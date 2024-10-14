«Разведчик иностранных дел». Трубников Вячеслав Иванович Он отдал внешней разведке более тридцати лет. Из них четыре года возглавлял Службу внешней разведки. Неизменным оставалась невидимое служение России В. И. Трубникова, прошедшего путь от оперуполномоченного в звании лейтенанта до генерала армии. Он – единственный командир СВР, удостоенный звания Героя России.

Не звали нас и не просили, Мы сами встали и пошли, Судьбу свою в судьбе России Глазами сердца мы прочли. Мы будем жить, как наши предки, К добру и подвигу спеша: Свободно жить! Неволи, клетки Не терпит русская душа... Иосиф Уткин

С малой родины начинается судьба человека. Неведомо как, но она закладывает характер человека, его эмоциональный настрой, его жизненный стержень.

Выдающийся государственный деятель, разведчик, дипломат и учёный Вячеслав Иванович Трубников родился в Иркутске, 25 апреля 1944 года. Его родители были эвакуированы из Москвы вместе с авиационным заводом. Всего несколько месяцев их новорожденный сын прожил в Иркутске, но сибирскую закалку приобрёл на всю жизнь. Твёрдость и неподкупность сибирского характера, как и легендарное добродушие, в сибиряках заложенное, не раз помогали ему выстоять в непростых перипетиях его многоликой жизни. « Когда меня увезли из Сибири, я был совсем маленьким. В сорок четвёртом году я родился в Иркутске, а в сорок пятом мама забрала меня и уехала. Отец же ещё несколько лет работал на Иркутском авиационном заводе. Поэтому по-настоящему я увидел Сибирь лишь в тридцать три года, когда побывал в Красноярске, Новосибирске и, естественно, в своём родном городе. Тогда мне удалось взглянуть и на жёлтый флигелёк, который находился на территории авиационного завода. Представляете? Там мы жили! Это, конечно, я узнал со слов родителей, но, когда увидел всё своими глазами – был очень тронут. К слову сказать, в одну из поездок меня «купнули» в Ангаре. Сказали, если ты в Ангаре не искупаешься, то считай, что ты не сибиряк, что ты здесь не родился. Это был июль месяц. Но температура в Ангаре была восемь градусов. А ещё мне запомнился копчёный омуль. Я даже дочь как-то свозил в Иркутск и угостил её этим байкальским деликатесом. Прямо на сейнере », – вот прямое свидетельство того, что Вячеслав Иванович считал и чувствовал себя сибиряком. И по словам дочери, Марии Вячеславовны, любил читать стихи своего земляка, Иосифа Уткина:

Трудная и голубая

Мне страна мерещится во мгле...

Надо жить,

Трудясь и рассыпая

Жемчуг смеха по большой земле...

Вячеслав Трубников редко давал интервью, разведчик и дипломат по роду своей службы не склонен к публичности. Но в каждом из них возникает сибирская тема: «Сибирь – это пространство и мощь нашей страны. Почему за рубежом нас не относят к Европе? Потому что мы гораздо больше, чем Европа, потому что мы Россия. Французский президент Жискар д’Эстен как-то сказал: «Что вы мечетесь между Европой и Азией, вы самодостаточная цивилизация.». Действительно, Россию без Сибири нельзя представить. Это будет уже не Россия... Сибирь – это самый лакомый кусок, о котором мечтают все участники большой геополитической игры. Именно поэтому Сибирь нужно преобразовывать, заселять, привлекать молодёжь, создавать здесь условия для жизни... Только так мы сможем её удержать. За счёт чего? Только не за счёт иностранных вливаний. Сделать Сибирь транзитным путём для Китая – это, поверьте, тоже не самый лучший выбор...»

Так кто Вы, Вячеслав Трубников?

Он отдал внешней разведке более тридцати лет. Из них четыре года возглавлял Службу внешней разведки. За это время сменилось шесть руководителей страны. Неизменным оставалась невидимое служение России В. И. Трубникова, прошедшего путь от оперуполномоченного в звании лейтенанта до генерала армии. Он – единственный командир СВР, удостоенный звания Героя России. Занимал пост заместителя министра иностранных дел России при Е. М. Примакове, четыре года был Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Индии.

Как приходят в разведку?

Разведка – это элита всех силовых структур. Поэтому там традиционно служат люди, которые готовы защищать интересы Родины, а не каких-то политических групп В. И. Трубников

Случай так или иначе присутствует в каждой судьбе. Но не всегда определяет её. Выпускник 87-й московской школы, золотой медалист, планировал поступать в Высшее военно-морское инженерное училище в Ленинграде. Но был вызван в райком комсомола. Рекомендация поступать в МГИМО, видимо, была дана в строгом тоне, исключающем отказ. Правда, на экзаменах нужно было набрать 25 баллов из 25. Но абитуриент справился. И подал документы на арабский язык. По словам В. И. Трубникова, «тогда Ближний Восток был в моде. Египет, президент Гамаль Абдель Насер». Но был зачислен в группу, изучающую хинди и английский. Поначалу расстроился. Но один из преподавателей пророчески заметил: «Трубников, хинди – это твой хлеб с маслом».

