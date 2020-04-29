Сражения за Ржев Ожесточенные кровопролитные сражения по периметру Ржевско-Вяземского выступа продолжались 14 месяцев. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной Армии на всем советско-германском фронте. На чтение: 1 минута

Ожесточенные кровопролитные сражения по периметру Ржевско-Вяземского выступа продолжались 14 месяцев. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной Армии на всем советско-германском фронте.

В ходе контрнаступления под Москвой зимой 1941–1942 гг. наши войска нанесли поражение немецкой группе армий «Центр» и отбросили ее войска на 120 км. В продолжение советское командование подготовило Ржевско-Вяземскую наступательную операцию, целью которой было – окружить и уничтожить основные силы врага в районах Ржев, Вязьма, Юхнов, Гжатск.

12 января войска 29-й армии обошли Ржев с запада, вступив в бои на подступах к городу. Но 20 апреля 1942 г. советские войска перешли к стратегической обороне, хотя оперативная группа генерала П.А. Белова продолжала борьбу в тылу врага еще более двух месяцев. Окруженные превосходящими силами противника на подступах к Вязьме, бойцы и офицеры 33-й армии до последнего держали оборону на занятых рубежах. Получив приказ на выход из окружения, генерал-лейтенант М.Г. Ефремов отказался от эвакуации на самолете и решил прорываться вместе с войсками. 19 апреля 1942 г. погиб при выходе из окружения, предпочтя смерть плену. 31 декабря 1996 г. М.Г. Ефремову посмертно было присвоено звание Герой Российской Федерации.

Ржевско-Сычевская операция началась 30 июля 1942 г. Советские войска продвинулись на запад на 40–45 км, освободили три районных центра, но Ржев остался за немцами. Противник понес большие потери: 16 немецких дивизий потеряли от 50 до 80% боевого состава. Значительные немецкие силы были отвлечены от Сталинграда, что повлияло на ход боев на южном фланге. Немцам не удалось реализовать замысел своей операции по сокрушению Северо-Западного и Калининского фронтов.

С целью не допустить переброски сил противника под Сталинград с других направлений, а также устранить угрозу Москве и нанести поражение 9-й армии группы армий «Центр», 25 ноября 1942 г. войска Западного и Калининского фронтов под общим командованием Г.К. Жукова перешли в наступление на центральном участке советско-германского фронта. Эта операция получила наименование «Марс» или Вторая Ржевско-Сычевская операция (25 ноября – 20 декабря 1942). В ходе нее советским войскам удалось прорвать на ряде участков германскую оборону. Закрепить свой успех им не позволили контрудары противника. В результате части Красной Армии понесли большие потери и отступили на исходные рубежи. Тем не менее, «Марс» выполнил задачу оказания помощи советским войскам, действовавшим под Сталинградом.

В ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции (2–31 марта 1943), перейдя в наступление, войска Красной Армии 3 марта освободили Ржев. После 17 месяцев оккупации старинный город Ржев и район предстали в руинах: уничтожено 46 клубов и читален, 89 школ, 13 больниц. В самом Ржеве из 5 434 зданий уцелело лишь 297.

Потери советских войск в сражениях за Ржевско-Вяземский выступ (условной разделительной линией при этом является шоссе Смоленск – Вязьма – Москва) составили 1 миллион 160 тысяч человек, из них – 392 тысячи человек – безвозвратно.

По просьбам ветеранов Великой Отечественной войны на месте ожесточенных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов возводится Мемориальный комплекс Советскому солдату. Его открытие в мае 2020 года станет одним из центральных событий празднования 75-летия Великой Победы.

Ржевский мемориал станет первым крупнейшим памятником подвигу Советских солдат, созданным в современной России. По масштабу и значению он сопоставим с такими мемориальными комплексами, как «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманской области, «Памятник Матросу и Солдату» в Севастополе, «Поклонная гора» в Москве.

Мемориал Советскому солдату создается Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Беларуси, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Тверской области. Проект реализуется без привлечения средств федерального бюджета, на народные пожертвования.

Обложка: РИА-Новости