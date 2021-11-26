ПОКРЫШЕВ ПЁТР АФАНАСЬЕВИЧ

Генерал-майор авиации, участник польского похода, советско-финской и Великой Отечественной войн, дважды Герой Советского Союза (1943, 1943).

Биография

Родился 11 (по новому стилю — 24) августа 1914 года в селе Голая Пристань (ныне — город в Херсонской области Украины). После окончания восьми классов школы и школы ФЗУ работал на заводе. Без отрыва от производства прошёл обучение в аэроклубе. В марте 1934 года призван в РККА. В 1935 году окончил Одесскую ВАШЛ. Участвовал в польском походе и финской кампании 1939-1940 годов. В боях против финских войск сбил 2 самолёта врага, сам 2 раза был сбит.

Великая Отечественная война

С первого дня войны — в действующей армии. Сражался под Ленинградом и Новгородом. Первоначально командовал эскадрильями в различных истребительных авиаполках. Проявил себя как отважный лётчик и умелый командир. Отлично освоил технику пилотирования в любых погодных условиях. Не раз вступал в бой против превосходящих сил врага, всегда выходя победителем из схваток. Обладая богатым боевым опытом, Покрышев передавал его молодому пополнению, добившись минимизации потерь в возглавляемых им подразделениях. Когда в его эскадрилью прибыли поставленные в СССР по ленд-лизу самолёты Tomahawk, он и его подчинённые в кратчайшие сроки освоили новую для них матчасть и успешно продолжали боевую работу. Не раз лётчикам доводилось выполнять задания командования по сопровождению транспортных, штурмовых и бомбардировочных групп, перехвату вражеской авиации на подступах к важным объектам.

По состоянию на 10 июля 1942 года Покрышев совершил 211 вылетов, участвовал в 38 воздушных боях, сбив 11 самолётов лично и 7 — в группе. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

В дальнейшем стал командиром 159-го истребительного авиаполка. Много раз водил своих лётчиков на прикрытие наземных сил, сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков, перехват немецких самолётов. К лету 1943 года на счету Покрышева было уже 282 вылета, 50 боёв, 22 сбитых вражеских машины лично и 7 — в группе. За это он во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

В августе 1943 года при выполнении тренировочного полёта Покрышев попал в авиационную катастрофу и получил тяжёлые травмы. Несмотря на отстранение от лётной работы решением медицинской комиссии, он после излечения вернулся к командованию полком. Особенно проявили себя лётчики Покрышева во время освобождения Прибалтики, завоевав полное господство в воздухе и внося панику и растерянность в ряды вражеской авиации. В общей сложности за время войны он совершил до 300 вылетов и поучаствовал в 60 воздушных боях.

Послевоенная жизнь

В 1954 году окончил ВВА им. К. Е. Ворошилова. Служил на высоких командных и штабных должностях. С 1961 года — в отставке. Жил в Ленинграде, работал начальником аэропорта. Трагически погиб 22 августа 1967 года. Похоронен в родном городе.