Случай определил судьбу: «Так я и оказался на направлении моей любимой впоследствии Индии». Шёл 1961 года. Через пять лет – преддипломная полугодовая практика, первое знакомство с ещё неведомой страной, поразившей прежде всего контрастами: «...В центре столицы на фоне потрясающей виллы с роскошным пальмовым садом вы увидите возящихся в грязи несчастных ребятишек...Тогда коров на улицах было полным-полно. Они бродили повсюду, в том числе по дипломатическому анклаву. Несчастные, тощие животные с торчащими рёбрами, жующие коробки из-под сигарет, газеты – в общем, всё, где есть целлюлоза...» . А ведь корова в Индии – священное животное, один из её символов.

Однако Индия раз и навсегда заворожила молодого дипломника-практиканта, любовь к ней осталась навсегда: «В Индии всё время не перестаёшь чему-то удивляться. Если ты ей интересуешься, то каждый день открываешь что-то новое. И чем дольше там живёшь, тем больше понимаешь, что познать её до конца невозможно... Это отдельная цивилизация со своей философией. Причём это исключительно творческая цивилизация. Шахматы пришли из Индии. Оттуда же изобретение понятия нуля, ключевого для математики, без него бы и физики не было. Операции по трепанации черепа проводили ещё до нашей эры. Медицина, начиная с аюрведы и кончая хирургией, две-три тысячи лет назад в Индии уже поставлена на поток. К Индии нельзя относиться нейтрально. Её или полюбишь по-настоящему, или нет. Но тех, кто в неё влюбляется, Индия завораживает. Когда мы с друзьями собираемся, то один тост поднимаем за нашу Родину, один тост обязательно поднимаем и за Бхарат Мату – матушку-Индию... Я с огромным удовольствием работал в Индии. Когда я ушёл из разведки в МИД, мне предложили на выбор список стран, где бы я хотел работать послом, услышав «Дели», у меня никаких сомнений не было». Эти слова – не только глубокого знатока Индии, но и романтика, изредка находящего отдохновение в стихах Иосифа Уткина:

Голосок на левом

фланге

Оборвётся, смолкнет

вдруг...

Будто лермонтовский

ангел

Душу выронит из рук...

Вячеслава Ивановича много раз спрашивали, как он попал в разведку. Он отвечал просто, без затей: « Мне было сделано предложение, я дал согласие, прошёл медицинскую комиссию, поступил в разведывательную школу и после её окончания работал в первом главке». Первая командировка в Индию длилась 6 лет. В. И. Трубников поехал туда как журналист, сотрудничающий с Агентством печати «Новости». Был азартен, охоч до новостей, общителен, что позволяло заводить знакомства и завоёвывать симпатии в разных сферах. В будущем это очень пригодилось. «Я писал обо всём. И делал это с удовольствием. Я всегда вникал в те темы, на которые готовил материалы. Писал даже для «Медицинской газеты». Прекрасно помню, как в Индию приезжал знаменитый офтальмолог Святослав Фёдоров и делал показательные операции. Прихожу к нему в гостиничный номер, он кричит из душа: «Располагайтесь, я сейчас выйду». Выходит человек без одной ноги. Для меня это был ушат холодной воды. Я же не знал о его трагедии. Он рассказал, как мечтал быть лётчиком-истребителем, учился в спецшколе. Но, прыгая с подножки трамвая, поскользнулся, и нога попала под трамвай. Фёдоров признавался мне, что ему хотелось уйти на тот свет, но его поразило врачебное искусство. И он в благодарность медицине сумел переплавить свои технические знания в абсолютно небывалую вещь – лезвием бритвы делать надрезы на хрусталике, чтобы фокусное расстояние менялось. А сейчас такие операции поставлены на поток». Мужества было не занимать и самому Вячеславу Ивановичу. Когда погиб его 24-летний сын, он, по словам дочери Марии, поседел за один день. Но не был сломлен.

«В первую заграничную командировку Трубников поехал в Индию. Дипломат, работник внешней торговли или журналист вряд ли сочли бы это большой удачей – ни с карьерной, ни с материальной точки зрения. Советские люди, приезжая в Индию с её тяжёлым климатом, быстро разочаровывались: «страна друзей», любимая Кремлём, пренебрежительно относилась ко всем иностранцам. Это в Африке наши чувствуют себя белыми людьми, а индийцы на бытовом уровне ведут себя страшно бесцеремонно. Кроме того, доказывая свою независимость, индийские власти, если им кто-то не нравился, частенько высылали советских дипломатов или разведчиков. Но для начинающего разведчика это необыкновенно выигрышная точка. Индия – место, где можно было развернуться и показать себя. Нигде советская разведка не позволяла себе такие масштабные операции, как в Индии. И нигде не было такой благоприятной среды. В первые десятилетия после создания самостоятельного государства (1947 год) работу облегчало наличие большого слоя борцов за независимость Индии, которые ненавидели Англию и Соединённые Штаты, не принимали западную культуру и потому демонстрировали готовность к сотрудничеству с советскими людьми...»Млечин Л.М. История внешней разведки. Карьеры и судьбы – М.; ЗАО «Центрполиграф, 2009. С.304-305.

В. И. Трубников приехал в Дели с семьёй в 1971 году. Корреспондент Агентства печати «Новости» на самом деле был офицером Первого управления КГБ СССР (внешняя разведка). Именно в это время на тайных фронтах холодной войны начинается многолетняя борьба между СССР и США за влияние в странах Азии. В декабре 1971 года между Индией и Пакистаном произошёл вооружённый конфликт, получивший название Третья индо-пакистанская война. В результате боевых действий Пакистан потерпел поражение, а на политической карте мира появилось новое независимое государство – Бангладеш.

