Песни любви Сталинграду, спетые чилийским сердцем Пабло Неруды 31 января 1943 года Фридрих Паулюс со всем своим штабом 6-й армии сдался в плен советским войскам. Закончилась Сталинградская битва, которая признана коренным переломом в Великой Отечественной войне и поворотным моментом всей Второй мировой войны. Громкое эхо подвига Весть о том, что Сталинградская битва завершилась победой советского народа, разошлась по всему миру и уже не оставила никому надежды на победу Гитлера. Турецкий консул в Москве говорил: «Земли, которые немцы предназначали для своего жизненного пространства, станут пространством их смерти». 23 февраля 1943 года в Англии отмечался удивительный праздник – День Красной Армии и был выкован «Меч Сталинграда», который в настоящее время... На чтение: 2 минуты

31 января 1943 года Фридрих Паулюс со всем своим штабом 6-й армии сдался в плен советским войскам. Закончилась Сталинградская битва, которая признана коренным переломом в Великой Отечественной войне и поворотным моментом всей Второй мировой войны.

Громкое эхо подвига

Весть о том, что Сталинградская битва завершилась победой советского народа, разошлась по всему миру и уже не оставила никому надежды на победу Гитлера. Турецкий консул в Москве говорил: «Земли, которые немцы предназначали для своего жизненного пространства, станут пространством их смерти». 23 февраля 1943 года в Англии отмечался удивительный праздник – День Красной Армии и был выкован «Меч Сталинграда» , который в настоящее время хранится в городе Волгограде.

Рабочие Сталинградского тракторного на защите своего завода

Источник: waralbum.ru

Подвиг советских людей на берегах Волги не оставил равнодушным никого из тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за мир и справедливость. В оккупированных немцами странах активизировалось сопротивление, в государствах антигитлеровской коалиции с удвоенной силой приступили к активным военным действиям. На нашу победу откликнулся и ряд зарубежных писателей и поэтов, избравших темой своих произведений Сталинградскую битву. Среди них хочется выделить чилийского поэта Пабло Неруду.

Испания в сердце

В 1971 году Пабло Неруда стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, но и до этого имя его было очень узнаваемым в Советском Союзе. Его переводили, издавали большими тиражами, именем его называли улицы и площади. Рок-опера «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» была поставлена по его произведениям и была очень популярна. В 1953 году он удостоился Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами». Поэт Неруда был также дипломатом и политическим деятелем. В начале 1970-х годов он мог стать президентом Чили, но снял кандидатуру в пользу своего друга Сальвадора Альенде. Пабло Неруда – это псевдоним, а настоящее имя чилийского коммуниста Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басоальто.

Долгое время Пабло Неруда занимался дипломатической работой. В 1934 году он назначается консулом в Барселону, а затем работает в Мадриде. Перед его глазами разворачивается Гражданская война в Испании , и он, как и большинство деятелей культуры, поддерживает республиканцев. Потрясенный ужасами войны и гибелью Федерико Гарсиа Лорки, он пишет книгу стихов «Испания в сердце». Книга вышла в осажденном Мадриде. Позже поэт-дипломат был направлен в Париж, где помогал республиканцам перебраться в Чили.

Пабло Неруда подписывает свою книгу

Источник: waralbum.ru

Неруда защищает Сталинград

В 1939 году он начинает работать в дипломатической миссии в Мексике. Когда началась Великая Отечественная война, Неруда пишет множество эпических заметок и военных текстов. За время Гражданской войны в Испании он проникся идеями коммунизма, и война в СССР принималась им очень близко.

В 1941 году немцы подошли к стенам Ленинграда, и, казалось, что его невозможно спасти, но защитники остановили врага и не дали ворваться в родной город. Неруда сразу откликнулся на это событие и написал записки «Смотрю на ворота Ленинграда, как смотрел на ворота Мадрида». Он писал, что из крови великой и патриотической нации выходит новое земное спасение. Чуть позже под впечатлением подвига ленинградцев и в честь 24-й годовщины Октябрьской революции он напишет поэму «7 ноября. Ода дню побед».

Прохожие на проспекте 25-го Октября (ныне Невский проспект) в блокадном Ленинграде

Источник: waralbum.ru

Защита Сталинграда пробудила международную волну симпатии к советским людям. В Мексике, где Неруда был генеральным консулом, прошли акции поддержки. На крупнейшей акции ассоциации друзей СССР в сентябре 1942 года поэт читает свою новую поэму, в которой говорилось, что советские люди не одни, а их бой поддерживают люди всего мира.

Сталинград, мы не можем к тебе пробиться, город, мы далеко! Мы – это мексиканцы, арауканы, Мы – патагонцы, гуарани, Уругвайцы, чилийцы – Нас миллионы людей.

Советская марка посвященная Сталинградской битве

Источник: commons.wikimedia.org

Поэма была напечатана на плакатах и расклеена на стенах домов по всему Мехико. Правда, расклейка таких плакатов была встречена неоднозначно. Некоторые считали, что улицы – не место для развешивания поэзии, тем более политической. В ответ неугомонный Пабло Неруда пишет «Новую песнь любви Сталинграду»:

И перебиты лапы супостата, чудовища, не знавшего пощады. Торчат в сугробах сапоги, когда-то грозившие пройти по Сталинграду.

Торжество победы

В конце 1944 года, когда близился крах рейха, а Красная Армия вошла на территорию Германии, Неруда пишет поэму «Песнь в честь Красной Армии, подошедшей к воротам Пруссии»:

«Красная Армия у ворот Пруссии. Слушайте, слушайте, безвестные униженные и небывалые герои! Слушайте, разрушенные, сожженные и сровненные с землей селения! Слушайте, поля Украины, чей гордый колос поднимается снова! Слушайте, замученные, повешенные, слушайте, мертвые партизаны и в смерти своей непокорные, чьи руки и сейчас не опускают винтовки! Слушайте, девушки, беззащитные дети, слушай, священный прах Пушкина и Толстого, Петра и Суворова! Слушайте весть, дошедшую до этих полуденных высот: Красная Армия у ворот Пруссии».

Красноармейцы конвоируют колонну немецких пленных на окраине Берлина

Источник: waralbum.ru

Пабло Неруда постоянно говорил, что только благодаря СССР фашистская Германия была разгромлена. Именно советские люди обеспечили свободу не только жителям Европы, но и Латинской Америки. По словам поэта, если бы Советский Союз не отдал для разгрома нацистской империи свою кровь, свой ум, свою отчаянную гордость и неисчерпаемую свою твердость, независимость государств Латинской Америки была бы всего лишь воспоминанием из прошлого.

Обложка: Пабло Неруда. Источник: topwar.ru

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