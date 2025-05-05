Советская ювелирная промышленность в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Великая Отечественная война внесла свои коррективы в производственную деятельность ювелирных предприятий и все они перешли на работу по заказам Красной Армии.

Автор: ШУБИН Александр Евгеньевич

г. Иркутск

Становление советской ювелирной промышленности как целостной отрасли народного хозяйства приходится на вторую половину 30-х гг. 20 века. Это объясняется несколькими причинами. После прихода к власти в нашей стране большевиков все ювелирные мастерские были национализированы, а мастера-ювелиры эмигрировали в зарубежные страны. Также низким был спрос на ювелирные изделия, вернее сказать, он попросту отсутствовал. Платежеспособность населения в Советском Союзе в первые 15 лет его существования находилась на очень низком уровне. Русская Православная Церковь, которая до революции была одним из главных потребителей ювелирных изделий, в этот период подвергалась самым серьезным гонениям: значительная часть храмов была закрыта или даже разрушена, сами священнослужители подвергались преследованиям.

Меняться ситуация стала в 30-е годы. Именно в это время был создано одно из крупнейших предприятий советской ювелирной промышленности трест «Русские самоцветы», которое работает и в настоящее время. Постепенно возвращаются к своей работе крупные мастера ювелирного дела, например Брицын Иван Савельевич, Рощин Владимир Гаврилович. Это были, безусловно, великие мастера своего дела. Они оба имели опыт работы в самой знаменитой ювелирной фирме Фаберже. Факт работы Брицына И. С. в этой фирме подтверждает архив Татьяны Фаберже. Рощин В.Г. работал в фирме Фаберже почти 13 лет, с 1900 по 1913 год.

Брицын И.С. многое сделал для становления ювелирного дела в Советском Союзе, он создал новые формы изделий из серебра и эмали. В годы Великой Отечественной войны он продолжал трудиться в осажденном Ленинграде. За свой доблестный труд на благо Родины в годину суровых испытаний он, единственный из мастеров-ювелиров своего поколения, был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Самыми известными изделиями этого мастера являются серебряные портсигары с бледно-голубой и прозрачной белой эмалью.

Владимир Гаврилович Рощин был не только выдающимся мастером-ювелиром, но и крупным организатором ювелирной промышленности Урала, педагогом.

В 1939 году Минералогическая мастерская, которая находилась в г. Свердловске была переименована в Гранильно-минералогическую фабрику. На фабрике перешли от создания наборов минералов к их огранке. Во время Великой Отечественной войны в Свердловск был эвакуирован Киевский ювелирный завод, который присоединили к Гранильно-минералогической фабрике, и она была преобразована в Свердловскую ювелирно-гранильную фабрику. При непосредственном участии киевских мастеров здесь был открыт часовой цех. В этом цехе занимались реставрацией старых хронометров, выпускали новые часы в корпусах из благородных металлов. Небольшая часть часов имела украшения циферблатов из рубинов. Большой вклад в развитие предприятия внес Владимир Рощин. Впервые в своей истории фабрика стала выпускать индивидуальные украшения по его эскизам. Это были запонки, серьги, зажимы для галстуков. В этих изделиях широко использовались уральские самоцветы, для оправы применялись такие металлы как мельхиор и серебро. Эти изделия изготавливались как для продажи, так и адресно. Рощин не только был мастером своего дела, но и превосходным преподавателем. Свой бесценный опыт, полученный во время работы в фирме Фаберже, он щедро передавал молодым мастерам занимаясь с ними в школе ФЗО. Среди учеников Рощина следует отметить братьев Ломаевых, Белова, Коптякова. Растущий спрос на ювелирные изделия требовал непрерывного роста производительности труда и здесь свой весомый вклад внесли молодые инженеры. Инженер фабрики А. Моргунов разработал и внедрил в производство полуавтомат для огранки драгоценных камней.

Одним из направлений развития ювелирного дела в военное время было производство орденов и медалей. Среди советских военных наград были действительно шедевры ювелирного искусства. В первую очередь это относится к ордену «Победа». Для изготовления каждого такого ордена требовалось только алмазов 50 штук и 300 граммов платины. Драгоценные камни – рубины использовались также при изготовлении ордена Нахимова 1 степени. Большинство остальных орденов, учрежденных в период Великой Отечественной войны, требовали для своего производства значительное количество золота и серебра. Высшая солдатская награда – орден Славы 1 степени изготавливался из золота, 2 и 3 степени из серебра. За время Великой Отечественной войны подвиги миллионов советских солдат и офицеров были высоко отмечены Родиной орденами и медалями. Встает вопрос, где были сделаны эти знаки отличия, кто непосредственно приложил свои руки к их изготовлению. История дает нам ответ и на этот вопрос.

Большая часть тиражей советских военных наград производилась на Ленинградском монетном дворе, который осенью 1941 года был эвакуирован в город Краснокамск, Пермской области. Оборудование Монетного двора было размещено в цехах бумажной фабрики «Гознак». Рабочих и инженеров в Краснокамск было эвакуировано всего сорок человек. Проблему кадров пришлось решать на месте. Для работы привлекли женщин и подростков от 14 лет и старше. Отбирали рабочих очень тщательно, нужны были не только сметливые, но и честные рабочие: работать приходилось с большими ценностями. Опытные мастера, прибывшие из Ленинграда, обучали молодых рабочих мастерству монтировщиков, эмальеров, позолотчиков. Благодаря всем этим мерам уже в ноябре 1941 года Монетный двор начал полноценную работу.