Эти события были в центре внимания всего мира, и потому в Калькутте, рядом с границей Восточного Пакистана, работало более 200 иностранных журналистов, и только двое – из социалистических стран. Один из них – Вячеслав Трубников: «Я очень активно вращался среди западных журналистов. Там и меня изучали, и я изучал. Особенно когда попал на два месяца в Калькутту накануне индийско-пакистанской войны. В городе было две сотни журналистов – военных корреспондентов. Они работают в основном за деньги, очень сильно рискуя».

Можно смело предположить, что не меньше половины половины из журналистской братии были связаны и со спецслужбами своих стран. Работать разведчику в такой обстановке – всё равно что плавать в бухте среди акул. Но Вячеслав Трубников с первым серьёзным заданием справился. А что это было за задание – если мы и узнаем когда-нибудь, то не через один десяток лет. Разведка без тайн не бывает. «Появление на политической карте мира нового государства, в моей истории индолога, было самым ярким пятном. С этого я начинал практическую работу индолога-журналиста, ну, и разведчика. Два месяца, проведённых в Калькутте, были прекрасной школой и журналистики, в том числе, военной и политической, и даже дипломатической работы, в определённой степени», – признаётся В. И. Трубников.

Первая командировка в Индию ознаменовалась ещё и тем, что из корреспондента АПН В. И. Трубников превратился в дипломата. «Как всё это для вас прошло?», – поинтересовался у него корреспондент «Российской газеты». Ответ Вячеслава Ивановича был на удивление пространен: «Это прошло с определённым душевным скрипом. Став сотрудником посольства, я, с одной стороны, получил совершенно блестящее прикрытие, иммунитет и дипломатический паспорт, который во многом закрывает от всяких неприятностей. Чего я не имел с «красным» паспортом корреспондента АПН. Теперь формы моей деятельности были определены дипломатическим прикрытием. Здесь я должен был действовать уже в рамках протокола, дипломатической практики, стараясь не выбиваться за эти пределы с тем, чтобы не расшифровать себя как разведчика. В моей первой долгосрочной командировке, когда я заехал в Индию корреспондентом, а уезжал дипломатом, то с позиции журналиста изучал одного человека – носителя секретной информации. Он был огорожен от нас очень серьёзной стеной. Служебное положение сильно ограничивало его в откровениях с иностранцами. Перед отъездом я всё равно получил от него конфиденциальные, доверительные сведения. Я перед ним практически раскрылся, предложив сотрудничество. Он сказал: где же вы были раньше? Расстроился, потому что был азартным картёжником. И часто оставался в дураках. Деньги человеку нужны были. Но он и не предполагал, что я – разведчик, способный ему платить и платить хорошо за информацию. Вот и огорчился». Отчасти курьёзная история. Но она подтверждает слова В. И. Трубникова, что на вербовку интересующий разведчика объект чаще всего идёт либо из-за денег, либо из своеобразной мести, отплатить за свою невостребованность или недооценённость.

«Известно, что после этой командировки молодого сотрудника взяли на заметку как весьма перспективного. Его оценили два главных руководителя индийского направления – генерал Яков Медяник и генерал Леонид Шебаршин, последний начальник советской разведки. В 1970 году главным резидентов в Индии стал Яков Медяник. Получив через несколько лет генеральские погоды и назначение в Москву, он позаботился о том, чтобы место главного резидента занял Шебаршин, а тот в свою очередь сделал своим заместителем Трубникова. Когда Леонид Владимирович Шебаршин возглавил разведку, он сделал ещё одно доброе дело для Вячеслава Ивановича: понимая, что индийское направление не самое важное в разведке, назначил его начальником первого отдела, который занимался Соединёнными Штатами.

Это назначение оказалось решающим в карьере В. И. Трубникова, когда вскоре после путча августа 1991 года Шебаршин оставил свой пост и разведку возглавил Е. М. Примаков. Уже в январе 1992 года он назначил Трубникова своим первым заместителем прямо с должности начальника отдела, минуя промежуточные ступени должностной лестницы. «Это был период, когда Служба претерпевала большие изменения, я бы сказал, морально-этического плана, – вспоминал В. И. Трубников. – Но абсолютно правильным был курс на департизацию разведки, который задал Леонид Владимирович Шебаршин... Мы работаем не на какую-либо партию, а на государство, на безопасность страны, её народа. И я сам всегда руководствовался этим принципом. И это не красное словцо. Тогда, в 1991 году, был период разброда и шатания. К нам приезжал Вадим Бакатин, после Шебаршина назначенный председателем КГБ. Бакатин, видимо, не понимал, что делал, когда сдал американцам схему прослушивания посольства США в Москве. Те даже испугались – зачем он это сделал? Они думали, что за этим явно будет что-то такое, за что наперёд назначена такая цена. Михаил Сергеевич Горбачёв, мне кажется, был близорук в этих делах. Как и во многих других. Развалили КГБ, абсолютно не задумываясь, а кто будет обеспечивать безопасность страны?»

Даже в этих, дипломатически выверенных, воспоминаниях В. И. Трубникова, можно ощутить, над какой бездной стояла страна. До развала России был один шаг. Близорукость главы страны М. С. Горбачёва по эстафете передалась следующему руководителю, Б. Н. Ельцину. «Практически все страны ЕС и НАТО сразу же поделили бывшую территорию Советского Союза на зоны влияния. Шведы, норвежцы работали и продолжают работать с Эстонией и Латвией, поляки – с Белоруссией и Украиной, Румыния – с Молдавией. С Грузией напрямую работают американцы. Почему так произошло? Я как-то разговаривал со своим другом, американцем, и он говорит: «Понимаете, вы слишком большие, поэтому вам нужно что-то противопоставить. А то вы всех подомнёте под себя. Это будет возвращение к империи».

