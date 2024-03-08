РОКОССОВСКИЙ, КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

Рокоссóвский, Константин Константинович (09[21].12.1896, г. Великие Луки, ныне Псковской обл., по другим источникам — Варшава Царства Польского или 03[15].09.1889, местечко Телеханы Пинского уез­да Минской губ. — 03.08.1968, Москва) — советский полководец, Маршал Советского Союза (1944), Маршал Польши (1949). Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Из семьи железнодорожного машиниста, по национальности поляк. Во время Первой мировой вой­ны 1914–1918 — младший унтер-офицер Русской императорской армии, за боевые отличия удостоен Георгиевского креста IV степени и трех георгиевских медалей. Во время Гражданской вой­ны 1918–1922 в России — в Рабоче-крестьянской Красной армии : командир эскадрона, исполняющий должность командира кавалерийского дивизиона, командир кавполка, комбриг. Участвовал в боях с Чехословацким корпусом , формированиями А. В. Колчака , Г. М. Семёнова и Р. Ф. Унгерна . Был дважды ранен, за личные отвагу и мужество награжден двумя орденами Красного Знамени. После Гражданской вой­ны — командир кавполка, бригады, дивизии, корпуса. Отличился в во­оруженном конфликте на Китайской восточной железной дороге в 1929. В 1937–1940 находился под следствием по обвинению в шпионаже в пользу иностранных разведок. С ноября 1940 — командир 9-го механизированного корпуса Киевского Особого военного округа (с 22 июня 1941 — Юго-Западный фронт), который в начале Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 участвовал в Ровненско-Дубненском сражении 1941 . В июле 1941 — командир группы вой­ск под г. Ярцево на Западном фронте, способствовавшей деблокаде окруженных в районе г. Смоленска советских армий. В августе 1941 — июле 1942 — командующий 16-й армии. Во время Московской битвы 1941–1942 противопоставил танковому удару противника на волоколамском направлении глубокую противотанковую оборону, высокую активность и маневр, а в ходе контрнаступления сочетал фронтовой удар с обходом и охватом. В марте 1942 был тяжело ранен. В июле — сентябре 1942 командующий Брянским, в сентябре 1942 — феврале 1943 — Донским, в феврале — октябре 1943 — Центральным, в октябре 1943 — феврале 1944 — Белорусским, в феврале — ноябре 1944 — 1-м и в ноябре 1944 — июне 1945 — 2-м Белорусскими фронтами, вой­ска которых отличились в Сталинградской битве 1942–1943 , Курской битве 1943 , Битве за Днепр 1943 , Белорусской операции 1944 , Восточно-Прусской операции 1945 , Восточно-Померанской операции 1945 и Берлинской операции 1945 . При подготовке и проведении этих операций Р. тщательно планировал боевые действия, решительно массировал силы и средства на направлении главных ударов, смело маневрировал резервами, мыслил творчески и действовал нешаблонно. Командовал парадом Победы 24 июня 1945. После вой­ны — главнокомандующий Северной группой вой­ск, министр национальной обороны и заместитель Председателя Совета Министров Польской Народной Республики. С 1956 — заместитель министра обороны СССР, затем главный инспектор — заместитель министра обороны, командующий вой­сками Закавказского военного округа, в 1958–1962 — заместитель министра и главный инспектор Министерства обороны СССР. С 1962 — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Награжден орденом «Победа», 7 орденами Ленина, 6 орденами Красного Знамени, орденом Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, орденом Октябрьской Революции и другими наградами.

Соч. : Автобиография // Военно-исторический журнал. 1990. № 12. С. 86–87; Солдатский долг. М., 2022.

Лит. : Кардашов В. И. Рокоссовский. М., 1984; Соколов Б. В. Рокоссовский. М., 2010; Дайнес В. О. Рокоссовский. Солдатский маршал. М., 2016; Михеенков С. Е. Рокоссовский. Клинок и жезл. М., 2017. С. Е. Лазарев.