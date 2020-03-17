Создатель настоящего человека: пять фактов из биографии Бориса Полевого Имя писателя Бориса Полевого неразрывно связано с именем другого знаменитого человека — летчика-истребителя Алексея Маресьева. Посвященная его героической биографии «Повесть о настоящем человеке» обессмертила и героя книги, и ее создателя. Между тем биография самого Бориса Полевого, конечно же, не исчерпывается одним этим произведением, пусть оно и осталось самым знаменитым в его писательской карьере. В историю советской литературы он вошел как человек, дольше всех возглавлявший журнал «Юность», как автор уникальной книги-репортажа о Нюрнбергском процессе и как один из самых известных военных корреспондентов в годы Великой Отечественной войны. «Писатель Борис Полевой». Рисунок художника Юрия Масютина, 18 апреля 1953 года Источник: compronet.info Сын... На чтение: 2 минуты

Имя писателя Бориса Полевого неразрывно связано с именем другого знаменитого человека — летчика-истребителя Алексея Маресьева . Посвященная его героической биографии «Повесть о настоящем человеке» обессмертила и героя книги, и ее создателя. Между тем биография самого Бориса Полевого, конечно же, не исчерпывается одним этим произведением, пусть оно и осталось самым знаменитым в его писательской карьере. В историю советской литературы он вошел как человек, дольше всех возглавлявший журнал «Юность», как автор уникальной книги-репортажа о Нюрнбергском процессе и как один из самых известных военных корреспондентов в годы Великой Отечественной войны.

«Писатель Борис Полевой». Рисунок художника Юрия Масютина, 18 апреля 1953 года

Источник: compronet.info

Сын священника-юриста

Хотя своей родиной Борис Полевой считал Тверь, в действительности он появился на свет 17 (4 по ст. ст.) марта 1908 года в Москве, где отец, Николай Кампов, работал секретарем в московском Окружном суде. Любопытно, что юристом он стал далеко не сразу: первоначально ему была уготована священническая стезя. Дед Бориса Полевого, Петр Кампов, был преподавателем Костромского духовного училища, и сын пошел по его стопам, поддержанный своим дедом, протоиереем Михаилом Миловским, который воспитывал его после смерти отца. Но, окончив Шуйское духовное училище и Владимирскую семинарию, Николай Кампов не был рукоположен в сан, поскольку решил сменить поприще и поступил в университет в городе Дерпте (нынешний Тарту) на юридический факультет. Отработав пять лет в Москве, несостоявшийся священник и состоявшийся юрист увез свою семью с новорожденным сыном в Тверскую губернию, поскольку получил место городского судьи во Ржеве, а затем стал городским судьей в Твери, где и работал до самой смерти в 1915 году.

Студент Дерптского университета, несостоявшийся священник Николай Кампов — отец Бориса Полевого, начало ХХ века

Источник: geni.com

Латинский псевдоним

Обратно в Москву Борис Полевой перебрался лишь в 1941 году, накануне Великой Отечественной войны, так что неудивительно, что своей малой родиной он считал именно Тверь, где провел детство и юность. К тому же именно в Твери в 1927 году у молодого технолога текстильной фабрики, пробовавшего свои силы в журналистике в качестве рабочего корреспондента, вышла и первая книга — сборников очерков «Мемуары вшивого человека». Издание это примечательно не только тем, что его (как и его автора) заметил и отметил Максим Горький , поддержка которого много значила для начинающего литератора. Это была единственная книга в литературной биографии Бориса Полевого, вышедшая под его настоящей фамилией — Кампов. Когда сборник готовился к печати, редактор предложил автору «перевести» его странно звучащую фамилию и пользоваться псевдонимом «Полевой» (от латинского «campus», то есть «поле»). Но публиковаться под этим псевдонимом молодой журналист стал только с 1928 года, когда, подобно отцу, кардинально сменил профессию и ушел из технологов в журналисты.

