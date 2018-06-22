Первый день Великой Отечественной войны. Хронология 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Портал «История.РФ» напоминает, как это было...В 00:30 в западные военные округа передана Директива №1: «В течение 22-23.6.41 г. возможно внезапное нападение немцев. Войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского ВО быть в полной боевой готовности» «В 3:15 началась наша артиллерийская подготовка. В 3:40 – первый налет наших пикирующих бомбардировщиков», – Гудериан Генерал Блюментритт: «В 3 ч. 30 мин. вся наша артиллерия открыла огонь… И затем случилось то, что показалось чудом, русская артиллерия не ответила. Не было ника¬кого сомнения, что застали русских врасплох» 04:06 – приказ начштаба Черноморского флота Елисеева открыть огонь... На чтение: 2 минуты

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Портал «История.РФ» напоминает, как это было... В 00:30 в западные военные округа передана Директива №1: «В течение 22-23.6.41 г. возможно внезапное нападение немцев. Войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского ВО быть в полной боевой готовности»

«В 3:15 началась наша артиллерийская подготовка. В 3:40 – первый налет наших пикирующих бомбардировщиков», – Гудериан

Генерал Блюментритт: «В 3 ч. 30 мин. вся наша артиллерия открыла огонь… И затем случилось то, что показалось чудом, русская артиллерия не ответила. Не было ника¬кого сомнения, что застали русских врасплох»

04:06 – приказ начштаба Черноморского флота Елисеева открыть огонь по немецким самолетам. Первый боевой приказ.

«В 4:15 началась переправа через Буг передовых частей 17-й и 18-й танковых дивизий», - Гудериан

«Утренние сводки сообщают, что все армии, кроме 11-й перешли в наступление согласно плану», – дневник Гальдера

Гитлер в обращении к германскому народу по радио объявил о начале войны с СССР. Вместе с Германией войну СССР объявила Румыния и Италия. Гитлер в своем обращении к народу дал недвусмысленно понять, что Германия выступает «в союзе с финскими товарищами»

4:15 . Первый воздушный таран совершил командир 124-го истребительного авиационного полка младший лейтенант Д. Кокорев. 4:25 – воздушный таран совершил летчик И.И. Иванов. 5:15 – врага таранил летчик Л.Бутелин. Командир звена 123-го истребительного авиаполка П.Рябцев совершил воздушный таран в небе над Брестской крепостью. 3а 22 июня – 16 таранов

05:25 . «Поднять войска и действовать по-боевому», - приказ командующего Западным ОВО Павлова

Официальную ноту герм. посол Шуленбург вручил наркому Молотову лишь 5.30, когда немецкие колонны уже двигались на восток. Нота германского МИД с обвинениями: «Большевистская Москва готова нанести удар в спину национал-социалистской Германии. Фюрер отдал приказ вооружённым силам всеми силами и средствами отвести эту угрозу»

Оперсводка Жукова №1. «В 4.00 . немцы без всякого повода совершили налёт на наши аэродромы и города и перешли границу. Противник, упредив наши войска в развертывании, вынудил части Красной Армии принять бой в процессе занятия исходного положения»

7:15 . Директива №2: «Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу» – Тимошенко, Маленков, Жуков. Директива советского командования № 2 требует от приграничных фронтов разбить вторгшиеся части врага, но границу не переходить

Начало героической обороны гарнизона Брестской крепости. Утром немцы ворвались в крепость, но были выбиты штыковой атакой

Многие погранзаставы окружены врагом, но дерутся до последнего патрона. Застава 9-го Брестского погранотряда ст. л-та Кижеватова не пропустила атакующих немцев. Сов. воины шли в рукопашные схватки и почти все погибли

В 10:00 генерал Павлов спросил командующего 3-й армией Кузнецова: «Скажи, где у тебя артиллерия?» Узнав, что Кузнецов не отправил артиллерию в тыл, Павлов сказал: «Слава богу, нашелся хоть один догадливый человек»

Днем под звуки марша советская 48-я стр. дивизии выдвигалась к фронту в р-не Россиены (Расейняй), но внезапно подверглась удару авиации, понесла большие потери и, не дойдя до границы, была разгромлена

12:00 . Обращение Молотова по радио от имени правительства о неспровоцированной агрессии Германии. «Без объявления войны германские войска напали на нашу страну». Выступление Молотова заканчивалось словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»

К 12:00 отряд П.Гудзя (7 танков) уже подбил 5 немецких танков, 3 бронетранспортёра и несколько автомашин.

Первый танковый таран. KB под управлением Галкина нанес удар в гусеницу вражеского танка и свалил его в кювет.

636-й противотанковый полк юго-западнее г. Шауляя за день боя уничтожил 59 танков и штурмовых орудий немцев.

Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении с 23 июня мобилизации военнообязанных 14 возрастов в 14 военных округах.

Указ «Об объявлении в отд. местностях СССР военного положения» - западные регионы СССР, Москва, Ленинград.

Западные военные округа переименованы во фронты- Северо-Западный (Кузнецов), Западный (Павлов), Юго-Западный (Кирпонос)

Премьер-министр Великобритании Черчилль от имени своей страны заявил о поддержке СССР в войне против Германии и ее союзников

Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий обратился к «пастырям и пасомым» с патриотическим посланием

Вечером – приказ ком. Зап.фр. Павлова: «Опыт первого дня войны показывает неорганизованность и беспечность многих командиров. Командиры начинают думать об обеспечении снарядами только тогда, когда они на исходе. Тем временем, огромная масса машин занята эвакуацией семей начальствующего состава»

За первый же день боев ВВС Западного фронта потеряли 738 самолётов – большинство на аэродромах.

Вечером. Директива из Москвы № 3 требует нереального – перехода в решительное наступление против врага.

Для координации действий советских войск на фронт из Москвы посланы высшие командующие; на Юго-Западный фронт – Г.К. Жуков. До Великой Победы оставалось еще 1417 дней...