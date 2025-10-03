Памятник "Детям войны" Памятник, посвящённый детям Великой Отечественной войны, открыт в октябре 2019 года в Архангельске На чтение: 2 минуты

В октябре 2019 года в Архангельске был открыт памятник, посвящённый детям Великой Отечественной войны.

Монумент, установленный в центре города, появился по инициативе Российского военно-исторического общества. Памятник состоит из нескольких композиций, посвящённых фронтовым событиям. На переднем плане мальчик-юнга – собирательный образ. За ним – девочка, которая тащит за собой волокушу с рыбой. Её прототипом стала Валентина Пакулина. А чуть поодаль находится мальчик и мастер за станком. В основу этого сюжета легла история Толи Соколова, который трудился на заводе во время войны.

Работа над монументом велась на протяжении полутора лет. А воплотил его в жизнь скульптор Денис Стритович. Много времени ушло на консультации, поскольку создателям хотелось сделать памятник максимально реалистичным. И поэтому они постоянно консультировались с ветеранами и историками Архангельска. А главной проблемой стал выбор героев композиции. В конечном итоге было решено остановиться на трёх эпизодах трагичного для города фронтового времени. Монумент, чей вес составляет два десятка тонн, был изготовлен из гранита в Москве. А потом привезён в Архангельск.

Мальчик-юнга и Толя Соколов

В годы Великой Отечественной войны фашисты нанесли мощный удар по Архангельску. А на всём северном фланге постоянно шли ожесточённые сражения. По оценкам исследователей и историков, Архангельск стал вторым городом после Ленинграда по уровню смертности. И погибали, в первую очередь, дети.

Однако, несмотря на бомбардировки, тяготы и лишения, Архангельск превратился в полноценную тыловую базу, а его порт продолжал работу даже в самые сложные периоды. Город мужественно держал удар, несмотря на то, что более четверти населения ушло на фронт.

И на защиту Архангельска встали не только женщины, но и дети. Они наравне со взрослыми работали на предприятиях. Особенно сложной выдалась первая фронтовая зима. Начался голод, а в городе хозяйничали страшные болезни — цинга, рахит, пеллагра. Количество умерших возрастало каждый день… Но дети, на которых и пришёлся основной удар, не сдавались. Во время бомбардировок они выслеживали места падения кассетных бомб, а потом, рискуя жизнями, бросали их в специальные ящики с песком. Конечно, очень часто смельчаки погибали…

Особое внимание в то трагическое время было уделено подготовке детей. Так в Архангельской области появилось несколько школ юнг: при Северном морском пароходстве, при траловом и техническим флоте. А самая известная находилась на Соловках. За годы войны тысячи ребят прошли обучение в тех школах. Именно это и символизирует фигура мальчика-юнги в композиции.

Кроме этого, свыше 40 тысяч мальчишек и девчонок стали учиться в ремесленных и железнодорожных училищах, а также в фабрично-заводских школах. На плечи ребят-подростков легла колоссальная ответственность — они должны были заменить своих отцов и братьев на различных предприятиях. И одним из таких маленьких тружеников тыла являлся Толя Соколов. Он окончил ремесленное училище, после чего стал работать на 402-м заводе в Молотовске (сейчас Северодвинск). Толя был небольшого роста, поэтому не мог дотянуться до станка. Тогда ему сделали специальную подставку из двух ящичков (обычно одного было достаточно). Именно Соколов и стал прототипом для второй композиции.

Девочка с волокушей

Были у детей и другие обязанности. Они убирали урожай по всей области, собирали водоросли в Белом море, искали птичьи яйца и пух. Поскольку в городе царил голод, каждому ребёнку выдавалась карточка на хлеб. Поскольку ситуация была критическая, то норма часто не дотягивала и до 200 граммов. Эту трагедию символизирует в памятнике композиция под названием «Девочка с волокушей».

Первая фронтовая зима. Вале Пакулиной было всего 12 лет. Вдруг она узнала, что в больницы, школы и детские сады необходимо доставить рыбу с морского побережья. Поскольку взрослых мужчин практически не было, а транспорт отсутствовал, то привлекали женщин и подростков с санками. Валя вместе со старшей сестрой отправились в длительный поход, прихватив с собой волокуши — ящичек, который необходимо было тащить по снегу. До побережья было далеко, но девчонки всё равно отправились в путь. Дела с едой обстояли совсем плохо. Практически перестали выдавать паёк даже малышам из детских домов.

До нужного места добирались заснеженными полями. На побережье валялось много рыбы — сайки. Её вылавливали артельщики в Соломбале, но оказалось, что весь улов они не могли забрать. И поэтому часть просто оставили на берегу. Женщины вместе с подростками стали набивать мешки замороженной рыбой. Но одно дело просто собрать её, а совсем другое — тащить по снегу. Однако каждый старался увезти как можно больше. Дорога домой была гораздо тяжелее. Люди плакали из-за мороза и тяжёлых мешков, но никто рыбу не бросал. Все понимали, что от них сейчас зависят жизни многих архангельцев. Стиснув зубы, тащила свою волокушку и Валя Покулина. Женщины и подростки преодолели много километров по заснеженным полям, замёрзшим рекам, проходя мимо вымерших деревень… Шли друг за другом, след в след.

И всё-таки добрались до города. Рыбу сдали на склад. А в качестве благодарности все участники похода получили по нескольку килограммов сайки.

Вскоре ситуация с провиантом стала налаживаться. Началась масштабная заготовка мяса и жира тюленей, лесных ягод, морских водорослей и других продуктов. Кстати, Пакулина сумела пережить войну. Более того, Валентина Ивановна присутствовала при открытии памятника в 2019 году.