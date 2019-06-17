Шесть малоизвестных образцов оружия Красной Армии, о которых вы не знали Шесть малоизвестных образцов оружия Красной Армии, о которых вы не знали Сегодня мы представим вам шесть удивительных, мелкосерийных или вообще не пошедших в армию образцов оружия Для каждого из нас образ красноармейца, вооруженного «трехлинейкой», ППШ, или СВТ, стал классическим. Но в недрах конструкторских бюро и отдельными изобретателями постоянно создавались новые и интересные виды оружия, большая часть из них так и осталась в виде проектов на бумаге. Однако некоторые всё-таки увидели свет, выражаясь языком инженеров, в «железе». Не все они попали в армию, тем не менее каждый из нас легко может пофантазировать, что было бы, вооружись Красная Армия такими, порой экстравагантными,... На чтение: 4 минуты

Шесть малоизвестных образцов оружия Красной Армии, о которых вы не знали

Сегодня мы представим вам шесть удивительных, мелкосерийных или вообще не пошедших в армию образцов оружия

Для каждого из нас образ красноармейца, вооруженного «трехлинейкой», ППШ , или СВТ , стал классическим. Но в недрах конструкторских бюро и отдельными изобретателями постоянно создавались новые и интересные виды оружия, большая часть из них так и осталась в виде проектов на бумаге. Однако некоторые всё-таки увидели свет, выражаясь языком инженеров, в «железе». Не все они попали в армию, тем не менее каждый из нас легко может пофантазировать, что было бы, вооружись Красная Армия такими, порой экстравагантными, видами оружия. Кстати, некоторые из образцов надолго опередили своё время.

Оружие первое: миномет-лопата

Начнём с изобретения уже достаточно известного в СССР и опытного конструктора Михаила Григорьевича Дьяконова. Дьяконов – бывший царский офицер, он обладал большим опытом и был заслуженным изобретателем в области взрывчатых веществ, гранатометов и гранат.

Источник: https://military.wikireading.ru

К 1938 году у него родилась идея, которую он быстро воплотил в жизнь. Состояла она в том, чтобы довооружить солдат Красной Армии лёгкими минометами, совмещенными с саперной лопаткой. Так решались сразу два вопроса: и окапывания бойца на поле боя, и повышения огневой мощи всего подразделения, за счёт ведения огня из этих же лопаток лёгкими минами.

Менее чем за год миномет-лопатка был готов. На испытаниях он полностью удовлетворил военных и был принят на вооружение Красной Армии. Миномет представлял собой лопатку, рукоять которой была превращена в ствол миномета. Сама лопата стала опорной плитой, а сошки боец носил отдельно. Боекомплект состоял из 500-граммовых осколочных мин, которые показали дальность до 250 метров.

К началу Великой Отечественной войны в РККА было поставлено свыше 15 тысяч таких минометов-лопаток. Но первые же бои показали их низкую эффективность. Перегруженный минами в дополнительном к остальному снаряжению патронташе боец быстро уставал. Недостаточная дальность и отсутствие прицела (стрелять приходилось «на глаз») сильно снижали эффективность огня. Только в ВДВ лопатки применялись до конца войны за неимением других подобных средств огневого воздействия. В целом это изобретение не оправдало возложенных на него надежд и в армии не прижилось. Однако это был очень интересный опыт.

Оружие второе: гранатомет Дьяконова

Уже знакомый нам М. Г. Дьяконов стал автором ещё одного изобретения, оказавшегося более удачным, – винтовочного гранатомета. Это было достаточно распространенное оружие, оно имелось во многих армиях мира. Но уникальность нашего образца заключается в том, что Дьяконов разработал и успешно испытал свой ружейный гранатомет ещё в годы Первой мировой войны. На ствол винтовки накручивалась 40-миллиметровая мортирка, вместо штыка. За счёт энергии выстрела холостым патроном граната уходила на 300 м. Революция и Гражданская война помешали снабдить армию такими гранатометами массово, но позже, в 1928 году командование РККА вернулось к идее ружейного гранатомета.

