Основные даты Великой Отечественной войны, ч. 1 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала одним из самых масштабных и трагических явлений в истории нашей Родины. Она вместила в себя множество событий, так или иначе повлиявших на ход боевых действий. Ниже приведена хронология основных дат самого тяжёлого начального периода войны. На чтение: 5 минут

Начальный период Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 – 18 ноября 1942 гг. (основные даты)

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала одним из самых масштабных и трагических явлений в истории нашей Родины. Она вместила в себя множество событий, так или иначе повлиявших на ход боевых действий. Ниже приведена хронология основных дат самого тяжёлого начального периода войны.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

План нападения на СССР, получивший название «Барбаросса», был разработан немецким командованием ещё в 1940 году. Непосредственная реализация этого плана началась на рассвете 22 июня. Во вторжении в СССР, кроме нацистской Германии, приняли участие её союзники – Финляндия, Румыния, Венгрия, Италия, Словакия и Хорватия.

22 июня – конец июля 1941 года – оборона Брестской крепости, которая стала одним из первых сражений Великой Отечественной войны. Штурм крепости немецкими войсками начался на рассвете 22 июня. Единого мнения о дате окончании обороны не существует: большая часть укреплений была захвачена немцами 24 июня, но сопротивление разрозненных групп и даже отдельных советских солдат и их попытки вырваться из крепости продолжались ещё около месяца.

23 июня 1941 года была образована Ставка Верховного Главнокомандования Вооружённых Сил СССР, которая стала органом высшего военного управления. Ставка планировала стратегические операции, руководила боевой деятельностью фронтов и флотов и т.д. Первым председателем СВГК стал маршал С.К. Тимошенко, а с 10 июля 1941 года и до конца войны её возглавлял лично И.В. Сталин.

24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации при Совете народных комиссаров СССР. Этот орган руководил организацией перемещения в восточные районы страны населения, промышленных предприятий, научных и культурных учреждений, материальных ценностей с тех территорий, которым угрожала оккупация. Именно успешно проведённая эвакуация вскоре позволила развернуть производство оборонной продукции в Поволжье, на Урале и в Сибири.

22 июня – 2 декабря 1941 года – оборона военно-морской базы Ханко. 22 июня начались бомбардировки полуострова Ханко в Финском заливе немецкой авиацией, а 1 июля финская армия предприняла первую атаку Ханко с суши. Защитники базы осложняли действия неприятеля в Финском заливе. С 23 октября по 2 декабря была проведена эвакуация гарнизона, его бойцы пополнили ряды защитников Ленинграда.

23 июня – 30 июня 1941 года – танковое сражение под Дубно, Луцком и Ровно. На этом участке фронта советские войска имели подавляющее превосходство в технике, но не смогли нанести противнику существенных потерь и изменить ход боевых действий в свою пользу. Ценой тяжёлых потерь войскам Юго-Западного фронта удалось лишь на неделю задержать немецкое наступление.

28–29 июня 1941 года с наступления немецких и финских войск на мурманском направлении начались активные боевые действия в Заполярье. Противник планировал захватить базы Северного флота и Мурманск, выйти к побережью Белого моря и занять Архангельск. Однако к осени стало понятно, что немецкий план молниеносной войны в Арктике сорван.

28 июня 1941 года ударные группировки немцев прорвались к Минску и захватили город. Бои за столицу Белорусской ССР были краткосрочными, но ожесточёнными. Значительное количество советских войск под Белостоком, Новогрудком и Минском попало в окружение.

30 июня 1941 года был создан Государственный Комитет Обороны, в руках которого в условиях войны была сосредоточена вся полнота власти в государстве. Первоочередными задачами ГКО стала организация боевых действий, мобилизация советской экономики, увеличение производства техники, боеприпасов, продовольствия. Председателем ГКО стал И.В. Сталин.

7 июля – 26 сентября 1941 года – Киевская оборонительная операция. Усилиями Юго-Западного фронта Красная Армия должна была остановить наступление немцев на Киев и не допустить их прорыва на левый берег Днепра. Советские войска потерпели поражение, что привело к потере не только Киева, но и контроля над всей Украиной с её стратегическими запасами продовольствия и угля.

10 июля – 10 сентября 1941 года – Смоленское сражение. Бои под Смоленском сыграли важную роль в срыве «блицкрига», на который рассчитывало немецкое командование в 1941 году. В ходе ожесточённых боев за этот город советские войска не только смогли задержать продвижение противника к Москве, но и несколько раз переходили в контрнаступление. За два месяца Смоленского сражения немцы смогли продвинуться на московском направлении на 150–200 км.

30 августа – 8 сентября 1941 года – Ельнинская операция. Она стала одним из ключевых событий Смоленского сражения. В результате упорных боев под Ельней удалось ликвидировать так называемый «ельнинский выступ», который немцы собирались использовать как плацдарм для наступления на Москву.