Они ни коем случае не хотят видеть Россию сильной. После распада Советского Союза западные страны охватила эйфория по поводу победы в холодной войне. А у нас возникла иллюзия, что теперь Россию перестанут бояться и на равных примут в международное сообщество. Но такого не произошло. И мы стали понимать, что в оркестре, которым дирижирует «дядя Сэм», нам отводится роль второй скрипки. В лучшем случае...». Безопасность и независимость страны висели на волоске. Не видели этого только «близорукие» руководители. Но разведку удалось спасти. По единодушному мнению ветеранов СВР, в этом заслуга связки Примаков-Трубников. Они удержали лучших, сохранили фундамент – прямо сказать, спасли разведку от развала. Говоря без обиняков, в этом их историческая заслуга перед Россией. «Девиз Службы внешней разведки, который был создан Евгением Максимовичем, звучит так: «Отечество. Доблесть. Честь». От себя я добавлю: «Бескорыстие. Патриотизм.», – это признание немногословного Вячеслава Ивановича дорогого стоит.

Но, как известно, без предательства человечеству не живётся со времён Иуды. Да и провалы службе разведки не в новинку. Так, в феврале 94-го американцы раскрыли нашего агента в ЦРУ Олдрича Эймса. Под руководством Трубникова, как положено в таких случаях, всё личное и рабочее дело Эймса разбиралось с того самого дня, как он начал работать на Москву, анализировался каждый шаг его и наших оперативных работников, вспоминали каждое слово.

Результаты служебного расследования не обнародовались, но, по словам некоторых осведомлённых лиц, комиссия пришла к выводу, что в провале больше всего виноват сам Олдрич Эймс. Он вёл себя неосторожно, нарушал правила конспирации. Но косвенно вина ложилась и на бывшее руководство разведки и КГБ. Главная ценность Эймса – в том, что он назвал имена агентов американской разведки в Москве. Их всех расстреляли. Но список их имён положила на стол высшему руководству бывший руководитель разведки Владимир Крючков, демонстрируя успехи своей службы. И он позволил, чтобы их всех разом арестовали и расстреляли. Это был ясный сигнал американцам: ищите у себя предателя. Они и нашли – Олдрича Эймса.

Руководители американской разведки нагрянули в Москву сюрпризом, без приглашения и в отсутствие Примакова. Беседовать с ними пришлось Вячеславу Ивановичу Трубникову. Разговор между разведчиками двух стран был тяжёлым. «Приехали в Ясенево. Среди них был их резидент в Москве Джеймс Моррис. Выдвигали требования. Заявили, что наш резидент в Вашингтоне Александр Лысенко должен покинуть США. «Как нам ни жалко, господин Моррис, – ответил я ,– нам с вами тоже придётся расстаться. Они обалдели. Говорят: «Как Вы можете принимать такие решения? Такие решения принимает Ваш президент. Отвечаю им: «Президент одобрит моё решение. А Евгений Максимович – тем более». Я позвонил Борису Николаевичу и доложил, что я сделал, что сказал. Президент говорит: «Молодец». А Евгений Максимович, когда вернулся, сказал: «Как ты вообще это выдержал? Я, может быть, сорвался бы. А ты так тактично просто поставил их на место». Вот так этот эпизод был пережит. Тот период был очень трудным для меня». Этот эпизод, рассказанный Вячеславом Ивановичем корреспонденту РИА накануне своего 75-летия, зримо показывает, какова была степень доверия Е. М. Примакова к своему заместителю. А доверие, по убеждению Трубникова, самое главное в отношениях – и между странами, и между людьми. Иначе всё время мерещится нож в спину.

Вспоминая работу с Е. М. Примаковым, Вячеслав Иванович несколькими красноречивыми деталями создаёт облик своего непосредственного начальника, выделяя и главное, что он привнёс во внешнюю разведку, и, казалось бы, второстепенное: «Прежде всего –- элементы настоящей демократии в военизированной организации, где существует единоначалие. Это звучит немного странно, но каждый получил право высказать свою точку зрения и за это он не был бы наказан или уволен. Но решение в итоге всё равно принимал командир. И Евгений Максимович нас к этому приручил. Поначалу, правда, были сомнения, сможет ли Евгений Максимович быть руководителем оперативного состава Службы. Но он поступил очень мудро. Он взял меня своим заместителем и разделил функции – оперативные дела были за мной, а что касается статуса разведки, докладов руководству страны, внешних контактов – это было у него. И такое решение оказалось очень удачным. Мы друг другу помогли. Он стал в большей степени оперативником, а я – в большей степени политиком. Такое взаимное обогащение».

Примаков видел в Трубникове не только своего заместителя, но и преемника на посту главы СВР. Если Евгений Максимович уезжал в командировку, а был день его докладу президенту, он старался, чтобы вместо него обязательно пошёл Трубников. Другой бы ни за что не допустил подобной замены. А Примаков хотел, чтобы президент лишний раз сам посмотрел на Трубникова. И не упускал случая сказать президенту что-то хорошее о своём заместителе.

