевский р-н. Отец - Фарахов Низан. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. мл. сержант МЕРКУЛОВ Иван Николаевич: 1921 - 24.04.1945
Чишминский р-н, с. Енголышево. Отец - Меркулов Николай Прокофьевич. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. мл. лейтенант ФИЛАТОВ Семен Дмитревич: 1924 - 22.04.1945
Бирский р-н. Мать - Филиппова Анна Корниловна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия)
Гв. рядовой АБРАФИКОВ Гафнет Генетович: 1925 - 22.04.1945
Уфимский р-н, ст. Шакша (ж/д станция в г. Уфа). Мать - Абрафикова Химид Шариф. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. мл. лейтенант ОВЧИННИКОВ Александр Дмитриевич: 1921 - 29.04.1945
Аскинский р-н. Отец - Овчинников Дмитрий Андреевич.
(ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Рядовой РЕВУТСКИЙ Николай Васильевич: 1924 - 11.04.1945
Чишминский р-н, Алкинский с/с, с. Богомолово. Мать - Ревутская Прасковья Даниловна. (ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Рядовой ЛОБАСТОВ Леонтий Кириллович: 1902 - 12.04.1945
Благовещенский р-н, д. Кулики. Жена - Лобастова Ксения Ивановна.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Рядовой ТИБЕЛЬКОВ Илья Алексеевич: 1925 - 17.04.1945
Илишевский р-н, с. Андреевка. Мать - Тибелькова Елена Филипповна.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Рядовой ЗАВЕЛЬЯН Александр Матвеевич: ______ - 05.04.1945
Белебеевский р-н, с. Аксаково. Отец – Завельян.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Рядовой УДИН Иван Дмитриевич: 1917 - 26.04.1945
Иглинский р-н, ст. Улу-Теляк. Отец - Удин Яков Максимович.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой МАЛИКОВ Фарла Манчалевич: ______ - 03.04.1945
Кармаскалинский р-н. Брат - Маликов Балий.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ГЕРАНСКИЙ Алексей Сергеевич: 1926 - 09.04.1945
Кугарчинский р-н, с. Мраково. Мать - Коробова Феодосия Пар.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Гв. сержант ПИВОВАРОВ Григорий Алексеевич: 1923 - 16.04.1945
Куюргазинский р-н. Мать - Пивоварова Татьяна Тимофеевна.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Гв. ефрейтор ШЕРСТОБИТОВ Иван Семенович: 1926 - 19.04.1945
Мишкинский р-н, с. Камеево. Мать - Шерстобитова Василиса Николаевна. (ГЛОГНИЦ, Нижняя Австрия).
Гв. мл. сержант СТЕПАНОВ Петр Александрович: 1925 - 04.04.1945
Кармаскалинский р-н, Николаевский с/с, с. Николаевка. Отец - Степанов Александр Филиппович. (ГУМПОЛЬДСКИРХЕН, Нижняя Австрия).
Гв. ст. сержант ХИСАМУТДИНОВ Зуфар Багоувич: 1923 - 04.04.1945
Стерлитамакский р-н. Мать - Хисамутдинова Марьян Абдууловна. (ГУМПОЛЬДСКИРХЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ВИЛОХИН Евгений Викторович: 1925 - 06.04.1945
г. Уфа, ул. Цюрупы, 96. Отец - Вилохин Виктор Васильевич.
(КЛАУЗЕН-ЛЕОПОЛЬДСДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой НИКОЛАЕВ Петр Павлович: 1925 - 06.04.1945
Аургазинский р-н. Мать - Николаева Мария Николаевна.
(КЛАУЗЕН-ЛЕОПОЛЬДСДОРФ, Нижняя Австрия).
Рядовой МИХАЙЛОВ Петр Семенович: 1923 - 30.04.1945
г. Уфа, ул. Сталина, дом 66, кв. 3. Сестра - Михайлова Мария Семеновна.
(ЛА АН ДЕР ТАЙЯ, Нижняя Австрия).
Рядовой ТАРАСОВ Гавриил Афанасьевич: 1911 - 22.04.1945
Мелеузовский р-н, Шевченковский с/с, д. Канаревка. Жена - Тарасова Пелагея Федоровна. (ЛА АН ДЕР ТАЙЯ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ЛОМОДУРОВ Сергей Иванович: 1926 - 02.04.1945
Краснокамский р-н, с. Можары. Мать - Ломодурова Евдокия Сергеевна. (ЛЕОБЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Рядовой АСАМБАЕВ Михаил Алексеевич: 1925 - 19.04.1945
Бакалинский р-н, с. Ахманово. Отец - Асамбаев Алексей Иванович. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой РОМАНОВ Василий Аврамович: 1926 - 23.04.1945
Благоварский р-н, с. Бик-Усак. Отец - Романов Аврам Васильевич.
(МЕЛЬК, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ВИШНЯКОВ Георгий Николаевич: 1926 - 22.04.1945
Ермекеевский р-н, с. Суккулово. Мать - Вишнякова Елизавета Федоровна. (МЕЛЬК, Нижняя Австрия).
Сержант ШИШКИН Григорий Максимович: 1924 - 20.04.1945
Фёдоровский р-н, с. Кузьминовка. Отец - Шишкин Максим Павлович. (МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой НАКОСКИН Александр Александрович: 1925 - 13.04.1945
Дуванский р-н, с. Дуван, ул. Октябрьская, 19. Мать - Накоскина Мария Самойловна. (МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).
Рядовой АНОСОВ Федор Васильевич: 1908 - 26.04.1945
Туймазинский р-н, с. Чапаево. Мать - Аносова Ирина Васильевна.
(МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).
Рядовой РАНЖИН Василий Иванович: 1920 - 21.04.1945
Ямагузинский/Кугарчинский р-н, Гавриловский с/с. Отец - Ранжин Иван Петрович. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой СТЕРЕХОВ Илья Степанович: 1925 - 08.04.1945
Дюртюлинский р-н, Московский с/с, с. Москово. Мать - Стерехова Александра Матвеевна. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой АНТОНОВ Алексей Тарасович: 1925 - 08.04.1945
Аургазинский р-н, д. Таштамак. Отец - Антонов Тарас Елизарович.
(НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой КУРАМШИН Николай Александрович: 1925 - 13.04.1945
Бижбулякский р-н, Зириклинский с/с, д. Мишаровка. Мать - Курамшина Дарья Андреевна. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).
Ст. сержант САТТАРОВ Газис Ахмедович: 1913 - 22.04.1945
Куюргазинский р-н. Отец - Саттаров Ахмед. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).
Рядовой КАРЕЕВ Мухамед Габейнович: 1926 - 24.04.1945
Стерлитамакский р-н. Мать - Кареева Марфа. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).
Мл. сержант ТУРУНТАЕВ Султан Абрагимович: 1916 - 24.04.1945
Хайбуллинский р-н. Жена - Турунтаева Барифа. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).
Рядовой ШАНГАРИЕВ Зуфар Закирджарович: 1926 - 10.04.1945
Илишевский р-н, Ишкаровский с/с, д. Кызыл-Байрак. Отец - Шангариев Закирджан. (НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ПОТЕРЯЙКО Антон Яковлевич: 1925 - 10.04.1945
Белебеевский р-н. Мать - Потеряйко Мария Степановна.
(НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).
Рядовой ПЛОТНИКОВ Виктор Тихонович: 1926 - 04.04.1945
Бирский р-н. Мать - Плотникова Афимия Дермидеевна.
(НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).
Гв. сержант ПИВОВАРОВ Григорий Алексеевич: 1923 - 16.04.1945
Куюргазинский р-н, мясокомбинат. Мать - Пивоварова Татьяна Тимофеевна. (НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).
Гв. сержант ИЛЬИН Александр Александрович: 1925 - 04.04.1945
Уфимский р-н, Красноярский с/с, д. Горново. Отец - Ильин Александр Павлович. (НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ТАИРОВ Владимир Леонтьевич: 1926 - 19.04.1945
г. Уфа, ул. Котовского, 26. Мать - Таирова Надежда Степановна.
(НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).
Рядовой ЗАМАНОВ Кирзабак: 1926 - 28.04.1945
Давлекановский р-н. Отец – Заманов. (ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).
Рядовой ПЕРЕСУНЬКО Алексей Иванович: 1925 - 16.04.1945
Бишбулякский р-н, Зириклинский с/с, д. Мишаровка. Мать - Пересунько Кристина Григорьевна. (ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).
Ст. сержант ТУЙВАДИН Хасаншах Шухай: 1918 - 18.04.1945
Туймазинский р-н. Жена - Туйвадина Багита.
(ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).
Рядовой ГИМРАТОВ Зафир: 1923 - 23.04.1945
Аскинский район, с. Султанбеково. Мать - Закирова.
(ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).
Ст. лейтенант ВОРОБЬЕВ Николай Константинович: _____ - 13.04.1945
г. Белорецк, ул. Уфимская, 70. Отец - Воробьев Константин Петрович.
(ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).