10 июля 1941 года началась битва за Ленинград, которая стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. Она имела огромное военно-стратегическое и политическое значение. Оборона «Северной столицы» длилась целых 900 дней, 872 из которых жители и защитники города терпели голод и лишения в условиях блокады, но продолжали оказывать сопротивление врагу.

8 сентября 1941 года после взятия немецкими войсками Шлиссельбурга началась блокада Ленинграда. С этого момента сообщение с городом осуществлялось только воздушным путём и по воде или льду Ладожского озера («Дорога жизни»). Ленинград ежедневно подвергался артобстрелам и авиационным налётам. Главным испытанием для ленинградцев стал голод, от которого, по разным оценкам, погибло от 800 тысяч до 1 миллиона человек.

5 августа – 16 октября 1941 года – оборона Одессы. Защиту этого города называют одной из самых успешных для СССР операций начального этапа Великой Отечественной войны. Гарнизон города 73 дня сдерживал натиск румынских и немецких войск и покинул его только по приказу командования. Черноморскому флоту удалось эвакуировать из Одессы не только войска и технику, но и часть гражданского населения и промышленного оборудования.

31 августа 1941 года в порт Архангельска прибыл первый арктический конвой. Из Англии он вышел 21 августа и за 10 дней без потерь доставил в советский порт грузовики, боеприпасы, шерсть, каучук и первую небольшую партию английских истребителей «Харрикейн».

6 сентября – 22 октября 1941 года – оборона островов Моонзундского архипелага. Советские гарнизоны островов около полутора месяцев сражались в тылу противника, отвлекая часть его сил от наступления на Ленинград. К 22 октября часть защитников архипелага удалось эвакуировать на Ханко.

29 сентября – 1 октября 1941 года в Москве прошла конференция представителей СССР, Великобритании и США. В результате этой встречи англичанами и американцами было принято решение о предоставлении Советскому Союзу помощи вооружением и стратегическими материалами. В свою очередь, СССР обязался поставлять в США и Великобританию сырье для военного производства.

29 сентября – 16 ноября 1941 года – Донбасско-Ростовская оборонительная операция. В ходе тяжёлых оборонительных сражений советским войскам пришлось оставить юго-западную часть Донбасса и отойти на подступы к Ростову. Тем не менее, планы немецкого командования окружить войска Южного фронта и развить наступление на Кавказ были сорваны.

17 ноября – 2 декабря 1941 года – Ростовская наступательная операция. Она стала первой крупной успешной наступательной операцией Красной Армии в войне. В ходе наступления удалось отбросить противника на 60–80 км, освободить Ростов-на-Дону и на полгода обезопасить южный фланг советско-германского фронта от прорыва противника на Кавказ и Волгу.

30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 гг. – Московская битва, которая стала одним из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны. Советским войскам удалось не только остановить на последних рубежах продвижение противника к столице СССР, но и перейти в контрнаступление. Для нацистской Германии это стало первым крупным поражением с начала Второй Мировой войны.

30 сентября – 4 декабря 1941 года – оборонительный период битвы за Москву. 30 сентября немецкие войска приступили к осуществлению операции «Тайфун» и перешли в наступление на московском направлении. К концу ноября они вышли к каналу Москва – Волга и заняли Красную Поляну, посёлок всего примерно в 30 км от Московского Кремля.

7 ноября 1941 года в сложнейшей для СССР и советской столицы ситуации в Москве прошёл военный парад на Красной площади, в котором приняли участие более 28 000 бойцов Красной Армии. Парад сыграл огромную роль в укреплении морального духа советского народа. По решению Ставки аналогичные военные парады 7 ноября 1941 года прошли также в Куйбышеве и Воронеже.

30 сентября – 23 октября 1941 года – Орловско-Брянская оборонительная операция, ставшая частью первого периода битвы за Москву. Немецкие войска заняли Орёл, значительная часть соединений Брянского фронта попала в окружение. Вермахту не удалось полностью ликвидировать попавшие в Брянский котёл советские войска: 23 октября они прорвали кольцо окружения и отошли на новую линию обороны.

2–13 октября 1941 года – Вяземская оборонительная операция, которая проводилась с целью противодействия наступлению немецких войск на Москву. В результате успешных действий немцев войска Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы оказались в окружении. До 13 октября они активными действиями сковывали силы противника, но вырваться из Вяземского котла удалось лишь немногим бойцам и командирам.

10 октября – 4 декабря 1941 года – Калининская оборонительная операция, в ходе которой советские войска вынуждены были оставить город Калинин, но не позволили противнику использовать его для развития наступления на Москву.

