Снайперы Великой Отечественной войны Героями Великой Отечественной войны стали многие солдаты и офицеры Красной Армии. Пожалуй, трудно выделить военные специальности, которые бы особенно выделялись при присуждении боевых наград. Среди известных Героев Советского Союза есть саперы, танкисты, летчики, моряки, пехотинцы и военные врачи. Но хотелось бы выделить одну военную специальность, которая занимает особое место в категории подвига. Это – снайперы. Снайпер – специально обученный солдат, в совершенстве владеющий искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения, поражающий цели с первого выстрела. Его задача – поражение командного и связного состава, уничтожение замаскированных одиночных целей. На фронте, когда против врага выступают специальные воинские подразделения (роты, полки, дивизии), снайпер представляет... На чтение: 3 минуты

Героями Великой Отечественной войны стали многие солдаты и офицеры Красной Армии. Пожалуй, трудно выделить военные специальности, которые бы особенно выделялись при присуждении боевых наград. Среди известных Героев Советского Союза есть саперы, танкисты, летчики, моряки, пехотинцы и военные врачи.

Но хотелось бы выделить одну военную специальность, которая занимает особое место в категории подвига. Это – снайперы.

Снайпер – специально обученный солдат, в совершенстве владеющий искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения, поражающий цели с первого выстрела. Его задача – поражение командного и связного состава, уничтожение замаскированных одиночных целей.

На фронте, когда против врага выступают специальные воинские подразделения (роты, полки, дивизии), снайпер представляет собой самостоятельную боевую единицу.

Мы расскажем о героях-снайперах, внесших весомый вклад в общее дело победы. О женщинах-снайперах, участвовавших в Великой Отечественной войне, вы можете прочитать в нашем специальном материале .

1. Пассар Максим Александрович (30.08.1923 – 22.01.1943)

Участник Великой Отечественной войны, советский снайпер, за время боев уничтожил 237 солдат и офицеров противника. Бо́льшая часть врагов была ликвидирована им в ходе Сталинградской битвы. За уничтожение Пассара германское командование назначило награду в 100 тысяч рейхсмарок. Герой Российской Федерации (посмертно).

2. Сурков Михаил Ильич (1921–1953)

Участник Великой Отечественной войны, снайпер 1-го батальона 39-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 12-й армии, старшина, кавалер ордена Ленина и ордена Красной Звезды.

Суркова принято считать лучшим советским снайпером периода Великой Отечественной войны. Согласно советским источникам, его показатель – 702 убитых вражеских солдата и офицера.

3. Ковшова Наталья Венедиктовна (26.11.1920 – 14.08.1942)

Участница Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

На личном счету снайпера Ковшовой 167 убитых фашистских солдат и офицеров. Во время службы обучала бойцов мастерству меткой стрельбы. 14 августа 1942 года возле деревни Сутоки Новгородской области погибла в неравном бою с фашистами.

4. Тулаев Жамбыл Ешеевич (02(15).05.1905 – 17.01.1961)

Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.

Снайпер 580-го стрелкового полка 188-й стрелковой дивизии 27-й армии Северо-Западного фронта. Старшина Жамбыл Тулаев с мая по ноябрь 1942 года истребил 262 гитлеровца. Подготовил для фронта более 30 снайперов.

5. Сидоренко Иван Михайлович (12.09.1919 – 19.02.1994)

Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Помощник начальника штаба 1122-го стрелкового полка капитан Иван Сидоренко отличился как организатор снайперского движения. К 1944 году лично уничтожил из снайперской винтовки около 500 гитлеровцев.

Иван Сидоренко подготовил для фронта более 250 снайперов, большинство из которых были награждены орденами и медалями.

6. Охлопков Фёдор Матвеевич (02.03.1908 – 28.05.1968)

Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

К 23 июня 1944 года сержант Охлопков уничтожил из снайперской винтовки 429 гитлеровских солдат и офицеров. Был ранен 12 раз. Звание Героя Советского Союза и орден Ленина были присвоены лишь в 1965 году.

7. Молдагулова Алия Нурмухамбетовна (25.10.1925 – 14.01.1944)

Участница Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно), ефрейтор.

Снайпер 54-й отдельной стрелковой бригады 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. Ефрейтор Молдагулова за первые 2 месяца участия в боях уничтожила несколько десятков врагов. 14 января 1944 года участвовала в бою за деревню Казачиху Псковской области, увлекла бойцов в атаку. Ворвавшись в оборону врага, уничтожила из автомата нескольких солдат и офицеров. Погибла в этом бою.

8. Буденков Михаил Иванович (05.12.1919 – 02.08.1995)

Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старший лейтенант.

