Памятник Главному маршалу авиации Александру Новикову В сентябре 2020 года в городе Нерехта Костромской области был установлен памятник дважды Герою Советского Союза. На чтение: 2 минуты

В сентябре 2020 года в городе Нерехта Костромской области был установлен памятник дважды Герою Советского Союза.

Монумент, установленный рядом с самолётом Л-29, появился на малой Родине маршала по инициативе Российского военно-исторического общества и Совета ветеранов Нерехтского района. Создал памятник скульптор Салават Щербаков.

Бронзовая фигура маршала с орденами на груди установлена на гранитном постаменте. По замыслу создателя, рука Новикова чуть отведена вперёд, словно он готовится принять какое-то важное решение.

Военная карьера Александра Александровича началась в ноябре 1939 года, во время противостояния с финнами. Но полностью он раскрылся как военачальник чуть позже - во время Великой Отечественной войны. Новиков отвечал за работу авиации во время Курской битвы и сражениях под Сталинградом. Маршал проявил себя при штурме Кёнигсберга, а также в боях с японцами на Дальнем Востоке. За выдающиеся результаты Александр Александрович стал дважды Героем Советского Союза. Однако сразу после войны он попал в опалу и был отправлен за решётку. И только после смерти Сталина Новикова полностью реабилитировали, восстановили в звании и вернули награды.

Из крестьян – в лётчики

Александр Александрович Новиков, родившийся в ноябре 1900 года, происходил из крестьянской семьи. Его малой Родиной являлась деревня Крюково в Костромской губернии. Он окончил Хреновскую церковно-учительскую семинарию, после чего стал работать учителем в соседней деревне. Однако осенью 1919 года Новикова призвали в Красную армию. Так он оказался на полях сражений Гражданской войны. Довелось Новикову участвовать в боях с финнами, подавлять Кронштадтское восстание.

После окончания Гражданской войны Александр Александрович какое-то время провёл в Грузии. Здесь он сражался с мятежниками грузинского князя Кайхосро Чолокашвили и меньшевиками. И только в начале 1930-х годов Новиков был прикомандирован к штабу ВВС Белорусского военного округа. Так началась новая глава его жизни.

Новиков возглавил штаб 450-й авиационной бригады, дислоцировавшейся в Смоленске. Он окончил курсы штурманов, а также лётчиков-наблюдателей. И вскоре Александр Александрович возглавил 42-ю легкобомбардировочную эскадрилью. А в 1938 году занял пост начальника штаба ВВС Ленинградского военного округа.

Боевое крещение лётчика прошло во время войны с финнами. Новиков возглавил штаб ВВС Северо-Западного фронта. И сам совершил несколько боевых вылетов.

Дважды Герой Советского Союза

Во время Великой Отечественной войны Александру Александровичу пришлось принимать немало важных решений и брать на себя ответственность. Он, как командир ВВС Ленинградского фронта, отвечал за разработку и проведение операций советской авиации. Под его командованием самолёты старались отбивать воздушные атаки фашистов на Ленинградом и «Дорогой жизни». Кроме этого, они сами совершали контратаки, нанося удары по вражеским аэродромам и скоплению техники.

В начале 1942 года Новиков осуществил реформу ВВС. Под его руководством были сформированы однородные авиационные части, вместо смешанных. Появились истребительные, штурмовые, бомбардировочные и другие.

В период с 1942 по 1943 годы Александр Александрович координировал действия советской авиации во время Сталинградской битвы, Демьянской, Смоленской, Выборгской, Белорусской, Берлинской и других военных операциях. Блестяще проявил себя Новиков при штурме Кёнигсберга во время Восточно-Прусской операции. В марте 1943 года Новиков стал первым в СССР маршалом авиации. А менее чем через год он получил новое звание — Главный маршал авиации. Весной 1945 года Новиков стал Героем Советского Союза.

Война для Александра Александровича не закончилась сразу после капитуляции Германии. Он отправился на Дальний Восток, где принял участие в сражениях против Японии. И за блестящее проведение военных операций маршал получил достойную награду — стал дважды Героем Советского Союза.

Однако уже весной 1946 года Новиков попал в опалу. По приказу Сталина и Министерства Вооружённых Сил СССР его отстранили от должности командующего ВВС. Затем заочно исключили из партии и арестовали. Так началось резонансное «авиационное дело». Главный маршал авиации был лишён воинского звания, всех наград и приговорён к 5 годам тюремного заключения. Однако затем срок лишения свободы был продлён на год.

На свободе Александр Александрович оказался в феврале 1952 года. И только после смерти Сталина при участии маршала Георгия Жукова начался процесс реабилитации Новикова. И 29 мая 1953 года с Александра Александровича были сняты все обвинения. А затем ему вернули воинское звание, звание дважды Героя Советского Союза и все награды. После этого главный маршал авиации был восстановлен в Вооружённых Силах СССР. И в июне 1953 года его назначили командующим Дальней авиацией. Вскоре Новиков занял ещё и должность заместителя Главнокомандующего ВВС.

В 1956 году Александр Александрович уволился в запас. Он возглавил Высшее авиационное училище Гражданского Флота в Ленинграде. Стал профессором. Однако инсульт, перенесённый в 1966 году, заставил его уйти на пенсию. Тем не менее, Александр Александрович много работал — он писал статьи об истории советских ВВС в годы Великой Отечественной войны, а также мемуары.

Главный маршал авиации умер 3 декабря 1976 года. Похоронили дважды Героя Советского Союза на Новодевичьем кладбище в Москве.

Обложка: yandex.ru