Одной из тех, кто в трудное военное время пришел работать на Ленинградский монетный двор в Краснокамске была Серафима Дятюкова. На работу она пришла в возрасте 14 лет и обучилась специальности монтировщицы орденов. Монтировщики обрабатывали награды после прокатчиков и при помощи специальных инструментов придавали им нужный вид. Уже после войны она рассказала о своей работе корреспондентам «Российской газеты»: «Через мои руки прошли все награды, кроме медали Герой Советского Союза, которые выпускались в то время на монетном дворе.

Орден Ленина — это бисерная работа, не каждому удавалось сделать ее без брака. А еще и нормы выработки у нас существовали. Например, для ордена Отечественной войны - 45 штук за восьмичасовую смену. Со временем я так наловчилась, что – вот не сойти мне с этого места, не вру – успевала 120 обработать». Военное время Серафима Дятюкова вспоминает редко, но в подробностях. Она хорошо помнит постоянное чувство голода, усталость после работы, строгую дисциплину без всяких скидок на возраст. Вместе с тем она говорит: « Мы были молоды, понимали, что наш труд необходим Родине и все это помогало нам преодолевать трудности военного времени. Умудрялись находить время и для простых радостей: походы в клуб, посиделки с подружками.»

Немалый вклад в производство наград в Краснокамске внес художник – гравер Самуил Тульчинский, главный медальер Ленинградского монетного двора с 1936г. по 1946 г. Он принимал самое непосредственное участие в создании высшего полководческого ордена Суворова. По его предложению знаки ордена 2 и 3 степени были уменьшены, а первой степени ордена поместили звездочку.

Коллектив ЛМД в годы войны добился крупных трудовых успехов, не один раз становился победителем в социалистическом соревновании среди предприятий Наркомата финансов. Премии, полученные победителями в этом соревновании, направлялись в Фонд обороны СССР.

Ленинградский монетный двор проработал в Краснокамске немногим меньше 5 лет. Своим ударным трудом работники завода внесли посильный вклад в общее дело завоевания победы над врагом.

Развитым районом ювелирной промышленности в довоенный период была Верхняя Волга- Владимирская, Костромская, Ярославская области. Еще до великой Отечественной войны здесь работали такие ювелирные артели, как артель им. Молотова, Красносельский ювелирно-художественный союз, артель «Красная Пресня» и ее филиал «Путь Октября». Эти производственные артели выпускали недорогие ювелирные изделия: подстаканники, чайные и кофейные ложки, пудреницы, портсигары. Все это стало пользоваться спросом с середины 30-х гг. Артель «Красная Пресня» в городе Приволжске возникла именно на волне этого возросшего спроса.

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в производственную деятельность этих предприятий и все они перешли на работу по заказам Красной Армии. Уже осенью 1941 года в Приволжск пришел крупный заказ на изготовление стрелок для точных приборов, пуговиц со звездочкой, знаков различия для бойцов и командиров Красной Армии. Вместе с тем продолжался выпуск более привычной продукции. В январе 1942 года СНК СССР указал на необходимость увеличения выпуска продукции широкого потребления. Это было необходимо для сохранения культурных традиций, а также для награждения ценными подарками отличившихся воинов Красной Армии и тружеников тыла. Особо ценились в этом плане браслеты для часов и сканые портсигары. Эти факты указывает А.Потепалов в своей работе «Старые мастера: история родного края.» На истории такого портсигара основан сюжет фильма «Мы из будущего-1». В Приволжье стали, наряду с солдатскими пуговицами, звездочками, выпускать серьги медные посеребренные, пуговицы жестяные со вставками из поделочных камней. Ювелирные украшения, которые выпускались в военное время Красносельским ювелирным союзом проходили в статистике по разделу «Культпромышленность».

С 1943 года значительно расширила производство артель им. Молотова в г. Мстера. Автор Камыгина Г.А. в своей работе «Производственная деятельность ювелирных артелей верхневолжского региона в период Великой Отечественной войны» приводит следующие факты: по плану поставки имущества по заказам для Красной Армии артель за 1-3 кварталы 1943 г. должна была изготовить 8000 солдатских котелков, 1000 шин Дитерикса, 50 000 пар деталей для противогазов.

Начиная с 1944 года происходит значительное изменение ассортимента в пользу товаров широкого потребления. Это были относительно дешевые изделия из посеребренной меди: серьги, броши, браслеты. Быстрому росту выпуска ювелирных изделий способствовало возвращение на производство старых, опытных мастеров. Они возвращались по демобилизации из рядов РККА по возрасту или ранению. Уже в 1945 году артели Костромской, Владимирской и других переходят к изготовлению ювелирных украшений из благородных металлов: обручальных колец, позолоченных браслетов, серег и других изделий.

В трудное военное время предприятия ювелирной промышленности СССР работали с полной самоотдачей, не жалея ни сил, ни времени для всестороннего обеспечения потребностей армии и флота в своей продукции. Также стоит отметить, что ювелиры нашей страны сделали все возможное, чтобы в наибольшей степени удовлетворить потребности населения в красивых, изящных, хотя и недорогих украшениях.