«Вышло так, как и хотел Примаков. Когда он ушёл в Министерство иностранных дел, то сумел добиться, чтобы президент Ельцин подписал указ о назначении Трубникова директором Службы внешней разведки»Млечин Л.М... С.322. .

Часто символом поворота дипломатии России в сторону национальных интересов называют разворот самолёта премьер-министра Е. М. Примакова в небе над Атлантикой в марте 1999 года, когда силы НАТО начали бомбить Югославию. В. И. Трубников был активным участником благих перемен, которые происходили в России: «Тот разворот был уже следствием перемен, которые в нашу внешнюю политику привнёс Евгений Максимович, заняв пост министра иностранных дел в январе 1996 года. И всё время, пока он возглавлял МИД, а затем работал председателем правительства, мы с ним – а я уже как директор Службы внешней разведки – работали в тесном сотрудничестве и способствовали развороту нашей внешней политики». Трубников называл Примакова своим наставником и товарищем и добавлял, что люди такого калибра у нас рождаются раз в сто лет.

«Вячеслав Иванович был обязан своим взлётом Примакову. Но из-за Примакова же он потерял пост директора Службы внешней разведки. Став президентом, Владимир Путин из всех руководителей силовых ведомств сменил только одного генерала – в своём бывшем ведомстве, в Службе внешней разведки. Почему перемены произошли именно в разведке? Федеральная служба безопасности не смогла предотвратить ни взрывов в Москве, ни нападения боевиков на Дагестан. Министерство обороны и Министерство внутренних дел не в состоянии были избежать больших потерь, которые несли федеральные силы во время второй чеченской войны. На этом фоне разведка казалась слишком благополучным ведомством. Так отчего же убрали именно начальника разведки – генерала Трубникова? Потому что его считали человеком Примакова, а Путин хотел в Ясеневе своего назначенца – так все истолковали указ президента»Там же. С. 322-323. .

В мае 2000 года Путин назначил нового директора внешней разведки, им стал Сергей Лебедев. А Вячеслава Ивановича Трубникова перевёл в Министерство иностранных дел. Для него в МИД ввели ещё одну должность первого заместителя министра.

«Трубникову поручили заниматься вопросами объединения с Белоруссией и всем комплексом отношений со странами СНГ. Особым указом Вячеслав Иванович был назначен специальным представителем президента в ранге федерального министра. Этот высокий статус был компенсацией за увольнение из разведки – ведь личных претензий к нему не было, и убрали его из Ясенева вовсе не потому, что он плохо работал. Среди высшего чиновничества немало людей, которым указами президента сохранили прежний оклад министра или даже члена президиума правительства. Владимир Путин, как и Брежнев, когда заменяет «чужих» людей «своими», старается без нужды никого не обижать, руководствуясь принципом: живи и давай жить другим»Млечин Л.М... С.323-324. .

С поста первого заместителя министра Трубников уехал чрезвычайным и полномочным послом в Индию, где когда-то начинал свою карьеру в разведке...

«Непременный тост – за БХАРАТ МАТУ – матушку Индию...»

Роман с Индией продолжался у Вячеслава Ивановича Трубникова всю жизнь. По его словам, наиболее комфортно он чувствовал себя, когда занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Индии, в 2004-2009 годы: «Она создаёт огромные возможности, которых временами не достаёт даже разведке. А если посол к тому же разведчик, возможности эти необъятные. И потому чувство комфорта было максимальным в тот период времени, когда я был послом». Не трудно расшифровать, что комфорт для В. И. Трубникова – это не удобство и благополучие частной жизни, но – необъятные возможности, которые используются во благо России. Эти пять лет были переломными и в отношениях между Россией и Индией, и в раскладе сил на мировом рынке.

В начале нового тысячелетия ситуация в южной Азии накаляется. США вознамерились вытеснить Россию из Индии и били в самое чувствительное место – по оружейному экспорту. Америка отменяет собственные ограничения на поставки вооружения для индийской армии, что влечёт за собой настоящий разлом в геополитике. В 2004 году США проводят с Индией совместные воздушные учения. Вместо российского авианесущего крейсера предлагают купить свой старый авианосец вместе с боевыми самолётами. Делается всё, чтобы включить Индию в сферу своего влияния, навсегда вытеснив Россию с политической и экономической арены в регионе.

В этот момент Россия делает свой ход. Летом 2004 года в Дели прибывает новый посол Российской Федерации в Индии. Казалось бы, обыденное событие в дипломатической практике. Но не в данном случае. Во-первых, предыдущее место нового посла: первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации в рамке федерального министра. Во-вторых, и это самое главное, его профессиональная деятельность до прихода на работу в МИД. Герой России. Генерал армии. Бывший директор Службы внешней разведки. В прошлом – более 10 лет работы под журналистским и дипломатическим прикрытием в странах южной Азии. Может быть, именно поэтому довольно долго не давали согласия в Дели на назначение нового посла, несколько месяцев.

Индия – космическая и ядерная держава. Второе по численности населения государство в мире. Идеальный рынок сбыта. Площадка для инвестиций и экспорта вооружений. Перспективный политический союзник. По признанию заокеанских политиков, Индостан – главный приз в Азии. США были уверены, что этот приз они получат. Всё по известному сценарию. Подсадить на иглу импорта вооружений и инвестиций. По расчётам американских стратегов, несколько лет хватит, чтобы мощнейшее азиатское государство стало – теперь уже не английской, но американской колонией.