24 октября – 5 декабря 1941 года – Тульская оборонительная операция, в ходе которой было остановлено наступление немецких войск на тульском направлении и сорвана попытка противника обойти Москву с юга.

1–5 декабря 1941 года в результате Наро-Фоминской операции советским войскам удалось предотвратить последнюю попытку немцев прорваться к Москве.

5 декабря 1941 – 7 января 1942 гг. – Контрнаступление советских войск под Москвой. Получив к началу декабря подкрепления из восточных районов страны и измотав противника в оборонительных боях, 5 декабря войска Калининского, Западного, Юго-Западного и Брянского фронтов перешли в наступление. К 7 января на разных участках обороны враг был отброшен от советской столицы на 100–250 км.

6–16 декабря 1941 года – Тульская наступательная операция. Советские войска, принимавшие участие в Тульской оборонительной операции, получили усиление, и 6 декабря перешли в контрнаступление. Результатом стала ликвидация угрозы окружения Москвы с южного направления.

17 декабря 1941 – 5 января 1942 гг. – Калужская наступательная операция, в ходе которой советские войска не дали противнику закрепиться на рубеже реки Ока и полностью освободили Калугу, представлявшую собой важный транспортный узел.

8 января – 20 апреля 1942 года – второй этап Контрнаступления советских войск под Москвой. В результате Ржевско-Вяземской (8 января – 20 апреля 1942 года) и Торопецко-Холмской (9 января – 6 февраля 1942 года) операций решить задачу по окружению и уничтожению основных сил немецкой группы армий «Центр» не удалось, однако враг был ещё дальше отброшен от Москвы и потерпел первое крупное поражение. Советским войскам удалось полностью освободить Тульскую и Московскую области, а также часть Смоленской. 20 апреля Красная Армия перешла к обороне.

18 января – 28 февраля 1942 года – Вяземская воздушно-десантная операция, в ходе которой в немецком тылу был высажен крупнейший за войну воздушный десант. Посодействовать окружению немецких войск группы армий «Центр» десантникам не удалось, но, соединившись с действовавшим во вражеском тылу кавалерийским корпусом, на протяжении пяти месяцев они вели активные бои с противником.

18 октября – 16 ноября 1941 года – Крымская оборонительная операция. Решающее значение для исхода битвы за Крым имел удар немецких и румынских войск через Перекопский перешеек. В степной части Крыма подготовленных оборонительных рубежей не было, поэтому с тяжёлыми боями советские войска отступали к Керчи и Севастополю.

30 октября 1941 – 4 июля 1942 гг. – оборона Севастополя, длившаяся восемь месяцев. Защитники Главной военно-морской базы Черноморского флота сковывали крупные силы противника и не позволяли ему развернуть наступление на Кавказ. Только третья, начавшаяся 7 июня 1942 года, попытка немцев захватить город оказалась успешной. 1 июля 1942 года Севастополь пал, его последние защитники продолжали сражаться до 4 июля на мысе Херсонес.

25 декабря 1941 – 2 января 1942 гг. – Керченско-Феодосийская десантная операция, которая проводилась с целью освобождения Керченского полуострова, отвлечения сил немцев от Севастополя и создания условий для освобождения Крыма. Первоначально операция развивалась успешно, но со 2 января из-за осложнившейся обстановки наступающим советским войскам пришлось перейти к обороне.

1 января 1942 года 26 государств, в том числе Великобритания, США, СССР и Китай, подписали Декларацию Объединённых Наций. В этом документе они подтверждали намерения бороться с общим врагом до полной победы и не заключать с ним сепаратного мира.

12–29 мая 1942 года – Харьковское сражение. После завершения битвы за Москву советскими войсками была предпринята попытка освободить Харьков и начать наступление на Днепропетровск. Но недостаточная подготовка операции привела к тому, что войска Юго-Западного фронта под Харьковом попали в окружение и были разгромлены.

30 мая 1942 года был создан Центральный штаб партизанского движения во главе с П.К. Пономаренко. ЦШПД занимался координацией действий партизанских формирований друг с другом и с Красной Армией, подготовкой командных кадров и специалистов, снабжением партизан оружием и боеприпасами. Действуя в тылу врага, партизаны сыграли важную роль в победе СССР над Германией.

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва. Оборона Сталинграда имела большое стратегическое значение, так как город представлял собой крупный промышленный центр и транспортный узел с магистралями в Среднюю Азию и на Урал. Особую значимость имела Волга, по которой через Сталинград в Центральную Россию шла нефть с Кавказа.

17 июля – 18 ноября 1942 года – оборонительный этап Сталинградской битвы. Стратегическая оборонительная операция на сталинградском направлении продолжалась 125 дней и ночей. Сначала бои велись на дальних подступах городу, а с середины сентября – уже на улицах и площадях Сталинграда.

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