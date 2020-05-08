Подвиг Александра Печерского Александр Печерский родился в 1909 году в Кременчуге, вскоре его семья переехала в Ростов-на-Дону. На чтение: 1 минута

Александр Печерский родился в 1909 году в Кременчуге, вскоре его семья переехала в Ростов-на-Дону.

В июне 1941 он был призван в армию. Служил в 596-м артиллерийском полку 19-й армии, которая попала в окружение под Вязьмой и понесла большие потери. Спасая раненного командира, Александр Печерский был взят в плен, где прошел все круги ада. После лагерей военнопленных в Смоленске, Борисове и Минске, он был переведен в нацистский лагерь смерти «Собибор» расположенный на территории Польши. Здесь по разным подсчетам было уничтожено до 250 000 человек.

14 октября 1943 года узники лагеря во главе с офицером Печерским подняли восстание. Из 530 узников «Собибора» в бунте участвовало более 400 (все, у кого хватило сил). В истории Второй мировой войны это был единственный успешный массовый побег из нацистского лагеря смерти. После восстания лагерь прекратил свое существование.

Более 300 человек вырвались на свободу. Под руководством Александра Печерского они преодолели огонь пулеметов, минные поля, саму смерть. 53 человека, принимавших участие в восстании, дожили до окончания Великой Отечественной войны.

Александр Печерский со своей небольшой группой смог добраться до белорусских партизан и вступил в отряд имени Щорса, где служил подрывником, пускал под откос вражеские эшелоны. Затем он отважно сражался в рядах 15-го штурмового батальона в составе 1-го Прибалтийского фронта, был ранен. После окончания вернулся в Ростов-на-Дону, где прожил долгую и честную жизнь.

В 2016 году Александр Печерский Указом Президента России Владимира Путина посмертно удостоен ордена Мужества.

История подвига офицера Печерского легла в основу художественного фильма «Собибор». Именем Александра Печерского названа улица в Москве. В родном городе Героя - Ростове-на-Дону Российским военно-историческим обществом открыт памятник, на площади перед гимназией №52, которой присвоено имя Александра Печерского.

Обложка: https://foma.ru