К сентябрю 1944 года гвардии старший сержант Михаил Буденков был снайпером 59-го гвардейского стрелкового полка 21-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. К тому времени на его счету было 437 уничтоженных снайперским огнем вражеских солдат и офицеров. Он вошел в десятку лучших снайперов Великой Отечественной войны.

9. Етобаев Арсений Михайлович (15.09.1903 – 1987)

Участник Великой Отечественной войны, Гражданской войны 1917–1922 годов и конфликта на Китайско-Восточной железной дороге 1929 года. Кавалер ордена Ленина и ордена Красной Звезды, полный кавалер ордена Отечественной войны.

Снайпер уничтожил 356 немецких захватчиков и сбил два самолета.

10. Салбиев Владимир Гаврилович (1916–1996)

Участник Великой Отечественной войны, дважды кавалер орденов Красного Знамени и Отечественной войны II степени.

На снайперском счету Салбиева 601 уничтоженный солдат и офицер противника.

11. Пчелинцев Владимир Николаевич (30.08.1919 – 27.07.1997)

Участник Великой Отечественной войны, снайпер 11-й стрелковой бригады 8-й армии Ленинградского фронта, Герой Советского Союза, сержант.

Один из самых результативных снайперов Второй мировой войны. Уничтожил 456 солдат, унтер-офицеров и офицеров противника.

12. Квачантирадзе Василий Шалвович (1907–1950)

Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старшина.

Снайпер 259-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта.

Один из самых результативных снайперов Великой Отечественной войны. Уничтожил 534 солдата и офицера противника.

13. Гончаров Пётр Алексеевич (15.01.1903 – 31.01.1944)

Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии старший сержант.

На его снайперском счету более 380 убитых солдат и офицеров противника. Погиб 31 января 1944 года при прорыве обороны противника в районе села Водяное.

14. Галушкин Николай Иванович (01.07.1917 – 22.01.2007)

Участник Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации, лейтенант.

Проходил службу в 49-м стрелковом полку 50-й стрелковой дивизии. По имеющимся сведениям, уничтожил 418 немецких солдат и офицеров, в том числе 17 снайперов, а также обучил снайперскому делу 148 бойцов. После войны вел активную военно-патриотическую работу.

15. Голосов Василий Иванович (1911–1943)

Участник Великой Отечественной войны, командир снайперской роты 81-го гвардейского стрелкового полка, гвардии лейтенант.

К концу июня 1943 года, будучи уже командиром снайперской роты, Голосов лично уничтожил около 420 гитлеровцев, в том числе 70 снайперов. В своей роте он подготовил 170 снайперов, которые в общей сложности уничтожили более 3 500 фашистов.

Погиб 16 августа 1943 года в разгар боев за село Долгенькое Изюмского района Харьковской области.

16. Номоконов Семён Данилович (12.08.1900 – 15.07.1973)

Участник Великой Отечественной войны и Советско-японской войны, дважды кавалер ордена Красной Звезды, ордена Ленина, ордена Красного Знамени.

Во время Великой Отечественной войны уничтожил 360 немецких солдат и офицеров, в том числе одного генерал-майора. Во время Советско-японской войны уничтожил 8 солдат и офицеров Квантунской армии. Общий подтвержденный счет – 368 вражеских солдат и офицеров.

17. Ильин Николай Яковлевич (1922 – 04.08.1943)

Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старшина, заместитель политрука.

Всего на счету снайпера было 494 убитых врага. 4 августа 1943 года в бою под селом Ястребово Николай Ильин погиб, сраженный пулеметной очередью.

18. Антонов Иван Петрович (07.07.1920 – 22.03.1989)

Участник Великой Отечественной войны, стрелок 160-й отдельной стрелковой роты Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, краснофлотец, Герой Советского Союза.

Иван Антонов стал одним из зачинателей снайперского движения на Балтике.

С 28 декабря 1941 года по 10 ноября 1942 года уничтожил 302 гитлеровца и обучил искусству меткой стрельбы по врагу 80 снайперов.

19. Дьяченко Фёдор Трофимович (16.06.1917 – 08.08.1995)

Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, майор.

К февралю 1944 года Дьяченко снайперским огнем уничтожил 425 солдат и офицеров противника, в их числе несколько снайперов.

20. Идрисов Абухаджи (Абухажи) (17.05.1918 – 22.10.1983)

Участник Великой Отечественной войны, снайпер 1232-го стрелкового полка 370-й стрелковой дивизии, старший сержант, Герой Советского Союза.

К марту 1944 года на его счету было уже 349 уничтоженных фашистов, и он был представлен к званию Героя. В одном из боев в апреле 1944 года осколком разорвавшейся рядом мины Идрисов был ранен, его засыпало землей. Товарищи откопали его и отправили в госпиталь.