Сержант ДОЛОНИН Юрий Петрович: 1916 - 24.04.1945
г. Бирск, ул. Интернациональная, 42-29. Жена - Долонина Валентина Васильевна. (САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой МАНУШИН Петр Николаевич: 1925 - 13.04.1945
Ермекеевский р-н, Ермекеевский с/с, д. Васильевка. Мать - Манушина Татьяна Сергеевна. (САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ХАНМУРЗИН Салихян Галиханович: 1915 - 13.04.1945
Чекмагушевский р-н, д. Верхний Аташ. Мать - Ханмурзина Амиха.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ЛАТЫПОВ Тимерзян Агзамович: 1925 - 05.04.1945
Илишевский р-н. Мать - Латыпова Шамсыхаят.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой БОНДАРЬ Василий Маркович: 1925 - 05.04.1945
Аургазинский р-н. Мать - Бондарь Пелагея Прокофьевна.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой КНЯЗЕВ Иван Дмитриевич: 1925 - 05.04.1945
Бирский р-н, Старопетровский с/с, с. Новопетрово. Отец - Князев Дмитрий Алексеевич. (САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой БИКМЕЕВ Масгут Хазгалиевич: 1925 - 05.04.1945
Благоварский р-н, с. Кашкалаши. Мать - Бикмеева Галимхан.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой СЕЛИЩЕВ Иван Васильевич: 1925 - 07.04.1945
Куюргазинский р-н, с. Бахмут. Отец - Селищев Василий Яковлевич.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ЯМБУХТИН Абиб Баймухамедович: 1925 - 09.04.1945
Чекмагушевский р-н, с. Старокалмашево. Отец - Ямбухтин Баймухамед Мухаметович. (САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. ст. сержант СЫРОВ Антон Михайлович: 1925 - 09.04.1945
Мелеузовский р-н, г. Мелеуз. Сестра - Сырова Анастасия Павловна.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой РОМАНОВ Иван Георгиевич: 1925 - 09.04.1945
Куюргазинский р-н. Мать - Романова Ольга Максимовна.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ПОНОМАРЕВ Сергей Иванович: 1925 - 17.04.1945
Илишевский р-н, с. Андреевка. Отец - Пономарев Иван Михайлович.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Рядовой ЗАХАРОВ Иван Никитович: 1919 - 09.05.1945
Буздякский р-н, с. Вознесенка. Отец - Захаров Никита Ильич.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ГАЛЕЕВ Султан Тимирбаевич: 1925 - 17.04.1945
Аургазинский р-н, д. Кальчирбуран. Мать - Галеева Ганнидмал Шакировна.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой НАБИУЛИН Раис Хабиевич: 1925 - 16.04.1945
Дюртюлинский р-н, д. Кушулево. Мать - Набиулина Зувярзят Зариповна.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ЗАМУРАГИН Виктор Михайлович: 1925 - 16.04.1945
Илишевский р-н. Мать - Замурагина Мария Николаевна.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой САЛАМАТИН Андрей Дмитриевич: 1925 - 14.04.1945
Давлекановский р-н, Алгинский с/с, д. Романовка. Мать - Саламатина Евдокия Семеновна. (САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ГАБИТОВ Галий Усманович: 1925 - 16.04.1945
Куюргазинский р-н, Якшимбетовский с/с, д. Абдулово. Отец - Мустахов Усман.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой АФАНАСЬЕВ Михаил Григорьевич: 1925 - 16.04.1945
Давлекановский р-н, Алгинский с/с, д. Романовка. Мать - Афанасьева Елена Яковлевна. (САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. мл. лейтенант ВОРОЖЦОВ Иван Афанасьевич: 1918 - 14.04.1945
Благовещенский р-н, Волковский с/с. Мать - Ворожцова Варвара Филипповна. (ХИМБЕРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ЯРЛЫКИН Иван Максимович: 1898 - 11.04.1945
Иглинский р-н. Жена - Ярлыкина Анастасия Прокофьевна.
(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. мл. лейтенант ВАЛЕЕВ Мозгут Хозиевич: 1924 - 10.04.1945
Кушнаренковский р-н. Отец - Валеев Хозит.
(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. сержант МАЛЬЦЕВ Владимир Андреевич: 1926 - 14.04.1945
г. Уфа, ул. Худайбергенова, 23-6. Мать - Мальцева Меланья Ивановна. (ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Рядовой ХАЙРУЛИН Хабидулла: 1902 - 10.04.1945
Благоварский р-н. Жена - Хайрулина Рабиха.
(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ
воинов - белгородцев, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»
Гв. рядовой МОРОЗОВ Тимофей Иванович: 1906 г. - 29.04.1945
Борисовский район, с. Хотмыжск. Жена - Морозова Аксинья Ивановна.
(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой ПЕРЕВЕРЗЕВ Василий Матвеевич: 1926 г. - 12.04.1945
Ивнянский район, с. Комякино. Отец - Переверзев Матвей Кондратьевич.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ФОМИЧЕВ Иван Ульянович: 1926 г. - 11.04.1945
Грайворонский район, Вторая Васильевка. Мать - Фомичева Дария Ивановна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Ст. сержант БИРЮКОВ Николай Димитриевич: 1923 г. - 05.04.1945
Корочанский р-н, Плосковское с/п, д. Новотроевка. Мать - Бирюкова Татьяна Васильевна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Ст. техник-лейтенант БУДНИК Николай Александрович: 1923 г. - 10.04.1945
ст. Волоконовка, ул. Толетовская, 32. Мать - Будник Т. Д.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. ст. лейтенант ДОБЫЧИН Михаил Васильевич: 1904 г. - 14.04.1945
г. Валуйки, ул. М. Горького, 7. Жена - Добычина Зинаида. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. Рядовой ЕВСЮК Михаил Семенович: 1920 г. - 10.04.1945
ст. г. Новый Оскол, ул. Новооскольская, 11. Жена - Евсюк Надежда Архиповна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ЕРЕМЕНКО Василий Семенович: 1926 г. - 10.04.1945
Борисовский р-н. Отец - Еременко Семен Иванович.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. ст. лейтенант ЕСИОНОВ Николай Иванович: 1918 г. - 18.04.1945
Красногвардейский р-н. Тетя - Глущенко Аксинья Михайловна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой НОВИКОВ Михаил Никанорович: 1925 г. - 13.04.1945
Корочанский р-н, с. Нечаево. Мать - Новикова Л. П.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. старшина РЯДИНСКИЙ Трофим Прохорович: 1921 г. - 14.04.1945
Корочанский р-н, с. Павловка. Сестра - Никитина Фекла Прохоровна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ЩЕРБИНИН Григорий Иванович: 1918 г. - 07.04.1945
Красногвардейский р-н, Краснянский с/с. Мать - Щербинина Агрипина Ивановна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой ШЕВЦОВ Алексей Васильевич: 1925 г. - 21.04.1945
Корочанский р-н, с. Диктеевка. Отец - Шевцов Василий Екимович.
(БАДЕН, Нижняя Австрия).
Гв. сержант ЕРЕМЕНКО Петр Яковлевич: 1925 г. - 17.04.1945
Валуйский р-н, Казинское с/п, с. Казначеевка. Отец - Еременко Яков Петрович. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Рядовой КОЛКУТИН Вячеслав Парфирьевич: 1925 г. - 13.04.1945
г. Старый Оскол, ул. Володарская, 9-10. Сестра - Колкутина Мария.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Рядовой ОСЕТРОВ Иван Прокопьевич: 1925 г. - 13.04.1945
Грайворонский р-н, с. Мокрая Орловка. Отец - Осетров Прокопий Петрович. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. мл. лейтенант МАРЧЕНКО Степан Леонтьевич: 1921 г. - 26.04.1945
Чернянский р-н. Мать - Марченко Лукерья Павловна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой СЫЧ Борис Михайлович: 1926 г. - 14.04.1945
Грайворонский р-н. Сестра - Сыч Елена Михайловна.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Рядовой ГУБАРЕВ Василий Данилович: 1913 г. - 14.04.1945
Саженский/Яковлевский р-н, с. Высокое. Жена - Губарева Мария Федоровна. (ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ЛАДЫЧИН Михаил Андреевич: 1925 г. - 20.04.1945
Прохоровский р-н, Ржавецкое с/п. Мать - Ладычина София Петровна.
(ГЛОГНИЦ, Нижняя Австрия).
Рядовой НОВИКОВ Никита Максимович: 1902 г. - 18.04.1945
Яковлевский р-н, д. Терновка. Жена - Новикова Елена Васильевна.
(ЛЕОБЕНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ЛУЦКИЙ Егор Елисеевич: 1925 г. - 21.04.1945
Ивнянский р-н, Кочетовский с/с. Отец - Луцкий Елисей Игнатьевич. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).
Рядовой ЗИНОВЬЕВ Павел Ефимович: 1918 г. - 11.05.1945
Чернянский р-н, д. Волково. Мать - Зиновьева Мария Андреевна.
(МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).
Рядовой ЛАПТЕВ Тихон Игнатьевич: 1911 г. - 14.04.1945
Шебекинский р-н, с. Верхнеберезово. Жена - Лаптева Евдокия Тимофеевна. (МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).
Сержант АГАФОНОВ Георгий Давыдович: 1925 г. - 23.05.1945
Губкинский городской округ, с. Скородное. Сестра - Крылова Ольга Давыдовна. (ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Ст. сержант РАДИОНОВ Юрий Григорьевич: 1913 г. - 19.04.1945
Ивнянский р-н. Жена - Радионова Александра Игнатьевна.
(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Сержант СТОЛЧЕНКО Петр Михайлович: 1925 г. - 09.05.1945
Яковлевский р-н, с. Красное. Сестра - Столченко Екатерина Михайловна. (ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Ст. сержант БАХАЕВ Павел Кондратьевич: 1918 г. - 02.05.1945
Грайворонский р-н, с. Дорогощь . Мать – Бахаева.