Источник: https://upload.wikimedia.org

Гранатомет приняли на вооружение и даже произвели в значительных количествах. В стрелковых соединениях РККА штатно состояли расчеты гранатометчиков из двух человек. Однако начавшаяся Великая Отечественная война опять же выявила все недостатки ружейного гранатомета. Высокая сложность применения (только опытный солдат мог умело и точно вести из него огонь), низкое качество гранат и большой вес – всё это предопределило судьбу оружия. Гранатомет Дьяконова был изъят из фронтовых частей. У дульнозарядной системы было и существенное достоинство, в отличие от немецкого аналога. Из винтовки Мосина , снабженной гранатометом, можно было вести огонь боевыми патронами, а вот у немцев этого преимущества не было.

Несмотря на это, ружейные гранаты применялись в войнах в течение всего XX века и остаются актуальными. Даже сейчас их используют, например, для взлома дверей в ходе полицейских операций. Просто это оружие слишком сложное и тяжелое для крупномасштабной войны, где требуется предельная простота и неприхотливость любого вида оружия.

Оружие третье: бутылкомёт Цукермана

Это интересное оружие в целом повторяло идею винтовочного гранатомёта Дьяконова. На винтовку накручивалась мортирка, по диаметру совпадавшая с простой бутылкой наполненной самовоспламеняющейся смесью «КС», то есть знаменитым «Коктейлем Молотова» . Тяжелое начало Великой Отечественной войны и большие потери противотанковых орудий вынудили массово пользоваться простыми вариантами борьбы с немецкой техникой, а бутылки с зажигательной смесью зарекомендовали себя отлично, вот только дальности им не хватало, она ограничивалась тем расстоянием, на которое можно бросить бутылку рукой.

Источник: https://military.wikireading.ru

Инженер В. А. Цукерман воспользовался идеей своего коллеги А. И. Авдеенко и смог разработать бутылкомёт, увеличивший дальность полета бутылок с зажигательной смесью до 100 метров! Однако это оружие применялось совсем ограничено. Дело в том, что к августу 1942 года, кода бутылкомёт был готов, нехватка противотанковых средств в РККА уже была в целом преодолена. Да и сам бутылкомет, из-за самовоспламенения смеси, мог оказаться опасным для стрелка. К примеру, сам Цукерман в ходе испытаний попал в госпиталь с ожогами, поскольку бутылка разорвалась в стволе. В результате этот в целом интересный образец не получил распространения в армии.

Оружие четвертое: ампуломёт 125 мм

Уникальный и интересный образец. Разрабатывался с 1940-го года на Ленинградском заводе им. Кирова. Ампуломёт, оправдывая своё название, представлял собой гладкий 125-миллиметровый ствол на колёсном лафете. При помощи простого охотничьего патрона 12 калибра, который был в роли вышибного заряда, на 250-500 метров металась стеклянная или жестяная ампула с самовоспламеняющейся смесью «КС». По сути, это был более мощный вариант бутылкомёта Цукермана. Расчёт ампуломёта состоял из трех человек –наводчика, заряжающего и подносчика снарядов. У расчета были также прицельные приспособления, отдельные ездовые с лошадью и даже зенитный пулемет.

Источник: https://war-time.ru

Несмотря на то, что было выпущено всего чуть более 2 тысяч штук ампуломётов, они применялись в течение всей Великой Отечественной войны. Выкурить врага из ДОТа или ДЗОТа, накрыть окоп или стрелять по технике – с такими задачами ампуломёт справлялся отлично. Использовался он и для агитационных целей. В него заряжался особый снаряд с листовками, которые рассыпали над вражескими позициями. Иногда ампулы метали вручную. Их даже использовали в качестве бомб в авиации. А если не было ампул, вместо них спокойно применялись те же бутылки с зажигательной смесью.

