Памятник лётчику-асу Амет-Хану Султану В октябре 2020 года в Симферополе был открыт памятник дважды Герою Советского Союза. На чтение: 2 минуты

В октябре 2020 года в Симферополе был открыт памятник дважды Герою Советского Союза.

Памятник Амет-Хану Султану был установлен на одноимённой площади в честь 100-летия со дня его рождения. Инициатором появления монумента стало Российское военно-историческое общество. Был проведён конкурс, по итогам которого в работу пошёл проект художника-скульптора Айдара Алиева. Высота бронзового памятника составляет 3 метра, а установлен он на 2,2 метровом гранитном постаменте. Рядом с фигурой Героя Советского Союза находятся выступы скал, сделанные в виде крыльев. По задумке создателя они символизируют несломленный дух, волю и мастерство лётчика-аса.

Амет-Хан Султан – один из главный героев Крыма. За время Великой Отечественной войны он совершил более 600 боевых вылетов и уничтожил 30 вражеских самолётов. После войны Султан занимался испытанием крылатых машин. И трагически погиб 1 февраля 1971 года.

Лётчик-ас

Амет-Хан Султан родился в октябре 1920 года в Алупке Таврической губернии. Его отец по национальности являлся лакцем – одного из народов Дагестана. А мать была крымской татаркой. Однако сам Амет-Хан отвечая на вопрос о своей национальной принадлежности ответил: «Я герой не татарский и не лакский. Я — Герой Советского Союза. А чей сын? Отца с матерью. Разве можно их отделить друг от друга?»

В 1937 году Амет-Хан окончил семилетку, после чего год проучился в железнодорожной школе фабрично-заводского ученичества в Симферополе. А потом устроился на работу слесарем по ремонту паровозов в местное депо. Параллельно Амет-Хан Султан занимался в аэроклубе. И окончил его в 1939 году. И вскоре был призван в армию. Поскольку парень был знаком с самолётами, его определили в Качинскую военную авиационную школу лётчиков. И после окончания он отправился служить в 122-й истребительный авиационный полк, базировавшийся в Бобруйске Могилёвской области. Спустя какое-то время Султан был переведён в 4-й истребительный авиационный полк в Приднестровье. За время службы Амет-Хан летал на истребителях И-16 и И-153.

Когда началась Великая Отечественная война Амет-Хан Султан убыл на фронт. Сначала он сражался с фашистами на Южном фронте. В конце декабря его определили в состав Ярославско-Рыбинского района ПВО. Здесь лётчик находился вплоть до июля 1942 года. Затем ему довелось сражаться на Брянском и Сталинградском фронтах. Он защищал советское небо над Молдавской ССР и югом Украинской ССР, над Ростовом-на-Дону и Ярославлем. Довелось ему принять участие в обороне Сталинграда.

31 мая 1942 года Амет-Хан одержал свою первую воздушную победу. И сделал это героически. Во время боя у него закончился боезапас, но на пути оказался немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88». Советский лётчик, управляя истребителем «харрикейном», не испугался. И пошёл на таран. Благодаря мастерству Амет-Хан сбил вражеский самолёт, а затем выбрался из кабины своей крылатой машины и совершил прыжок с парашютом. Лётчик выжил и получил орден Ленина.

Дважды Герой Советского Союза

Освоив новый истребитель Белл Р-39 «Аэрокобра», Амет-Хан принял участие в освобождении Ростова-на-Дону, Таганрога, Крыма. Он вёл ожесточенные бои с фашистами в небе над Кубанью. В конце августа 1943 года советский лётчик удостоился звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

После ожесточённых боёв, Амет-Хан Султан получил небольшой отпуск. Произошло это летом 1944 года. А вернувшись, он освоил новый истребитель Ла-7. На нём он отправился бить фашистов в Восточной Пруссии, а затем с боями добрался до Берлина. В последний раз Амет-Хан поднялся в немецкое небо 29 апреля 1945 года и сбил вражеский истребитель «Фокке-Вульф 190».

За время Великой Отечественной войны Амет-Хан совершил более шестисот боевых вылетов. Ему довелось принять участие в 150 воздушных боях и лично сбить 30 вражеских самолётов. При этом ещё 19 крылатых машин были сбиты в составе группы. Советский пилот прошёл войну на разных истребителях: И-153, «Харрикейн», Як-7Б, Як-1, Р-39 «Аэрокобра» и Ла-7.

В июне 1945 года Амет-Хан стал дважды Героем Советского Союза. Награду он получил «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками». И после окончания войны лётчик остался в ВВС. Он являлся помощником 9-го гвардейского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе и находился в Германии. Затем Амет-Хан учился в Военно-воздушной академии, а весной 1946 года ушёл в запас. В феврале следующего года он перебрался в Жуковский и стал работать в Лётно-исследовательском институте на должности лётчика-испытателя.

Всего лишь несколько лет понадобилось Амет-Хану Султану, чтобы превратиться в одного из лучших испытателей всего Советского Союза. И уже в 1952 году он стал лётчиком-испытателем 1-го класса. Однако ещё до присвоения этой категории он сумел отличиться. Амет-Хан совместно с испытателем-фронтовиком Игорем Шелестом на самолёте Ту-2 сумел осуществить первую в Союзе полностью автоматическую дозаправку в воздухе.

Кроме этого Амет-Хан принял участие в испытаниях крыльевой системы заправки топливом в полёте, обкатывал опытный всепогодный истребитель-перехватчик И-320. Затем он проверял рабочие качества пилотируемого аналога самолёта-снаряда «Комета», тестировал системы катапультирования на различных самолётах и участвовал во многих других испытаниях, часто подвергая свою жизнь риску. За это в 1953 году Султан был удостоен Сталинской премии 2-й степени.

Однако жизнь подполковника оборвалась трагически. Он погиб 1 февраля 1971 года во время испытаний летающей лаборатории Ту-16ЛЛ. Похоронили дважды Героя Советского Союза в Москве на Новодевичьем кладбище.

Обложка: wikipedia.org