(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Старшина АНТЮФЕЕВ Борис Фёдорович 1924 г. - 28.05.1945
Корочанский район, Яблоновское с/поселение. Сестра - Антюфеева Мария Федоровна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой БУГАЕВ Михаил Васильевич 1908 г. - 29.04.1945
Шебекинский район, с. Муром. Жена - Бугаева Евдокия Ивановна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой ВИНАКОВ Михаил Иванович 1926 г. - 18.04.1945
г. Белгород, завод № 2. Мать - Ефросинья Фоминична. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Сержант ГУДКОВ Тихон Максимович 1908 г. - 23.04.1945
Корочанский район, Александровский с/совет, д. Свиридово. Жена - Гудкова Анна Егоровна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой ДЕНИСЕНКО Александр Яковлевич 1914 г. - 24.04.1945
Алексеевский район. Жена - Денисенко Прасковья Ивановна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ефрейтор ДМИТРИЕВ Николай Феоктистович 1901 г. - 01.05.1945
Прохоровский район, с. Прелестное. Жена - Дмитриева Ефросинья Яковлевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ст. сержант ЗАЙЦЕВ Алексей Николаевич 1910 г. - 22.05.1945
Корочанский район, д. Бобовка. Отец - Зайцев Николай Федорович.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой ЗАРЕЧНЫЙ Василий Яковлевич 1912 г. - 30.04.1945
Краснояружский район, с. Красная Яруга. Жена - Заречная Екатерина Ивановна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой КОЛОСОВ Антон Сидрович 1913 г. - 30.04.1945
Красненский район, с. Хмелевое. Жена - Колосова Дарья Николаевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой КОНОРЕВ Иван Иванович 1905 г. - 30.04.1945
Белгородский район. Жена - Конорева Анна Андреевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой КОРОЧЕНКО Алексей Никитич 1924 г. - 25.04.1945
Корочанский район. Мать - Короченко Екатерина Яковлевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Сержант Крикунов Павел Петрович 1913 г. - 28.04.1945
Шебекинский район, с. Большетроицкое. Мать - Крикунова Харитина Васильевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ефрейтор КУРЛОВ Михаил Васильевич 1925 г. - 23.04.1945
Волоконовский район, с. Красная Нива. Мать - Курлова Марфа Тихоновна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Сержант МОЛЧАНОВ Егор Семёнович 1911 г. - 05.05.1945
Шебекинский район, д. Устиновка. Жена - Молчанова Фекла Евдокимовна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. сержант МУРАВИЦКИЙ Виктор Павлович 1925 г. - 27.04.1945
г. Новый Оскол, ул. Октябрьская. Отец - Муравицкий Павел Иванович.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ефрейтор НАЗАРОВ Иван Фёдорович 1907 г. - 23.04.1945
г. Белгород, с. Старый город. Жена - Назарова Анна Ивановна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Мл. лейтенант ПРОКОПЕНКО Николай Фёдорович 1925 г. - 03.05.1945
Белгородский район, с. Недоступовка. Отец - Прокопенко Федор Тимофеевич.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Старшина ПРОКОПЕНКО Андрей Иванович 1903 г. - 13.07.1945
Белгородский район. Жена - Прокопенко Пелагея Ефимовна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ст. лейтенант ПРУТКОВ Александр Фёдорович 1913 г. - 02.05.1945
Старооскольский район. Мать - Пруткова Мария Григорьевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Мл. сержант РУДНЕВ Василий Иванович 1924 г. - 19.05.1945
Краснояружский район, п. Красная Яруга. Отец - Руднев Иван Алексеевич.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Сержант РЫБАЛЬЧЕНКО Иван Петрович 1918 г. - 27.04.1945
Белгородский район, с. Никольское. Жена - Рыбальченко Анастасия Семеновна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. сержант СЕВРЮКОВ Павел Прокофьевич 1927 г. - 23.04.1945
Яковлевский район. Сестра - Севрюкова Елена Прокофьевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. старшина СОКРУТЕНКО Алексей Григорьевич 1923 г. - 30.04.1945
Краснояружский район, п. Красная Яруга. Отец - Сокрутенко Григорий Тимофеевич.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. лейтенант ТКАЧЕНКО Иван Афансьевич 1924 г. - 27.04.1945
г. Белгород, ул. Волочанская, дом 9. Мать - Ткаченко Антонида Кузьминична.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Лейтенант ТОЛСТЫХ Михаил Максимович 1912 г. - 29.04.1945
Волоконовский район, с. Старосельцево. Мать - Толстых Анна Харитоновна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой ТРИГУБЕНКО Александр Гаврилович 1904 г. - 25.04.1945
Волоконовский район, Репьевский с/совет. Жена - Тригубенко Мария Васильевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой ФРОЛОВ Александр Павлович 1905 г. - 27.04.1945
Белгородский район, с. Пушкарное. Жена - Фролова Варвара Дмитриевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой ЧЕРЕДНЯКОВ Иван Никитович 1912 г. - 28.04.1945
Красногвардейский район, д. Засосна. Жена - Череднякова Мария Федоровна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. сержант ШОПИН Иван Васильевич 1925 г. - 28.04.1945
Чернянский район, с. Лозное. Мать - Шопина Фекла Михайловна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой АЛФЕРОВ Василий Сергеевич 1908 г. - 01.05.1945
Валуйский район, с. Уразово. Жена - Алферова Пелагея Михайловна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой БАЧАРНИКОВ Михаил Дмитриевич 1918 г. - 24.04.1945
Шебекинский район, с. Красная Поляна. Жена - Бачарникова Ольга Ивановна.
(БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант БЕССОНОВ Алексей Павлович 1925 г. - 28.04.1945
Прохоровский район, с. Лучки. Мать - Бессонова Прасковья Семеновна.
(БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант ВИНОКУРОВ Максим Михайлович 1922 г. - 27.04.1945
Валуйский район, Рождественский с/совет. Отец - Винокуров Михаил Егорович.
(БЕРЛИН, Панков).
Старшина ГНЕЗДИЛОВ Кузьма Емельянович 1918 г. - 28.04.1945
Грайворонский район, с. Козолит-Лисица. Мать - Гнездилова Екатерина Антоновна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой ГОНЧАРОВ Николай Харитонович 1924 г. - 30.04.1945
Шебекинский район, Березовский с/совет. Мать - Гончарова Елена Ефимовна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ДУДНИК Елисей Леонтьевич 1913 г. - 24.04.1945
Грайворонский район, с. Рождественка. Брат - Дудник Яков Леонтьевич.
(БЕРЛИН, Панков).
Сержант ДУРНЯК Иван Егорович 1926 г. - 02.05.1945
Старооскольский городской округ, Черниковский с/совет. Мать - Дурняк Ефросинья.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ЕЛЬЧИПИНОВ Михаил Петрович 1920 г. - 28.04.1945
Ровеньский район, с. Первое Кринко. Жена - Ельниченкова М. Ф. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ЗАГИНАЙЛОВ Василий Павлович 1892 г. - 01.05.1945
Шебекинский район, с. Чураево. Жена - Загинайлова Татьяна Филипповна
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. старшина ЗЮБАК Иван Владимирович 1923 г. - 25.04.1945
Яковлевский район, с. Шапико. Мать - Зюбак Матрена Степановна.
(БЕРЛИН, Панков).
Ст. сержант КОПЕЙКА Иван Трофимович 1925 г. - 21.04.1945
Ровеньский район, хут. Асены. Мать - Копейка Агриппина Васильевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой КОПТЕВ Василий Максимович 1925 г. - 02.05.1945
Старооскольский городской округ, д. Куренино. Мать - Коптева Прасковья Николаевна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой КОСИНОВ Кузьма Фёдорович 1907 г. - 27.04.1945
Белгородский район, д. Сетиново. Жена - Косинова Агафья Кузьминична.
(БЕРЛИН, Панков).
Старшина КОСТЕНКО Григорий Иванович 1918 г. - 29.04.1945
Красногвардейский район, хут. Екатериновка. Жена - Костенко Мария Федоровна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. ст. сержант КОСТИН Аким Семёнович 1900 г. - 29.04.1945
Корочанский район, совхоз № 11. Жена - Костина Анна Захаровна. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой КРАВЦОВ Иван Евдокимович 1899 г. - 23.04.1945
Краснояружский район. Жена - Кравцова Ксения Григорьевна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой КРАМАРОВ Степан Петрович 1904 г. - 27.04.1945
Красногвардейский район, д. Землянчино. Жена - Крамарова Анна Ильинична. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой КУТОВОЙ Никита Данилович 1899 г. - 26.04.1945
Красногвардейский район, с. Никитовка. Жена - Кутовая Мария Григорьевна. (БЕРЛИН, Панков).
Ефрейтор ЛАЗАРЕНКО Михаил Фёдорович 1920 г. - 24.04.1945
Чернянский район, п. Чернянка. Жена - Лазаренко Наталья. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой МАЛЮКОВ Николай Павлович 1907 г. - 23.04.1945
Валуйский район, Петровский с/с., д. Бабка. Жена - Малюкова Прасковья Леонтьевна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой МИГУНОВ Григорий Фёдорович 1911 г. - 25.04.1945
Губкинский городской округ, с. Корочка. Жена - Каревская Анна Ивановна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ПЕТРЕНКО Егор Сергеевич 1924 г. - 25.04.1945
Алексеевский район, д. Осмаки. Мать - Петренко Евдокия Осиповна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ПИЧУНОВ Павел Васильевич 1902 г. - 13.05.1945
Ровеньский район, с. Ровеньки. Жена - Пичунова Надежда Александровна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. сержант ПОДДУБНЫЙ Павел Андреевич 1921 г. - 24.04.1945
Вейделевский район, с. Вейделевка. Жена - Поддубная Евдокия Петровна.
(БЕРЛИН, Панков).
