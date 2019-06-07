Трофеи Красной Армии: что брали у немцев наши бойцы? Мы уже писали о военных трофеях в мировой истории войн и конфликтов и о том, что трофейное дело – важная часть любой войны Теперь же следует рассмотреть Великую Отечественную войну, в которой обе враждующие стороны охотно пользовались трофейным вражеским оружием или техникой. Сегодня мы расскажем об излюбленных видах трофейного стрелкового и другого оружия, созданного врагом, но послужившего и нам в деле освобождения нашей родины и Европы от нацистских захватчиков. Стрелковое оружие Безусловно, самой важной частью Великой Отечественной войны были масштабные сухопутные сражения по всему фронту от Балтики до Черного моря. И, конечно, они не были возможны без стрелкового оружия. В... На чтение: 3 минуты

Мы уже писали о военных трофеях в мировой истории войн и конфликтов и о том, что трофейное дело – важная часть любой войны

Теперь же следует рассмотреть Великую Отечественную войну , в которой обе враждующие стороны охотно пользовались трофейным вражеским оружием или техникой. Сегодня мы расскажем об излюбленных видах трофейного стрелкового и другого оружия, созданного врагом, но послужившего и нам в деле освобождения нашей родины и Европы от нацистских захватчиков.

Стрелковое оружие

Безусловно, самой важной частью Великой Отечественной войны были масштабные сухопутные сражения по всему фронту от Балтики до Черного моря. И, конечно, они не были возможны без стрелкового оружия. В ходе войны стрелковое оружие активно развивалось, совершенствовалось, появлялись десятки новых образцов. А враждующие стороны совсем по-разному подходили к вооружению и снаряжению своих пехотинцев. Кстати, следует отметить, что наши были вооружены лучше почти по всем статьям.

Красноармейцы с трофейным стрелковым оружием. Источник: https://pikabu.ru

Тем не менее в огромных битвах Великой Отечественной войны красноармейцы собирали множество трофейных единиц стрелкового оружия.

Пистолеты

В первую очередь коснемся пистолетов. Если в РККА пистолет был оружием комсостава, летчиков и не полагался рядовым бойцам, то в вермахте пистолетов на руках солдат было существенно больше. Немецкие артиллеристы, водители, экипажи бронетехники, вспомогательные части – все были вооружены пистолетами.

Красноармеец с трофейным Люгером. Источник: https://pikabu.ru

Разнообразные «Вальтеры» всех типов и «Люгеры» были желанными трофеями для наших бойцов, они использовались как второе оружие, сильно облегчая жизнь во время тесных схваток в окопах. Особым шиком считалось взять «Маузер» C-96, «революционный», вошедший в нашу культуру пистолет с прямым магазином и деревянной кобурой. Им были вооружены чекисты в фильмах и на картинах о революции.

Винтовки и другое оружие

Винтовки как магазинные, так и самозарядные популярностью не пользовались, наши были лучше. Противотанковые ружья и снайперские винтовки также были лучше отечественного производства.

Знаменитый образ нашего бойцы с пистолетом-пулеметом МП-40 немецкого производства скорее киношный, нежели жизненный. Конечно, их брали, но в основном использовали партизаны и фронтовые разведывательные части, плюс их было не так много, как в кино. Да и наш ППШ был во многом лучше, немецкого аналога.

Краснофлотец с трофейным МП-40. Источник: https://www.yaplakal.com

А вот пулеметы МГ-34 или МГ-42 брали охотно. Их высокая скорострельность и небольшая масса помогали нашим бойцам в бою, да и найти их было легко, так как немецкая пехота активно применяла эти пулеметы.

Красноармейцы с трофейным МГ-34. Источник: https://topwar.ru

Ещё одним специфическим видом оружия и излюбленным трофеем красноармейцев был противотанковый одноразовый гранатомет «Панцерфауст». Хоть он и появился ближе к концу войны, но был выпущен массово. Помогал против танков и укреплений, а один из наших бойцов – Василий Ватаман и вовсе в рукопашном бою забил 10 гитлеровских солдат фаустпатроном, используя его как палицу. Интересно, что до половины выпущенных гранатометов достались нашим войскам в качестве трофеев.

Василий Ватаман с фаустпатроном. Источник: https://pikabu.ru

Остальные типы стрелкового оружия использовались эпизодически, в небольших масштабах. А о гранатах и говорить не приходится – это расходный материал войны, которым хоть и пользовались, но истинных масштабов мы никогда не узнаем в силу специфики их применения.