Россия всегда видела отношения с Индией в другом свете. Не просто сотрудничество, а дружба. Не раздувание конфликтов, но их миролюбивое разрешение. Вновь назначенный посол В. И. Трубников как никто другой смог продолжить и плодотворно развивать эти отношения. «Я после приезда в Индию в качестве посла поехал по индийским штатам, и в западной Бенгалии мне довелось беседовать с главным министром. Вёл разговор об экономическом взаимодействии, налаживании определённых экономических связей, торговых отношений на уровне наших регионов и западной Бенгалии. А он меня огорошил вот чем: «Господин посол, скажите, когда мы снова увидим Большой театр?»– он меня спрашивает. Они ещё помнят 88-й год, когда была Неделя Советского Союза в Индии, когда на её территории одновременно оказались Большой Театр, Мариинка, ансамбль Игоря Моисеева, «Берёзка», не говоря уже о целом сонме эстрадных певцов – вся Индия купалась в нашем разнообразном искусстве. Вот так тогда мы строили свои отношения с Индией. Этого сейчас нет». Дружеское участие, которое неизменно выражал Вячеслав Иванович в общении с теми, с кем сводила жизнь, порой перерастало в дружеское многолетнее общение – и это не раз выручало в сложных ситуациях Трубникова-дипломата.

Разведчики не оставляют мемуаров. Даже публицистически выстроить очерк о Вячеславе Ивановиче – дело непростое. Несколько интервью, чудом записанные выступления – вот, пожалуй, и всё, чем располагает заинтересованный журналист. Однако скудость материала не позволяет переступить черту, за которой начинается сокровенная жизнь, не терпящая публичности. Тем более, что о самом главном в своей жизни, о своём служении – как разведчика, дипломата, учёного – Вячеслав Иванович успел высказаться.

А об Индии мог говорить часами, в любой аудитории. Так, на встрече со студентами МГИМО 21 апреля 2011 он словно ждал вопроса об Индии. И ответил на него страстным монологом:

«Если говорить об Индии, то Индия – наш стратегический партнёр, реально наш стратегический партнёр. С моей личной точки зрения, очень девальвировали этот термин – стратегический партнёр, стратегическое партнёрство. Если говорить о реальном стратегическом партнёрстве, то я вижу только одну страну – это Индия. И я говорю об этом достаточно ответственно и серьёзно. Я завершил свою дипломатическую работу в Индии в качестве посла присутствием на спуске на воду первой индийской атомной подводной лодки, построенной при российском содействии. Это не символ. Это реальное совершенно стратегическое партнёрство. Я не говорю о других сферах наших взаимоотношений, они не всегда просты... Очень сложный период времени, через который проходила Россия, отодвинул на второй план наши отношения с Индией, даже с Китаем, когда мы – наверное, справедливо – хотели показать нашему совсем недавнему противнику, что мы не медведи с клыками и когтями. Надо было расчищать завалы холодной войны после падения Берлинской стены, а потом ещё вдобавок ко всему, конечно, наш нефтегазовый поток – он ринулся туда, импорт из Европы и США к нам – и мы как-то замкнулись в этом пространстве, в евроатлантическом. Но мы же евразийское государство. А нам сейчас приходится заново открывать для себя Индию, хотя с ней связано жизненно важные интересы России. Потому что за этот период времени она проделала такой колоссальный путь... Я уехал из предыдущей командировки в 1990 году. А в 1991 году начались серьёзные экономические реформы в этой стране. И на сегодняшний день Индия очень успешно сочетает либеральные принципы развития своей экономики с достаточно чётким финансовым контролем государства. Индия прошла этап и даже пик кризиса финансово-экономического, глобального с наименьшими потерями, если мы сравним со всеми другими странами. В Индии не разорился ни один коммерческий банк. Индийский Резервный банк как главный государственный банк не оказал финансовой поддержки ни одному коммерческому банку. И тем не менее развивалась экономика, а уровень инфляции достиг нуля. Это уникальный пример того, как успешно сегодня выстраивается экономическая жизнь Индии. У неё колоссальный внутренний рынок. И поэтому внешние экономические связи не играли такую роль, которую сыграли для Китая. Китаю всё-таки 700 млрд долларов пришлось вбросить для создания соответствующих условий для потребителя на внутреннем рынке, в противном случае они бы не вышли из этого кризиса. Нам сегодня показывают Китай как пример выхода из кризиса, темп его роста... У Индии он поменьше. Но рост очевиден. А у Китая он выше за счёт инфляции, за счёт цен. И поэтому, если говорить о реальной экономике, то индийская экономика оказалась здоровее и более приспособленной к выходу из таких ситуаций. В значительной степени благодаря очень умной финансовой политике, поскольку в своё время Индира Ганди сделала очень мудрый шаг, национализировав банковское дело и страховое дело. И поэтому жёсткий коридор, который создаётся Резервным банком Индии, жёсткий контроль, не позволяющий коммерческому банку из этого коридора выйти – иначе последуют штрафные санкции, а потом и ликвидация лицензии... До сих пор в Индии существуют пятилетки, пятилетнее планирование – и это очень помогает. Мы этот сложный период времени прошли, я считаю, с меньшими успехами, нам было бы побольше учиться у Индии. Но мы сегодня друг друга знаем очень плохо. Потому что у нас разорвались мощные связи по всем линиям – экономические, общественные, политические связи, которые были у Советского Союза и Индии. О каких знаниях может идти речь? Мы знаем Индию только по цунами, слонам, змеям, Тадж-Махалу и проч. Это всё относится к истории. А вот Индию сегодняшнюю, её перспективы мы увидеть не в состоянии, потому что средства массовой информации у нас адекватно образ Индии не отражают. И это взаимно. Мы до сих пор не можем решить вопрос об облегчении визового режима. И в результате индийский бизнес идёт в страны Восточной Европы. Один из индийцев мне правильно сказал: «Вы знаете, господин посол, ведь бизнес, он как электричество, он идёт по пути наименьшего сопротивления. Что я буду ждать визу полтора месяца к вам, когда в Болгарию через два дня еду...».