Тем не менее тяжелый и неудобный ампуломёт в целом не пользовался любовью в войсках. Ампулы были капризны и часто не детонировали на снегу, летом же, напротив, могли разбиться о мелкие препятствия, не долетев до вражеских позиций. Расчёту приходилось еще и таскать с собой ведро с медным купоросом на случай пожара, вызванного разбитой ампулой (только купорос мог потушить смесь). Поэтому ампуломёт применялся в целом достаточно успешно, но ограниченно, уступал только ранцевому огнемету РОКС-3.

Оружие пятое: автоматический гранатомёт Таубина-Бабурина

Этот проект вызывает, пожалуй, самое большое сожаление из-за непринятия его на вооружение. Сейчас в нашей и в других армиях широко применяются автоматические гранатометы разных типов. Наши АГС-17 «Пламя» отлично себя зарекомендовали в ходе многочисленных военных конфликтов. А теперь представьте, что такое же оружие было бы в Красной Армии в 1941 году. Немцам бы очень не поздоровилось с их лёгкой бронетехникой, а об идущей за ней пехотой и говорить нечего. Впрочем, обо всём по порядку.

Источник: https://altyn73.livejournal.com

Идея создания автоматического гранатомёта под гранату 40,8 мм уже известного нам Дьяконова посетила Я. Г. Таубина ещё в бытность его студентом. Могущественный маршал Тухачевский заинтересовался проектом и создал под Таубина и его единомышленников целое КБ в 1934 году. В 1937 году гранатомёт вышел на испытания. Военные были поражены просто феноменальной скорострельностью – до 500 выстрелов в минуту при ленточном питании. Легкий, на колесном станке гранатомёт Таубина буквально засыпал местность смертоносными осколками на расстояние до километра. Это был гигантский прорыв в оружейном деле. АГ-ТБ опередил свое время лет на 50.

Но в дело вмешались могущественные противники. Артиллеристы приняли на вооружение лёгкий 50-миллиметровый миномёт, впоследствии доказавший свою несостоятельность. Тухачевский был расстрелян, а в 1941 году такая же участь постигла самого Таубина. Так РККА лишилась выдающегося образца оружия, сильно облегчившего бы нам ведение войны.

Оружие шестое: «Гатлинг» Слостина

Всем знаком киношный образ шестиствольного пулемета, обладающего чудовищной огневой мощью. Заливающий огнем местность многоствольный пулемет может отразить любую атаку пехоты просто за счёт массированного обстрела местности. Такую идею предложил русский оружейник И. И. Слостин. Только наш образец был существенно проще и лучше американского аналога.

Источник: https://topwar.ru

У американцев многоствольные «Гатлинги» вращались сначала силой ручной тяги, а позже – с помощью электропривода. Слостин же предложил использовать энергию пороховых газов от самих стволов при стрельбе. Это существенно облегчало конструкцию пулемета. Теперь он помещался на колесном станке от пулемета «Максим», в башню бронемашины, на крышу танка, в турель или крыло самолёта. Высокая кучность и фантастическая скорострельность – от 1500 до 3300 выстрелов в минуту – фактически не оставляли шансов никакому противнику ни на земле, ни в воздухе.

Представьте себе, как атакующие немецкие цепи и лёгкую технику буквально решетят пара-тройка «Слостиных», как они отбивают атаку с воздуха, как усиливают любой наш корабль, бронепоезд, танковую или пехотную колонну. К сожалению, времени на доработку «Слостина» не дала война, а военные при всех положительных оценках слишком боялись за надежность русского «Гатлинга». Как и предыдущий образец, «Слостин» опередил своё время на десятки лет, что показали успешные применения многоствольных пулеметов в конфликтах второй половины XX века. Этот уникальный пулемет и завершает рейтинг наших интересных и неизвестных образцов оружия Красной Армии.

Обложка: 125мм. Ампуломёт с агитационными снарядами. Источник: https://topwar.ru