Тяжелое оружие и бронетехника

После успешного контрнаступления под Москвой зимой 1941-1942 годов в руки Красной Армии впервые попала масса трофейного тяжелого вооружения и техники. С этого момента и можно вести отсчет использования нашими войсками немецких орудий, танков, самоходок, грузовиков и тягачей.

СУ-76И. Источник: http://tanki-tut.ru

Одним из самых интересных примеров стало использование не целого танка Pz. III немецкого производства, а шасси от него. Их переделывали в самоходки, которые назвали СУ-76И, таковых выпустили 201 штуку, хватило на несколько самоходных батарей.

Брали и другие танки. На сегодняшний день существуют отдельные исследования о трофейных танковых полках в Красной Армии. Особенно ближе к концу войны использовали трофейные «Пантеры».

Трофейные «Пантеры». Источник: http://waralbum.ru

Орудия как легкие, так и тяжелые в зависимости от количества формировались либо в отдельные артдивизионы, либо включались в состав действующих и вооруженных нашими пушками. Использовали их до момента полной непригодности или, что происходило чаще, пока хватало трофейных снарядов под вражеские калибры.

Трофейный грузовик Опель. Источник: https://topwar.ru

О грузовиках, тягачах, джипах и мотоциклах и говорить нечего. «Мерседесы», «Опели», «Маны», «БМВ» и другие представители немецкого автопрома охотно использовались по назначению и в нашей армии, тем самым способствовали повышению мобильности наших войск.

Авиация

Насчет авиатехники существовали некоторые ограничения, всё-таки самолет времен Великой Отечественной войны был уже достаточно сложной в эксплуатации техникой. Самолеты требовали полного спектра обслуживания и частой смены запчастей. Поэтому несмотря на то, что зафиксированы отдельные эпизоды использования трофейных самолетов для разведки или боя (как в легендарном фильме «В бой идут одни старики»), чаще все же самолеты предавали в тыл.

Трофейный Мессершмитт. Источник: https://gorod.tomsk.ru

Это было нужно для исследования и изучения передовых технических решений противника, чтобы затем противодействовать им собственными разработками. Как показал ход войны, это в полной мере удалось реализовать, наши истребители Ла-7 и Як-3 стали венцом истребительной авиации СССР и лучшими фронтовыми истребителями в своем классе. Актуально это правило и для других типов нашей авиации.

Трофейный Фокке-Вульф. Источник: https://gorod.tomsk.ru

А знаменитый подвиг группы Михаила Девятаева, которым из плена удалось угнать немецкий бомбардировщик He-111, напичканный секретным оборудованием с самого секретного ракетного полигона Германии – Пенемюнде, и вовсе не знает себе равных не только по мужеству и героизму наших летчиков, но и по ценности той информации, которую им удалось увести у противника.

Общие трофеи

В целом трофейное дело в Красной Армии было поставлено очень четко, по-военному. Существовали трофейные команды, подчинявшиеся фронтам и армиям. Они в строгом порядке собирали все важные трофеи, технику, оружие и орудия. Всё контролировалось старшими командирами и офицерами, ставилось на учет. Произвола в таком важном деле существовать не могло.

Источник: http://waralbum.ru

На уровне же отдельных бойцов и подразделений трофейное дело тоже было поставлено. Существовали фронтовые обычаи взятия трофеев, их распределения между бойцами и командирами, обмена и общего использования.

Продовольствие и спиртное, а также вещевое и снабженческое имущество делилось на всех без исключения. В суровых условиях войны всё, что помогает выживать, нужно. Оружие разбирали сами бойцы, каждый по своему вкусу и предпочтению. Причем опытному пулеметчику сами товарищи могли принести пулемет, снайперу – винтовку с оптикой, командиру – подарить хороший пистолет или бинокль. Все понимали, что это поможет общему делу. Остальное бойцы обменивали, оставляли себе или отсылали домой, в тыл.

Источник: http://waralbum.ru

Враг, который пришел на нашу землю, потерял здесь не только миллионы солдат и офицеров. Они принесли с собой и массу военного имущества и оружия, которое в конце концов было использовано против него, поэтому трофейное дело тоже вносило свой, пусть и не великий, но вклад в Победу.

Обложка: трофейный тяжелый танк «Тигр». Источник: www.printerest.ru