Думается, студенты МГИМО почерпнули из этой встречи уникальную информацию для размышления. А учитывая, что выпускники этого прославленного ВУЗа традиционно занимают руководящие посты в государстве в самых разных сферах, остаётся надеется, что эта встреча, рано или поздно, откликнется благими сдвигами в жизни россиян.

В интервью в апреле 2019 года Вячеслав Иванович словно продолжает разговор об Индии, о своём удивлении, которое испытал, вернувшись в неё через несколько лет: «Я увидел колоссальный прогресс! Хорошо помню одно местечко, предместье Дели. Когда-то в своё время я там ездил прямиком по змеям. Они к ночи выбирались из своих «джунглей» греться на шоссе, впитавшее тепло за день. Едешь, и вдруг р-раз, что-то скрипнуло и машину повело – значит, змея попала под колесо. Сейчас там моллы – четырёхкилометровый комплекс зданий, где представлены все главные мировые фирмы. Поражают темпы развития Индии. Поражает и то, что все смены власти, приходы оппозиции к руководству страной – всё это происходило демократическим путём. Даже тогда, когда это голосование с точки зрения, так сказать, европейской культуры представляется каким-то цирком. Поскольку в голосовании участвуют и неграмотные люди – их привозят на избирательные участки на грузовиках, они вместо подписи ставят отпечаток пальца. Модернизация страны идёт очень быстро. Промышленность, которую помогал создавать Советский Союз, просто прекрасно работает. Завод в Бхилаи – первый сталелитейный завод в Индии, который был построен с участием наших специалистов, выдаёт сейчас легированные стали, которые идут на экспорт. Когда наша оборонная промышленность в 90-х годах практически лежала на боку, её вытянуло именно военно-техническое сотрудничество с Китаем и Индией. Но в чём качественная разница в их подходах? То, что у нас есть, китайцы всё покупали. Индийцы требовали от нас технику по последнему слову техники. Я много раз был на АЭС «Куданкулам», видел воочию, как строилась станция. Индия получила от нас объект, сделанный по самым передовым технологиям... У нас в некоторых вопросах возникают, скажем так, трения. Ведь сколько уже лет висит совместная программа создания истребителя пятого поколения. Но, простите, зачем же мы тогда предлагаем им приобрести наши СУ-57? Это же сразу зачёркивает всю эту программу... С Индией надо говорить на равных...».

Прямая речь В. И. Трубникова, образная, изобилующая аргументами, выдающая его уникальные знания во многих областях политики и экономики, более всего помогают создать образ этого выдающегося человека.

Создание БРИКС в 2006 году – знаковое событие в современном мире. Присоединение к этому содружеству Индии – несомненная заслуга Чрезвычайного и Полномочного Посла России В. И. Трубникова.

Аналитик и учёный

В мае 2010 года В. И. Трубников стал работать в Институте мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН. По воспоминаниям сотрудников института, «он быстро и органично включился в работу. Благодаря его усилиям, в ИМЭМО создана одна из ведущих в стране школ индологии. Активно работал по «второму треку»«Второй трек» дипломатии – это систематические консультации на неформальном, неофициальном, неправительственном уровне с участием экспертов, общественных деятелей. .

Начиная с 2014 года много уделял внимания поиску путей разрешения украинского кризиса, стал экспертом высокого уровня по проблемам стратегической стабильности».

«Украинский вопрос» – непрекращающаяся боль России последних лет. В. И. Трубников, великолепный аналитик, политик, обладавший фундаментальными знаниями в международных отношениях, понимал роковую неразрешимость этого вопроса: «Чтобы вы ощутили всю парадоксальность происходящего на Украине, расскажу случай из собственной практики... Я читал в Кембридже лекцию из цикла «Дипломатия и разведка в ХXI веке». В основном там присутствовали мои коллеги, которые раньше работали в спецслужбах Великобритании, а также другие эксперты, преподаватели Кембриджского университета и студенты. И знаете, я был просто поражён безграмотностью людей, которые всю жизнь потратили на изучение СССР, которые называют себя кремленологами, советологами, русистами. Они были ошарашены, когда я им рассказал, что Крым традиционно был яблоком раздора в конфликтах между Российской и Оттоманской империями, что Украины в то время вообще не существовало. Для них это было открытием. Как же так?! Они-то считали, что Крым всегда был украинским и лишь сейчас случилось страшное: Россия, вспомнив свои имперские амбиции, захватила полуостров. Теперь те, кто провоцировал смуту на «евромайдане», сами оказались заложниками ситуации. Они сами себя затащили в эту чёрную дыру. Даже Международному валютному фонду приходится рисковать собственной репутацией – поступаться принципами, чтобы и при дефолте не прекращать давать кредитные деньги Украине. Иначе её ожидает финансовый коллапс. А что им предлагалось ранее? Давайте втроём – ЕС, Украина и Россия – согласуем всё так, чтобы ничьи интересы не пострадали. Нас не услышали... Меня английский коллега спрашивает: «Что вы будете делать с Украиной?» Я ему отвечаю: «А вы что будете делать с Украиной? Давайте вот так вопрос поставим. Вы-то что будете теперь делать с Украиной?» То, что произошло на Украине, – это трагедия. Мы, к сожалению, мало обращали внимания на рост национализма, который происходил на фоне масштабного разграбления страны. И Янукович, и Коломойский, и другие олигархи обескровливали Украину, разворовывали её. А мы остановить этот процесс или хотя бы повлиять на него не смогли». Эти слова были сказаны В. И. Трубниковым в 2016 году, задолго до нынешних кровавых событий. По свидетельству близких людей, вину за случившееся с Украиной Вячеслав Иванович возлагал и на Службу внешней разведки, а значит, и на себя лично.

