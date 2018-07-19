Сын легендарного Маресьева: Отец посмотрел на свои ноги – и заплакал… Виктор Маресьев поведал о том, как его отец пережил потерю ног, кто помог ему вернуться в небо и что случилось с его подбитым самолетом. Читая о подвигах, которые совершались в годы Великой Отечественной войны, не перестаешь поражаться отваге и стойкости советских людей. Конечно, имена десятков тысяч героев не дошли до наших дней, ведь многих эта страшная война попросту смяла, рассеяла даже саму память о них, вогнав ее вместе с телами во тьму братских могил. Символ этих героев – Неизвестный солдат, которому мы каждый год приходим поклониться и поблагодарить за то, что у нас есть жизнь, свобода и мир. Тем не... На чтение: 5 минут

Виктор Маресьев поведал о том, как его отец пережил потерю ног, кто помог ему вернуться в небо и что случилось с его подбитым самолетом.

Читая о подвигах, которые совершались в годы Великой Отечественной войны, не перестаешь поражаться отваге и стойкости советских людей. Конечно, имена десятков тысяч героев не дошли до наших дней, ведь многих эта страшная война попросту смяла, рассеяла даже саму память о них, вогнав ее вместе с телами во тьму братских могил. Символ этих героев – Неизвестный солдат, которому мы каждый год приходим поклониться и поблагодарить за то, что у нас есть жизнь, свобода и мир.

Тем не менее многих героев мы чествуем сегодня, и радостно, что истории об их подвигах навсегда остались на страницах школьных учебников. Один из таких национальных героев – советский летчик Алексей Петрович Маресьев .

Кто из людей старшего поколения в свое время не прочел «Повесть о настоящем человеке»? Книга эта, безусловно, – художественное произведение, но персонаж Бориса Полевого Алексей Мересьев (в фамилии изменена всего одна буква!) почти в точности повторил судьбу своего знаменитого прототипа.

Кадр из фильма «Повесть о настоящем человеке»

5 апреля 1942 года в районе «Демянского котла» самолет Маресьева, который выполнял операцию по прикрытию бомбардировщиков, был сбит немцами. Летчик сумел дотянуть самолет до своей территории через линию фронта и при попытке приземлиться в лесу упал с высоты 30 метров. Долгие и страшные 18 суток Маресьев ползком пробирался через лесную чащу и болота, ориентируясь по солнцу. Когда его нашли, он был еле живой, и ноги пришлось ампутировать. Но Маресьева это не остановило, и он научился сперва ходить на протезах, а вскоре добился возвращения в армию.

И вот уже 19 июля 1943 года, во время Курской битвы, он одержал свою первую победу после возвращения в строй – Маресьев сбил пикирующий бомбардировщик Ю-87. На следующий же день, 20 июля, Алексей Маресьев во время воздушного боя спас жизни двух советских летчиков и сбил сразу два вражеских истребителя. После этого боевая слава о Маресьеве разнеслась по всему фронту, а вскоре в полк приехал и будущий автор знаменитой повести – Борис Полевой.

В попытках разузнать, где же в книге Полевого исторические факты, а где – художественный вымысел, мы обратились к человеку, который знал Маресьева лучше многих – возможно, лучше любого из ныне живущих. Это сын знаменитого летчика – Виктор Алексеевич Маресьев. Его рассказ об отце читайте в интервью порталу «История.РФ».

А.П. Маресьев (второй справа) и Б.Н. Полевой (второй слева)

«Положили на каталку и накрыли простыней…»

– Виктор Алексеевич, в первую очередь хочу спросить вот о чем. Маресьев с юности мечтал о полетах, но в училище его долго не брали – он рос болезненным ребенком, страдал малярией и ревматизмом. Скажите, насколько это ему действительно мешало? Он испытывал боли во время тренировок и вылетов?

– Все началось с того, что в Камышине (родной город Маресьева. – Прим. ред. ) начали организовывать аэроклуб. И в какой-то момент отца вдруг вызывают в комсомол и говорят: «Поезжай на стройку Комсомольска-на-Амуре, поедешь по комсомольской путевке». Он сначала отказывался, его даже чуть не выгнали из комсомола. Но когда он в очередной раз пошел к доктору, она ему сказала: «Лешка, езжай туда – там вся твоя хворь пройдет». И действительно: он поехал в Комсомольск-на-Амуре, в тайгу – там плавал на катере, валил лес, работал на стройке. И у него там все прошло! Вдобавок после этого он проходил действительную военную службу на Сахалине, в погранотряде, который находился на территории аэродрома. В общем, когда он поступил в летное училище, он уже был довольно крепкий человек.