Сержант ПОЛУХИН Егор Никанорович 1924 г. - 20.06.1945
Валуйский район, Тимоновское с/п, с. Дроново. Мать - Полухина Матрена Андреевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ПОЛЯНСКИЙ Григорий Филиппович 1899 г. - 25.04.1945
Новооскольский район, с. Богдановка. Жена - Полянская Евдокия Григорьевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. сержант ПОПОВ Евгений Иванович 1924 г. - 22.04.1945
г. Валуйки, с. Новоказацкое. Мать - Попова Александра Николаевна. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой РАМИНСКИЙ Николай Иванович 1926 г. - 01.05.1945
Губкинский район. Мать - Роменская Агриппина Яковлевна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой РУБЦОВА Мария Семеновна 1920 г. - 30.04.1945
Красногвардейский район, пос. Распашин. Свекр - Рубцов Лукьян Яковлевич. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой СЕВАСТЬЯНОВ Иван Герасимович 1926 г. - 25.04.1945
Новооскольский район, Васильдольский с/совет. Мать - Севастьянова Мария Сергеевна. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. мл. сержант СЕВАСТЬЯНОВ Егор Степанович 1903 г. - 30.04.1945
Ивнянский район, д. Пеланы. Жена - Севастьянова Мария Степановна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой СКРИПЧЕНКО Александр Абрамович 1912 г. - 01.05.1945
Алексеевский район, с. Ильинка. Жена - Скрипченко Татьяна Григорьевна. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. сержант СОЛОДОВНИКОВ Сергей Алексеевич 1925 г. - 26.04.1945
Яковлевский район, с. Томаровка. Мать - Солодовникова Домна Тимофеевна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой СТЕПАНОВ Алексей Кузьмич 1915 г. - 30.04.1945
Ровеньский район, с. Айдар. Отец - Степанов Кузьма Иосифович. (БЕРЛИН, Панков).
Сержант СТРУКОВ Алексей Алексеевич 1909 г. - 20.07.1945
Новооскольский район, с. Беломестное. Жена - Струкова Елена Савельевна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой СТРУКОВ Иван Максимович 1925 г. - 21.04.1945
Борисовский район, с. Октябрьская Гутня. Отец - Струков Максим Евдокимович. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой СУРОВЦЕВ Егор Ефимович 1925 г. - 21.04.1945
Новооскольский район, с. Оскольское. Отец - Суровцев Ефим Никитович.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ТАРЛЕЦКИЙ Евтихий Захарович 1901 г. - 28.04.1945
Губкинский городской округ, хут. Богомолье. Жена - Тарлецкая Елена Никитична.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ФУРСА Александр Иванович 1914 г. - 13.05.1945
Шебекинский район, с. Новая Таволжанка. Отец - Фурса Иван Денисович.
(БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант ЧИХАНАЦКИЙ Гаврил Иванович 1917 г. - 25.04.1945
Красненский район, с. Красное. Отец - Чиханацкий Иван Андреевич.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. старшина ШАБЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич 1923 г. - 30.04.1945
Чернянский район, п. Чернянка. Сестра - Беляева Ольга Николаевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ШЕВЧЕНКО Харитон Еремеевич 1909 г. - 25.04.1945
Красногвардейский район, Веселовское с/п. Жена - Шевченко Екатерина Стефановна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. старшина ЯГЛОВ Георгий Семёнович 1900 г. - 30.04.1945
г. Шебекино, ул. Ленина, 20. Жена - Яглова Александра Петровна.
(БЕРЛИН, Панков).
Старшина ЯКОВЛЕНКО Николай Иванович 1918 г. - 28.04.1945
Ровеньский район, с. Дьяколово. Мать - Яковленко Агафья Ивановна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой МОРОЗОВ Тимофей Иванович: 1906 г. - 29.04.1945
Борисовский район, с. Хотмыжск. Жена - Морозова Аксинья Ивановна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой ПЕРЕВЕРЗЕВ Василий Матвеевич: 1926 г. - 12.04.1945
Ивнянский район, с. Комякино. Отец - Переверзев Матвей Кондратьевич.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ФОМИЧЕВ Иван Ульянович: 1926 г. - 11.04.1945
Грайворонский район, Вторая Васильевка. Мать - Фомичева Дария Ивановна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Ст. сержант БОЖКО Матвей Матвеевич: 1924 г. - 23.04.1945
Ровеньский район, Ясиновский с/с, с. Балесное. Мать - Божко Степанида Яковлевна. (Мурска Собота).
Рядовой ВОРОТИЛОВ Андрей Ильич: 1904 г. - 07.04.1945
Грайворонский район, с. Безымено. Жена - Воротилова Елизавета Гордеевна. (Мурска Собота).
Ст. сержант ЛЕОНОВ Алексей Филиппович: 1916 г. - 09.04.1945
Красногвардейский район, с. Засосна. Отец - Леонов Филипп Иванович.
(Мурска Собота).
Старшина СКЛЯРЕНКО Григорий Найменович: 1920 г. - 11.04.1945
Ракитянский район, Александровский с/совет. Мать - Скляренко Елена Ивановна.
(Мурска Собота).
Сержант ТАРАНЦОВ Николай Антонович: 1919 г. - 06.04.1945
Ровеньский район, с. Нагольное. Мать - Таранцова Федора Ивановна.
(Мурска Собота).
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ
уроженцев Брянской области, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»
Гв. рядовой МАКАРЬЕВ Михаил Иванович: 1900 г. - 12.04.1945г.
г. Трубчевск, ул. Фокина, дом № 6. Жена - Макарьева Мария Дмитриева.
(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ДМИТРИЕНКО Иосиф Афанасьевич: 1924 г. - 14.04.1945г.
Злынковский р-н. Отец - Дмитриенко Афанасий Михайлович. (ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой КОВАЛЕВ Иван Михайлович: 1925 г. - 06.04.1945г.
Красногорский р-н, д. Летяхи. Мать - Ковалева Агафья Ивановна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ПАНКОВ Василий Антонович: 1926 г. - 07.04.1945г.
Суражский р-н, с. Кулаги. Мать - Панкова Марфа Гавриловна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Мл. лейтенант МИТРОШЕНКО Григорий Емельянович: 1916 г. - 21.04.1945
Комаричский р-н, Быховское с/п, д. Зиновкино. Отец - Митрошенко Емельян. (БАДЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой КОЖЕМЯКОВ Александр Захарович: 1926 г. - 18.04.1945
Злынковский р-н, с. Малые Щербиничи. Сестра - Кожемякова Прасковья Захаровна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. ефрейтор ГОРБАЧЕВ Василий Яковлевич: 1926 г. - 03.04.1945
Красногорский р-н, с. Колюды. Мать - Горбачева Стефанида Филимоновна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Ст. сержант ГАРБУЗОВ Михаил Петрович: 1921 г. - 08.04.1945
г. Почеп, ул. Трубчевская, 17. Отец - Гарбузов Петр Егорович.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой КУЗНЕЦОВ Игорь Дмитриевич: 1925 г. - 04.04.1945
г. Дятьково, ул. Брянская, 59. Мать - Кузнецова Вера Михайловна.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ПРИХОДЬКО Григорий Кузьмич: 1921 г. - 05.04.1945
Новозыбковский р-н, Замишевское с/п, с. Белый Колодезь. Отец - Приходько Кузьма Матвеевич. (ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Гв. сержант СЫЧЕВ Виталий Григорьевич: 1925 г. - 05.04.1945
Дятьковский р-н. Отец - Сычев Григорий Александрович.
(ЛАКСЕНБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой РЫЖКОВ Дмитрий Иванович: 1925 г. - 09.04.1945
г. Брянск, Куйбышевский переулок, дом 15, кв. 2. Мать - Рыжкова Нина Алексеевна. (ЛЕОБЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Рядовой ЛОБАНОВ Сергей Петрович: 1925 г. - 19.04.1945
Дубровский р-н, Дубровское г/п, д. Чекалина Слобода. Мать - Лобанова Ефросинья Семеновна. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).
Рядовой ВОЛКОВ Андрей Петрович: 1911 г. - 15.05.1945
г. Новозыбков, ул. Канатная, 36. Сестра - Гаврилова Лидия Петровна. (МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).
Рядовой ТУЛУПОВ Никита Алексеевич: 1912 г. - 16.04.1945
Стародубский р-н. Отец - Тулупов Алексей Петрович.
(МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).
Ст. сержант САМОХИН Дмитрий Климентьевич: _____ - 15.04.1945
Дятьковский р-н. Отец - Самохин Климентий. (ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).
Рядовой МАКСИМЕНКО Николай Афанасьевич: 1927 г. - 12.04.1945
Мглинский р-н. Мать - Максименко Аксинья Ивановна.
(ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).
