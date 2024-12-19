ВОЕВАЛИ МЫ ЧЕСТНО Воспоминания о войне и блокаде последнего жившего ветерана 31-го гвардейского тяжёлого танкового полка.

Перед вами — уникальные воспоминания начальника радиостанции 31-го гвардейского тяжелого танкового полка прорыва. Николай Петрович Колбасов мальчишкой приехал в Ленинград, застал мирную городскую жизнь тридцатых годов, пережил первую блокадную зиму, окончил курсы радистов и прошел с 31-м полком весь его боевой путь, от операции «Искра» до капитуляции немцев в Курляндии. Книга снабжена иллюстрациями, картами и архивными документами о боевом пути полка.

Посвящается памяти бойцов и командиров Ленинградского фронта.

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