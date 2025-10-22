Памятник «Сынам полков» В июне 2022 года в Курске открылся мемориал, посвящённый участвовавшим в Великой Отечественной войне детям На чтение: 2 минуты

В июне 2022 года в Курске открылся мемориал, посвящённый участвовавшим в Великой Отечественной войне детям.

Памятник «Сынам полков» появился в центре города. Его автором стал скульптор Михаил Баскаков. Бронзовый памятник изготовили в Москве, после чего доставили в Курск. Мемориал появился благодаря Российскому военно-историческому обществу.

Памятник изготовлен в виде подростка — сына полка, одетого в военную форму. А установлен он возле библиотеки имени Асеева, где сейчас находится музей «Юные защитники Родины». И теперь памятник «Сынам полков» стал частью военно-исторического комплекса.

Дети на войне

Музей «Юные защитники Родины» начал комплектоваться в начале 1960-х годов. В фонды поступали различные фотографии, дневники и личные вещи. Происходило это под руководством Клары Александровны Рябовой, ветераны Великой Отечественной войны. Кроме этого, благодаря Кларе Александровне в то ж время в Курске начался поиск юных защитников Родины.

На комплектование ушло четырнадцать лет. И музей «Юные защитники Родины» начал работу 23 февраля 1977 года. Его открытие приурочили ко Дню Советской Армии и Военно-Морского флота. В фонде музея насчитывается свыше тридцати тысяч самых разнообразных экспонатов.

По официальным данным в Великой Отечественной войне приняли участие более четырёхсот тысяч советских детей и подростков. Они становились юнгами и партизанами, разведчиками и связистами, лётчиками и санитарами. Были среди них и те, кто по стечению обстоятельств стал сыном или дочерью полков. И юные герои участвовали наравне со взрослыми во всех битвах Великой Отечественной войны. Многие мальчишки и девчонки освобождали европейские города, дошли до Берлина. А четверым юным защитникам Родины было присвоено звание Героя Советского Союза.

Однако дети и подростки проявили себя не только на полях сражений. Немало ребят встали за станки на фабриках и заводах, заменив родителей, ушедших на фронт. Часто они, несмотря на юный возраст, трудились днём и ночью, стараясь перевыполнить план. Известно, что более двадцати миллионов мальчишек и девчонок ушли работать на колхозных и совхозных полях. Кроме этого, ребята шили бельё, гимнастёрки, кисеты и прочие вещи для советских солдат. И большое количество юных защитников Родины получили ордена и медали за труд в тылу.

Известно, что только в одной Курской области около десяти тысяч подростков трудились в тылу. Одни работали в полевых и стационарных госпиталях, другие помогали советским солдатам разминировать освобождённую территорию.

Сыны и дочери полков

В музее «Юные защитники Родины» хранятся сведения о большом количестве сынов и дочерей полков. Истории их фронтовой жизни являются яркой, но трагической иллюстрацией событий, через которые пришлось пройти нашей стране.

В 1943 году военный фотокорреспондент Сергей Струнников запечатлел 14-летнего Женю Серёгина. Сын полка удостоился медали «За отвагу» во время ожесточённых сражений за Сталинград. Мальчишка, являвшийся воспитанником разведроты 229-го гвардейского стрелкового полка 72-й гвардейской стрелковой дивизии 64-й Армии, отличился во время обороны города. По заданию командира он проник в тыл противника и занимался сбором информации.

В представлении к награде говорилось: «С риском для жизни на одном из активных участков фронта под сильным обстрелом совершил обратный переход через линию фронта. В тылу врага находился в период с 20 сентября по 1 ноября 1942 года».

В апреле 1943 года медалью «За боевые заслуги» был награждён Серёжа Алёшков. На тот момент мальчишке не исполнилось ещё и семи лет. За два года до этого Серёжа потерял старшего брата и мать, которых убили фашисты. А спустя некоторое время, когда на деревню в очередной раз напали немцы, мальчишка потерялся. Через несколько дней его, еле живого, нашли разведчики 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии. Так Серёжа стал сыном полка.

Во время боёв за Сталинград юный разведчик спас нескольких человек, которые оказались погребёнными заживо. Находясь под обстрелом, Серёжа не растерялся. Он позвал на помощь, а потом помогал взрослыми откапывать заваленный блиндаж.

Вале Пономарёвой было всего двенадцать лет, когда она добровольцем ушла на фронт. И вскоре стала связной партизанского отряда. В одном из сражений девушка получила ранение и долго лечилась. А после выздоровления стала санинструктором 705-го полка 121-й стрелковой дивизии 60-й армии. Валя была удостоена ордена Красной Звезды за то, что вынесла с поля боя 164 раненых солдат и офицеров.

Два ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени и несколько медалей получил Аркадий Каманин — самый юный пилот Великой Отечественной войны. Летом 1943 года он совершил свой первый полёт, на тот момент ему не исполнилось ещё и пятнадцати лет.

За два фронтовых года Летунок (так парня называли сослуживцы) совершил более 650 вылетов и налетал 283 часа. Аркадий, в основном, выполнял различные задания по связи. А после окончания войны принял участие в Параде Победы на Красной площади.