В небе сталинские соколы Чем дальше календарь уводит нас от событий Великой Отечественной войны, тем больше появляется фальсификаций её истории. Самое интересное, что людям, которые их изобретают, не нужно сидеть в архивах или библиотеках, они и так всё знают, получая информацию с потолка. Вот одно из подобных «исторических» наблюдений. Оказывается, в Советском Союзе на момент начала войны не было профессиональных лётчиков, которые могли бы на равных сражаться с асами люфтваффе. Действительно, за плечами немецких лётчиков было множество побед в небе европейских стран, но ведь было и такое «безоблачное небо», в котором хвалёные пилоты Геринга получили достойный отпор, несмотря на превосходящие силы. Испанские воздушные бои... На чтение: 2 минуты

Чем дальше календарь уводит нас от событий Великой Отечественной войны , тем больше появляется фальсификаций её истории. Самое интересное, что людям, которые их изобретают, не нужно сидеть в архивах или библиотеках, они и так всё знают, получая информацию с потолка. Вот одно из подобных «исторических» наблюдений. Оказывается, в Советском Союзе на момент начала войны не было профессиональных лётчиков, которые могли бы на равных сражаться с асами люфтваффе. Действительно, за плечами немецких лётчиков было множество побед в небе европейских стран, но ведь было и такое «безоблачное небо», в котором хвалёные пилоты Геринга получили достойный отпор, несмотря на превосходящие силы.

Испанские воздушные бои

Гитлеровцы столкнулись с реальными проблемами в небе Испании. Гражданская война 1936–1939 годов на Пиренейском полуострове стала не только ареной политического противостояния разных социальных систем, но и полигоном для новых образцов боевой техники.

Советский Союз активно поддерживал республиканское правительство Испании. Рассекреченные в последние годы архивные документы обстоятельно рассказывают о том, как в далёкую страну в широких масштабах поставлялось вооружение и специалисты (истребители И-15 и И-16, бомбардировщики АНТ-40 и танки Т-26 с советскими экипажами). Всего, по данным испанских историков, против фашистов воевало 772 пилота из СССР. Более 90 наших военных авиаспециалистов погибли. 35 лётчиков были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди этих героев был один из самых известных лётчиков предвоенной поры – старший лейтенант Анатолий Серов. А вместе с ним служил Михаил Якушкин, первый лётчик-истребитель, уничтоживший вражеский бомбардировщик в ночном воздушном бою.

Советские летчики-добровольцы. Испания. 1936-1937 гг. Источник: РГАКФД

Опыт, который получили советские лётчики, был колоссальным. Объединённый немецко-итальянский воздушный флот получил достойный отпор. Фашистским пилотам рекомендовалось не вступать в бои с советскими истребителями, не имея численного преимущества. Об участии советских военных специалистов в той Гражданской войне Российское военно-историческое общество ещё расскажет на страницах своего портала «История РФ», а сейчас мы вернёмся к теме нашего рассказа.

Подготовка к войне

Естественно, советское командование не оставило без внимания исключительно ценное наследие боёв в небе Испании. Не остались без работы и участники тех сражений, накопившие огромный боевой опыт. Часть лётчиков была распределена в различные авиачасти, где передавала молодым пилотам приобретённые на практике навыки. А большая часть испанских ветеранов вошла в специально созданный 19-й истребительный авиаполк. Это подразделение было сформировано под Ленинградом в 1938 году. Впоследствии полк участвовал в боях на семи фронтах, уничтожил в общей сложности 445 самолётов врага.

Создание подобного полка имело важнейшее значение. Боевая единица предназначалась для выполнения особых заданий военного командования и Советского правительства. Начало создания 19-го полка относится к 22 марта 1938 года. Именно тогда в результате слияния 58-й 70-й истребительных эскадрилий, а также 33-й отдельной разведывательной эскадрильи появилась новая часть.

В 1939 году полк участвовал в боях на Халхин-Голе , а затем в освободительном походе на Западную Украину и в Советско-финской войне , на которой совершил 3412 боевых вылета.

Источник: https://ria.ru

Война

Но самым главным испытанием для лётчиков с опытом боевых действий в Испании стала Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года полк входил в состав ВВС Северного фронта и базировался на аэродроме Горелово под Ленинградом. Первая победа пришла 6 июля 1941 года. Лейтенант Дмитрий Титоренко на истребителе И-16 сбил немецкий двухмоторный самолёт-разведчик Юнкерс-88D. Карта, полученная со сбитого немецкого самолёта, позволила предотвратить атаку немцев на сеть советских аэродромов. В боях под Ленинградом лётчики полка сбили 63 самолёта противника и ещё 13 повредили. Ещё 40 машин пилоты уничтожили в результате штурмовых действий на аэродромах противника. В этих боях сам полк понёс тяжёлые потери: 57 самолётов было сбито, 30 лётчиков погибли.

В 1944 году советские лётчики закрепили за собой господство в воздухе, а в 19-м полку освоили тактику «свободной охоты». Чёткой задачи «охотникам» не ставилось, им определялся квадрат, в котором они действовали. Опытные лётчики сами принимали решения, вступать в бой с противником или лучше отступить.

Знаменитый ас, первый в истории трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин считал, что «свободная охота» – высшая форма деятельности для воздушного бойца. Лётчики полка выполнили около 3500 таких боевых вылетов.

Источник: https://ria.ru

Именно с 22 марта – дня формирования легендарного 19-го отдельного истребительного полка, ведёт свою историю и 237-й гвардейский Проскуровский центр показа авиационной техники. Всем нам известные по трансляциям парадов на Красной площади пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» – прямые потомки «свободных охотников» времён Великой Отечественной войны.

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