Борис Кампов (Полевой) в юности, Тверь, конец 1920-х годов

Источник: gameriskprofit.ru

Эти четыре года

В 1939 году журналист Борис Полевой был призван на военную службу: освещать в печати ход Зимней войны 1939-40 годов . Вскоре после прибытия на фронт Полевой, никогда не упускавший возможности побывать на передовой, получил контузию, но это не помешало ему дослужить до самого конца той короткой войны. В начале Великой Отечественной он вернулся на службу, и уже в октябре 1941 года в звании батальонного комиссара стал военным корреспондентом «Правды», а вскоре и старшим корреспондентской группы на Калининском, Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. За четыре фронтовых года Полевому довелось побывать в самых разных ситуациях, в том числе летать на бомбардировки германских городов, сидеть в окопах Сталинграда и даже приземляться на биплане У-2 в центре восставшей Праги в качестве одного из посланцев советского командования. Свои фронтовые впечатления Полевой в конце концов свел в две книги фронтовых воспоминаний: «От Белгорода до Карпат», вышедшую в 1945 году, и двухтомник «Эти четыре года. Из записок военного корреспондента», увидевший свет в 1974 году. А на форменном кителе Бориса Полевого за то же время появились пять боевых орденов: два ордена Красного Знамени , два ордена Отечественной войны I степени и орден Красной Звезды .

Старший корреспондентской группы газеты «Правда», военный корреспондент подполковник Борис Полевой, осень 1945 года

Источник: lib.shgpi.edu.ru

Свидетель Нюрнбергского процесса

В качестве военного корреспондента «Правды» Борис Полевой был командирован на Нюрнбергский процесс, ход которого освещали около 250 журналистов из нескольких десятков стран. К открытию процесса подполковник Полевой опоздал и прилетел в Нюрнберг неделю спустя. В оперативных корреспонденциях он подробно описывал ход процесса и кошмарные детали нацистских преступлений, которые рассматривались во время судебных заседаний. Однако конца работы трибунала Полевой не дождался. Еще работая в Нюрнберге, он за девятнадцать дней — невероятный срок! — написал давно задуманную книгу о подвиге летчика Алексея Маресьева, ту самую «Повесть о настоящем человеке», и был срочно отозван в Москву готовить ее к печати. Тем не менее уже в 1969 году Борис Полевой опубликовал книгу воспоминаний «В конце концов. Нюрнбергские дневники», в основу которой легли его нюрнбергские заметки и фронтовые тетради.

Военные корреспонденты газеты «Правда» на Нюрнбергском процессе (слева направо): Борис Полевой, Всеволод Вишневский и Виктор Темин

Источник: russiainphoto.ru

20 лет у руля «Юности»

Первое послевоенное десятилетие Борис Полевой провел в многочисленных журналистских командировках: корреспондент «Правды» побывал и в Китае, и в Америке, и в других странах, не говоря уже о самых дальних уголках СССР. А в 1961 году Полевой сменил Валентина Катаева, создателя и первого главного редактора нового журнала «Юность», и проработал на этом посту двадцать лет – дольше, чем любой другой главред издания. За это время на его страницах впервые увидели свет произведения многих ставших знаменитыми писателей, например, повесть «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, повесть «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова или рассказ «Бужма» Семена Ласкина. Два десятилетия, которые «Юностью» руководил Борис Полевой, сформировали характер журнала, отличавший его от других подобных ему советских молодежных изданий. Это и обеспечило ему небывалую популярность: так, в 1977 году тираж «Юности» составлял 2 млн 650 тысяч экземпляров!

Собрание редколлегии журнала «Юность» во главе с Борисом Полевым (стоит), 1970-е годы

Источник: unost.org

Обложка: Герой Советского Союза майор Алексей Маресьев (слева) и писатель, автор книги «Повесть о настоящем человеке» подполковник Борис Полевой, 1946 год. Источник: cbs-irkutsk.ru

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