Рядовой АЛЕКСЕЕНКО Федор Евсеевич 1924 г. - 12.06.1945г
Стародубский район, к/з "Веселая роща". Отец - Алексеенко Евсей Филиппович.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ст. сержант БОРИСОВ Иван Федорович 1912 г. - 06.05.1945г
Брянский район, Дубский с/совет, д. Камынина. Жена - Борисова Ксения Алексеевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. ефрейтор ГЛУШЕНКОВ Сергей Кузьмич 1925 г. - 28.04.1945г
Клетнянский район, с. Слобода. Мать - Елизавета Глушенкова.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. ст. лейтенант ГОРБАЧЕВ Алексей Степанович 1904 г. - 16.05.1945г
Дятьковский район, п. Бытошь. Жена - Елена Сергеевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ефрейтор ГОРДИЕНКО Семен Алексеевич 1926 г. - 30.04.1945г
Красногорский район, Колюдовское с/п, д. Кургановка. Мать - Гордиенко Степанида Елисеевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой ГРИШАЕВ Иван Павлович 1914 г. - 22.04.1945г
Брянский район. Сестра - Козлова Любовь Павловна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Сержант ДЕМИЧЕВ Алексей Михайлович 1922 г. - 30.04.1945г
Бежицкий район, г. Бежинск, Мценский пер., 29. Жена - Борисова Ксения Алексеевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ст. сержант ДОРОФЕЕВ Егор Васильевич 1913 г. - 21.04.1945г
Новозыбковский район, Старобобовичское с/п, с. Старый Вышков. Жена - Дорофеева Мария Петровна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ефрейтор ДЫКУСОВ Петр Матвеевич 1926 г. - 30.04.1945г
Красногорский район, Колюдовский с/с., п. Буда. Мать - Дыкусова Ульяна Ефимовна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Мл. сержант ЗАГОРОДНИЙ Александр Трофимович 1926 г. - 01.05.1945г
Злынковский район, Денисковичское с/п, с. Лысые. Отец - Загородний Трофим Дмитриевич. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой ЗАЙЦЕВ Николай Егорович 1926 г. - 20.04.1945г
Мглинский район, с. Симонтовка. Отец - Егор Ефимович. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. рядовой КАРЕЛИН Терентий Григорьевич 1926 г. - 02.05.1945г
г. Климово, ул. Советская, 46. Отец - Карелин Григорий Фокич.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. ст. сержант КАРЛОВСКИЙ Василий Дмитриевич 1922 г. - 26.04.1945г
Гордеевский район, д. Завод-Корецкий. Отец - Карловский Дмитрий Григорьевич. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. рядовой КИКЛА Петр Кириллович 1925 г. - 01.05.1945г
Стародубский район, с. Ялково. Мать - Ульяна Павловна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Сержант КОЛЕНКО Николай Иванович 1925 г. - 02.05.1945г
г. Унеча, ул. Брянская, 31. Отец - Коленко Иван Ларионович. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Мл. лейтенант КОРНЕЕНКО Дмитрий Петрович 1914 г. - 27.04.1945г
г. Стародуб, ул. Советская, 18. Жена - Корнеенко Валентина Прокофьевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой КРАБЦОВ Афанасий Данилович 1919 г. - 02.05.1945г
Клетнянский район, Лутенское с/п, д. Романовка. Отец - Кравцов Даниил Афанасьевич. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой КРУГОВЫХ Василий Ксенофонтиевич _____ - 02.05.1945г
Выгоничский район, Лопуское с/п, д. Мякишево. Отец - Круговых Ксенофонтий. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой КУЗОВКОВ Александр Васильевич 1925 г. - 02.05.1945г
Дятьковский район, с. Верещовка. Мать - Кузовкова Анна Савельевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. рядовой ЛАТЫШЕВ Николай Тимофеевич 1923 г. - 01.05.1945г
Дубровский район, Денгусовский с/с., п. Слобода. Отец - Латышев Тимофей Иванович. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой ЛОБАЧОВ Фёдор Христинович 1897 г. - 15.05.1945г
Комаричский район, д. Починок-Алешок. Жена - Лобачова Александра Ивановна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой ЛОГВИНОВ Гавриил Данилович 1913 г. - 30.04.1945г
Стародубский район, д. Соколовка. Жена - Татьяна Моисеевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Сержант МИХАЙЛИН Сергей Николаевич 1908 г. - 30.04.1945г
Климовский район, пгт. Климово, дом 3, кв.22. Жена - Ильина Антонина Федоровна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ефрейтор МОИСЕЕНКО Яков Иванович 1924 г. - 23.04.1945г
Гордеевский район, Рудневоробьевсое с/п, д. Староновицкая. Мать - Моисеенко Акулина Афанасьевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой НОВИКОВ Семён Максимович 1912 г. - 29.04.1945г
Мглинский район, Луговицкий с/совет, хут. Антоненков. Жена - Новикова Вера Михайловна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. рядовой ПАШКОВ Иван Фёдорович 1913 г. - 26.04.1945г
Стародубский район, д. Лужки. Жена - Пашкова Татьяна Евтеевна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. рядовой ПОЖАРСКИЙ Фёдор Петрович ______ - 03.05.1945г
Клинцовский район, Гулёвское с/п. Мать - Пожарская Мария Карповна. (Трептов-парк).
Сержант ПРИВАЛ Василий Фёдорович 1923 г. - 07.05.1945г
Стародубский район, с. Понуровка. Мать - Привал Мария Сидоровна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой РЫЖИК Михаил Ефимович 1926 г. - 30.04.1945г
Колюдовское с/п, д. Кургановка. Жена - Рыжик Марфа Ефимовна.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. рядовой САЛАХОВ Николай Владимирович 1921 г. - 24.04.1945г
Севский район. Отец - Салахов Владимир Яковлевич. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой СЕВЕРИНОВ Михаил Дмитриевич 1926 г. - 08.06.1945г
Суражский район, д. Кулаги. Отец - Северинов Дмитрий Семёнович.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ефрейтор СЕМОЧКИН Николай Степанович 1924 г. - 24.05.1945г
Комаричский район. Мать - Семочкина Варвара Васильевна. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой ФИЛИППОВ Алексей Кузьмич 1921 г. - 11.05.1945г
Выгоничский район, Воинский с/о, д. Ново-Егоровка. Отец - Филиппов Кузьма Прохорович. (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Мл. лейтенант ЧЕБОТОК Владимир Агеевич 1925 г. - 02.05.1945г
Стародубский район, с. Ковалево. Отец - Чеботок Агей Иванович.
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ефрейтор АВЕРОЧКИН Николай Артёмович 1925 г. - 27.04.1945г.
г. Дятьково, ул. Орджоникидзе, 45. Мать - Аверочкина Степанида Михайловна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой АКСЮТИН Михаил Матвеевич 1922 г. - 27.04.1945г.
Карачевский район, Карачевское городское поселение, д. Грибовы Дворы.
Мать - Аксютина Серафима Иосифовна. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой АНТОНЕНКО Михаил Иванович 1909 г. - 22.04.1945г.
Почепский район, п. Немчино. Жена - Антоненко Мария Михайловна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой АНТОНОВА Анна Гавриловна 1920 г. - 29.04.1945г.
Рогнединский район, Пакининский с/совет. Бабушка - Харчева Мария Васильевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант БЕЛИКОВ Петр Андреевич 1925 г. - 30.04.1945г.
Клетнянский район, контора Леспромхоза. Отец - Беликов Андрей Анисимович.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой БЕЛИМОВ Василий Степанович 1903 г. - 24.04.1945г.
Суземский район, Горожанский с/совет. Жена - Белимова Александра Борисовна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой БЛОХА Василий Панкратьевич 1907 г. - 24.04.1945г.
Погарский район. Отец - Блоха Панкрат Никитич. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой БУДАРИН Николай Яковлевич 1926 г. - 26.04.1945г.
Суземский район, с. Семочи. Сестра - Бударина Анна Яковлевна. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. ст. сержант БУЯКОВ Иван Тимофеевич 1922 г. - 30.04.1945г.
Клетнянский район. Дядя - Буяков Петр Михайлович. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ГАЛИЧЕВ Евдоким Данилович 1904 г. - 29.04.1945г.
Суземский район, д. Шепилово. Жена - Галичева Пелагея Ивановна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ГЕРАСИМЕНКО Евгений Владимирович 1895 г. - 01.05.1945г.
Почепский район, д. Нельжичи. Мать - Герасименко Варвара Даниловна.
(БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант ГОЛОВАНОВ Дмитрий Михайлович 1924 г. - 28.04.1945г.
Дубровский район. Жена - Голованова Дарья Константиновна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ГРЕЧАННИКОВ Данил Фёдорович 1901 г. - 01.05.1945г.
Гордеевский район. Жена - Гречанникова Василиса Захаровна. (БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант ДОЛИНСКИЙ Вадим Викентьевич 1926 г. - 30.04.1945г.
Почепский район, с. Чопово. Мать - Долинская Ксения Петровна. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. мл. сержант ДУБРОВКА Николай Демьянович _____ - 23.04.1945г.
Красногорский район, Николаевский с/совет. Отец - Дубровка Демьян Моисеевич. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой ДУДКО Иван Александрович 1926 г. - 28.04.1945г.
Погарский район, д. Марковская. Мать - Дудко Татьяна Емельяновна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ЕВСЕЕВ Георгий Власович 1917 г. - 23.04.1945г.
г. Брянск, Куйбышевский пер., 61. Мать - Евсеева Мария Трофимовна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. ефрейтор ЕЛИСЕЕВ Михаил Ермолаевич 1926 г. - 25.04.1945г.
Комаричский район, Усожское с/п, с. Лукинка. Сестра - Елисеева Варвара Ермолаевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Сержант ЖИДКОВ Илья Артемьевич 1907 г. - 26.04.1945г.
Карачевский район, Бугровский с/совет. Жена - Жидкова Анна Михайловна. (БЕРЛИН, Панков).
Сержант ИУС Иван Васильевич 1921 г. - 29.04.1945г.
Гордеевский район, Малоудебинский с/совет. Мать - Иус Ольга Кононовна. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой КАРАКОТИН Михаил Матвеевич 1925 г. - 28.04.1945г.
Трубчевский район, Усольское с/п, п. Селище. Мать - Каракотина Мария Ивановна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой КАРЕВ Дмитрий Матвеевич 1909 г. - 20.04.1945г.
Трубчевский район, д. Ильино. Сестра - Степанцова Анна Матвеевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант КЛИНОВОЙ Марк Макарович 1926 г. - 27.04.1945г.
Суражский район, д. Косичи. Мать - Клиновая Пелагея Моисеевна. (
БЕРЛИН, Панков).
Рядовой КОВЕРЗИН Николай Васильевич 1926 г. - 22.04.1945г.
Брасовский район, д. Городище. Мать - Коверзина Фекла Ивановна.
(БЕРЛИН, Панков).
Старшина КОЛЕНИКОВ Захар Андреевич 1909 г. - 02.06.1945г.
Климовский район, Сачковичское с/п, с. Могилевцы. Жена - Коленикова Евдокия.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой КОРОТКОВ Василий Степанович 1897 г. - 22.04.1945г.
Дятьковский район, д. Верещевка. Жена - Короткова Мария Алексеевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой КРАСНОБАЕВ Иван Акиндинович 1926 г. - 29.04.1945г.
Климовский район, с. Митьковка. Отец - Краснобаев Акиндин Герасимович.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой КУБАТИН Семен Николаевич 1895 г. - 02.05.1945г.
