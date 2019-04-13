Шура, брат Зои
100 лет со Дня рождения Александра Космодемьянского
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Память о подвиге
Упоминая фамилию Космодемьянских, многие сегодня вспоминают подвиг комсомолки Зои Космодемьянской, который она совершила в ноябре 1941 года. Но мы должны помнить, что фамилия Космодемьянских ассоциировалась (и продолжает ассоциироваться) в сознании наших людей не только с именем Зои, но и её брата Шуры. Время не пощадило память о многих героях Великой Отечественной войны. Особенно в последние годы на светлый образ Зои Космодемьянской постоянно шло наступление из соцсетей и от фальсификаторов истории всех мастей. На основе слухов и сплетен делались попытки принизить подвиг девушки, а вместе с этим и героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны. Российское военно-историческое общество активно борется с этими очернителями истории и проводит целый комплекс мер по увековечению памяти о народной героине.
В деревне Петрищево Рузского района Московской области усилиями РВИО восстановлен мемориал на месте гибели Зои Космодемьянской. Общество также открыло сбор средств на съёмки фильма, посвящённого подвигу девушки, сценарий подготовлен на основе исторических документов и реальных свидетельств выживших участников событий. Задача будущей картины – опровергнуть мифы вокруг личности Зои, которая выдаётся за некую «правду о войне».
Мы отомстим за тебя, Зоя!
Погибая, отважная девушка заявила врагам, что смерть её будет отомщена. Её слова оказались пророческими. Её гибель вдохновила на борьбу тысячи юношей и девушек, в том числе и её брата Александра.
Шура родился 27 июля 1925 года в селе Осино-Гай Тамбовской области. Когда мальчику было пять лет, семья переехала в Москву. Когда началась Великая Отечественная война и была казнена его сестра, он учился в школе. В 1943 году 18-летний парень стал танкистом 42 бригады Западного фронта. На броне боевой машины Шуры была выведена надпись «За Зою». В сохранившихся архивных материалах содержатся воспоминания их матери Любови Тимофеевны. Она тяжело переживала уход сына на фронт. Потеряв дочь, она вынуждена была смириться с желанием сына уйти на фронт. Немаловажную роль в этом сыграли многочисленные письма от граждан, которые также скорбили о гибели Зои. Мать писала, что «не смогла бы смотреть в глаза» всем эти людям.
Боевое крещение Шура принял 21 октября 1943 года в Белоруссии под городом Оршей. Дальше его фронтовые дороги прошли по Белоруссии, Прибалтике и Восточной Пруссии.
Александр Космодемьянский, участвуя в боях с фашистскими захватчиками, достойно продолжил путь борьбы с врагом в память о своей сестре. Везде он демонстрировал смелость и отвагу. При штурме крепости под Кёнигсбергом он был удостоен чести командовать батареей ИСУ-152 320-го танкового полка. В Восточной Пруссии его подразделение взорвало склад боеприпасов, артиллерийскую батарею, под шквальным огнём противника преодолело мост через канал Ландграбен, что обеспечило беспрепятственную переправу советским войскам на другой берег.
В апреле 1945 года батарея Космодемьянского взяла штурмом форт «Королева Луиза», в плен попало несколько сотен фашистов, были захвачены склады и 9 боеспособных танков. До конца войны оставалось меньше месяца, когда погиб 19-летний Александр Космодемьянский. Это произошло в бою за город Фирбрюдеркруг, который находится рядом с Кёнигсбергом. САУ старшего лейтенанта Космодемьянского была подбита, он вступил в стрелковый бой с оставшейся пехотой фашистов и даже захватил ключевой опорный пункт. В этом бою юноша был смертельно ранен.
Александр Анатольевич Космодемьянский посмертно был награждён званием Героя Советского Союза и похоронен рядом с Зоей на Новодевичьем кладбище в Москве.
В Калининградской области его имя носит посёлок, в Москве – улица, а также есть малая планета «1977 Шура».
Зоя и Александр Космодемьянские стали ярким примером мужества и героизма советских людей в годы Великой Отечественной войны.