«Я далеко не идеалист, но я продолжаю верить в силу человеческого разума», – говорил В. И. Трубников. И потому неустанно продолжал встречаться со своими коллегами из разных стран, надеясь, что общие усилия разумных и совестливых людей отведут ядерную катастрофу, нависшую над миром.

В наше тревожное время угрозы – со всех сторон: терроризм, горящие точки на планете... Но В. И. Трубников главной видел другую угрозу: «Мыслю не интересами тех людей и того поколения, к которому принадлежу я, мои дети и даже внуки. Думаю о праправнуках. Какой мир мы им оставляем с точки зрения экологии? Это то, на что сегодня внимания не обращают. Слава Богу, наш президент, побывав на Северном полюсе, увидел, что творится вокруг Северного морского пути. Дал команду расчистить завалы ржавых бочек и всякой дряни. Ведь если к экологии будут относиться так, как сегодня, нам уже скоро придётся воевать за питьевую воду. Мы боимся ядерной схватки... А схватка за воду будет страшнее, чем ядерная война».

Выдающийся российский разведчик и дипломат, директор Службы внешней разведки России, генерал армии, Герой Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вячеслав Иванович Трубников ушёл из жизни 18 апреля 2022 года, за неделю до своего 78-летия. Россия понесла тяжёлую утрату.

...А с Сибирью он так никогда и не расстался, до последних дней пребывая советником президента крупнейшей авиакорпорации «Иркут» …

Основные даты жизни В. И. Трубникова.

25 апреля 1944 – родился в Иркутске. Русский.

1961 – окончил с золотой медалью школу №87 Краснопресненского р-на Москвы.

1967 – окончил МГИМО с дипломом референта по странам Востока.

С 1967 – служил в органах государственной безопасности.

1967-1968 – учился в школе №101 КГБ при Совете министров СССР.

С 1968 – служил на руководящих должностях в Первом главном управлении (внешняя разведка) КГБ (ныне – Служба внешней разведки РФ).

1971--1977 – находился в командировке в Индии под прикрытием корреспондента Агентства печати «Новости» в Дели.

1973 – был принят в члены Союза журналистов СССР.

В 1977-1984 – работал в центральном аппарате Первого главного управления КГБ СССР.

В 1984–1990 – являлся резидентом ПГУ в Дакке (Бангладеш) и главным резидентом в Дели (Индия).

В 1990-1991 – начальник 17-го отдела (Индия, Шри Ланка, Пакистан, Непал, Бангладеш, Бирма).

В 1991 – начальник 1-го отдела (США и Канада).

Со 2 декабря 1991 по 13 января 1992 – первый заместитель директора Центральной службы разведки СССР и Службы внешней разведки РФ.

13 января 1992 – назначен первым заместителем директора Службы внешней разведки РФ, курировал оперативную деятельность.

10 января 1996 – занял пост директора Службы внешней разведки РФ, сменив на этом посту Е. М. Примакова. Стал 23-м руководителем разведывательной службы с момента её создания в декабре 1920. Параллельно работал в составе Совета обороны и Совета безопасности РФ.

Октябрь 1996 – стал членом Временной чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины.

Январь 1997 – вошёл в состав Совета по внешней политике; в июне – в состав Правительственной комиссии по борьбе с незаконными экспортно-импортными валютно-финансовыми операциями.

22 января 1998 – присвоено высшее воинское звание «генерал армии».

27 октября 1999 – Указом Президента РФ («закрытым») за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, генералу армии Трубникову Вячеславу Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака отличия – медали «Золотая Звезда».

Май 2000 – освобождён от должности директора Службы внешней разведки РФ.

Июнь 2000 – назначен первым заместителем Министра иностранных дел РФ и специальным представителем Президента РФ в государствах СНГ в ранге федерального министра.

2000--2004 – сопредседатель ряда двусторонних рабочих групп по борьбе с международным терроризмом и новыми вызовами и угрозами (с США, Индией, Францией, ФРГ), занимался проблемами приднестровского и Нагорно-Карабахского урегулирования.

С 29 июля 2004 по 27 октября 2009 – Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Индии.

С октября 2009 – старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН. Являлся сотрудником Центра азиатско-тихоокеанских исследований.

Умер 18 апреля 2022. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище (участок №26).

Награждён российским орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, советскими двумя орденами Красной звезды.

19 июня 2023 – в Москве на здании Национального исследовательского института развития коммуникаций (Коробейников переулок дом 22 строение 1) Трубникову В.И. открыта мемориальная доска.