Брасовский район, Сныткинское с/п, д. Петрилово. Жена - Кубатина Марфа Григорьевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант КУЛАКОВ Матвей Демидович 1922 г. - 26.04.1945г.
Стародубский район, д. Ранцево. Сестра - Буховцева Ефросинья Демидовна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ЛИСОГОР Дмитрий Григорьевич 1926 г. - 26.04.1945г.
Стародубский район, с. Ярцево. Мать - Лисогор Степанида Павловна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой МАНУШИН Фёдор Тихонович 1903 г. - 01.05.1945г.
Навлинский район, пос. Хорута, ул. Луговая, 45. Жена - Манушина София Адамовна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой МИХАИЛЬЧЕНКО Николай Илларионович 1921 г. - 13.06.1945г.
Почепский район, д. Копыловка. Отец - Михаильченко Илларион Дмитриевич.
(БЕРЛИН, Панков).
Сержант МОЙСЕЕВ Иван Кузьмич 1926 г. - 24.04.1945г.
Бежицкий район г. Брянска. Сестра - Мойсеева Елена Кузьминична.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой МОТОРКИН Сергей Афанасьевич 1926 г. - 28.04.1945г.
Брасовский район, д. Погребы. Мать - Моторкина Прасковья Ивановна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой НАТТАЧЕЙ Егор Павлович 1908 г. - 24.04.1945г.
Клинцовский район, д. Ущерпье. Жена - Наттачей Мария Степановна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой НИКИШЕВ Виктор Романович 1926 г. - 29.04.1945г.
г. Брянск, ул. Сталинградская, дом 13. Мать - Никишева Евгения Григорьевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой НОВИКОВ Семён Максимович 1912 г. - 29.04.1945г.
Мглинский район, хут. Антоненков. Жена - Новикова Вера Михайловна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой НОВИКОВ Яков Леонтьевич 1903 г. - 22.04.1945г.
Брасовский район, с. Брасово. Жена - Новикова Анна Ивановна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ПАВЛЮЧКОВ Афанасий Михайлович 1915 г. - 23.04.1945г.
Почепский район, Красногорское с/п, п. Вершань. Жена - Павлючкова Анастасия Владимировна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ПАСТУХОВ Кузьма Тарасович 1916 г. - 27.04.1945г.
г. Клинцы, ул. Богинская, дом 9, кв.1. Мать - Пастухова Елена Кузьминична. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ПОЛОЗУК Игнатий Фёдорович 1902 г. - 13.06.1945г.
Погарский район, д. Жиголки. Жена - Полозук Ефросинья. (БЕРЛИН, Панков).
Ефрейтор ПРОТАСОВ Михаил Иванович 1906 г. - 30.05.1945г.
Красногорский район, с. Перелаз. Мать - Протасова Александра Ивановна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ПРОТОПОПОВ Анатолий Алексеевич 1926 г. - 02.05.1945г.
Дятьковский район, г. Дятькова, ул. Красина, д. 25. Жена - Котяева Полина Федоровна. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой САЗОНОВ Николай Васильевич 1926 г. - 14.05.1945г.
Комаричский район, Усожское с/п, с. Козинка. Мать - Сазонова Ефросинья Владимировна. (БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант САМОХИН Иван Иванович 1913 г. - 30.04.1945г.
Дубровский район, д. Белизна. Жена - Самохина Федора Ивановна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой СЕМЯНИН Михаил Васильевич 1894 г. - 03.05.1945г.
Брасовский район, Столбовское с/п. Жена - Семянина Анна Ивановна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. сержант СЕРПИКОВ Егор Иосифович 1909 г. - 24.04.1945г.
г. Брянск, с. Сафоново, ул. Ленина, дом 42. Жена - Серпикова Елизавета Лукьяновна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой СТУК Михаил Демьянович 1913 г. - 25.04.1945г.
Суражский район, д. Каменецкая. Отец - Стук Демьян Парфенович. (БЕРЛИН, Панков).
Гв. сержант ТЕРЕХОВ Гавриил Владимирович 1920 г. - 27.04.1945г.
Брасовский район, с. Кретово. Отец - Терехов Владимир Андреевич.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ФРОЛОВ Николай Егорович 1926 г. - 01.05.1945г.
Брасовский район, Веребское с/п, д. Хрипкова. Мать - Фролова Елена Сергеевна. (БЕРЛИН, Панков).
Сержант ШАЛЬЧИН Василий Васильевич 1907 г. - 03.05.1945г.
Брасовский район, Сныткинское с/п, д. Осотское. Жена - Шальчина Анна Семеновна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ШЕМЯКОВ Павел Силивестрович 1921 г. - 01.05.1945г.
Выгоничский район, путевая будка 35 км. Отец - Шемяков Силивестр Иванович. (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ШЕРБЕНКО Никифор Иванович 1893 г. - 24.05.1945г.
Погарский район, с. Красный Бор. Жена - Шербенко Мария Матвеевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ШЕСТАКОВ Семён Фёдорович 1893 г. - 01.05.1945г.
Почепский район, с. Игрушино. Жена - Шестакова Устинья Михайловна.
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ШИЛКИН Матвей Емельянович 1910 г. - 30.04.1945г.
Почепский район. Жена - Шилкина Фекла Сергеевна. (БЕРЛИН, Панков).
Сержант ЯКУТКИН Семён Тихонович 1919 г. - 29.04.1945г.
Трубчевский район, с. Семячки. Мать - Якуткина Ольга Дмитриевна.
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой МАКАРЬЕВ Михаил Иванович 1900 г. - 12.04.1945г.
г. Трубчевск, ул. Фокина, дом № 6. Жена - Макарьева Мария Дмитриева.
(ВЕНА, Зиммеринг).
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ
уроженцев Республики Бурятия, захороненных как «неизвестные солдаты» на мемориалах г. Берлина
Гв. рядовой АРЕФЬЕВ Иннокентий Николаевич 1923 - 27.04.1945
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Партизанская, дом 9. Мать - Арефьева Анна.
(Трептов-парк).
Гв. мл. сержант ВАРФОЛОМЕЕВ Иннокентий Гаврилович 1925 - 29.04.1945
Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь. Мать - Ворфоломеева. (Трептов-парк).
Ефрейтор НАСНИКОВ Павел Иванович 1914 - 28.04.1945
Прибайкальский район, с. Югово. Жена - Насникова Акулина Ефимовна.
(Трептов-парк).
Гв. мл. сержант ЮШИН Ихил Леонтьевич ______ - 27.04.1945
г. Улан-Удэ, ул. Некрасова, дом 27. Мать - Юшина Елена Матвеевна. (Трептов-парк).
Гв. ефрейтор БАДМАЕВ Дандок Нимаевич 1926 - 21.04.1945
Селенгинский район, с. Тохой. Мать - Будмаева Сывич Ханде. (Панков).
Мл. лейтенант ГАГАРИН Алексей Васильевич 1925 - 16.05.1945
Тункинский район, с. Аршан. Отец - Гагарин Василий. (Панков).
Гв. рядовой ЗАЛАЛИЕВ Ирят ______ - 26.04.1945
Кижингинский район, Верхнекижингинский с/совет. Жена - Залалиева Камиля. (Панков).
Гв. сержант КЛЮЧЕРЕВ Сергей Феофанович 1907 - 29.04.1945
Кабанский район, с. Творогово. Жена - Ключерева Вера Гавриловна. (Панков).
Рядовой КОКОРИН Павел Гаврилович 1923 - 03.05.1945
Селенгинский район, с. Средний Убукун. Отец - Кокорин Гавриил Маркович. (Панков).
Мл. сержант КОЛЕСНИКОВ Иван Степанович 1920 - 23.04.1945
ст. Заиграево, ул. Транспортная, дом 1. Мать - Колесникова Ульяна Дмитриевна. (Панков).
Рядовой МИХАБУЛЬНОВ Петр Васильевич 1905 - 23.04.1945
г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, дом 75. Жена - Михабульнова Мария Степановна. (Панков).
Сержант СОКТАЕВ Лупсан 1923 - 04.05.1945
Закаменский район, к/з им. Кирова. Тетя - Соктаева Ханда Циреновна. (Панков).
Гв. ефрейтор СУВОРОВ Иван Алексеевич 1911 - 27.04.1945
Селенгинский район, с. Тохой. Кабанский район, с. Степной Дворец. (Панков).
Старшина ТАРАСОВ Матвей Семёнович 1909 - 26.04.1945
г. Улан-Удэ, ул. Советская, дом 42/9. Жена - Тарасова Улита Аркадьевна. (Панков).
Мл. сержант ЦЕРЕМПИЛОВ Гунгар Банзарович 1910 - 02.05.1945
ст. Заиграево, ул. Транспортная, 1. Мать - Колесникова Ульяна Дмитриевна. (Панков).
Ст. лейтенант ШЕЛКОВНИКОВ Иннокентий Ананьевич 1922 - 30.04.1945
Бауновский эвенкийский район, с. Ципикан. Тетя - Ященко Екатерина Георгиевна. (Панков).
Ст. сержант ДЕМБРИНОВ Доржи: 1915 - 08.04.1945
Еравнинский р-н, колхоз "Путь социализма". Жена - Батуева Дилма.
(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой КАЛАШНИКОВ Иван Филимонович: 1903 - 09.04.1945
г. Улан-Удэ, ПФЗ, 2 участок, дом 32-6. Жена - Калашникова Степанида Фатеевна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ЛЕВ Борис Моисеевич: 1925 - 07.04.1945
г. Улан-Удэ, ул. Калининская, 9. Мать - Лев Фрида Селиновна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. ст. сержант СЕНЮШКИН Сергей Дмитриевич: 1924 - 11.04.1945
г. Кяхта, ул. Советская, 16. Отец - Сенюшкин Дмитрий Иванович.