– Да, его несгибаемая воля и упорство были с ним на протяжении всей жизни. Но больше всего эти качества, конечно, понадобились Маресьеву после того трагического ранения… Скажите, это правда, что, когда он поступил в московский госпиталь, его чуть было не отправили в морг?

– Там стоял ряд каталок, которые должны были отвезти в морг. Маресьева положили на одну из них и накрыли простыней! Так он и лежал там: тощий, с гангреной, почти без признаков жизни. Но он еще двигался. А у отца были очень черные волосы, и даже в старости, в 80 лет, у него было мало седых волос. И в какой-то момент он скинул с лица простыню. Мимо проходил врач по фамилии Теребинский – профессор, который впоследствии и сделал отцу операцию. Он посмотрел на Маресьева и спросил: «Что это за цыган у вас лежит? Покойник – и шевелится?» Ему сказали, что это молодой лейтенант, доходяга с гангреной. Теребинский взглянул на его ноги и воскликнул: «Нужна операция, срочно!» Отец даже рассказывал мне, что помнит, как на какое-то время пришел в себя и сказал доктору: «Я летчик, мне надо сохранить ноги!» А Теребинский стал его успокаивать: «Все будет нормально, все будет нормально…» И он опять провалился.

А.П. Маресьев в госпитале

– Прославила Маресьева, как известно, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Вам еще в школе приходилось ее читать и даже писать по ней сочинение. Насколько главный герой этой книги соответствует прототипу, как вам кажется? К примеру, персонаж Полевого, Мересьев, потеряв ноги, впадает в глубокое отчаяние, погружается в себя. И только подселившийся к нему в палату комиссар возрождает в нем жажду жизни и желание вновь летать. А как было на самом деле?

– Естественно, у него были переживания! После этого разговора с Теребинским он вновь потерял сознание и, когда очнулся, не мог понять, где находится. Помню, он рассказывал мне: «Я очнулся, открыл глаза, смотрю –горит лампа, справа стоит тумбочка, слева, в кровати, лежит больной. Тогда я понял, что это больница. А потом посмотрел на свои ноги – и заплакал…» Конечно, он очень переживал. Надо учесть еще и то, что он больше полугода жил на морфии – настолько сильными были его боли.

«Десять полков объездил – никто не берет!»

– Папа не рассказывал вам, насколько сложно ему было после ампутации встать на ноги и восстановить доверие к себе как к хорошему пилоту?

– Такого разговора, конечно, у нас не было. Но понятно, что ему было сложно, он через многое прошел: выбился из капкана немцев, когда его подбили 5 апреля 1942 года, упал в тайге, выполз, потерял ноги и добился разрешения опять летать. Это не так уж и просто – без ног получить разрешение на истребительную авиацию. Помню, как отец вспоминал: «Десять полков объездил – никто не берет!» Брать его просто боялись. А помог ему вернуться на фронт Александр Михайлович Числов (командир эскадрильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка. – Прим. ред. ). Они были земляками, оба с Волги, только отец из Камышина, а Числов – из Волгограда. Дядя Саша очень помог отцу – отстоял его перед командиром части.

– Как это получилось?

– Числов три раза ходил к командиру полка по поводу Маресьева. В конце концов тот сдался и сказал: «Слушай, надоел ты мне. Пиши расписку: если с ним что-то случится, ты пойдешь под трибунал». И Числов написал расписку, но потом задумался – он же не видел, как летает Маресьев. И они стали искать спаренный самолет, чтобы совершить вылет вдвоем. Но спаренных самолетов не было, и они сели в разные машины. Договорились, что сначала Числов будет ведущим пилотом, а Маресьев – ведомым, потом поменялись. Числов увидел, что Маресьев очень хорошо владеет самолетом, и успокоился. Так они совершили несколько совместных вылетов. А вскоре, 20 июля 1943 года, Маресьев уже своему ведомому летчику, Сергею Федоровичу Петрову, и замкомандира полка спас жизнь в одном бою и сбил сразу два вражеских самолета. Таким образом, с ногами он сбил четыре самолета, а без ног – еще семь…

