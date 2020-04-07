Снежные танки. На лыжах к Победе В юбилейный год Великой Победы хочется в очередной раз вспомнить всех участников, кто приближал этот замечательный праздник и все, что помогало нашей славной армии его осуществить. На наших страницах мы неоднократно рассказывали о советском оружии, истории его создания и применения. Сегодня рассказ о таком любопытном оружии, как «снежные танки». На чтение: 2 минуты

В юбилейный год Великой Победы хочется в очередной раз вспомнить всех участников, кто приближал этот замечательный праздник и все, что помогало нашей славной армии его осуществить. На наших страницах мы неоднократно рассказывали о советском оружии, истории его создания и применения. Сегодня рассказ о таком любопытном оружии, как «снежные танки».

Русская зима диктует условия

Как-то так получилось, что в нашей стране зима это обычное дело. Это в этом году природа показала, какой может быть она в Европе. Малоснежная, дождливая, но природа свое еще наверстает и в следующем году она будет обычной. Еще до революции 1917 года в России начали изготавливать аэросани. Появлению первых самоходных саней с винтом мы обязаны инженеру Сергею Сергеевичу Неждановскому (1850 – 1940). На его изобретении очень любил кататься непутевый кузен Николая II великий князь Кирилл Владимирович. Аэросани нашли удачное применение на фронте Первой мировой войны и использовались в основном в разведывательных целях. Правда, на всю русскую армию их было всего 30 штук.

Красная Армия к вопросу создания аэросаней отнеслась более серьезно, и к началу Великой Отечественной войны, было испытано более 20 версий таких аппаратов. Чтобы представить, как выглядели аэросани, достаточно вспомнить, как в известном фильме «Семеро смелых» режиссера Сергея Герасимова (1936) полярники на зимовке рассекают на них бескрайние снежные просторы. Это были гражданские аэросани ОСГА-1, но когда их хорошо вооружили, они стали разведывательно-боевыми машинами НКЛ-26. Почему НКЛ? Помните лозунг «Все для фронта, все для победы!»? Так вот, НКЛ это Наркомлес, Народный комиссариат лесной промышленности, ему подчинялись специализированные заводы-производители, которые и вносили свой вклад в дело Победы.

Боевая машина имела четыре лыжи и деревянный корпус, обшитый бронелистами. Позади у него располагался авиамотор М-11 от учебного самолета У-2. Аэросани были вооружены пулеметом ДТ калибра 7,62 мм, закрепленным на турели. Стрельбу вел командир экипажа, а механик-водитель управлял санями.

Проверка в боевых условиях

Первые проверки боевые аэросани прошли на полях советско-финской войны 1939-1940 годов. Тогда Красная Армия проводила испытания всех видов военной техники, подготовленной к этому времени. Впервые примененные в ту пору советские тяжелые танки оказались малоэффективными. Нужны были легкие, маневренные и хорошо вооруженные машины, способные быстро передвигаться по глубокому снегу. Оказалось, что аэросани идеально подходят для этого. Их конструкции вооружили пулеметами ШКАС, одели легкой броней.

На фронтах Великой Отечественной

Подготовка личного состава аэросанных батальонов и рот производилась в ведомстве спецуправления в составе бронетанковых войск Красной Армии. Были еще подобные бронесанные подразделения и у НКВД.

Первый бой аэросани НКЛ-26 приняли под Москвой в январе 1942 года. Часть бронесаней оказались в распоряжении 16-й армии генерала К.К. Рокоссовского, воевавшего в районе Козельска-Мещенска. Сам военачальник вспоминал в своей книге «Солдатский долг», что аэросани оказались крепкой помощью для живой связи. Рокоссовский неоднократно выезжал на них для быстрого перемещения вдоль линии фронта.

Остались воспоминания пленных немцев. Они говорили, что атакующие аэросани просто поразили их. Они приняли их за новые фантастические советские танки, мчащиеся по глубокому снегу. В тех же воспоминаниях Рокоссовского читаем, что аэросанная рота с 14-ю пулеметами в одном из боев просто разметала немцев. Спасаясь от пуль, фашисты бежали в лес и кустарники. Аэросани могли пройти там, где другая техника была бессильна.

Еще одним местом применения аэросаней были ледяные поля рек и озер. Боевая машина при необходимости могла тащить на буксире до двух десятков лыжников. Скорость и маневренность часто выручали самоходные машины, и случаи попадания под ответный огонь противника были единичны.

Аэросани широко применялись в северных районах, где снежный покров задерживался дольше всего. Особенно наглядно эффективность этой техники проявилась в Карелии и в окрестностях Пскова. Открытые пространства, особенно озера Ладожское, Ильмень, Селигер, были очень удобными для ее использования. Аэросани были незаменимы в проведении разведывательных и десантных операций. Рассказывают, что при штурме Новгорода 20 января 1944 года на немцев устрашающе подействовал рев винтов аэросаней, который во многом предопределил успех операции. Еще одним удачным применением аэросаней стало патрулирование и охрана ленинградской Дороги жизни.

Немцы тоже имели на вооружении аэросани, (они даже название взяли из русского языка – Aerosani), но использовали их нечасто и в основном на озерах Карелии. К слову сказать, германские разработки значительно уступали советским, и поэтому старались не вступать в прямые столкновения с нашими.

В годы войны аэросани разделялись по выполнению определенных задач. Например, боевые аэросанные батальоны вели разведку, охраняли фланги войсковых частей, несли патрульную службу по охране побережий и совместно с лыжно-стрелковыми подразделениями преследовали отходящего противника. Соответственно, транспортные батальоны перевозили раненых, подвозили грузы, и вооружение к полю боя, становились буксировщиками пулеметов, минометов и противотанковых орудий, ставили дымовые завесы.

Деятельность «снежных танков» в годы войны в целом была оценена успешной, и их продолжали использовать некоторое время и после войны. Большая часть аэросаней была передана в гражданские ведомства. Особенно активно использовались они в Министерстве связи РСФСР. Аэросани еще долго доставляли почту по регулярным линиям по рекам Амур, Лена, Обь, Северная Двина, Печора и другим местам, где обычный транспорт длительнойой зимой был бессилен. В 1959 году производство аэросаней было прекращено.

Современному читателю еще можно познакомиться с аэросанями НКЛ-26, правда, это, наверное единственный экземпляр, оставшийся на ходу. Он находится в экспозиции Музея отечественной военной истории в деревне Падиково Истринского района Московской области.

Обложка: Аэросани НКЛ-26 44-го советского батальона перед выходом на задание южнее Новгорода

Фото: Георгий Коновалов

Источник: https://www.kommersant.ru