(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. старшина ТУКУРЕНОВ Рангин Дарневич: 1916 - 11.04.1945
Тункинский р-н, с. Торы. Мать - Тукуренова Сирш Аслановна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ШЕЛЕГИН Виктор Аркадьевич: 1926 - 07.04.1945
Заиграевский р-н, ст. Новоильинск. Мать - Филиппова Елена Анистратовна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. ст. сержант АФАНАСЬЕВ Семен Сергеевич: 1912 - 05.04.1945
Кижингинский р-н, с. Леоновка. Отец - Афанасьев Сергей Иванович. (ЛАКСЕНБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой СКИРЛЕТОВ Николай Константинович: 1920 - 27.04.1945
Селенгинский р-н, п. Новоселенгинск. Отец - Скирлетов Константин Филиппович. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).
Рядовой ДАШЕЕВ Цибин Жан.: 1910 - 03.05.1945
Иволгинский р-н, с. Сотниково. Жена - Дашеева Роднахаидес.
(МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).
Гв. сержант НЕКРАСОВ Николай Степанович: 1920 - 18.04.1945
г. Кяхта, ул. Рогозная, 14. Отец - Некрасов Степан Николаевич.
(ПРЕСБАУМ, Нижняя Австрия).
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
воинов - владимирцев, захороненных как «неизвестные солдаты»
на мемориалах в гг. Берлин, Вена и Мурска Собота (Словения)
Сержант ГУРЬЯНОВ Сергей Викторович: 1926 г. - 13.04.1945
Муромский р-н, с. Благовещенское. Мать - Гурьянова Мария Фёдоровна.
(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. мл. сержант КОЧКИН Алексей Иванович: 1918 г. - 09.04.1945
Меленковский р-н, Денятинское с/п, д. Левино. Мать - Кочкина Анна Ивановна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Сержант КОШЕЧКИН Аркадий Григорьевич: 1925 г. - 12.04.1945
Юрьев-Польский р-н, с. Фроловское. Мать - Кошечкина Александра Ивановна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Ефрейтор РЯДНОВ Филип Григорьевич: 1911 г. - 11.09.1945
Петушинский р-н, с/п Нагорное, д. Глубоково. Жена - Ряднова Пелагея Тимофеевна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ТАТАРКИН Николай Михайлович: 1926 г. - 05.04.1945
Гороховецкий р-н, Куприяновское с/п, д. Агафоново. Мать - Татаркина Александра Ивановна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ТИМОФЕЕВ Иван Ефимович: 1924 г. - 10.04.1945
Собинский р-н, Березниковское с/п, д. Овечкино. Мать - Тимофеева Екатерина Степановна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ФРОЛОВ Николай Степанович: 1922 г. - 11.04.1945
г. Меленки, п/о Пручки. Отец - Фролов Степан Максимович. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. старшина ШИЛИН Павел Андреевич: 1920 г. - 12.04.1945
г. Гусь-Хрустальный. Мать - Шилина Евдокия Ивановна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Сержант РОМАНОВ Иван Константинович: 1923 г. - 05.05.1945
Киржачский р-н. Отец - Романов Константин Иванович. (БАДЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой КАБАНОВ Василий Васильевич: 1925 г. - 10.04.1945
Меленковский р-н. Мать - Кабанова Дарья Дмитриевна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Рядовой СУХОВ Иван Иванович: 1913 г. - 14.04.1945
Вязниковский р-н, д. Белая Рамень. Жена - Сухова Матрена Ивановна.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Сержант КАРПОВ Павел Васильевич: 1914 г. - 07.04.1945
г. Владимир, ул. Восполие, 11. Мать - Карпова Анастасия Ивановна.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой АПАРИН Федор Сергеевич: 1918 г. - 04.04.1945
Вязниковский р-н, д. Злобаево. Отец - Апарин Сергей Родионович.
(БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
Гв. старшина ОСИПОВ Григорий Васильевич: 1919 г. - 22.04.1945
Камешковский р-н, д. Новки. Мать - Осипова Татьяна Николаевна.
(ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ЕЛУСИН Сергей Яковлевич: 1925 г. - 28.03.1945
Александровский р-н, Каринское с/п, д. Гавшино. Дядя - Земляков Сергей Васильевич.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Гв. сержант КИСЕЛЕВ Петр Анисимович: 1925 г. - 31.03.1945
Судогодский р-н, п. Муромцево. Мать - Киселева Н. С.
(ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ЗУБАКОВ Николай Александрович: 1926 г. - 24.04.1945
Суздальский р-н, Селецкое с/п, д. Кистыш. Мать - Зубакова Анна Михайловна. (ГЛОГНИЦ, Нижняя Австрия).
Гв. сержант ТИМОФЕЕВ Федор Максимович: 1925 г. - 05.04.1945
г. Муром, ул. Воровского, 39. Мать - Тимофеева Л.И. (ЛАКСЕНБУРГ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой РЮКОВ Иван Михайлович: 1926 г. - 26.04.1945
Меленковский р-н, Ляховское с/п, д. Венедеевка. Отец - Рюков Михаил Сергеевич. (ЛИЛИЕНФЕЛЬД, Нижняя Австрия).
Сержант ПЕСТРЯКОВ Николай Петрович: 1924 г. - 18.04.1945
Александровский р-н, д. Арсаки. Мать - Пестрякова Мария Яковлевна. (МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой ФЕДОТОВ Иван Григорьевич: 1923 г. - 04.04.1945
Селивановский р-н, Чертковское с/п, д. Мокрово. Мать - Федотова Дарья Кузьминична. (НОЙНКИРХЕН, Нижняя Австрия).
Гв. рядовой КОЗЛОВ Федор Дмитриевич: 1904 г. - 05.04.1945
Меленковский р-н, д. Кулаки. Жена - Козлова Анна Тарасовна.
(ПИШЕЛЬСДОРФ, Нижняя Австрия).
Мл. сержант ТЯПКИН Виктор Владимирович: 1920 г. - 16.04.1945
г. Курлово. Отец - Тяпкин Владимир Антипович.
(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
Гв. сержант БУЯНОВ Николай Иванович: 1924 г. - 01.04.1945
Меленковский р-н. Мать - Буянова Анастасия Степановна.
(ФЁЗЕНДОРФ, Нижняя Австрия).
Сержант АНДРЕЕВ Николай Иванович 1904 г. - 25.04.1945
Гороховецкий район, д. Макеево. Жена – Андреева Анна Васильевна
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. сержант БЕЛЯЕВ Нариман Александрович ___ - 01.05.1945
Гусь-Хрустальный район, пос. Новая Жизнь, ул. Красных партизан, д. 70.
Отец - Беляев Александр Иванович (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой ГОРЮНОВ Степан Иванович 1917 г. - 09.05.1945
Судогодский район, с. Покровское. Отец - Горюнов Иван Васильевич
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ст. сержант ЕПИФАНОВ Гигорий Иванович 1909 г. - 30.04.1945
Гусь-Хрустальный район, с. Курлово. Жена - Епифанова Евгения Ивановна
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Рядовой КАТЫШЕВ Иван Павлович 1920 г. - 01.05.1945
Муромский район, п/о Зименки. Мать - Анна Ефимовна (БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. мл. сержант КАШИРИН Михаил Павлович ___ - 29.04.1945
Гусь-Хрустальный район, с. Дудор. Отец - Каширин Павел Григорьевич
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Капитан КРУГЛОВ Пётр Петрович 1908 г. - 25.04.1945
г. Судогда, ул. К. Маркса, д. 21. Жена - Купцова Екатерина Васильевна
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Гв. лейтенант КУЗНЕЦОВ Георгий Николаевич 1924 г. - 02.05.1945
Петушинский район, с. Костино. Мать - Кузнецова Евдокия Ивановна
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Ст. сержант САДКОВ Алексей Андреевич 1907 г. - 02.05.1945
г. Гусь-Хрустальный ул. Большевистская, д. 7. Жена - Садкова Олимпиада Еремеевна
(БЕРЛИН, Трептов-парк).
Сержант АСТАНИН Николай Иванович 1920 г. - 22.04.1945
Меленковский район, д. Новогригорьевка. Мать – Астанина Пелагея Григорьевна (БЕРЛИН, Панков).
Лейтенант БАРАНОВ Дмитрий Трофимович 1907 г. - 29.06.1945
г. Владимир, ул. Чехова, д. 6. Жена – Баранова Елизавета Васильевна (БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой БАРАНОВ Николай Васильевич 1926 г. - 01.05.1945
Александровский район, д. Песочная. Мать - Баранова Евдокия Федоровна
(БЕРЛИН, Панков).
Старшина БАРЫШЕВ Тит Фёдорович 1910 г. - 30.04.1945
Собинский район, д. Запрудье. Жена - Барышева Елизавета Ивановна (БЕРЛИН, Панков).
Гвардии майор БЕЛОУСОВ Иван Георгиевич 1918 г. - 30.04.1945
Александровский район, д. Казармы. Жена – Белоусова Любовь Алексеевна
(БЕРЛИН, Панков).
Ст. сержант БОГАЧЕВ Николай Иванович 1921 г. - 17.04.1945
Юрьев-Польский район, д. Сталино. Мать - Богачева Екатерина Ефимовна
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. сержант БОЛЬШАКОВ Дмитрий Васильевич 1915 г. - 24.04.1945
Собинский район, Асерховское с/п, д. Танковижа. Мать - Большакова Прасковья Васильевна (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой БУШУЕВ Иван Тимофеевич 1915 г. - 24.04.1945
Меленковский район, Тургеневское с/п, д. Улановка. Мать - Бушуева Анна Гавриловна
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой ВЕРЕТЯНОВ Николай Ефимович 1920 г. - 29.04.1945
Вязниковский район, д. Климово. Отец - Веретянов Ефим Васильевич (БЕРЛИН, Панков).
