Памятник «Доченька, я вернусь» В декабре 2021 года в Белёве Тульской области был открыт памятник в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На чтение: 2 минуты

В декабре 2021 года в Белёве Тульской области был открыт памятник в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Инициатива установки монумента принадлежала областному отделению Российского военно-исторического общества. Памятник под названием «Доченька, я вернусь» представляет собой композицию из двух фигур: красноармейца и ребёнка, с которым он прощается перед уходом на фронт. Установили мемориал на берегу Оки: здесь 80 лет назад находилась переправа, по которой жители Белёва уходили на защиту Родины.

Оккупированный город

Осень 1941 года. Немецко-фашистские войска стремительно продвигались на восток. Ожесточённые бои шли в Тульской области. Враг стремился захватить эту территорию как можно быстрее, чтобы прорваться к Москве. К тому времени уже пала Калуга. Под угрозой оказалась и Тула.

На пути фашистов находился небольшой город Белёв. Советское командование, зная о приближении врага, решило перевести дивизии 50-й армии к Туле и организовать оборону там. Белёв же был отдан фашистам, которые вошли в населённый пункт 24 октября. Началась трагическая глава жизни города.

С первого дня оккупанты вели себя как настоящие хозяева. И старательно демонстрировали это жителям Белёва, которые в одночасье превратились в бесправных рабов. Сначала немцы ввели в городе комендантский час, приказали в обязательном порядке сдать огнестрельное оружие и запретили слушать радиоприёмники. А если кто-то нарушал распоряжение, то следовало жестокое наказание. Поскольку по всей Тульской области действовали партизанские отряды, оккупанты начали выискивать их помощников в городе. Параллельно шли расправы над мужчинами, которые имели отношение к правоохранительным органам. Затем немцы переключились на евреев, цыган и партийных коммунистов.

Спустя всего лишь несколько дней в Белёве появилась немецкая городская управа, полиция, пекарня, новый хлебный магазин, мельница. Среди жителей города нашлись и предатели. Один из них, бывший бухгалтер Мудров, был назначен немцами главой города. А Рыжов, являвшийся до оккупации начальником паспортного стола, занял должность начальника полиции.

Население получило хлебные карточки, которые можно было реализовать в новом магазине. Однако хлеб был очень плохого качества, поскольку выпекался из горелой ржи. Дело в том, что перед сдачей города немцам, люди взяли со складов столько зерна, сколько смогли унести. А остальное было сожжено. Из уцелевшего, но обгоревшего зерна и делалась мука. Оккупанты строго следили за количеством отпускаемого хлеба и у входа в магазин поставили вооружённого охранника.

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Шли дни. Обстановка в городе менялась. Партизаны то и дело наносили оккупантам болезненные удары. Они подрывали их автомобили, уносили оружие и боеприпасы, уничтожали цистерны с горючим. Что касается обычных горожан, то они всячески уклонялись от сотрудничества с оккупационными властями и в большинстве случаев саботировали их распоряжения и приказы. Немцы, конечно, за это мстили. Одних они отправляли за решётку, других казнили. Но жёсткие меры имели обратный эффект: люди оказывали ещё большее сопротивление.

Тем временем под Тулой и Москвой шли тяжелейшие бои. Народ знал о том, что происходит неподалёку, и с тревогой ждал исхода. Все понимали: от этого зависит их будущее.

Приближалась зима, и всё ближе подходили советские войска. 6 декабря началась Тульская наступательная операция, которая продлилась 10 дней. Угроза окружения Москвы с южного направления была ликвидирована, поскольку немцам пришлось отступить более чем на 100 километров. Вскоре Красная армия подошла и к Белёву. Немцы основательно подготовились к обороне оккупированного города и сдавать его не собирались. Вновь начались ожесточённые бои. На руку противнику играл рельеф, особенности которого немцы использовали для создания оборонительных рядов. Поэтому советские войска продвигались к городу медленно, буквально выгрызая каждый метр у оккупантов.

Взять сходу Белёв тоже было невозможно. Если на подступах «союзниками» немцев стали овраги и холмы, то в городе – каменные здания. Оккупанты превратили их в полноценные опорные пункты. А главной цитаделью стал один из местных монастырей. Кроме этого, все подходы были заминированы, повсюду находились проволочные заграждения.

Однако, несмотря на все старания оккупантов, 330-я стрелковая дивизия начала штурм города. Произошло это 30 декабря. После нескольких часов кровопролитных боёв, в Белёв удалось зайти сапёрам. Они сумели ликвидировать несколько пулемётных точек, после чего в город начали заходить другие отряды. Самое сильное сопротивление немцы оказали на территории вокзала и депо. Но 1111-й полк сумел сломить сопротивление врага.

Тем временем с юго-западной стороны в Белёв вошла 328-я стрелковая дивизия. Завязались уличные бои. Советским солдатам в тех сражениях помогали горожане. Они брали оружие и вставали рядом с освободителями. И постепенно красноармейцы смогли добраться до центра города. К вечеру стало понятно: немцы дрогнули. Из города начали медленно отступать вражеские войска, которые попадали под удары артиллеристов 323-й стрелковой дивизии.

31 декабря Белёв, находившийся в оккупации 68 дней, был освобождён. За это время немцы казнили более 120 человек. Ещё свыше 4 тысяч горожан были угнаны на принудительные работы в Германию.

Красноармейцы сумели захватить около 200 орудий, пулемётов и миномётов, свыше 300автомашин, склады горючего и боеприпасов. Но мирная жизнь не пришла в город сразу после освобождения. На протяжении долгого времени Белёв находился рядом с линией фронта. И только в октябре 1943 года Белёвский район был полностью освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

В 2015 году по решению властей Тульской области Белёву было присвоено звание «Город воинской доблести».

Обложка: newstula.ru