«Такие заросли, что даже на ногах не пройдешь»

– А ведь когда его сбили, Маресьев мог бы проползти несколько километров в другую сторону, и там уже были наши… Ноги можно было бы спасти. С другой стороны, хорошо, что он не попался в руки немцам…

– На самом деле на этой территории, где он полз, немцев не было. Эти леса никто не завоевывал – там такая глухомань! Я был в этих местах. И теперь мы знаем, каким маршрутом и сколько он прополз. Это стало известно благодаря Российскому военно-историческому обществу и руководителю поискового отряда «Находка» Александру Петровичу Морзунову . Ему удалось разыскать в архиве Министерства обороны акт передачи стрелковой дивизией аварийного Як-1, на котором летел отец, и карту с точным местом его падения.

Алексей Маресьев с женой Галиной и сыном Виктором, 1946 год

– Но самолет ведь так и не нашли? Почему?

– А его нет! Его сактировали. Катастрофа случилась 5 апреля 1942 года, а уже в мае его сактировали. Существовали специальные части, которые разбирали сбитые самолеты на запчасти и на металлолом. Это и случилось с отцовским «Яком». Но зато нам удалось восстановить картину событий и проследить его путь. Я стоял прямо на том месте, где он упал, и там рядом есть засохшее болото. Оказалось, что самолет всего метров 150 не дотянул до этого болота. Причем справа и слева от него такие заросли, что там даже на ногах не пройдешь, а вот по болоту он и прополз – оно тогда еще было покрыто льдом. Это болото как раз тянется на шесть километров до деревни Плав.

– Поразительно, что человек провел в таких условиях 18 дней – ослабший, с обездвиженными ногами, почти без еды. Конечно, Маресьев – настоящий национальный герой. Кстати, в некоторых источниках пишут, что после Победы его настойчиво уговаривали перейти из боевого полка на должность инспектора-летчика, потому что власти якобы в целях пропаганды стремились не допустить, чтобы такой знаменитый герой погиб. Это правда?

– Нет, думаю, это уже домыслы. Но его действительно убрали с фронта, когда превосходство нашей авиации стало уже очевидным. И в начале 1945 года он поступил под командование Василия Сталина , сына Иосифа Виссарионовича, который тогда был главкомом ВВС МВО (Военно-воздушных сил Московского военного округа). Маресьева сделали летчиком-инструктором, потом он занимался расселением военнослужащих, а в 1946 году его вызвали в ЦК и спросили, что он думает делать дальше. Разумеется, Маресьев хотел продолжать летную службу. Ему предложили пойти или в Академию Генштаба (Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР), или в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, на что Маресьев ответил: «Я считаю, что безногие летчики-генералы в мирное время не нужны». И он пошел в ВПШ, окончил ее, затем окончил аспирантуру Академии общественных наук, получил звание кандидата исторических наук, и потом его назначили ответственным секретарем Советского комитета ветеранов войны. Он так и работал там начиная с 1946 года и до самой своей смерти.

Добавим, что 19 июля 2018 года в книжном клубе Российского военно-исторического общества (РВИО) «Книги. Кофе. Почитать» состоится встреча, посвященная 75-летию подвига Героя Советского Союза Алексея Маресьева . Торжества пройдут в рамках празднования 75-летия Курской битвы. В мероприятии примут участие: сын Героя – Виктор Маресьев, глава Российской государственной библиотеки Владимир Гнездилов, директор «Музея техники» Вадим Задорожный, начальник Научного отдела РВИО Юрий Никифоров.

Также в книжном клубе РВИО «Книги. Кофе. Почитать» состоится открытие мини-выставки изданий книги Бориса Полевого, подготовленной Российской государственной библиотекой. В экспозиции можно увидеть первую публикацию «Повести о настоящем человеке», которая состоялась в 1946 году в журнале «Октябрь», а также первое издание книги в 1947 году. В экспозицию также войдут издания книги Бориса Полевого на русском языке (от первой публикации до 2018 года), на языках народов стран СНГ, на основных европейских языках (английском, немецком, испанском, французском), на языках стран Востока (турецком, арабском, корейском, монгольском, персидском, китайском, хинди).

Памятник А.П. Маресьеву в городе Камышине