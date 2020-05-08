Вклад народа Монгольской Народной Республики в Великую Победу Уже 22 июня 1941 года в Монголии было принято решение оказывать помощь Советскому Союзу. Вклад народа Монгольской Народной Республики в Великую Победу – огромен. На чтение: 1 минута

Уже 22 июня 1941 года в Монголии было принято решение оказывать помощь Советскому Союзу. Вклад народа Монгольской Народной Республики в Великую Победу – огромен.

На протяжении всей войны Монголия отправляла на фронт продовольствие, лошадей, оплачивала строительство танков и самолетов. Советскому Союзу было передано около 500 тысяч монгольских лошадей. Еще 32 тысячи лошадей были переданы монгольскими аратами (скотоводами) в качестве личных добровольных пожертвований. Практически каждая пятая лошадь в Красной Армии была монгольской.

В октябре 1941 года в Советский Союз прибыл первый эшелон с монгольскими продуктами и одеждой. Монгольские власти направили в СССР за годы войны 500 тысяч тонн мяса. Только за 1941 год из Монголии к нам пришло 140 вагонов различных подарков для советских воинов.

На финансовые средства было построено 53 танка, в том числе 32 танка Т-34. А на бортах этих боевых машин стояли имена Сухэ-Батора и других монгольских героев. Многие из этих танков дошли до самого Берлина. Советским военно-воздушным силам была передана авиационная эскадрилья «Монгольский арат».

После победы над гитлеровской Германией монгольская армия в августе 1945 года приняла самое активное участие в войне с Японией. Монгольские войска вошли в состав Забайкальского фронта, которым командовал маршал Родион Малиновский. Только за неделю боевых действий монгольская армия прошла 450 километров и освободила от японцев целый ряд населенных пунктов в Китае.

После капитуляции Японии правительство Монголии получило телеграмму со словами признательности от руководства Советского Союза. 8 сентября 1945 года 21 генерал и офицер монгольской армии были награждены орденами Советского Союза. Главнокомандующий монгольской армией маршал Хорлогийн Чойбалсан был награжден орденом Суворова I степени. А главным итогом Победы во Второй мировой войне для этих Героев стало официальное признание в мире независимости Монгольской Народной Республики.

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