Гв. сержант ДЕВЯТКИН Дмитрий Андреевич 1926 г. - 28.04.1945
Камешковский район, д. Лубенцы. Мать - Девяткина Наталья Тимофеевна
(БЕРЛИН, Панков).
Сержант ЕРШОВ Евгений Климович 1926 г. - 26.04.1945
г. Собинка. Мать – Ершова Евдокия Даниловна (БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант ЕФЛЕЕВ Дмитрий Михайлович 1925 г. - 25.04.1945
Суздальский район, с. Янёво. Отец - Ефлеев Михаил Иванович (БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой ЗЕМСКОВ Алексей Андрианович 1925 г. - 01.05.1945
Небыловский район, с. Никольское Клементьевского с/совета. Отец – Земсков Андриан Михайлович (БЕРЛИН, Панков).
Сержант ЗОРИН Александр Алексеевич 1925 г. - 25.04.1945
Собинский район, д. Астафьево. Мать – Зорина Анастасия Григорьевна
(БЕРЛИН, Панков).
Слесарь ИОНОВ Николай Васильевич 1915 г. - 26.06.1945
г. Ковров, ул. Покровская, д. 23. Мать – Ионова Матрёна Фёдоровна (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой КАЗАКЕВИЧ Яков Фенагенович 1925 г. - 01.05.1945
Суздальский район, с. Кучкив. Жена - Казакевич Ефимия Фоминична
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. мл. сержант КИРИЛЛОВ Михаил Васильевич 1925 г. - 26.04.1945
Гусь-Хрустальный район, д. Тименка. Мать - Кириллова Александра Андреевна (БЕРЛИН, Панков).
Ст. сержант КОБЫШЕВ Андрей Герасимович 1903 г. - 22.04.1945
г. Киржач, ул. Советская, д. 53. Жена – Кобышева Прасковья Михайловна
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. лейтенант КОНСТАНТИНОВ Алексей Иванович 1918 г. - 23.04.1945
Муромский район, с. Чаадаево. Жена - Константинова Анна Николаевна
(БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант КОНСТАНТИНОВ Михаил Иванович 1926 г. - 23.04.1945
Муромский район, с. Чаадаево. Отец - Константинов Иван Игнатьевич
(БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант КУКУШКИН Николай Иванович 1906 г. - 25.04.1945
Александровский район, д. Зеленцино. Жена - Кукушкина Надежда Васильевна (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой КУПРИЯНОВ Михаил Евдокимович 1896 г. - 24.04.1945
Никологорский район, д. Суворово. Жена - Куприянова Евдокия Петровна
(БЕРЛИН, Панков).
Лейтенант ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Яковлевич 1925 г. - 29.04.1945
Селивановский район, д. Митяково. Мать - Лаврентьева Евдокия Сергеевна
(БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант ЛЕВКАЕВ Фёдор Александрович 1911 г. - 28.04.1945
Гусь-Хрустальный район, пос. Красный Химик. Жена - Левкаева Татьяна Степановна
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. сержант ЛУКИН Виктор Яковлевич 1925 г. - 26.04.1945
Камешковский район, д. Сынково. Мать - Лукина Александра Яковлевна
(БЕРЛИН, Панков).
Сержант МЕЛЬНИКОВ Алексей Иванович 1924 г. - 30.04.1945
Камешковский район, д. Щекино. Мать – Мельникова Александра Кондратьевна
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой МИХАЙЛОВ Виктор Николаевич 1925 г. - 05.05.1945
Муромский район, д. Климово. Мать – Михайлова Анастасия Андреевна
(БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант МОРКОВНИН Леонид Фирсович 1926 г. - 22.04.1945
Суздальский район, с. Кибол. Мать – Морковнина Наталья Ивановна (БЕРЛИН, Панков).
Капитан ПАНОВ Сергей Иванович 1922 г. - 14.07.1945
Никологорский район, д. Степанцево. Отец – Панов Иван Николаевич (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ПАНЮХИН Анатолий Алексеевич 1925 г. - 30.04.1945
Собинский район, д. Соколово. Мать - Панюхина Екатерина Никифоровна
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ПУЧКОВ Григорий Фёдорович 1925 г. - 27.04.1945
Г. Ковров. Жена - Пучкова Евдокия Герасимовна (БЕРЛИН, Панков).
Гв. мл. сержант РОМАНОВ Дмитрий Алексеевич 1925 г. - 27.04.1945
г. Вязники, ул. Толмачева, д. 21. Отец - Романов Алексей Васильевич (БЕРЛИН, Панков).
Старшина РУСИН Фёдор Алексеевич 1913 г. - 29.04.1945
Александровский район, д. Холопово. Жена - Русина Ксения Петровна
(БЕРЛИН, Панков).
Лейтенант СТАРИКОВ Анатолий Петрович 1914 г. - 30.04.1945
Киржачский район, д. Рожково. Мать – Старикова Евдокия Егоровна (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой СОЦКОВ Лев Фёдорович 1896 г. - 27.04.1945
Гусь-Хрустальный район, Стеклозавод, ул. Свердлова, д. 8. Жена - Соцкова Евдокия Матвеевна (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой СУВОРКИН Сергей Ефимович 1922 г. - 01.05.1945
Меленковский район, с. Кононово. Мать - Суворкина Ефросинья Петровна
(БЕРЛИН, Панков).
Гв. рядовой СУХАРНИКОВ Андрей Павлович 1911 г. - 24.04.1945
Суздальский район, с. Суромна. Жена - Сухарникова Пелагея Степановна
(БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ТИТОВ Александр Иванович 1909 г. - 02.05.1945
Юрьев-Польский район, каучук-совхоз № 15. Жена - Титова Ефросинья Федоровна (БЕРЛИН, Панков).
Рядовой ТИХОНОВ Павел Васильевич 1923 г. - 28.04.1945
Меленковский район, д. Дубцы. Мать - Тихонова Татьяна Федоровна (БЕРЛИН, Панков).
Гв. лейтенант ТРОФИМОВ Алексей Степанович 1918 г. - 28.04.1945
Петушинский район, д. Поломы. Мать – Трофимова Анна Андреевна (БЕРЛИН, Панков).
Гв. ефрейтор ФРЫКИН Борис Егорович 1923 г. - 28.04.1945
г. Ковров, Заречная Слободка, ул. 1-Мая, д. 24. Отец - Хрыкин (Фрыкин) Егор Трофимович (БЕРЛИН, Панков).
Мл. сержант ХАРИТОНОВ Владимир Яковлевич 1924 г. - 30.04.1945
Суздальский район, с. Суромна. Отец – Харитонов Яков Иванович (БЕРЛИН, Панков).
Гв. ст. лейтенант ЩЕРБАКОВ Николай Яковлевич 1908 г. - 30.04.1945
Кольчугинский район. Сестра - Щербакова Надежда Яковлевна (БЕРЛИН, Панков).
сержант ГУРЬЯНОВ Сергей Викторович: 1926 г. - 13.04.1945
Муромский р-н, с. Благовещенское. Мать - Гурьянова Мария Фёдоровна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
рядовой ГРОМАЗДЕНКОВ Николай Иванович: 1924 г. - 09.04.1945
Киржачский р-н, с. Филипповское. Отец - Громазденков Иван Афанасьевич.
(Мурска Собота).
ефрейтор КАЗАКОВ Александр Иванович: 1906 г. - 03.05.1945
Вязниковский р-н, д. Шустово. Жена - Казакова Мария Алексеевна. (Мурска Собота).
ефрейтор МАКАРИН Павел Сергеевич: 1920 г. - 06.04.1945
Меленковский р-н, с. Тимошино. Отец - Макарин Сергей Никитович. (Мурска Собота).
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ
воинов-волгоградцев, захороненных на территории Австрии как «неизвестные солдаты»
Гв. сержант ВЕТОШКИН Иван Андреевич: 1911 г. - 20.04.1945г.
Алексеевский район, с. Николаевка. Жена - Ветошкина Мария Васильевна.
(Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. мл. сержант БЛИНОВ Николай Павлович: 1924 г. - 19.04.1945г.
г. Волгоград, ул. Кагановича, 83. Мать - Блинова Мария Алексеевна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. капитан БОГАТЫРЕВ Константин Николаевич: 1915 г. - 07.04.1945г.
Иловлинский р-н, х. Желтухин. Мать - Богатырева Анна Антоновна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. сержант БОЛДЫРЕВ Александр Андреевич: 1923 г. - 07.04.1945г.
Неткачевский/Жирновский р-н, с. Верхняя Добринка. Отец - Болдырев Андрей Михайлович. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ДЕРЕПАСКО Михаил Андреевич: 1900 г. - 11.04.1945г.
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, 101. Жена - Дерепаско Дана Федоровна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ЖАРИНОВ Константин Андреевич: 1909 г. - 07.04.1945г.
г. Волгоград, ул. Артемовская, 32. Жена - Жаринова Анна Трофимовна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой КОЛИСНИЧЕНКО Алексей Иванович: 1926 г. - 17.04.1945г.
Среднеахтубинский р-н, х. Тумак. Мать - Соколова Евдокия Васильевна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой ЛИТВИНЕНКО Иван Ильич: 1916 г. - 18.04.1945г.
г. Волгоград, Ерманский поселок, ул. Учетная, 22. Жена - Литвиненко Анна Михайловна. (ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. рядовой ЛОБАЧЕВ Леонид Фотиевич: 1906 г. - 12.04.1945г.
Чернышковский р-н, х. Волоцкий. Жена - Лобачева Татьяна Никитична.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Рядовой МАНЖОСОВ Иван Иванович: 1925 г. - 04.04.1945г.
Еланский р-н, с. Водопьяново. Мать - Манжосова Анна Трофимовна.
(ВЕНА, Зиммеринг).
Гв. мл. сер